Взлетел и через несколько секунд разбился. События 7 сентября 2011 года

Команда легенд и парней с нашего двора. Каким был тот «Локомотив» Они могли привезти в Ярославль кубок.

7 сентября 2011 года произошла страшная трагедия. На берегу реки Туношонки потерпел крушение самолёт с командой «Локомотив», отправлявшейся на первый матч сезона с минским «Динамо». Сегодня мы вспоминаем, как развивались события в чёрный день мирового спорта.

7 сентября

15:58 (мск). Самолёт начал разбег по взлётной полосе ярославского аэропорта «Туношна». Воздушное судно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы, полёт длился несколько секунд — лайнер набрал высоту не более 5-6 метров, затем столкнулся с радиомаяком, врезался в землю на берегу реки Туношонки и разрушился.



16:30. Ярославский портал новостей «Ярновости» одним из первых сообщил, что в аэропорту Туношна при взлёте упал самолёт Як-42 с основным составом «Локомотива», летевшим в Минск на матч с местным «Динамо». Всего на борту было 45 человек, в первых сообщениях СМИ говорили только об одном выжившем. Как сообщали очевидцы, самолёт представлял собой груду обгоревшего железа.



17:00. В результате авиакатастрофы под Ярославлем 36 человек погибли, 1 пострадал, сообщал РБК со ссылкой на источник в Росавиации. Позже выяснилось, что погибли 44 человека (36 пассажиров и 8 членов экипажа).



17:22. Агентство ТАСС сообщило, что в авиакатастрофе под Ярославлем выжили три человека. Состояние пострадавших расценивалось как тяжёлое. Позже стало известно, что в госпитализировано было лишь двое — инженер по авиационному и радиотехническому обслуживанию Александр Сизов и хоккеист Александр Галимов.



17:29. В Уфе в эти самые минуты проходил матч-открытия нового сезона КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Атлантом». На 17-й минуте первого периода игра была остановлена, на лёд вышел президент КХЛ Александр Медведев.



«У нас сегодня произошло страшное горе. При вылете из Ярославля на матч с минским «Динамо» разбился самолёт с игроками, тренерами и администраторами команды «Локомотив». По данным, имеющимся на сейчас, из 37 человек выжил один. Предлагаю почтить память погибших минутой молчания…», — произнёс дрожащим голосом, ели сдерживая слёзы, Александр Иванович.



Через 15 минут президент КХЛ вновь выступил перед зрителями и заявил об отмене матча.

17:35. По факту крушения самолёта под Ярославлем незамедлительно было возбуждено уголовное дело. На месте катастрофы продолжались поисково-спасательные работы.



17:45. Главный врач больницы им. Соловьёва Александр Дегтярёв сообщил, что в его лечебное учреждение доставлено двое выживших. Это нападающий хоккейного клуба «Локомотив» Александр Галимов и техник самолёта Александр Сизов.



18.00. В прессе появилось первое фото с места падения самолёта.

Фото: «Чемпионат»

18:03. Названа причина крушения Як-42, в котором находились игроки ярославского «Локомотива». Как сообщил ИТАР-ТАСС со ссылкой на Росавиацию, самолёт при взлёте не смог набрать безопасную высоту и столкнулся с антенной маяка. После столкновения, самолёт развалился на части и упал.



18:18. До сих пор нет полных данных о погибших. По неподтвержденной информации, защитник ярославского «Локомотива» Руслан Салей не был с командой на борту самолёта Як-42. Предположительно хоккеист ждал команду в Минске. Через несколько часов стало известно, что Салей полетел на матч вместе с командой.



19:00. Ярославские СМИ сообщили, что форварду Александру Галимову сделана операция, у игрока 80 процентов ожогов.



20:00. Болельщики «Локомотива» собрались, чтобы почтить память погибших игроков клуба. Около трёх тысяч людей пришли к «Арене-2000». Многие пришли с цветами, атрибутикой любимой команды. На улицах Ярославля можно было увидеть автомобили с флагами и символикой «Локомотива». Некоторые болельщики зажигали свечи.



Кроме того, около 50 болельщиков приехали непосредственно к месту гибели команды близ аэропорта Ярославля. В память о погибших хоккеистах болельщики били в колокола церкви, которая находилась недалеко от места авиакатастрофы.



20:30. ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителя Росавиации сообщил, что разбившийся самолёт перед вылетом был технически полностью исправен.



«Перед вылетом самолёт прошёл оперативную форму осмотра, были проверены все основные системы судна, и замечаний выявлено не было. Все двигатели самолёта были исправны и находились в ресурсном состоянии», — отметил источник.



По данным ведомства, у самолёта был действующий сертификат лётной годности.

8 сентября

9:00. Состояние нападающего Александра Галимова и лётчика Александра Сизова, выживших в авиакатастрофе, не изменилось. «По-прежнему оба тяжёлые», — сообщал дежурный по реанимации.



9:30. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин попросил всех сочувствующих гибели в авиакатастрофе команды «Локомотива» мысленно поддержать нападающего Александра Галимова, который продолжает бороться за свою жизнь в реанимации.



«Сашка Галимов ты должен жить! Держись! Мы все с тобой!!! Молимся за тебя! Все наши мысли и силы должны быть с Александром Галимовым! Давайте все вместе», — написал Овечкин в своём «твиттере».

10:00. Руководство КХЛ приняло решение приостановить чемпионат из-за авиакатастрофы. Турнир был возобновлён 12 сентября.



14:00. Нападающий Максим Зюзякин рассказал, почему не полетел с «Локомотивом» на стартовый матч сезона в Минск.



«Мне в предыдущий день перед полётом сказали, что я остаюсь в Ярославле. Я готовился к выезду в Минск, был состав определённый, я тренировался днём, а вечером, за день до вылета, мне позвонили и сказали, что лучше мне остаться здесь и сыграть игру (с молодёжной командой «Локо»).



Я не считаю себя счастливчиком — у меня сейчас другие мысли. У меня сейчас нет никаких планов до похорон. Я стал трагическим героем. Родители переживают за родственников ребят — это утрата. Когда узнали о трагедии, стали меня обнимать, спасибо тренеру, что так получилось», — рассказывал Зюзякин, который сейчас играет в ВХЛ за тюменский «Рубин».



18:00. Официальный сайт ярославского «Локомотива», прекративший работу в среду в связи с авиакатастрофой, в четверг возобновил свою работу. Сайт начал работать в режиме «книги памяти», где каждый болельщик мог оставить своё сообщение со словами поддержки.

10 сентября

Около 100 тысяч человек пришли проститься с погибшими в авиакатастрофе игроками «Локомотива». После завершения церемонии прощания, люди не расходились. На площади перед «Ареной-2000» они, аплодируя, выкрикивали «Локо! Локо! Локо!», из динамиков звучали гудки локомотива.



Президент ярославского «Локомотива» Юрий Яковлев заявил, что команда не будет участвовать в нынешнем чемпионате КХЛ.



«Наша первая задача — заботиться о близких и семьях погибших. Вторая задача — восстановить команду соответствующего уровня. Мы приняли решение, что команда начнет играть в КХЛ со следующего сезона», — сказал Яковлев.



Состояние здоровья Александра Галимова, выжившего при крушении самолёта, оставалось крайне тяжёлым, но стабильным.

Фото: photo.khl.ru

12 сентября

Галимов скончался в больнице. «Утром 12 сентября, несмотря на проводимую терапию с использованием всех возможных современных методов лечения, в ожоговом центре института хирургии имени Вишневского скончался Александр Галимов от ожогов, не совместимых с жизнью», — говорилось в сообщении администрации НИИ Вишневского.



Таким образом, единственным выжившим в авиакатастрофе остался бортмеханик Александр Сизов.

14 сентября

Состоялись похороны Галимова в Ярославле. Всю свою спортивную карьеру Александр провёл в родном клубе.

13 октября

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» был посвящён погибшим в авиакатастрофе. Перед стартом матча Александр Овечкин, Евгений Малкин и Марио Лемье провели символическое вбрасывание. Игроки обеих команд выступали в свитерах с памятными нашивками, которые были проданы на благотворительном аукционе, также на матче продавались браслеты с надписью «Love for Lokomotiv». Все вырученные средства пошли на помощь семьям погибших.

16 октября

На 40-й день трагедии на «Арене 2000» прошла церемония памяти, которую посетили около 6 000 человек.

Фото: photo.khl.ru

2 ноября

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчёт расследования катастрофы. Согласно выводам комиссии, непосредственной причиной катастрофы явились ошибочные действия командира воздушного судна или второго пилота, непроизвольно нажимавшего на тормозные педали во время разбега.



Также МАК отмечает, что в организме второго пилота были найдены следы фенобарбитала, оказывающего тормозящее действие на центральную нервную систему. Пилоты, принимающие данный препарат, к лётной работе не допускаются.

7 сентября 2013 года

Близ ярославского спортивного комплекса «Арена-2000» был открыт мемориал «Хоккейное братство».



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Каждый год 7 сентября мы все мысленно перемещаемся в 2011 год. Мы смотрим на фотографии погибших хоккеистов и тренеров, читаем их последние интервью. Прошло шесть лет, но боль не ушла. К горлу подступает ком, а на глазах наворачиваются слёзы. Мы никогда не забудем ту команду, которая так несправедливо ушла. Вечная память погибшим в авиакатастрофе.