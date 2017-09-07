Шмелёв и ещё 9 хоккеистов КХЛ, которым нужно сменить команду

24-летний нападающий Сергей Шмелёв вслед за Станиславом Чистовым был помещён «Спартаком» в список отказов. Слухи про возможный уход Шмелёва из московского клуба ходили давно, но до его обмена дело так и не доходило. Вечно подающий надежды Шмелёв совершенно перестал прогрессировать. Раньше он неплохо взаимодействовал с Александром Кадейкиным в «Атланте», но потом скис и потерялся на льду. Два матча в нынешнем сезоне, все показатели по нулям. Рассказываем о других хоккеистах, которым пора сменить команду.



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н. Анатолий Голышев («Автомобилист»), 22 года

Голышева нельзя назвать хоккеистом, который перестал подавать надежды и прогрессировать. Но ведь не просто так Андрей Разин, работая главным тренером «Автомобилиста», уже отправлял его в ВХЛ. Старт сезона-2017/18 Голышев точно не провалил, набрав в шести игра 3 балла за результативность (2+1) при показателе полезности «+4». Но дело в том, что Анатолий перерос уровень уральского клуба, ему нужно продолжать двигаться вперёд, становиться популярнее, а для этого надо сменить обстановку. Да и «Автомобилист» мог бы неплохо на нём заработать, получив солидную денежную компенсацию.

н. Егор Аверин («Локомотив»), 28 лет

Форварда Егора Аверина могли обменять ещё в прошлом сезоне, но президент «Локомотива» Юрий Яковлев решил, что нужно оставить хоккеиста. Аверин немного пришёл в себя, заиграл, но теперь его сильные качества опять куда-то пропали. В семи играх за «Локомотив» он ни разу не забил, отдав всего два голевых паса. Ярославцам в их нынешнем положении нужен забивной нападающий, который может повести команду за собой. Ну а Егору было бы неплохо попробовать свои силы в другом клубе. Время давно пришло.

Форварда Егора Аверина могли обменять ещё в прошлом сезоне, но президент «Локомотива» Юрий Яковлев решил, что нужно оставить хоккеиста.

з. Максим Чудинов (СКА), 27 лет

Потерял доверие со стороны Олега Знарка защитник СКА Максим Чудинов. Более того, хоккеист доигрался до двустороннего контракта, а ведь переходил из «Северстали» в ранге одного из сильнейших защитников страны. Недавно в матче с «Торпедо» Чудинова удалили до конца игры за удар в голову Кулёмина, так что и с дисциплиной появились проблемы. В общем, Максиму явно пора искать себе другую команду. Тем более при нынешней конкуренции в СКА.

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н. Артур Лаута («Авангард»), 21 год

Непростые времена переживает «Авангард». В общем-то к этому уже начинаешь привыкать. Теперь проблемы «ястребов» связаны с непростым характером главного тренера Андрея Скабелки, успевшего испортить отношения с рядом хоккеистов. В их числе нападающий Артур Лаута. Поговаривают, что Скабелка и Лаута едва не подрались. 21-летний хоккеист не провёл ни одной встречи за «Авангард» в нынешнем сезоне. Он командирован в клуб ВХЛ «Сарыарка». Вряд ли Артур будет играть в Омске при Скабелке у руля. Нужно просить обмен.

з. Фёдор Беляков («Сибирь»), 24 года

В прошлом сезоне Беляков стал лучшим хоккеистом регулярного чемпионата по блокированным броскам, отважно бросаясь под шайбы, пущенные соперником. Фёдор являлся одним из ключевых хоккеистов в системе Андрея Скабелки, его место в составе даже не обсуждалось. Однако Павел Зубов перестал доверять хоккеисту. Беляков стал намного реже попадать в состав, сыграл всего четыре встречи и отдал одну голевую передачу. Нынешнее положение дел явно не устраивает хоккеиста, ведь была возможность заиграть в сборной России. Пришло время что-то менять.

Беляков являлся одним из ключевых хоккеистов в системе Андрея Скабелки, его место в составе даже не обсуждалось. Однако Павел Зубов перестал доверять хоккеисту.

н. Ярослав Косов («Металлург» Магнитогорск), 24 года

В прошлом году Косов долго думал, уезжать ли за океан или подписывать новое соглашение с «Магниткой». Откровенно говоря, при такой игре шансов у Ярослава в НХЛ немного. В 24 года пора показывать свои лучшие качества, становиться лидером и выходить на новый уровень. Илья Воробьёв на предсезонных сборах даже пробовал Ярослава в первом звене, ставив его к Мозякину и Коваржу. Косову много доверяют, хорошо к нему относятся, однако постоянно играть на таком уровне нельзя. Богдан Потехин уже исчерпал кредит доверия, схожая участь может постигнуть и Косова.

н. Денис Голубев («Ак Барс»), 26 лет

Голубев давно ходит в подающих надежды, а ведь ему уже 26 лет. Прошлый сезон Денису не удался, в этом тоже хвалить не за что. Семь игр, нулевая результативность и «-2» в графе «полезность». Таковы неутешительные показатели форварда. Голубев старается компенсировать отсутствие заброшенных шайб жёсткой игрой и агрессивностью на льду, но порой это вредит его команде, так как хоккеист зарабатывает неоправданные удаления. Уроженец Магнитогорска провёл в казанской команде едва ли не всю карьеру, так что смена обстановки точно не помешает.

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з. Артём Аляев («Торпедо»), 22 года

Контракт Аляева с «Торпедо» действует до 2019 года, но при таком количестве игрового времени защитник может не доиграть в «Торпедо» до конца срока соглашения. В нынешнем регулярном чемпионате хоккеист сыграл всего в одном матче, а ведь в 22 года нужно появляться на льду гораздо чаще. Уже третий год подряд Аляев начинает чемпионат в «Сарове», куда его отправляет Петерис Скудра. В том числе и в воспитательных целях. Не самая приятная тенденция.

в. Иван Налимов («Адмирал»), 23 года

В «Адмирале» нынче аж четыре вратаря: Бобков, Налимов, Серебряков и Третьяк. Внук легендарного советского голкипера находится в «скрытой аренде», Бобков больше всего подходит на роль первого номера. Налимова в прошлом сезоне уже отправляли в «Сибирь», а затем Иван вернулся обратно во Владивосток. 23-летний вратарь хочет играть больше, что вполне логично. Самое время задуматься о том, в какой команде ещё можно попробовать свои силы.