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КХЛ
Текст: Павел Панышев
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

8 игроков, от которых могут отказаться клубы КХЛ

От каждого из них ждут большего, а некоторые и вовсе получают заоблачные зарплаты.
5 сентября 2017, вторник. 18:15 Хоккей

В начале десятого сезона уже четыре человека из команд КХЛ побывали в списке отказов. Все четверо – нападающие. Речь о Рикарде Йюнге, от которого отказались в «Куньлуне», а также о Станиславе Чистове из «Спартака», Илье Шипове из «Сибири» и Максиме Трунёве из «Северстали». Последний уже покинул систему череповецкого клуба. Мы решили предположить, кто ещё находится в группе риска и может оказаться в нежелательном для себя списке (а также кого могут обменять и с кем расторгнуть контракт), обратив внимание на наиболее известных хоккеистов.

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з. Давид Рундблад (СКА), 26 лет

Шведский защитник переехал в Санкт-Петербург из Швейцарии, где выступал за «Цюрих». Однако больше всего скандинав известен по выступлениям за «Чикаго». В этой команде из НХЛ он даже выиграл кубок Стэнли в 2015 году. В составе СКА у Давида пока не удаётся закрепиться. Всего три проведённых матча, ни одного очка за результативность. И это у человека, занимающего позицию легионера. Соотечественник Рундблада – Патрик Херсли – играет намного продуктивнее. Особенно в большинстве. Бросок у Патрика просто умопомрачительный. Шансы на попадание в список отказов или на расторжение контракта у Рундблада достаточно высоки.

н. Александр Попов (ЦСКА), 37 лет

Не идут дела в ЦСКА у Александра Попова. Скорее всего скоро с форвардом расстанутся, но предварительно могут провести через список отказов. в «армейской» команде высокая конкуренция, много талантливой молодёжи, Попову просто не находится места. За два матча в его активе нет ни одного набранного очка. Нет смысла держать человека с немаленькой зарплатой, который почти не попадает в состав и не приносит никакой пользы. Лучшие годы Попова позади. С каждым годом ему всё тяжелее играть в топ-командах.

Не идут дела в ЦСКА у Александра Попова. Скорее всего скоро с форвардом расстанутся, но предварительно могут провести через список отказов.
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

н. Николай Лемтюгов («Авангард»), 31 год

Трудная ситуация в «Авангарде». Поговаривают, что у Андрея Скабелки серьёзный конфликт с несколькими ведущими хоккеистами. В их числе Александр Пережогин, капитан команды Евгений Медведев и форвард Николай Лемтюгов. Пережогин уже согласился на понижение зарплаты, Медведев играет достаточно важную роль в коллективе, а вот с Лемтюговым, учитывая его солидную историю переходов, вполне могут расстаться. Одна передача за пять игр при показателе полезности «-1» — это явно не то, чего от него ждут. Решение за Шалаевыми.

н. Сергей Костицын («Торпедо»), 30 лет

Не впечатляет на старте чемпионата форвард «Торпедо» Сергей Костицын. Перед началом сезона Петерис Скудра говорил, что рассчитывает на людей, которые уже играли за его команду. Костицын – один из тех, кто хорошо известен тренерскому штабу. Его вернули в Нижний Новгород из минского «Динамо». Однако за шесть проведённых матчей все показатели белорусского нападающего равны нулю. Костицын-младший обладает хорошим кистевым броском и точным пасом. Пора прибавлять и показывать своё мастерство, иначе терпение Скудры закончится.

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н. Владислав Картаев («Локомотив»), 25 лет

Что-то нужно предпринимать «Локомотиву». Сезон у команды Алексея Кудашова начался не так, как ожидали требовательные ярославские болельщики. Хотя «железнодорожники» не набрали очков только во встрече с «Северсталью», когда уступили в основное время, а с ЦСКА и «Йокеритом» зацепили по одному баллу, результат мог и должен быть лучше. Притормаживает атакующая линия. Слухи об обмене Картаева ходили давно. Есть и вероятность того, что Владислава получит статус «отказника». За три проведённые встречи в его активе один гол и коэффициент полезности «-2».

Слухи об обмене Картаева ходили давно. Есть и вероятность того, что Владислава получит статус «отказника».

н. Евгений Тимкин («Металлург» Мг), 27 лет

Одним из худших нападающих «Металлурга» на данный момент является Евгений Тимкин. Мы прогнозировали, что сезон для уральцев, у которых идёт перестройка команды, станет непростым. В итоге так и получается. Есть серьёзные проблемы в обороне, почти не помогают защитникам игроки атаки. Мало того, что за шесть проведённых встреч Евгений заработал 14 минут штрафа и показатель полезности «-3», так ещё и ни одного очка за результативность не набрал. Такие показатели заставляют задуматься.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

в. Константин Барулин (ХК «Сочи»), 33 года

Являясь самым высокооплачиваемым хоккеистом южной команды, опытный и многое повидавший Барулин проигрывает конкуренцию Дмитрию Шикину, что само по себе вызывает удивление. Барулин вышел в стартовом составе команды всего в двух матчах, да и то не доиграл до конца, а был заменён по ходу обеих встреч. Слабая игра в схватке с «Куньлунем», «авоська» из пропущенных шайб в Уфе – таковы нынешние показатели некогда вратаря сборной России. Если руководство «леопардов» сделает определённые выводы, то такой шаг покажется вполне логичным.

н. Илья Крикунов («Автомобилист»), 33 года

Слабо начал сезон в «Автомобилисте» нападающий Илья Крикунов. В прошлом году он показал приличный результат в «Сочи», набрав 35 (12+23) очков. Форвард получил заманчивое предложение от екатеринбургского клуба, у которого существенно увеличился бюджет и покинул солнечный Юг, отправившись на Урал. Пока игра Крикунова не впечатляет: в пяти матчах он отдал всего один пас, ничего не забив. Стоит ли при такой статистике держать в команде высокооплачиваемого хоккеиста? Далеко не факт, что Владимир Крикунов и Олег Гросс продолжат терпеть.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Попов - хоккей Давид Рундблад Евгений Тимкин Илья Крикунов Константин Барулин Николай Лемтюгов Сергей Костицын
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