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Максим Карпов
Текст: Дмитрий Ерыкалов
Фото: photo.khl.ru

Сбежать с тонущего корабля. Кто ушёл из «Динамо» и пожалел?

Довольны могут быть только Фёдоров и Кокарев в Уфе.
7 сентября 2017, четверг. 18:15 Хоккей

Из-за долгов, которые образовались у «Динамо» перед игроками за прошлый сезон, в межсезонье хоккеистам московского клуба был присвоен статус неограниченно свободных агентов. Кто-то остался в команде после реорганизации, пописав контракты с новым юридическим лицом, но ряд игроков покинули тонущий корабль.

Молодые форварды Клим Костин и Алексей Торопченко отправились в Северную Америку, где сезон ещё не стартовал. Артём Фёдоров и Денис Кокарев перебрались в Уфу, играют в одном звене с Ильёй Зубовым и вряд ли могут быть недовольны собственным положением. А вот с остальными экс-динамовцами не всё так просто. Кто-то после смены клуба стал получать меньше игрового времени, а кто-то и вовсе не проходит в состав.

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Максим Карпов. СКА

Кто не мечтает играть в команде-чемпионе? Проблема в том, что предложение от СКА получают далеко не все. Максим Карпов заработал на свой билет Москва – Санкт-Петербург, когда в минувшем розыгрыше Кубка Гагарина оформил хет-трик в ворота «армейцев». Карпов последовал по дорожке, протоптанной Знарком и Витолиньшем. Да только «родство» с тренерам-динамовцами пока не помогло ему стать крепким игроком основы. Из семи игр на старте сезона Максим провёл всего четыре. В основном он выходит на лёд с Широковым и Коскирантой, но с «Витязем» подменял Барабанова в тройке Прохоркина. Несмотря на то, что партнёры у Карпова мастеровитые, на его счету пока всего одно очко, да и с игровым временем не всё так гладко. В игре со «Слованом» второй снайпер «Динамо» образца прошлого сезона не провёл на льду и 10 минут.

Мэт Робинсон. ЦСКА

Как и в случае с Карповым, можно сказать, что Мэт Робинсон пошёл на повышение. Сильнейший защитник «Динамо» и один из лучших пакмуверов во всей КХЛ стал жертвой трансферной политики ЦСКА. Канадец оказался единственным иностранцем среди полевых игроков, которые этим летом пополнили состав «армейцев». Дела у Мэта на новом месте складываются, в общем-то, неплохо. У него второе игровое время в команде после Богдана Киселевича, наряду с Андреем Светлаковым лучший «+/-» и уже четыре очка в пяти матчах. Казалось бы, жалеть Робинсону не о чем, но две игры он уже пропустил. Каким бы незаменимым игроком ты себя не считал, провести сезон от звонка до звонка в команде Игоря Никитина не удастся. Перед ротацией ЦСКА все равны.

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Алексей Цветков. ХК «Сочи»

36-летний форвард покинул «Динамо» из-за омоложения состава, подписав контракт с клубом, где к ветеранам традиционно относятся с почтением. Однако даже в «Сочи» Цветков не может похвастаться большим игровым временем. Центральный нападающий вынужден выходить в третьем звене с Падакиным и Щегольковым в качестве партнёров. В последних трёх играх Цветков набрал четыре очка. Статистика неплохая, особенно на фоне невыразительного старта сезона. А вот его игра на «точке» ужасает: 30% выигранных вбрасываний в игре с «Нефтехимиком» или 35,7% в матче с «Нефтехимиком» — это никуда не годится.

Алексей Цветков

Алексей Цветков

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Ансель Галимов. «Авангард»

В составе «Динамо» старший из братьев Галимовых провёл два сезона, но своим в команде так и не стал. Поговаривают, что у Анселя не сложились отношения с партнёрами. Тем не менее, в составе бело-голубых он получал в среднем больше игрового времени, чем сейчас в «Авангарде»: 14:51 минут против 13:17. Когда во время предсезонных матчей Галимов забивал одну шайбу за другой, казалось, что он нашёл себя в новой команде. Однако с началом регулярного чемпионата все места в топ-6 нападения оказались заняты. Чаще всего экс-динамовец выходит в четвёртом звене «Авангарда», что, впрочем, не мешает ему худо-бедно набирать очки.

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Илья Шипов. «Сибирь»

Поначалу новосибирский этап карьеры складывался для Ильи Шипова достаточно оптимистично. Второе звено, место в центре рядом с капитаном «Сибири» Степаном Санниковым, время в большинстве – в таком статусе экс-динамовец провёл почти всю предсезонку. Теперь же он помещён в список отказов и командирован в Высшую лигу. Как Шипов докатился до жизни такой? Форвард, который не так давно привлекался в олимпийскую сборную России, вчистую проиграл конкуренцию двум центрам-легионерам, прибывшему из ЦСКА Вячеславу Основину и Александру Шарову, который стал одним из открытий стартовавшего чемпионата. В сегодняшнем «Динамо» Шипов бы играл, а не сидел на лавке.

Алексей Сопин. «Сибирь»

Пополнив состав «Сибири», 30-летний Сопин стал одним из самых опытных игроков команды. Да только опыт в борьбе за место в составе ему пока особо не помогает. Новосибирцы провели уже семь игр, тогда как Алексей принял участие всего в двух. Павел Зубов выпустил его на лёд в матче с «Торпедо», полагая, что экс-игрок нижегородского клуба будет предельно мотивирован. Ставка Зубова не сработала и с тех пор Сопин в составе не появляется. Очки на его счету пока также отсутствуют. Единственное, что среднее игровое время по сравнению с прошлым сезоном подросло на две минуты. Стоило ли ради этого покидать столицу?

Кирилл Пилипенко. «Автомобилист»

С тем, что этот парень шикарно оснащён технически, мало кто решится поспорить. Пилипенко может как обыграть один в один, так и отдать хитрую передачу. Всё при нём. Да только при неоспоримом таланте в прошлом сезоне Кирилл провёл всего один матч в КХЛ. Победа на Универсиаде и Братина с «Динамо» из Балашихи – это, безусловно, достойные строчки резюме, но этот форвард способен на большее. По словам главного тренера «Динамо» Владимира Воробьёва проблема в том, что Пилипенко «не стремился стать частью команды». Казалось, что в родном для него Екатеринбурге путь к КХЛ будет куда короче. Однако на старте сезона Владимир Крикунов в упор не замечает молодого нападающего. Учитывая, что у Пилипенко двусторонний контракт, нельзя исключать командировку в Учалы.

Николай Чебыкин. СКА

Из всех переходов, произошедших этим летом с участием игроков «Динамо», этот, пожалуй, самый странный. Да, в прошлом сезоне Чебыкин провёл в КХЛ всего восемь матчей, но после всех пертурбаций в межсезонье почти наверняка получил бы шанс закрепиться в главной команде. В СКА, куда он перешёл на правах свободного агента, на это нет ни единого шанса. Среди конкурентов за место «лимитчика» у экс-динамовца значатся Егор Рыков, Данила Квартальнов и Андрей Алтыбармакян. Казалось, что молодой форвард меняет один фарм-клуб на другой, но старт сезона Николай и вовсе начал в составе СКА-1946. Если и дальше Чебыкин будет выступать за питерскую «молодёжку», это можно будет смело назвать шагом назад.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Динамо Москва Алексей Сопин Алексей Цветков Ансель Галимов Максим Карпов Мэт Робинсон
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