Команда легенд и парней с нашего двора. Каким был тот «Локомотив»

Шесть лет прошло с того злосчастного дня, когда под Ярославлем произошла самая страшная катастрофа в истории российского хоккея. Вот уже шесть лет мы вспоминаем команду, составленную из звёзд и крепких трудяг, мировых легенд и ребят с соседнего двора. Чего они могли добиться? За эти годы мы рассказывали личные истории о каждом из «железнодорожников», кто навсегда остался в том самолёте, делились чувствами и скорбели вместе с Ярославлем. Сегодня же мы решили воссоздать, как Юрий Яковлев строил тот «Локомотив», который отправлялся в Минск не первый матч сезона, будучи одним из главных фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина.

Ветераны, сошедшие с борта

В ЯК-42, который упал возле реки Туношна, было немало любимцев всего Ярославля. Чего только стоит Ваня Ткаченко. Однако легенд «Локомотива» в том самолёте могло быть и больше, не пойди руководство ярославцев не масштабную перестройку. После того, как «Локомотив» уступил «Атланту» в финале конференции, боссы команды решили заметно омолодить оборону. Отказались от Алексея Васильева, который кроме как за родную команду в России больше нигде не играл. Покинул «Локомотив» и Александр Гуськов – второй снайпер «железнодорожников» в сезоне-2010/11. Впоследствии, уже после катастрофы, Гуськов снова наденет свитер команды, которой он отдал большую часть свой яркой карьеры. Не продлили контракт и с Сергеем Жуковым – человеком, который отдал хоккейному Ярославлю 17 сезонов. Тогда же, летом 2011 года, он завершил карьеру. Омоложение затронуло не только защитников, но и нападающих. Вынуждены были расстаться, казалось бы, вечные напарники Руденко и Ткаченко. Иван остался в родном клубе, а Константин отправился в Мытищи. Александр Королюк стал четвёртым бомбардиром команды, зачастую выходил на лёд с Демитрой и Вашичеком, но отчего-то и с ним контракт решили не продлевать. Его, как и других ветеранов «Локомотива», это спасло от гибели.

Как дела? "Локомотив” (Ярославль) Недовольный бронзовыми медалями ярославский клуб приглашает на тренерский пост вечного ассистента с канадским паспортом, перекраивает оборону и подписывает одного из лучших вратарей лиги.

Маккриммон вместо Быкова и Крюгера

Кого только не сватали в «Локомотив» на место Владимира Вуйтека, который возвращался в команду временно, ради того, чтобы удержать её на плаву по ходу сезона. Поговаривали, что ярославцев могут возглавить Вячеслав Быков, Алоис Гадамчик, Бенгт-Оке Густафссон и Ральф Крюгер. Не шорт-лист, а элитный клуб европейских тренеров. Насколько реален был приход тренера, который вернул сборной России золото чемпионата мира спустя 15 лет, доподлинно неизвестно, а вот Крюгер позднее признавался, что вполне мог возглавить «Локомотив» за пять месяцев до трагедии. Вместо него во главе амбициозной ярославской команды встал Брэд Маккриммон. В России мало кто знал этого специалиста, но за океаном он обладал репутацией одного из сильнейших защитников в истории НХЛ. Как тренер, правда, он работал в основном помощником. В «Детройте» Майка Бэбкока он отвечал за защитников. Это то, что и нужное было «Локомотиву», чьей ахиллесовой пятой в розыгрыше Кубка Гагарина-2011 стала как раз оборона. Помогать же ему были призваны Александр Карповцев и Игорь Королёв – молодые тренеры, имеющие за плечами опыт игры за океаном. И всего за пару месяцев работы Маккриммона в Ярославле ему удалось добиться удивительного прогресса. Сразу три матча на Кубке ЛЖД, который предшествовал старту сезона, «железнодорожники» отыграли на ноль.

Фото: РИА Новости

Всего за пару месяцев работы Маккриммона в Ярославле ему удалось добиться удивительного прогресса.

Обаятельный Лив, старый волк Вьюхин

В сезоне-2010/2011 за «Локомотив» выступало три вратаря, но в межсезонье остался только один – Александр Вьюхин. Перебравшись в Ярославль по ходу чемпионата, к плей-офф он стал первым номером. В новой вратарской бригаде 38-летнему вратарю была уготована роль сменщика. Несмотря на солидный возраст, Вьюхин был всё так же азартен и даже не думал вешать коньки на гвоздь. Его всякий раз спрашивали о скором завершении карьеры, а он лишь отмахивался. Это был игрок до мозга костей. «Потому что я старый волк», — отвечал Александр на вопрос, почему он решил разместить изображение волка на своём шлеме. Теперь, шесть лет спустя, омич Эдуард Рейзвих из «Сибири» рисует на маске самого Вьюхина. Ну а основным вратарём «Локомотива» в тот сезон должен был стать Стефан Лив. Обаятельный швед, которого приёмные родители взяли из польского приюта, обожали все. Новосибирск, который во многом благодаря Ливу увидел долгожданный плей-офф, носил его на руках. Улыбчивый и скромный парень Стефан был чудо как хорош в воротах. Оттого и получил двухлетний контракт с «Локомотивом». То, что в Ярославле не ошиблись с выбором, стало понятно ещё не предсезонке. Увы, сыграть хотя бы один официальный матч за новую команду Ливу было не суждено. Вот уже много лет его именем назван приз MVP плей-офф шведского чемпионата.

Четыре года памяти. Прерванный полёт «Локомотива» 7 сентября 2011 года — чёрная дата в истории российского хоккея. Сегодня мы вспоминаем «Локомотив».

Легенды Словакии, Латвии и Беларуси

Тот «Локомотив» был командой трёх легенд.Павол Демитра, Руслан Салей и Карлис Скрастиньш провели немало сезонов в НХЛ, а в своих странах были, без преувеличения, национальными героями.

Капитан белорусской сборной Салей ехал в Ярославль за трофеем, а также к Маккриммону, с которым успел поработать в «Детройте». Скрастиньш, которого называли не иначе, как железным человеком, тоже говорил о чемпионских амбициях своего нового клуба. Опытные защитники должны были стать опорой для ярославской команды. Демитра к тому моменту уже отыграл один сезон за «Локомотив». В Ярославль он переехал летом 2010 года, когда решил не ждать предложений от клубов НХЛ. А ведь в великом словаке были заинтересованы в «Рейнджерс». Солидный возраст, а на момент переезда Демитре было уже 35 лет, не помешал ему сходу стать лучшим бомбардиром «железнодорожников». В новый сезон он входил, полностью сосредоточившись на клубных делах. ЧМ-2011, ознаменовавшийся для словаков провалом на домашнем чемпионате мира, стал для Павола последним в форме национальной команды. Кто бы мог тогда представить, что год спустя сборная Словакии дойдёт до финала чемпионата мира, а Здено Хара посвятит серебреные медали погибшему другу, сделав круг почёта в его свитере.

Фото: photo.khl.ru

Павол Демитра, Руслан Салей и Карлис Скрастиньш провели немало сезонов в НХЛ, а в своих странах были, без преувеличения, национальными героями.

Золотая молодёжь

Почти шесть лет прошло с того момента, когда команда Валерия Брагина завоевала золотые медали молодёжного чемпионата мира в Баффало. С тех пор ни одной нашей «молодёжке» не удалось повторить подвиг парней 1991 года рождения. Кто-то, как Владимир Тарасенко, Евгений Кузнецов и Артемий Панарин, стали звёздами НХЛ. Чья-то карьера сложилась не столь успешно, но на более-менее приличном уровне играют абсолютно все. Не найти среди них лишь Юрия Урычева и Даниила Собченко. Эти парни внесли огромный вклад в победу над Канадой в том легендарном финале. Урычев и вовсе наряду с Зайцевым и Орловым был лучшим защитником сборной России. После возвращения с МЧМ они стали получать больше игрового времени в родном «Локомотиве», а сезон-2011/12 должен был стать для них первым в статусе крепких игроков основы. Решаясь на омоложение, руководители ярославского клуба держали в уме этих ребят, а также Александра Васюнова, который вернулся летом из-за океана. Они были будущим «Локомотива».

День, когда не играют в хоккей. Трагедии «Локомотива» - пять лет 7 сентября исполняется 5 лет со дня трагедии под Туношной, которая унесла жизни хоккеистов, тренеров и персонала ярославского «Локомотива».

Любимые чехи

В Ярославле всегда было особое отношение к чехам. Любовь к легионерам из этой страны берёт начало из первой половины 00-х, когда «Локомотив» возглавлял Владимир Вуйтек, а одним из лидеров был Ян Петерек. В той команде, что разбилась при взлёте, было сразу три чеха: Карел Рахунек, Йозеф Вашичек и Ян Марек, который всегда за несколько месяцев до трагедии со своим «Атлантом» выбивал «Локомотив» из плей-офф. И если Марек стать своим для ярославских болельщиков толком не успел, то Рахунек с Вешичеком были среди любимцев местной публики. Особенно это относится к Йозефу. После ухода Збынека Иргла великан по прозвищу Пепа стал главным кумиром местных болельщиков. Он был скромным и застенчивым в жизни, а на льду удивительным образом сочетал в себе богатырские габариты и игровое мышление. В сезон, который стал для форварда последним, он стал лучшим бомбардиром розыгрыша Кубка Гагарина, обойдя Радулова, Торесена и Мозякина.

Галимов – Чурилов – Калянин

Из этой тройки только Александр Галимов был ярославцем по рождению. Его партнёры воспитанники уральского хоккея: Геннадий Чурилов – из Магнитогорска, Александр Калянин – из Челябинска. Однако именно в «Локомотиве» им удалось заявить о себе в полный голос. С молодёжью на берегах Волги умели работать всегда. В розыгрыше Кубка Гагарина-2010 Пётр Воробьёв поставил молодого Калянина в ведущее звено, и тот не подвёл, забив «Атланту». Галимов в том же плей-офф персонально играл против самого Сергея Мозякина. Ну а расцвет этой тройки пришёлся на следующий сезон, когда они не расставались ни в «Локомотиве», ни в сборной России. На Евротуре «железнодорожники» забросили шесть шайб на троих, но на чемпионат мира отправились другие. Быков и Захаркин не взяли сыгранную ярославскую тройку, которая помимо взаимопонимания отличалась редкой универсальностью. Вместе они были как опасным оружием в атаке, так и надёжным кулаком в обороне. Эти скромные и работящие парни представляли собой единое целое. На тот момент казалось, что всё у тройки Галимов – Чурилов – Калянин ещё впереди, а не за горами и Олимпиада в Сочи…

Казалось, что всё у тройки Галимов – Чурилов – Калянин ещё впереди, а не за горами и Олимпиада в Сочи…

Ткаченко

Душой той команды был Иван Ткаченко. Уже после гибели «Локомотива» стало известно, что он занимался благотворительностью и перед самым вылетом в Минск перечислил полмиллиона рублей в адрес больной девочки. Однако то, что у Ткаченко большое сердце, было известно и до случившегося под Туношной. С теплотой о нём отзывались партнёры и соперники, журналисты и простые болельщики. Ткаченко почти не играл за сборную, а чемпионат мира в его карьере и вовсе был всего один, правда, с серебряным отливом. Зато в родном городе его любили по-настоящему. Улыбчивый и открытый парень был одним из символов хоккейного Ярославля. На льду Ивана отличали бойцовские качества и несгибаемый характер. Он был предан «Локомотиву», отказывая другим клубам, хотя предложений у него хватало. Строя новую команду, в Ярославле расстались со многими старожилами, но не с Ткаченко.