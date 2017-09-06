Радулов показал сына и подготовил Ковальчука. Соцсети игроков НХЛ и КХЛ

Милый одноклубник Радулова
Нападающий «Далласа» Тайлер Сегин поразил своих подписчиков забавным роликом. Хоккеист и его питомец одновременно прыгнули в бассейн. Не прелесть ли?
Силач Ягр
Чешский ветеран всеми силами старается показать боссам клубов НХЛ, от кого они отказываются. Разве помешает команде такой могучий хоккеист? «Лёгкая тренировка. Вы так можете? Не думаю», — насмехается Яромир Ягр над своими подписчиками.
Шестёркин и звёздные болельщики «Спартака»
После уверенной победы СКА над красно-белым клубом бывший спартаковец Игорь Шестёркин решился на фото с болельщиками соперника. Да и не просто с болельщиками, а с популярным рэпером Сашей ST и телеведущей Ассоль.
Лучи добра от Панина
Чемпионат стартовал несколько недель назад, а Григорий Панин всё ещё не играет. Защитник до сих пор отбывает восьмиматчевую дисквалификацию, полученную в последнем плей-офф. Григорий оптимизма не теряет. «Всем хорошего настроения. Не держите зла, держите шарики», — написал хоккеист.
Шоу в Череповце
Вратарь «Северстали» Юлиус Гудачек после домашнего матча с минским «Динамо» устроил победное шоу. Словацкий голкипер приобрёл популярность в YouTube благодаря своим представлениям после матча — «Гудашоу» — ещё во время выступления в шведском чемпионате за «Эрберу». Теперь Юлиус будет радовать и российских болельщиков!
Ударная тройка ЦСКА
Чаще всего Игорь Никитин ставит Кирилла Капризова в звено к Шалунову и Шумакову. «Они-то давно нашли взаимопонимание друг с другом, я тоже вроде. Стараемся с каждым днём всё лучше играть вместе», — рассказывал после матча с «Сибирью» Кирилл. Ребята не расстаются не только на льду, но и за его пределами.
Банда Ковальчука
Вице-капитан СКА — примерный семьянин. У Ильи и Николь Ковальчук четверо детей — двое сыновей и две прелестные дочки. «Вся банда в сборе», — написал Илья у себя в «инстаграме».
Якупов осваивается в Денвере
За карьеру Наиль Якупов сменил несколько клубов в НХЛ. Новый вызов для россиянина — «Колорадо». Наиль потихоньку осваивается в Денвере и уже успел посетить горный парк «Ред Рокс».
Наместников с собакой
Нападающий «Тампы» редко радует своих подписчиков фотографиями. Конец лета — повод обновить «Инстаграм». Владислав мысленно готовится к старту сезона, а также не забывает выгуливать своего французского бульдога.
Бучневич сходил на теннис
Павел Бучневич никак не мог пропустить турнир Большого шлема в Нью-Йорке. Форвард «Рейнджерс» наверняка отчаянно болел за Марию Шарапову, которая дошла до 1/8 финала.
Радулов с сыном
Нападающий «Далласа» на днях покидает Москву и отправляется в США. По такому случаю Александр Радулов решил показать сына. Как считаете, похож ли мальчишка с кучерявыми светлыми волосами на знаменитого отца?
«Брат, как ты подготовил. Не было шансов», — написал в комментариях к фотографии Радуловых Илья Ковальчук после игры со «Спартаком».