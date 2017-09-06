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Текст: Владислав Уткин
Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

«Торпедо» выиграет в волжском дерби. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео

Московское «Динамо» продолжит побеждать, а минчане отсрочат отставку Дуайера. Прогнозы Дмитрия Ерыкалова.
6 сентября 2017, среда. 08:00 Хоккей

Наступает очередной игровой день регулярного чемпионата КХЛ, и обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов делится мнением об исходах запланированных матчей.

«Автомобилист» — «Ак Барс»

Это команды двух тренеров-мастодонтов, одних из самых опытных специалистов в лиге Крикунова и Билялетдинова. На предсезонке «Ак Барс» уже побеждал сегодняшнего соперника. Полагаю, что этот результат повторится, тем более что мы знаем, как тренер казанцев умеет делать выводы из болезненных поражений. «Ак Барс», напомню, недавно проиграл «Сочи» дома со счётом 0:5. После этого, уверен, гайки будут закручены.

Прогноз Ерыкалова: победа «Ак Барса» в основное время.

Тренер казанцев умеет делать выводы из болезненных поражений. «Ак Барс», напомню, недавно проиграл «Сочи» дома со счётом 0:5. После этого, уверен, гайки будут закручены.

«Северсталь» — «Динамо» (Москва)

«Северсталь» наконец-то начала побеждать. Из достаточно вразумительной игры пришли победы, в том числе и над «Локомотивом». Но «Динамо» в числе жертв череповецкой команды я не вижу, потому что команда Воробьёва разогналась недурно. Забивают защитники, и Тарасов вышел на хороший уровень. Надо отметить Бочарова, дебютировавшего с победы. Очень надёжно отыграл молодой вратарь «Динамо». Темп был хороший, «Динамо» продолжит наседать на пятки ЦСКА.

Прогноз Ерыкалова: победа гостей в основное время.

«Динамо» (Рига) – СКА

Ох, не вовремя рижане принимают питерский клуб. Казалось бы, на старте сезона у них, может быть, ещё и были шансы что-то противопоставить петербуржцам, но вот сейчас, после очередного поражения и ужасной домашней серии, шансов у них нет. Питер выглядит машиной. То, как подопечные Знарка сыграли в Москве, это только подтверждает. Ностальгии по тем временам, когда рижское «Динамо» выбивало СКА из розыгрыша Кубка Гагарина, не предвидится.

Прогноз Ерыкалова: уверенная победа СКА в основное время.

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«Торпедо» — «Локомотив»

Надо сказать, что у «Торпедо» проблемы. Они проиграли три матча подряд. Скудра уже начал говорить о легковесности команды, о том, что далеко не все бьются за оленя на груди. И матч с «Локомотивом», с одной стороны, сложный, а с другой – это тот самый момент, когда можно проявить характер и доказать Скудре очень многое, потому что ярославцы, наверное, самый принципиальный соперник для «Торпедо». Полагаю, что хозяева одержат победу в этом матче в основное время и прервут серию поражений.

Прогноз Ерыкалова: выиграет «Торпедо».

«Спартак» — «Йокерит»

Тут, конечно, нельзя не учитывать, что «Спартак» выйдет после поражения от СКА со счётом 0:5. С одной стороны, это ожидаемый результат, а с другой — веры в себя у игроков после такого точно не прибавилось. Непредсказуемости добавляет то, что «Йокерит» неделю отдыхал. Это может сыграть как в плюс, так и в минус. Я думаю, что начало матча будет за «Спартаком», но итоговая победа достанется финнам. Уровень команды, тренерского штаба и всего-всего-всего в Хельсинки повыше, чем в российской столице.

Прогноз Ерыкалова: выиграет «Йокерит».

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«Сочи» — «Динамо» (Минск)

Ужасный по качеству матч показали минчане позавчера. В Череповце был отвратительный хоккей в исполнении команды Горди Дуайера. По логике, возможно, они не должны обыгрывать сочинцев. Но «зубры» припёрты к стенке, и Дуайеру нужно уже думать о своей работе в столице Беларуси, потому что отставка не за горами. Думаю, что «Сочи» — это тот редкий соперник, который нынешнему Минску по зубам. Белорусская команда, пусть и в дополнительное время, одержит победу.

Прогноз Ерыкалова: победят динамовцы.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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