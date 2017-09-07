Итоги дня: Клинкхаммер – в «Ак Барсе», Пастрняк может приехать в КХЛ

Два клуба КХЛ предлагают контракт форварду, отказавшемуся в НХЛ от $ 42 млн за 7 лет.

Шмелёв в списке отказов, а Трунёв подпишет контракт со «Спартаком»

Нападающий «Спартака» Сергей Шмелёв помещён в список отказов. В текущем сезоне хоккеист провёл за московскую команду два матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и очков не набрал.

Хоккеист выступал за московскую команду с 2015 года. В прошлом сезоне на его счету 10 очков в 45 матчах. Всего на уровне КХЛ Шмелёв провёл 212 матчей за «Спартак» и «Атлант» — на его счету 97 очков. Ранее через список отказов прошёл другой спартаковец — Станислав Чистов, в итоге отправившийся в клуб Высшей хоккейной лиги «Химик».

Как стало известно «Чемпионату», скоро «Спартак» подпишет контракт с нападающим Максимом Трунёвым. Напомним, хоккеист начал сезон в череповецкой «Северстали», но расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон, не сыграв ни одного матча в чемпионате.

В прошлом сезоне 26-летний форвард сумел записать на свой счёт 29 (17+12) результативных баллов в 58 играх регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги при показателе полезности "-11" и 28 минутах штрафного времени. Ранее игрок выступал за «Нефтехимик», «Локомотив» и «Адмирал».

Шмелёв и ещё 9 хоккеистов КХЛ, которым нужно сменить команду Иначе вскоре мы можем о них совсем забыть.

Пережогин продлил контракт с «Авангардом»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Александр Пережогин и защитник Никита Лисов подписали новые контракты с омским «Авангардом» сроком на один год.

23-летний Лисов в нынешнем сезоне принял участие в пяти матчах, отметившись одной результативной передачей при показателе полезности "+3" и 4 минутах штрафного времени. 34-летний Пережогин в чемпионате-2017/18 провёл шесть встреч, не набрав очков при показателе полезности "+2" и 6 минутах штрафа.

Минское «Динамо» обменяло Клинкхаммера и подписало Скилле

Нападающий минского «Динамо» Роб Клинкхаммер перешёл в казанский «Ак Барс». Взамен минский клуб получил денежную компенсацию и права на защитника Стефана Эллиотта. 6 сентября форвард провёл свой последний матч за минскую команду. Минчане праздновали первую победу в текущем сезоне — со счётом 4:2 над ХК «Сочи» на выезде. В последней игре за минчан Клинкхаммер набрал 2 (1+1) очка. В прошлом сезоне игрок провёл в общей сложности 52 матча за минскую команду и набрал 44 очка.

Американский нападающий Джек Скилле подписал контракт с минским «Динамо». Нападающий уже прилетел в Минск и проходит медосмотр. Он будет выступать в команде под номером 20. В прошлом сезоне Скилле провёл 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Ванкувер Кэнакс» и набрал 9 (5+4) очков. Всего на уровне Национальной хоккейной лиги на счету игрока 374 матча в составе «Чикаго Блэкхоукс», «Флориды Пантерз», «Коламбус Блю Джекетс», «Колорадо Эвеланш», «Ванкувер Кэнакс» и 85 очков.

Нововведение в НХЛ

Национальная хоккейная лига вводит новое правило начиная с сезона-2017/18, согласно которому команды будут наказываться за неправильный офсайд-челлендж. Команда, запросившая просмотр повтора офсайда, которого не было, будет наказана двухминутным удалением, а не потерей тайм-аута.

Лига хочет, чтобы тренеры были очень осторожны в требованиях запросить повтор. Также это увеличит ответственность видеоарбитров. Ещё одно нововведение касается следующего: команда не сможет больше попросить тайм-аут после проброса. У соперника при этом такая возможность сохранится.

Пастрняк может приехать в КХЛ

Хоккейный агент Юрий Николаев сообщил о заинтересованности нескольких команд КХЛ в заключении контракта с 21-летним форвардом Давидом Пастрняком, выступавшим за клуб НХЛ «Бостон Брюинз». Напомним, недавно хоккеист отказался подписывать предложенный «Бостоном» контракт на 7 лет с зарплатой $ 6 млн в год.

«Накануне Олимпиады 2018 года некоторые звёзды НХЛ вплотную рассматривают вопрос трудоустройства в КХЛ. Мы знаем, что два клуба Континентальной лиги проявляют к Давиду Пастрняку конкретный интерес. Сейчас вопрос находится в заключительной стадии переговоров», — сказал Николаев в интервью «Чемпионату».

В прошлом сезоне Пастрняк провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 70 (34+36) очков.