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Александр Радулов
Текст: Дарья Тубольцева

Радулов показал сына и подготовил Ковальчука. Соцсети игроков НХЛ и КХЛ

В Америке все только готовятся к старту сезона, а в КХЛ уже мечтают об отдыхе.
6 сентября 2017, среда. 16:15 Хоккей

Милый одноклубник Радулова

Нападающий «Далласа» Тайлер Сегин поразил своих подписчиков забавным роликом. Хоккеист и его питомец одновременно прыгнули в бассейн. Не прелесть ли?

Силач Ягр

Чешский ветеран всеми силами старается показать боссам клубов НХЛ, от кого они отказываются. Разве помешает команде такой могучий хоккеист? «Лёгкая тренировка. Вы так можете? Не думаю», — насмехается Яромир Ягр над своими подписчиками.

Шестёркин и звёздные болельщики «Спартака»

После уверенной победы СКА над красно-белым клубом бывший спартаковец Игорь Шестёркин решился на фото с болельщиками соперника. Да и не просто с болельщиками, а с популярным рэпером Сашей ST и телеведущей Ассоль.

Лучи добра от Панина

Чемпионат стартовал несколько недель назад, а Григорий Панин всё ещё не играет. Защитник до сих пор отбывает восьмиматчевую дисквалификацию, полученную в последнем плей-офф. Григорий оптимизма не теряет. «Всем хорошего настроения. Не держите зла, держите шарики», — написал хоккеист.

Итоги дня КХЛ: произошедшее в Уфе – просто невероятно. «Салават» в шоке
«Салават Юлаев» будет ещё долго отходить от последней минуты матча с «Барысом».

Шоу в Череповце

Вратарь «Северстали» Юлиус Гудачек после домашнего матча с минским «Динамо» устроил победное шоу. Словацкий голкипер приобрёл популярность в YouTube благодаря своим представлениям после матча — «Гудашоу» — ещё во время выступления в шведском чемпионате за «Эрберу». Теперь Юлиус будет радовать и российских болельщиков!

Ударная тройка ЦСКА

Чаще всего Игорь Никитин ставит Кирилла Капризова в звено к Шалунову и Шумакову. «Они-то давно нашли взаимопонимание друг с другом, я тоже вроде. Стараемся с каждым днём всё лучше играть вместе», — рассказывал после матча с «Сибирью» Кирилл. Ребята не расстаются не только на льду, но и за его пределами.

Банда Ковальчука

Вице-капитан СКА — примерный семьянин. У Ильи и Николь Ковальчук четверо детей — двое сыновей и две прелестные дочки. «Вся банда в сборе», — написал Илья у себя в «инстаграме».

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Звёздный спартаковский воспитанник забрасывал шайбы на любой вкус.

Якупов осваивается в Денвере

За карьеру Наиль Якупов сменил несколько клубов в НХЛ. Новый вызов для россиянина — «Колорадо». Наиль потихоньку осваивается в Денвере и уже успел посетить горный парк «Ред Рокс».

Наместников с собакой

Нападающий «Тампы» редко радует своих подписчиков фотографиями. Конец лета — повод обновить «Инстаграм». Владислав мысленно готовится к старту сезона, а также не забывает выгуливать своего французского бульдога.

Бучневич сходил на теннис

Павел Бучневич никак не мог пропустить турнир Большого шлема в Нью-Йорке. Форвард «Рейнджерс» наверняка отчаянно болел за Марию Шарапову, которая дошла до 1/8 финала.

Радулов с сыном

Нападающий «Далласа» на днях покидает Москву и отправляется в США. По такому случаю Александр Радулов решил показать сына. Как считаете, похож ли мальчишка с кучерявыми светлыми волосами на знаменитого отца?

«Брат, как ты подготовил. Не было шансов», — написал в комментариях к фотографии Радуловых Илья Ковальчук после игры со «Спартаком».

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Кузнецов вновь повеселил народ, Овечкин обрадовал друзей, а Радулов занялся своим внешним видом.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Радулов Владислав Наместников Григорий Панин Игорь Шестёркин Илья Ковальчук Кирилл Капризов Наиль Якупов Павел Бучневич Юлиус Гудачек Яромир Ягр Фото
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