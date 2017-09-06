Короли хет-триков в КХЛ. От Тарасенко до Доуса

Среди них есть даже норвежец, а Сергей Мозякин только на втором месте.

5 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ форвард «Барыса» Найджел Доус забросил три шайбы в ворота уфимского «Салавата Юлаева» и оформил свой девятый хет-трик в КХЛ. По числу хет-триков он вышел на чистое первое место, обойдя Сергея Мозякина и Даниса Зарипова. Рассказываем о тех, для кого забросить три и более шайбы не такая уж большая проблема.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

4 хет-трика за «Динамо» (Москва)



Два хет-трика Карпов совершил осенью 2013 года, когда огорчил «Авангард» и «Амур» соответственно. Спустя три года от него пострадал «Нефтехимик». Четвёртый и самый запоминающийся хет-трик Карпова пришелся на кубковый матч со СКА. Победную шайбу он забросил в овертайме. Интересно, что все свои хет-трики форвард оформил в гостевых встречах.

Толванен, Тарасенко и ещё 5 самых молодых авторов хет-триков КХЛ В этом списке есть даже Михаил Анисин.

4 хет-трика за «Барыс»



Бойд приехал в КХЛ перед сезоном-2011/12 и в первой же «регулярке» отметился двумя хет-триками. Его жертвами стали «Нефтехимик» и «Витязь». Спустя три сезона в августе 2015 года Бойд трижды поразил ворота «Салавата Юлаева». А свой последний хет-трик в составе «Барыса» он оформил во встрече плей-офф с «Магниткой», в которой астанинцы уступили со счётом 3:5.

4 хет-трика за СКА



Свой первый хет-трик в КХЛ Дадонов оформил в сезоне-2014/15 в матче против подмосковного «Витязя». В прошлом сезоне, после которого он решил вернуться в НХЛ, Дадонов сделал по хет-трику в ворота «Медвешчака» и «Куньлунь Ред Стар», а также четыре раза поразил ворота «Барыса». В той встрече «армейцы» добились победы с сокрушительным счётом 9:0.

4 хет-трика за СКА



Во время локаута в НХЛ в 2012 году Ковальчук неплохо проявил себя в КХЛ. В матче против ЦСКА, за который тогда выступали Павел Дацюк, Илья Брызгалов и Михаил Грабовский, Ковальчук забросил три шайбы и помог СКА победить. В следующем сезоне он окончательно вернулся в Россию и за это время сделал три хет-трика — пострадали «Лада», «Салават Юлаев» и «Слован».

4 хет-трика за «Салават Юлаев»



Норвежец запомнился тем, что смог взять кубок Гагарина с «Салаватом Юлаевым» и со СКА, но все его хет-трики пришлись на уфимскую часть карьеры. В первый сезон в составе «Салавата Юлаева» от него дважды пострадал «Витязь», а на следующий год «Автомобилист» и «Локомотив».

Меняться, чтобы выжить. Как рейтинг КХЛ пошёл клубам на пользу Но три клуба всё равно исключат.

2 хет-трика за «Сибирь», 2 хет-трика за СКА



В сезоне-2011/12 Тарасенко совершил удивительное достижение. В первой половине сезона он забросил по три шайбы в ворота «Салавата» и «Барыса», выступая за новосибирскую «Сибирь». После обмена в СКА он не сбавил в результативности: в «регулярке» трижды от него пропустило «Торпедо», а в плей-офф того же сезона подмосковный «Атлант».

5 хет-триков за «Ак Барс»



21 ноября 2008 года капитан «Ак Барса» Алексей Морозов забросил пять шайб в ворота «Барыса», установив рекорд лиги по голам за матч. Через сезон в гостевом матче с «Сибирью» Алексей забросил четыре шайбы! Первый чистый хет-трик Морозов оформил в плей-офф сезона-2009/10 в матче против «Магнитки». Впоследствии Морозов трижды поражал ворота «Сибири» и СКА. https://

3 хет-трика за «Ак Барс», 5 хет-триков за «Металлург» (Магнитогорск)



В феврале 2009 года форвард «Ак Барса» Данис Зарипов с разницей в четыре дня сделал два хет-трика во время гостевых матчей с московским «Динамо» и воскресенским «Химиком». Следующий «трюк со шляпой» удался ему только через 2,5 года, пострадал «Атлант». Выступая за «Магнитку», Зарипов оформил два хет-трика в «регулярках» в матчах с «Амуром» и «Автомобилистом», и три хет-трика в прошлом плей-офф («Куньлунь» и дважды «Барыс»).

8 хет-триков за «Магнитку»



Трудно в это поверить, но за первые три сезона в КХЛ Мозякин ни разу не забивал три шайбы за одну встречу. Первый хет-трик случился практически сразу после перехода в «Магнитку», капитулировал «Трактор». Мозякин огорчал разные команды: по три шайбы от него пропускали «Авангард», московское «Динамо», «Салават Юлаев», «Витязь», «Спартак», СКА. 30 декабря 2012 года «Амур» пропустил семь шайб от «Магнитки», четыре из которых оказались на счету Мозякина.

Найджел Доус

9 хет-триков за «Барыс»



Доус выступает в лиге уже седьмой сезон. В плей-офф сезона-2012/13 в гостевом матче против «Трактора» он забросил четыре шайбы, а дальше оформил ещё восемь хет-триков, огорчив «Амур», «Адмирал», «Ладу», «Магнитку», дважды «Медвешчак» и дважды «Салават Юлаев».