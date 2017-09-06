Новый переворот в «Кузне». Почему уволили Зиновьева и тренерский штаб

Новокузнецкий «Металлург» объявил о кадровых изменениях. Клуб покинут генеральный директор Сергей Зиновьев и тренерский штаб команды во главе с Вадимом Шахрайчуком.

С чего всё началось

24 мая президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко сообщил, что новокузнецкий «Металлург» и хорватский «Медвешчак» не будут выступать в КХЛ начиная с сезона-2017/18. «В следующем сезоне в КХЛ сыграют 27 клубов. Два самых слабых клуба по спортивно-финансовому результату. Это «Медвешчак» и новокузнецкий «Металлург», который стал последним по всем рейтингам».

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Последовавшая реакция в Новокузнецке

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в эфире радио «Кузбасс ФМ» прокомментировал ситуацию с исключением «Металлурга» из КХЛ.

«Мы будем разбираться с руководством «Металлурга», которое допустило эту ситуацию и начало её решать, когда всё было практически предрешено… Такой директор, как Зиновьев, мне не нужен — у него там какие-то межличностные отношения с Чернышенко, благодаря которым он не мог попасть к нему в кабинет, стоял под дверью.



Далее — я дал поручение юристам проверить, насколько законно было исключение «Металлурга» согласно регламенту лиги. И наконец, готовиться к играм в ВХЛ. Потому что с такой игрой, которую «Металлург» показывал в последнем сезоне, не факт, что мы будем успешно играть в Высшей лиге. Поэтому надо смотреть команду, разговаривать с хоккеистами, которые согласятся играть в ВХЛ, играть так, чтобы претендовать на возвращение в КХЛ».

Зиновьев: разум не возобладал, пути назад в КХЛ у «Кузни» нет Генеральный менеджер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев прокомментировал решение совета директоров об исключении клуба из лиги.

Что было дальше

«Металлург» подал заявку и вступил в Высшую хоккейную лигу. При этом генеральный спонсор новокузнецкого «Металлурга» компания ЕВРАЗ сохранила финансирование хоккейного клуба в новом сезоне на уровне сезона-2016/17, несмотря на исключение команды из Континентальной хоккейной лиги.



«Кузня» провела два предсезонных турнира и готовилась к первому матчу в чемпионате ВХЛ, намеченному на 13 сентября.



6 сентября клуб объявил об уходе генерального директора Сергея Зиновьева и тренерского штаба команды во главе с Вадимом Шахрайчуком.

Пресс-релиз клуба

«С целью взаимодействие выстроенной вертикали хоккея Новокузнецка станет ещё более плотным и конструктивным. Приглашение опытных специалистов должно способствовать дальнейшему прогрессу юных воспитанников хоккейной школы Новокузнецка, их последующему выступлению в составе «медведей» и «Металлурга», а также возвращению в состав нашей команды тех местных воспитанников, которые ранее покинули родной клуб по разным причинам. Для этого и необходимы определённые перемены. В стартующем сезоне «Металлург» и «Кузнецких Медведей» ждут амбициозные турнирные задачи, для достижения которых также необходимы дальнейшие кадровые изменения. Генеральный директор «Металлурга» Сергей Зиновьев и тренерский штаб команды «Металлург» покидают клуб. Последним рабочим днём в новокузнецком хоккейном клубе для специалистов станет 7 сентября 2017 года», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Мнение эксперта

«Мне вообще не понятны кадровые решения Новокузнецка в течение последних десяти лет, когда команда превратилась в такой отстойник для подготовки непонятных кадров. Что касается увольнения Зиновьева и тренерского штаба во главе с Вадимом Шахрайчуком, мы не знаем причины такого решения. Не могу говорить, правильным ли было увольнение всей рабочей команды или нет. Мы же не знаем политики клуба, мы вообще не знаем, кто определяет эту самую политику «Кузни». Никто не знает, почему эти тренеры появились, какие перед ними были задачи. Всё это делается за кулисами. Думаю, в ближайшее время «Металлург» должен дать официальное разъяснение по этой ситуации.

Трудно сказать, что ждёт «Кузню» в новом сезоне. Самое главное понять, что регион хочет от этой команды. Но в течение последних десяти лет не было явного направления, для чего нужен новокузнецкий «Металлург». Не было никакой стратегии. Я убеждён, что нужно прийти к полной реорганизации нашего хоккея. На базе ВХЛ надо составлять Суперлигу, это даст толчок в развитии нашего спорта. И, естественно, КХЛ надо сокращать. После Олимпиады это надо делать», — сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков, работавший в новокузнецком «Металлурге» с 1998 по 2000 год.

Кто будет новым главным тренером команды

По информации «Чемпионата», новым главным тренером «Металлурга» станет Анатолий Хоменко, который долгое время работал в системе ярославского «Локомотива», в том числе входил в тренерский штаб Шона Симпсона и Дэйва Кинга.