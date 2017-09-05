Грек, которого хотят все. Как КХЛ охотится на Атанасью

Много ли легионеров, востребованных за океаном, пересекли Атлантику за последние годы? В минувшее межсезонье Эдмонтон на Казань променял Антон Ландер. Филипу Ларсену хватило несколько жёстких силовых приёмов, чтобы понять: НХЛ – это не для него. Датчанин, уже игравший за «Йокерит», перебрался в Уфу. Андрей Нестрашил за время, проведённое в «Каролине», испытал столько проблем со здоровьем, что его контракт с «Нефтехимиком» — большой риск. Карьера двукратного обладателя Кубка Стэнли Дуайта Кинга верно идёт на спад, а чумовой финн Эли Толванен, напротив, ещё не созрел для сильнейшей лиги мира.

Клубы КХЛ вынуждены перебиваться легионерами среднего пошиба. О звёздах калибра Яромира Ягра никто уже не заикается. Если кто и приезжает из-за океана, то россияне, заскучавшие по Евротуру и большим деньгам. Да и те достаются двум всем известным клубом. То, что Станислав Галиев высадился в столице Татарстана, впору считать исключением из правил. Причина падения уровня КХЛ в последние годы кроется вовсе не в отъезде молодых россиян и звёзд калибра Радулова, а в падении уровня иностранной прослойки. Отчасти тому виной валютный курс, из-за которого наша лига перестала быть настолько же финансово привлекательной как раньше.

Из НХЛ в КХЛ. 10 игроков, которые теперь будут играть в России У них были причины уехать из Америки, а лучше всех ситуацией воспользовался ЦСКА.

В условиях изменившейся конъюнктуры приезд Андреас Атанасью – бомба, масштабы которой в России явно недооценивают. Сравнить её можно разве что с появлением Владимира Соботки в Омске. Уберём за скобки то, что с наступлением весны чех всякий раз жаловался на спину. Для «Сент-Луиса» Соботка был важным активом, что показало то, как оперативно подсуетился Дуг Армстронг, когда появилась возможность его вернуть. Просто летом 2014 года стороны не сошлись по вопросам финансов, а вместо того, чтобы ждать решения арбитража, центральный нападающий подписал выгодный контракт с «Авангардом».

Атанасью едет в Россию тоже не из-за любви к искусству. Желание посмотреть необъятную страну или выучить язык, на котором разговаривал Ленин, здесь совершенно не при чём. Как ни банально, но всё упирается в деньги. А точнее — в профнепригодность генерального менеджера «Детройта» Кена Холланда. Болельщики великой команды считают дни, когда он сложит свои полномочия. Очередная порция паршивых контрактов, заключённых Холландом, привела к тому, что денег на Атанасью толком не осталось. А речь, между прочим, идёт не просто о 23-летнем прогрессирующем форварде, а о втором снайпере команды!

Клубы КХЛ вынуждены перебиваться легионерами среднего пошиба. О звёздах калибра Яромира Ягра никто уже не заикается.

В прошлом сезоне Атанасью наколотил 18 шайб. В составе «Детройта» больше только у Томаша Татара. Если говорить о сравнениях в масштабах всей НХЛ, то это уровень Зака Паризе, Якуба Ворачека, Кори Перри, Джонни Годро и Александра Радулова. Улавливаете? Понятно, что упомянутые выше господа умеют на льду несколько больше, чем Атанасью. Да и прошлый сезон стал для Андреаса первым, проведённым от звонка до звонка в основе «Детройта». Его снайперский талант ещё должен пройти испытание временем. Тем не менее, на свои $3-4 млн. он определённо наиграл. У Холланда есть для второго снайпера желаемые $3 млн., но…только на два года. В этом и кроются разногласия, которые вот-вот приведут к отъезду Атанасью в КХЛ.

Дрэйпер: надеюсь, Атанасью не уедет в КХЛ. Деньги от него никуда не денутся

Ситуация вокруг Атанасью приводит в бешенство фанатов «Детройта». Андреас за короткое время успел стать любимцем публики, тогда как от Джеффа Блэшилла он слышал в основном придирки. Большой фанат «правильного хоккея», во многом копирующий Майка Бэбкока, предъявлял Атанасью претензии за не идеальную игру в обороне. Рулевой «Ред Уингз» давал ему жалкие 13 минут за игру, а тот, словно на зло главному тренеру, выжимал из каждого момента максимум. Чем-то это напоминает то, как когда-то из четвёртого звена СКА штамповал голы Владимир Тарасенко, всякий раз вызывая чувство неловкости у Милоша Ржиги.

Своим кумиром Атанасью называет Павла Буре. Мимо этого факта спокойно можно было пройти мимо, если бы не сходства между канадцем греческого происхождения и Русской ракетой. Главный козырь потенциального кахаэловца – скорость. А если точнее, то реактивная скорость в сочетании с классным кистевым броском. В «Детройте» его почти не выпускали в большинстве, и забивать ему приходилось в равных составах, преимущество в атаках сходу. Не менее опасен этот парень и при игре в меньшинстве: при каждой вашей потере Атанасью так и норовит выстрелить пружиной и улететь в контратаку. Отсюда сравнения с самим Буре уже не кажутся столь натянутыми.

Вся эта история могла быть простым шантажом, на который энхаэловцы разных мастей идут с первых дней существования КХЛ. Когда на другом краю Земли есть богатая лига, всегда можно использовать её как козырь в переговорах. Не обязательно даже вникать в то, потянут ли российские клубы контракт Атанасью и есть ли у них места для легионеров. Достаточно сделать вброс в прессу, упомянув КХЛ, и генменеджер тут же засуетится, выложив на стол контракт. В крайнем случае – устроит обмен, что с Атанасью сейчас даже более уместно, чем новое соглашение с «Детройтом». Да только в данном случае всё зашло гораздо дальше, чем банальный агентский шантаж.

Агент Атанасью: Андреас любит «Детройт», но в КХЛ предлагают существенно больше

Надо хотя бы немного разбираться в том, как устроен агентский бизнес, чтобы понимать: нет дыма без огня. За океаном интересы Атанасью представляет Даррэн Феррис. Он, в частности, уже заявил, что, несмотря на любовь Андреаса к «Детройту», в КХЛ ему предлагают существенное иные условия. Однако вести дела канадского грека в России Феррис не может, для этого нужны местные воротилы агентского бизнеса. Человеком, который взялся за трудоустройство Атанасью, стал Шуми Бабаев. Этим летом он уже вернул из-за океана Станислава Галиева, а теперь настал черёд форварда «Детройта». Не будь со стороны игрока реальной заинтересованности в переезде, Бабаев не стал бы браться за это дело.

Прямо сейчас идёт процесс рассмотрения предложений, которые есть у Атанасью. Известно, что немаловажный фактор для него – город. Так что появления канадца где-нибудь в Магнитогорске или Омске ожидать не стоит, хотя как «сталеварам», так и «ястребам» не помешал бы мастеровитый парень в линию атаки. Принимая решение, Андреас советуется с Павлом Дацюком – легендой «Детройта» и его бывшим одноклубником. Быть может, уроженец Екатеринбурга порекомендует родной для него «Автомобилист»? После канадцев Бэка и Кинга приглашение Атанасью было бы вполне логичным, а ради такого мастера Олег Гросс мог бы пожертвовать одним из тех легионеров, которые есть сейчас в команде. Средств как на контракт Атанасью, так и на расторжения, в «Автомобилисте» сейчас хватает.



Но всё же главными охотниками на парня, который однажды набрал за сезон в лиге Онтарио всего на четыре очка меньше, чем Коннор Макдэвид, остаются олигархи. ЦСКА, СКА, «Ак Барс» и «Салават Юлаев» — всерьёз как претендентов на Атанасью можно рассматривать только эти четыре клуба. Как у питерских, так и у московских «армейцев» есть свободные легионерские вакансии, но конкуренция в линии атаки там запредельная. Да и к организациям, которые всякий раз заявляют о следовании интересам сборной России, будут вопросы, если в олимпийский сезон вместо условного Шумакова или Гусева будет играть канадец. «Салават Юлаев» куда больше нуждается в Атанасью. Тем более, что уфимцы входили в сезон с шестью легионерами, но Доминик Кубалик оказался не готов к конкуренции.

«Ак Барс», ЦСКА и «Салават Юлаев» претендуют на Атанасью

Ну а фаворитом в борьбе за Атанасью является всё-таки «Ак Барс». Казанцы начали сезон с квартетом иностранцев, не скрывая, что ищут усиление в линию атаки. Если звено Ландера в целом отрабатывает авансы, то у Владимира Ткачёва дела на старте чемпионата идут не лучшим образом. Во многом его бледную игру можно объяснить окружением. Если летом форварду, который отказался от НХЛ, обещали в партнёры Даниса Зарипова, то реальность оказалась куда более жесткой: вместе с потенциальным олимпийцем на лёд выходит Андрей Чибисов. Заполучив Атанасью, «Ак Барс» не только получит одного из самых скоростных игроков лиги, автоматически став главным претендентом на Кубок Гагарина с Востока, но и сможет реанимировать Ткачёва.