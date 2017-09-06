Итоги дня КХЛ: чудеса от Трямкина и серость «Локомотива»

Чудо-гол Трямкина в ворота «Ак Барса»

«Автомобилист» дома обыграл «Ак Барс» — 3:2. Команда Зинэтулы Билялетдинова, отработавшего 700 матчей в качестве главного тренера «барсов», потерпела второе поражение подряд. Причём, гости начали очень резво, дважды усилиями Секача и Глинкина огорчив Коваржа. Казалось бы, игра сделана, но не тут-то было! Уральский клуб начал просыпаться в середине встречи. Сперва удачно подставил клюшку на пятаке Торченюк, а затем первую шайбу после возвращения в КХЛ забросил Никита Трямкин. Да какую! Совершил сольный проход, а затем переиграл Гарипова. Точку в матче поставил Илья Крикунов, которого мы недавно покритиковали за слабое начало регулярного чемпионата. Хорошо, что нападающий начинает исправляться. «Вторую игру играем неудачно, допускаем индивидуальные грубые ошибки, после чего такой результат. Надо нам это преодолеть, играть должным образом», — отметил главный тренер казанцев.

Пять пробоин «Северстали»

Только «Северсталь» начала находить свою игру и смогла одержать две победы подряд, как снова серьёзно оступилась. Команда Александра Гулявцева была разгромлена московским «Динамо» на домашнем льду со счётом 5:1, а голкипер Юлиус Гудачек, любящий устраивать послематчевые шоу, не успевал вынимать шайбы из сетки своих ворот. Ну а гол Алексеева целиком и полностью на совести словака, допустившего детскую ошибку при выбросе шайбы. Интересно, что по броскам заметное лидерство у череповчан – 42-28, поэтому стоит похвалить вратаря бело-голубых Александра Ерёменко, пропустившего всего раз от Бумагина. У гостей по два балла за результативность набрали Алексеев (1+1) и Подшендялов (1+1). Отметим дебют новичка команды Егора Яковлева, отыгравшего 20 смен. Динамовцы выиграли в пятый раз подряд, расположившись на третьем месте в общей турнирной таблице.

Великолепный матч Галимова

Очень важную в психологическом плане победу одержало «Торпедо». После серии из трёх поражений команда Петериса Скудра на домашнем льду оказалась сильнее «Локомотива» — 3:0. Встречи между двумя волжскими коллективами всегда носят принципиальный характер, а тут ещё и вратарь нижегородцев Станислав Галимов разыгрался, отрази в общей сложности 27 бросков по своим воротам. Поздравляем голкипера с матчем на ноль. В свою очередь Александра Судницина огорчили трижды: Лазарев, Баранцев и Даугавиньш (1+2), набравший в итоге три очка. Ярославцы возвращаются домой, где им предстоит провести четыре встречи. Алексей Кудашов по-прежнему не может вывести команду на пик формы, считая, что журналистам кажется, а его команда готова к играм. Возможно, время ещё не пришло, но и поражений на старте у «железнодорожников» многовато. «Ребята молодцы, что в такой короткий отрезок смогли перестроиться. Это основное. Сегодня все сражались. Когда в первом периоде игра ещё была на грани, Стас здорово нас подтащил», — остался доволен игрой торпедовцев Петерис Скудра.

СКА продолжает побеждать

Команда Олега Знарка – единственная, кто ещё не проигрывал в нынешнем регулярном чемпионате. Семь выигранных встреч и лишь в двух из них дело дошло до овертаймов, а затем и буллитов. Рижское «Динамо» старалось, как могло, но остановить набравшую ход «армейскую» машину не сумело, уступив 1:3. На Яниса Калниньша обрушились 44 броска, а Гусев и Широков исполнили всё мастерски, атаковав с кистей. Похвалим и Игоря Шестёркина, ведь в нескольких эпизодах он выручил гостей, а единственную шайбу пропустил от Лессио в меньшинстве.

Усталость «Спартака»

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев отметил, что его команде не хватило свежести. Действительно, календарь у красно-белых тяжёлый: сперва выездная серия, а теперь домашние встречи с сильнейшими клубами Запада. В принципе, за очки в схватке с «Йокеритом» можно было цепляться, однако, помимо свежести, не хватило ещё мастерства и концентрации в отдельных эпизодах. Лучшим на льду у хозяев был бывший защитник «джокеров» Вилле Лаюнен, который здорово реализовал большинство в концовке матча, да ещё и голевой пас успел отдать. У финнов два балла за результативность в активе Никласа Йенсена.

Глоток свежего воздуха для Дуайера

Наконец-то победило минское «Динамо», провалившее старт сезона. После шести поражений подряд под Горди Дуайером всерьёз зашаталось кресло, поэтому успех в Сочи (4:2) стал для специалиста глотком свежего воздуха. Да и для всей команды тоже. Выделим красивую комбинацию на третьей минуте игры, когда после отменного паса партнёра в большинстве отличился Цветков, ставший лучшим хоккеистом в составе «Сочи». Ну и гол Клинкхаммера у «зубров», проводившего последний матч за белорусскую команду. Канадец перебирается в Казань, где будет работать под руководством Зинэтулы Билялетдинова. Что касается сочинцев, то они продолжают выступать нестабильно, чередуя сильные игры с провальными.