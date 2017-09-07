175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Роб Клинкхаммер
Текст: Роман Соловьёв
Фото: photo.khl.ru

Итоги дня: Клинкхаммер – в «Ак Барсе», Пастрняк может приехать в КХЛ

Два клуба КХЛ предлагают контракт форварду, отказавшемуся в НХЛ от $ 42 млн за 7 лет.
7 сентября 2017, четверг. 22:00 Хоккей

Шмелёв в списке отказов, а Трунёв подпишет контракт со «Спартаком»

Нападающий «Спартака» Сергей Шмелёв помещён в список отказов. В текущем сезоне хоккеист провёл за московскую команду два матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и очков не набрал.

Хоккеист выступал за московскую команду с 2015 года. В прошлом сезоне на его счету 10 очков в 45 матчах. Всего на уровне КХЛ Шмелёв провёл 212 матчей за «Спартак» и «Атлант» — на его счету 97 очков. Ранее через список отказов прошёл другой спартаковец — Станислав Чистов, в итоге отправившийся в клуб Высшей хоккейной лиги «Химик».

Как стало известно «Чемпионату», скоро «Спартак» подпишет контракт с нападающим Максимом Трунёвым. Напомним, хоккеист начал сезон в череповецкой «Северстали», но расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон, не сыграв ни одного матча в чемпионате.

В прошлом сезоне 26-летний форвард сумел записать на свой счёт 29 (17+12) результативных баллов в 58 играх регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги при показателе полезности "-11" и 28 минутах штрафного времени. Ранее игрок выступал за «Нефтехимик», «Локомотив» и «Адмирал».

Шмелёв и ещё 9 хоккеистов КХЛ, которым нужно сменить команду
Иначе вскоре мы можем о них совсем забыть.

Пережогин продлил контракт с «Авангардом»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Александр Пережогин и защитник Никита Лисов подписали новые контракты с омским «Авангардом» сроком на один год.

23-летний Лисов в нынешнем сезоне принял участие в пяти матчах, отметившись одной результативной передачей при показателе полезности "+3" и 4 минутах штрафного времени. 34-летний Пережогин в чемпионате-2017/18 провёл шесть встреч, не набрав очков при показателе полезности "+2" и 6 минутах штрафа.

Минское «Динамо» обменяло Клинкхаммера и подписало Скилле

Нападающий минского «Динамо» Роб Клинкхаммер перешёл в казанский «Ак Барс». Взамен минский клуб получил денежную компенсацию и права на защитника Стефана Эллиотта. 6 сентября форвард провёл свой последний матч за минскую команду. Минчане праздновали первую победу в текущем сезоне — со счётом 4:2 над ХК «Сочи» на выезде. В последней игре за минчан Клинкхаммер набрал 2 (1+1) очка. В прошлом сезоне игрок провёл в общей сложности 52 матча за минскую команду и набрал 44 очка.

Американский нападающий Джек Скилле подписал контракт с минским «Динамо». Нападающий уже прилетел в Минск и проходит медосмотр. Он будет выступать в команде под номером 20. В прошлом сезоне Скилле провёл 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Ванкувер Кэнакс» и набрал 9 (5+4) очков. Всего на уровне Национальной хоккейной лиги на счету игрока 374 матча в составе «Чикаго Блэкхоукс», «Флориды Пантерз», «Коламбус Блю Джекетс», «Колорадо Эвеланш», «Ванкувер Кэнакс» и 85 очков.

Нововведение в НХЛ

Национальная хоккейная лига вводит новое правило начиная с сезона-2017/18, согласно которому команды будут наказываться за неправильный офсайд-челлендж. Команда, запросившая просмотр повтора офсайда, которого не было, будет наказана двухминутным удалением, а не потерей тайм-аута.

Лига хочет, чтобы тренеры были очень осторожны в требованиях запросить повтор. Также это увеличит ответственность видеоарбитров. Ещё одно нововведение касается следующего: команда не сможет больше попросить тайм-аут после проброса. У соперника при этом такая возможность сохранится.

Пастрняк может приехать в КХЛ

Хоккейный агент Юрий Николаев сообщил о заинтересованности нескольких команд КХЛ в заключении контракта с 21-летним форвардом Давидом Пастрняком, выступавшим за клуб НХЛ «Бостон Брюинз». Напомним, недавно хоккеист отказался подписывать предложенный «Бостоном» контракт на 7 лет с зарплатой $ 6 млн в год.

«Накануне Олимпиады 2018 года некоторые звёзды НХЛ вплотную рассматривают вопрос трудоустройства в КХЛ. Мы знаем, что два клуба Континентальной лиги проявляют к Давиду Пастрняку конкретный интерес. Сейчас вопрос находится в заключительной стадии переговоров», — сказал Николаев в интервью «Чемпионату».

В прошлом сезоне Пастрняк провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 70 (34+36) очков.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Бостон Брюинз ХК Авангард ХК Ак Барс ХК Динамо Минск ХК Спартак Александр Пережогин Давид Пастрняк Обзор главных хоккейных событий дня
Новости. Хоккей
7 сентября 2017, четверг
23:26 Лафонтэйн: хоккей очень многое дал нам, теперь мы должны вернуть долг
22:54 «Спартак» подтвердил подписание с Трунёвым контракта на сезон
22:37 Защитник «Нэшвилла» Эллис пропустит 4-6 месяцев
22:19 Ларак: Макдэвид набрал 100 очков и потому, что вокруг него были жёсткие игроки
21:46 ИИХФ сообщила, что не допустит на ОИ-2018 игроков с контрактом НХЛ
21:28 Экс-тафгай Паррос вошёл в руководство Департамента безопасности игроков НХЛ
20:57 «Северсталь» в рамках проекта ON AIR пообщалась с врачом команды
20:32 Форвард «Эдмонтона» Слепышев получил травму и пропустит тренировочный лагерь
20:21 Нидеррайтер: играть ещё пять лет за «Миннесоту» — это прекрасно
19:51 Форвардов «Слована» Глинку, Грнку и Садецки могут отправить в «Дуклу»
19:20 Макдэвид: Кросби — лучший игрок в мире, он выиграл всё
18:42 НХЛ опубликовала Декларацию принципов
18:06 Окпосо: счастлив вернуться в строй и иметь возможность играть
17:30 Чешский нападающий Давид Пастрняк может продолжить карьеру в КХЛ
17:24 Источник: «Питтсбург» советовался с Малкиным по поводу приглашения Зарипова
16:59 «Виннипег» заключил новые долгосрочные контракты с Морисом и Чевелдэйоффом
16:38 Юбердо: Ягр научил молодых хоккеистов «Флориды» тренироваться
16:00 Таварес об Эберле: это стабильный игрок с невероятным набором умений
15:30 Александр Пережогин и Никита Лисов продлили контракты с «Авангардом» на год
15:16 Нападающий Максим Трунёв подпишет контракт со «Спартаком»
15:00 Бэйкс: у меня нет хрустального шара, но думаю, Пастрняк останется в «Бостоне»
14:58 Фонтейн: команда в минском «Динамо» продолжает строиться
14:55 В Коломне стартовал сезон Любительской хоккейной лиги
14:29 Беннетт: в ближайшие два года я намерен показать, чего стою
14:05 «Нэшвилл» сыграет с «Тампой» вместо отменённого турнира новичков во Флориде
13:46 Шестёркин: СКА будет исправлять ошибки
13:09 Батыршин: пусть болельщики не переживают, у «Ак Барса» всё будет хорошо
12:44 Нападающий Скилле официально стал игроком минского «Динамо»
12:40 Жена Игоря Королёва: он был моей второй половиной, жизнь перевернулась
12:14 Новое правило в НХЛ — 2 минуты штрафа за неправильный офсайд-челлендж
12:02 «Северсталь» – «Динамо» Минск: КХЛ наказала лайнсмена за матч-штраф Клинкхаммеру
11:35 Турнир новичков команд НХЛ во Флориде отменён в связи с наступлением урагана
11:33 Минское «Динамо» обменяло Клинкхаммера в «Ак Барс»
11:15 «Детройт» пригласил в тренировочный лагерь нападающего Паренто
10:54 «Спартак» подтвердил, что форвард Шмелёв помещён в список отказов
10:45 Инсайдер TSN: «Ванкувер» и Хорват приближаются к сделке
10:16 Отец Ивана Ткаченко: сравнивать тот «Локомотив» с нынешним невозможно
10:05 В «Каролине» появится капитан впервые с февраля 2016 года
09:58 «Амур» обменял Севанькаева и Закарлюкина в «Ермак», Гиздатуллина — в «Ценг Тоу»
09:50 Таварес: новый контракт — это большое жизненное решение
09:45 «Лос-Анджелес» пригласил Брукса Лайка в свой тренировочный лагерь
09:36 «Вашингтон» пропустит турнир новичков во Флориде из-за наступления урагана
09:15 Сэм Бенетт подписал 2-летний контракт с «Калгари» на $ 1,95 млн в год
09:14 Форвард «Спартака» Шмелёв будет помещён в список отказов
09:05 Никитин: от ротации в ЦСКА никуда не деться, даже найдя оптимальные сочетания
Все новости RSS
Партнерский контент