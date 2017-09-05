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Текст: Дарья Тубольцева
Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: произошедшее в Уфе – просто невероятно. «Салават» в шоке

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Три очка Мозякина и первый гол Коваржа

К «Магнитке» наконец-то возвращается та игра в большинстве, которая так пугала соперников в прошлом сезоне. «Адмирал» оказался бессилен перед главным оружием команды Ильи Воробьёва. На последней минуте первого периода «Металлург» реализовал численное преимущество в формате «5 на 3» — Сергей Мозякин со всей силы отправил шайбу в девятку. Он же после перерыва капитан удвоил преимущество хозяев.

Владивостокская команда попыталась отыграться, но первое звено «Магнитки» быстро ответило голом — первую шайбу в сезоне забросил Ян Коварж. Павел Махановский вновь сократил разницу в счёте, однако удаления подвели «Адмирал». Теперь отличился Осала. В третьем периоде обошлось без заброшенных шайб и хозяева спокойно удержали победный счёт.

Как стало известно «Чемпионату», руководство «Адмирала» осталось крайне недовольно действиями судейской бригады Цыплаков — Фатеев в этом матче. Приморский клуб намерен подать жалобы на шесть эпизодов в игре с «Металлургом», связанных с удалениями игроков команды гостей.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 сентября 2017, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
4 : 2 1:0, 3:2, 0:0
Адмирал
Владивосток
1:0 – Мозякин (Эллисон, Косов) – 19:09 (5x4), 2:0 – Мозякин (Эллисон, Косов) – 20:42 (5x4), 2:1 – Александров (Бутузов) – 21:52 (5x5), 3:1 – Коварж (Мозякин) – 26:31 (5x5), 3:2 – Махановский (Александров, Блум) – 31:53 (5x4), 4:2 – Осала (Эллисон, Филиппи) – 39:37 (5x4)

Три шайбы за минуту и фантастическая победа «Барыса»

Шестой домашний матч «Салават» начал неубедительно — хозяева пропустили две шайбы за 44 секунды. Показалось, что после разгромных побед в предыдущих двух матчах уфимцы расслабились и оказались не готовы к давлению со стороны «Барыса». Однако после перерыва «Салават» отправился в погоню за соперником. Теперь уже подопечные Эркки Вестерлунда забросили две шайбы меньше, чем за минуту. Сначала Кемппайнен реализовал большинство, а затем в равных составах отличился Фёдоров.

В третьем периоде борьба хозяева вырвались вперёд. И вновь тройка легионеров «Салавата» сделала результат — Хартикайнен с хитрой передачи Умарка расстрелял ворота Кудрявцева. Уфимцы должны были выиграть третий матч кряду, но вместо этого пропустили три гола на последней минуте игры. «Барыс» одержал фантастическую победу в Уфе, а Доус оформил хет-трик.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 сентября 2017, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3 : 5 0:2, 2:0, 1:3
Барыс
Астана
0:1 – Доус (Вей) – 08:17 (5x5), 0:2 – Маркелов (Семёнов) – 09:01 (5x5), 1:2 – Кемппайнен (Хартикайнен, Умарк) – 26:22 (5x4), 2:2 – Фёдоров (Зубов, Кокарев) – 27:02 (5x5), 3:2 – Хартикайнен (Умарк) – 50:25 (5x5), 3:3 – Доус (Даллмэн, Диц) – 59:06 (6x4), 3:4 – Сен-Пьер (Мельников) – 59:37 (5x5), 3:5 – Доус (Вей) – 59:52 (en)

«Трактор» разыгрался

За первые шесть матчей челябинцы забили всего восемь голов, не отличаясь больше двух раз за встречу. Но это было раньше, а в отчётной встрече «Трактор» поразил ворота «Амура» пять раз. Счёт в матче открыл Пол Щехура, однако затем хабаровчане выровняли положение и даже ушли в отрыв – 3:1.

Третьего поражения кряду в домашних стенах «Трактору» бы не простили. Игроки это прекрасно понимали, и к 60-й минуте на табло горел счёт 4:4, а в серии буллитов Ник Бэйлен принёс челябинцам победу.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 сентября 2017, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
5 : 4 1:1, 3:2, 0:1, 0:0, 1:0
Амур
Хабаровск
1:0 – Щехура (Виделль, Бэйлен) – 13:57 (5x5), 1:1 – Литовченко (Бывальцев, Ли) – 18:34 (5x4), 1:2 – Потехин (Зогорна) – 20:47 (5x5), 1:3 – Ли (Бывальцев) – 22:28 (5x4), 2:3 – Полыгалов (Кручинин) – 28:27 (5x5), 3:3 – Щехура (Виделль) – 30:03 (5x5), 4:3 – Рыбаков (Бородкин) – 31:03 (5x5), 4:4 – Литовченко (Бывальцев) – 47:08 (5x5), 5:4 – Бэйлен – 65:00 ( ПБ)

Четвёртая подряд победа «Куньлуня» и обескровленная «Лада»

Перед матчем с «Куньлунем» тольяттинская команда устроила открытую раскатку для журналистов. Главный тренер «Лады» отдал должное сопернику и рассказал о ситуации с травмированными игроками. «Куньлунь» — очень хорошая команда без слабых мест, держащая удар. Травма Картера Эштона – сильный удар по «Ладе». Впереди операция в Германии, не исключено, что в состав Эштон вернётся только после Нового года. На месяц выбыл Сергей Соин. Василию Стрельцову ещё шесть недель ходить в гипсе», — заявил Аболс.

У Майка Кинэна с составом полный порядок. Из стана пекинского клуба пришло известие, что сразу пять хоккеистов приняли гражданского Китая. Брэндон Ип, Лукас Локхарт, Грег Сквайрз, Брэйден Джо и Кори Кейн теперь смогут выступать за национальную команду Поднебесной.

Гости вырвались вперёд на пятой минуте стараниями Кайл Чипчуры, игроки «Лады» тщательно подбирались к воротам Магнуса Хелльберга, но забить не удавалось. Точку в матче поставил Войтек Вольски, который набрал пятое очко за три матча.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 сентября 2017, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
0 : 2 0:1, 0:0, 0:1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 – Чипчура (Воробей, Турессон) – 04:21 (5x5), 0:2 – Вольски – 43:46 (5x5)

Первая выездная победа «Сибири»

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У подольского клуба встречу с «Сибирью» из-за недомогания пропускали голкиперы Игорь Сапрыкин и Михаил Бирюков. Место в воротах команды Валерия Белова занял 23-летний Антон Тодыков, дебютирующий в КХЛ.

Гости начали активнее, и за три секунды до конца первого периода Бергстрём открыл счёт после ошибки Афиногенова. Во второй двадцатиминутке Выглазов ответил голом, но под занавес периода «Сибирь» вновь вышла вперёд. Шайба после броска Закриссон угодила в камеру в воротах, и этот гол оказался победным.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 сентября 2017, вторник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
1 : 2 0:1, 1:1, 0:0
Сибирь
Новосибирская область
0:1 – Бергстрём – 19:57 (5x5), 1:1 – Выглазов (Швец-Роговой, Мозик) – 27:35 (5x5), 1:2 – Закриссон (Сигарёв, Верещагин) – 38:55 (5x4)

ЦСКА побеждает в любом составе

Перед началом игры вновь удивил состав ЦСКА — на этот раз в нём не оказалось Кирилла Капризова и Никита Нестерова. Таким образом, в команде Игоря Никитина не осталось ни одного игрока, который бы выходил на лёд во всех семи матчах.

К 15-й минуте встречи москвичи вели со счётом 3:0, а команда Игоря Захаркина выглядела обречённой. Во втором периоде ЦСКА немного сбавил обороны и забросил всего две шайбы. А затем хозяева совсем расслабились и больше не тревожили ворота ханты-мансийцев. Илья Сорокин оформил второй подряд «сухарь».

КХЛ - регулярный чемпионат
05 сентября 2017, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
5 : 0 3:0, 2:0, 0:0
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 – Окулов (Светлаков, Кузьменко) – 06:08 (5x5), 2:0 – Бурдасов (Любимов, Григоренко) – 11:29 (5x4), 3:0 – Григоренко (Робинсон, Бурдасов) – 14:13 (5x5), 4:0 – Попов (Петров, Ожиганов) – 24:23 (5x5), 5:0 – Петров (Светлаков) – 35:21 (5x5)

Разгром от «Салавата» преобразил «Сочи»

После злополучных 3:11 в Уфе команда Сергея Зубова сенсационно обыграла «Ак Барс» со счётом 5:0, а дома сумела переломить ход встречи с «Нефтехимиком». Примечательно, что нижнекамцы ехали в Сочи после крупного поражения от «Салавата». Матч в Ледовом дворце «Большой» подопечные Назарова начали уверенно, забросив три шайбы в первом периоде.

Казалось, что очередного разгрома «Сочи» не избежать, как вдруг команда полетела вперёд. Голы Захарчука, Хохлова и дубль Падакина поставили гостей в тупик. В концовке у «Нефтехимика» ничего не получалось в атаке, в отличие от «Сочи». Точку в матче поставил Лапенков.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 сентября 2017, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
5 : 3 1:3, 1:0, 3:0
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 – Авцин (Порядин, Брынцев) – 10:51 (5x5), 0:2 – Хайруллин – 11:19 (5x5), 0:3 – Ро (Секстон, Нестрашил) – 11:42 (5x5), 1:3 – Захарчук (Андрей Иванов, Томилин) – 18:30 (5x5), 2:3 – Хохлов (Уэллман, Коллинз) – 27:27 (4x5), 3:3 – Падакин (Гарбутт) – 41:22 (5x5), 4:3 – Падакин (Щегольков, Щитов) – 45:53 (5x5), 5:3 – Лапенков (Уэллман, Цветков) – 57:20 (5x4)

«Авангард» победил без Лемтюгова

После двух поражений от ЦСКА и «Витязя» Андрей Скабелка сделал выводы и убрал из состава Николая Лемтюгова. Это сработало, и уже на 5-й минуте встречи в Братиславе омская команда вышла вперёд. Кирилл Семёнов вскоре счёт увеличил, но «Слован» сумел отыграть одну шайбу. Во втором периоде игра выровнялась, а в третьем «Авангард» решил исход встречи. Сначала Ансель Галимов с паса Данилы Файзулина поразил ворота Марека Мазанеца, а затем победный гол забил 20-летний Дмитрий Жукенов. «Ястребы» прервали безвыигрышную серию, а братиславцы потерпели второе подряд поражение.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 сентября 2017, вторник. 20:30 МСК
Слован
Братислава
1 : 4 1:2, 0:0, 0:2
Авангард
Омская область
0:1 – Михеев (Кошелев, Меньшиков) – 04:54 (5x5), 0:2 – Семёнов (Петерссон) – 12:14 (5x5), 1:2 – Вьеденски (Бухтеле, Эберт) – 15:10 (5x5), 1:3 – Галимов (Файзуллин) – 45:31 (5x5), 1:4 – Жукенов (Мартынов, Минеев) – 50:35 (5x5)
«Какой, к чёрту, сome on? Я ему двинул, и он вместе с судьёй завалился»
О чём говорили в первом сезоне КХЛ. Сушинский в СКА завидовал «Авангарду», Анисин дрался не в больнице, а на льду за «Сибирь».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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5 сентября 2017, вторник
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