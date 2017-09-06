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КХЛ
Текст: Дмитрий Ерыкалов
Фото: photo.khl.ru

Меняться, чтобы выжить. Как рейтинг КХЛ пошёл клубам на пользу

Но три клуба всё равно исключат.
6 сентября 2017, среда. 10:15 Хоккей

Оказывается, чтобы заставить клубы работать, нужно было поставить их на край пропасти. Пресловутый рейтинг, чей первой жертвой стал новокузнецкий «Металлург», подтолкнул другие проблемные клубы к активным действиям. То, как начался десятый сезон КХЛ, больше напоминает выставку достижений народного хозяйства. Чуть ли не каждый клуб пытается чем-то удивить, запасть в душу и проникнуть в умы.

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Взять вот тот же «Нефтехимик». Годами вторая команда Татарстана покорно мирилась со своей ролью младшего брата. Казалось, что главный принцип нижнекамцев звучал как «сидеть и не высовываться». Денег в Нижнекамске всегда хватало, но ни по составу команды, ни по её образу сказать этого было нельзя.

С недавних пор всё изменилось. У «Нефтехимика» появился яркий фронтмен – Андрей Назаров, вокруг которого в клубе всё и крутится. Он вообще больше, чем просто тренер. Куда бы ни приходил Назаров, он прорубал окно в мир медиа. Будь то бросанием бутылок, громкими интервью или другими способами, но о его командах начинают говорить.

То, как начался десятый сезон КХЛ, больше напоминает выставку достижений народного хозяйства.

И ладно бы в Нижнекамске молились на Назарова и больше ничего не делали, сидя сложа руки. Но нет же. Исходя из того, какая команда этим летом подобралась у «Нефтехимика», выстроили новый образ клуба. Молодые, злые, по-спортивному голодные – значит волки. Бинго! Так и появился на форме новый логотип, а что было на старом теперь никто и не вспомнит.

Или Череповец. В хоккейном плане город-побратим Нижнекамска. Команда-середняк с хорошей детской школой и простыми трудягами в виде целевой аудитории. Но главное, что оба клуба последние годы просто плыли по течению. Тёмная ТВ-картинка с полупустыми трибунами, которые сопровождают очередное поражение местной команды – вот с чем ассоциировалась «Северсталь» до этого сезона.

Но что мы видим теперь? Лёд на арене в Череповце покрасили (теперь он белый!), свет поменяли, а к следующей домашней серии обещают его настроить так, что смотреть игры «Северстали» можно будет без риска впасть в депрессию. Перед началом сезона клуб провёл такой праздник для своих болельщиков, которому могли бы позавидовать и соседи из прогрессивного Петербурга. Постепенно, шаг за шагом «Северсталь» обретает новый, вполне человечный, образ.

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«Амур» и раньше не был аутсайдером по части работы над собственным имиджем. Чего только стоит танцующий охранник или оранжевая форма с тигром, которую примерял даже рэпер L’One. Но в этом сезоне хабаровчане пошли дальше. Дабы сделать домашние матч ещё зрелищнее, руководство «Амура» решилось на установку площадки канадского размера. О том, правильно ли поступили в Хабаровске с точки зрения традиций советского хоккея, пусть спорят ветераны. Мы же убеждены: вместе с размерами площадки на «Платинум Арене» до минимума сократится и число свободных мест на трибунах.

По-своему зашевелились и в Ханты-Мансийске. Сама по себе идея приглашения Игоря Захаркина — беспроигрышная. Можно много спорить о тренерских особенностях Игоря Владимировича, но подать себя он всегда умел. Методы у них с Назаровым кардинально противоположные, но эффект один: команды, с которыми они работают, всегда будут на виду. Это именно то, что и нужно «Югре», которая последние годы находилась на информационной обочине. А уж сумеет ли местная пресс-служба на скелет, созданный Захаркиным, нарастить мясо, другой вопрос.

Если Захаркин был назначен главным тренером «Югры» ещё до выдворения «Кузни» и презентации рейтинга, то легионеры в Ханты-Мансийске появились, кажется, неспроста. Не один год в клубе действовал совершенно нелепый внутренний мораторий на иностранцев. С ним ничего не могли поделать ни тренеры, ни менеджеры. То, что спущено сверху, а точнее – из администрации ХМАО, обжалованию не подлежит. Но как только перед «Югрой» замаячила угроза исключения из КХЛ, в составе вновь появились финны, американцы и прочие варяги.

Если с победами у команды Артиса Аболса дела пока обстоят натужно, то посещаемость в Тольятти заметно подтянули.

«Югра» возвращает легионеров и приглашает Захаркина. «Амур» начинает чемпионат сенсационными победами над грандами и устанавливает канадскую коробку. А что же «Лада», спросите вы? Тольяттинцы, как и ханты-мансийцы с хабаровчанами, входили в сезон в статусе аутсайдеров рейтинга. Во многом автозаводцы оказались на дне из-за двух факторов: спортивных результатов и низкой посещаемости. Всего 3 826 зрителей в прошлом сезоне, и это в хоккейном городе! И если с победами у команды Артиса Аболса дела пока обстоят натужно, то посещаемость в Тольятти заметно подтянули. В среднем 5 727 зрителей на арене, которая вмещает 6 000, выглядят для «Лады» как спасительная соломинка.

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Дмитрий Ерыкалов ответил на вопросы читателей.

Клубы повернулись лицом не только к болельщикам, но и к журналистам. С этого сезона по регламенту 15 раскаток в сезоне должны быть открытыми для прессы. «Сибирь» не стала заниматься буквоедством и первой открыла все свои тренировки. С новосибирцев взяли пример и другие клубы, понимая, что только будучи максимально открытыми, можно выжить в изменившихся реалиях. Болото, в котором тихо-мирно существовали многие клубы КХЛ, постепенно начинает напоминать если не чистое озеро, то пруд, за который не стыдно.

Жаль лишь, что для того, чтобы разбудить наши клубы, пришлось приставить дуло к виску.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Амур ХК Лада ХК Северсталь ХК Югра
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