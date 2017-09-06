Где и как продают пиво в КХЛ. Западная конференция

На «Арене-Омск» запретили продавать пиво. Местная полиция сообщила, что запрет связан с тем, что дворец хоккейного клуба «Авангард» является спортивным сооружением, где запрещена реализация любого алкоголя. Руководство «ястребов» пытается оспорить эту ситуацию, заявляя, что ресторан, фойе и холлы ледового сооружения относятся к прилегающим территориям, в то время как продажа пива запрещена только на трибунах стадиона.

Меняться, чтобы выжить. Как рейтинг КХЛ пошёл клубам на пользу Но три клуба всё равно исключат.

Обратив внимание на этот случай, мы решили узнать, как обстоят дела с продажей любимого многими напитка на аренах других команд Континентальной лиги, начав с клубов Западной конференции. Вопросы звучали следующим образом:

1) Продаётся ли пиво на вашей арене?

— Если нет, то что этому мешает? Были ли попытки организовать продажу пива на арене?

— Если да, то как давно? Как удалось организовать?

2) Нужно ли разрешить продавать пиво на стадионах и могут ли клубы зарабатывать на этом?

ХК ЦСКА: необходимо разработать новые правила продажи и потребления этих продуктов на спортивных аренах, касающиеся количества содержащегося алкоголя, его крепости, допустимых сортов.

Игорь Есмантович, президент ПХК ЦСКА (Москва):

— Пиво на домашних матчах ЦСКА не продаётся в связи с законодательством.

— Как руководитель клуба я — за! Конечно, необходимо разработать новые правила продажи и потребления этих продуктов на спортивных аренах, касающиеся количества содержащегося алкоголя, его крепости, допустимых сортов. Возможно, стоит ограничить реализацию по времени, допустим, только до матча и в первом перерыве. Может быть, придётся пересмотреть нормы обеспечения правопорядка, количество задействованной охраны. Но в любом случае для каждого клуба лиги это хорошее подспорье, как в смысле дополнительной финансовой прибыли, так и привлечения новых болельщиков на трибуны. Тем более что в нашей стране есть успешная практика продажи таких напитков на спортивных мероприятиях.Думаю, что именно организация на хоккейных матчах полного комплекса развлечений, включающего не только профессиональное шоу, но и различный качественный ресторанный бизнес, позволит нашим сегодняшним болельщикам получить максимум удовольствия от посещения мероприятия.

Сергей Воропаев, генеральный директор ХК «Сочи» (Сочи):

— У нас пиво продаётся в закрытых зонах, куда доступ осуществляется только по специальным билетам. В этих зонах полный контроль возраста покупателей. Режим работы этих зон как у ресторанов, только там нет полноценной еды. Пиво продавалось весь прошлый сезон и продаётся в этом.

— Конечно, продажу пива на стадионах нужно разрешить. Клубы могут зарабатывать на этом.

Милан Вайда, директор по маркетингу ХК «Слован» (Братислава):

— Да, мы продаём пиво на своей арене. Однако продажа крепкого алкоголя и вина запрещена. Пивные компании являются давними и традиционными партнёрами «Слована» последние десятилетия. Нынешний партнёр платит за эксклюзивное право продажи только своего пива на нашей арене, и это сотрудничество является очень важным для клуба. Всего же пиво продаётся в 10 точках на домашних матчах «Слована».

— Да, ведь заработок от этого может быть существенным.

Роберт Тер-Абрамян, руководитель спонсорских проектов ХК «Спартак» (Москва):

— В «ВТБ Ледовом дворце» продаётся безалкогольное пиво. Кейтеринг принадлежит арене, и клуб не имеет к продаже или к запрету на продажу пива никакого отношения.

— Для нашего клуба выгода в данном вопросе только одна. В случае привлечения пивного спонсора было бы здорово иметь возможность разливать продукцию партнёра на арене.

* Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»

Алексей Кознев, директор ХК «Северсталь» (Череповец):

— Мы находимся в процессе решения данного вопроса.

— Для болельщиков поход на хоккей сочетает в себе несколько элементов, пиво является одним из них. И лучше, если болельщик будет приобретать его легально, нежели бегать в магазин, куда уходят финансовые потоки клуба.

Роман Стронгин, начальник пресс-службы ХК «Динамо» (Минск):

— Пиво продается на «Минск-Арене» со дня её открытия. На данный момент в продаже представлен, в том числе, сорт пива «Аливария Десятка. Сварено фанатами», изготовленный партнёром клуба.

— ХК «Динамо-Минск» на продаже пива, а также на кейтеринге во время матчей в принципе, не зарабатывает – это «вотчина» арены, являющейся отдельным хозяйствующим субъектом. Однако продажа напитков и еды – важная часть комфортного просмотра матчей, поэтому клуб постоянно находится в контакте с ареной и своими болельщиками по этому поводу.

Иван Хавхало, пресс-атташе ХК «Динамо» (Москва):

— Когда мы переезжали в «ВТБ Ледовый дворец», нам обещали сделать так, чтобы продажа пива была возможна. Но этого не случилось. Но его можно купить в ложе, где алкоголь входит в стоимость билета, либо в VIP-баре, куда нужно купить отдельный входной билет, который не даёт право посещения матча. В футкортах алкогольное пиво не продаётся. Это обусловлено законом Москвы, который почему-то противоречит законам России. В остальной стране на спортивных сооружениях такого типа, как наша арена, пиво продавать можно, но в Москве это запрещено.

— Стадионы из-за запрета продажи пива теряют очень много зрителей. Если бы была возможность приехать на стадион за полтора часа до матча, посидеть спокойно с друзьями и выпить пару бокалов пива, то больше людей приходило бы на матчи, нежели сидело бы по кабакам или перед телевизором. Непонятно, почему мы теряем такую статью бюджета. Есть большие спонсоры, которые готовы рекламироваться на спортивных мероприятиях. Доход клубу продажа пива не принесёт, так как арена клубу не принадлежит.

Фото: РИА Новости

Геннадий Набатов, директор по связям с общественностью ХК «Витязь» (Подольск):

— На арене «Витязя» пиво не продают. На спортивных объектах этого делать нельзя. В прошлом году были попытки продажи безалкогольного пива, но его мало покупали из-за высокой стоимости.

— Продажа пива позитивно повлияет на посещаемость. Конечно, в плане финансов это сыграло бы на пользу клубам.

Пресс-служба ХК «Торпедо» (Нижний Новгород):

— На домашней арене «Торпедо» с момента вступления в силу федерального закона о запрете продажи алкогольной продукции на спортивных сооружениях продаётся только безалкогольное пиво.

— Пиво продавать нужно. Это увеличивает посещаемость матчей и доходы клубов. К слову, продажей продуктов питания и атрибутики занимается дочерняя организация клуба, учредителем которой является ХК «Торпедо».

ХК «Спартак»: В «ВТБ Ледовом дворце» продаётся безалкогольное пиво. Кейтеринг принадлежит арене, и клуб не имеет к продаже или к запрету на продажу пива никакого отношения.

Пресс-служба ХК «Йокерит» (Хельсинки):

— Мы продаём пиво на играх уже долгие годы, но зрители не могут пить его на трибунах. Пить пиво можно только в подтрибунных помещениях или в ресторанах на арене. Тяжело говорить за всю лигу, но для Финляндии продавать пиво на крупных спортивных мероприятиях абсолютно нормальное явление.

— Продажей пива и еды в «Ледовом» занимается сам дворец. СКА к этому отношения не имеет, но по договору с «Ледовым» клуб получает процент от выручки с реализации напитков и еды на матчах.

Пресс-служба ХК «Локомотив» (Ярославль):

— Пиво продаётся. Причём, продавалось оно и в прошлые годы. Обычное алкогольное пиво, ведь у нас не спортивное сооружение, а универсальный культурно-развлекательный комплекс «Арена-2000-Локомотив». В фойе болельщики могут спокойно приобрести себе пиво в пластмассовых стаканах.

— Ответим так: наш клуб не имеет к этому отношения. Клуб и арена – две разные организации. Мы арендуем этот объект. Поэтому «Локомотив» с этого ничего не получает. Ни от продажи еды, ни от продажи пива, ни от доходов с парковочных мест. Собственник арены – «РЖД».

«Динамо» (Рига): У нас на домашних матчах пиво продавалось всегда. С пивом в пластмассовых стаканах можно спокойно проходить на трибуны.

Пресс-служба ХК «Динамо» (Рига):

— У нас на домашних матчах пиво продавалось всегда. С пивом в пластмассовых стаканах можно спокойно проходить на трибуны.

— Да. Мы довольны сотрудничеством с нынешним пивным партнёром.