6:1 в матче ЦСКА – «Динамо» не будет. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео

После паузы, связанной с днём памяти «Локомотива», возобновляется регулярный чемпионат КХЛ. А вместе с ним и видеопрогнозы от Дмитрия Ерыкалова.

«Автомобилист — «Амур»

На старте сезона «Амур» зарекомендовал себя грозой авторитетов. Хорошо пошумел. «Автомобилист», в свою очередь, в последнем матче обыграл «Ак Барс». Ожидается интересный матч, но, на мой взгляд, хабаровчанам не хватит сил. Затяжной выезд скажется. Это, между прочим, уже восьмая игра для «тигров» подряд вне дома.

Прогноз Ерыкалова: три очка достанутся «Автомобилисту».

«Югра» — «Ак Барс»

Любопытно, что Игорь Захаркин, являясь главным тренером «Югры», с этого года имеет непосредственное отношение к академии «Ак Барса». Не чужой человек для казанского клуба, как ни парадоксально. Полагаю, что Билялетдинов его в тренерской дуэли обыграет, а поможет ему значительная разница в уровне исполнителях. Ожидаем дебюта «Ак Барса» Роба Клинкхаммера и реабилитации за поражения от «Сочи» и «Автомобилиста».

Прогноз Ерыкалова: победа «Ак Барса».

Не вижу, что «Северсталь» может противопоставить чемпионам даже на домашней площадке.

«Лада» — «Металлург» Мг

Полторы недели назад команды уже встречались. Причём тоже в Тольятти. Тогда «Магнитка» одержала победу со счётом 5:4, первую шайбу за «сталеваров» забросил Игорь Григоренко. С точки зрения судейства матч получился скандальный. Полагаю, что теперь «Металлург» также одержит победу, но на этот раз более уверенную.

Прогноз Ерыкалова: успех за гостями из Магнитогорска.

«Северсталь» — СКА

Встреча северных соседей, которых долгое время связывали партнёрские отношения. Чего только стоят трансферы Чудинова, Кетова и Шипачёва. В последние годы таких сделок стало меньше, тот же Кагарлицкий не перешёл в СКА вопреки слухам. Что касается предстоящего матча, то у СКА очевидное преимущество. Не вижу, что «Северсталь» может противопоставить чемпионам даже на домашней площадке. СКА и так уже раздал очки «Витязю» с «Торпедо», доигравшись с ними до буллитов.

Прогноз Ерыкалова: СКА выиграет в основное время.

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«Торпедо» — «Динамо» Мн

Минчане наконец-то одержали первую победу в сезоне, выиграв в Сочи, но не надо обольщаться. По играм с командой Сергея Зубова не стоит делать далекоидущих выводов, это не самый цельный соперник. Кроме того, «Динамо» потеряло Клинкхаммера – одного из лучших игроков в своём составе. Ожидаем первые очки в сезоне от Сергея Костицына. Когда, если не в матче с белорусским клубом?

Прогноз Ерыкалова: хозяева окажутся сильнее.

«Витязь» — «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» продолжает бросать то в жар, то в холод. Последние минуты матча с «Барысом» — очередной повод для Эркки Вестерлунда навести порядок в своём башкирском королевстве. У «Витязя» должны вернуться основные вратари Бирюков и Сапрыкин, которые слегли с недомоганием. Однако я не считаю, что это поможет команде Валерия Белова. Всё-таки такие встряски как в матче с «Барысом», мне кажется, идут уфимцам только на пользу.

Прогноз Ерыкалова: победа за «Салаватом Юлаевым».

Итоги дня КХЛ: произошедшее в Уфе – просто невероятно. «Салават» в шоке «Салават Юлаев» будет ещё долго отходить от последней минуты матча с «Барысом».

«Динамо» Р — «Барыс»

Астанчане молодцы, вырвали победу в Уфе. Но если «Салават Юлаев» был несколько успокоен последними успехами, то «Динамо», напротив, припёрто к стенке и будет вгрызаться в свой рижский лёд. Уже четыре поражения подряд у команды Сандиса Озолиньша. Пока не побеждают рижане у себя дома, и игра с «Барысом» — это хорошая возможность порадовать своих болельщиков. Рижане на старте сезона выглядят слабее астанчан, но за них сыграет мотивация.

Прогноз Ерыкалова: рижане прервут серию поражений.

ЦСКА — «Динамо» М

Команды встречались совсем недавно. Также в Москве, пусть и на другой арене. Думаю, 6:1 в пользу ЦСКА или чего-то подобного уже не будет. Всё-таки «Динамо» набрало ход. Бело-голубые нашли свою игру, выявились лидеры, за это время пришёл Артюхин, первый полный матч провёл Бочаров. Очевидно, что соперники подравнялись. Не думаю, что «армейцы» будут распыляться на очередной разгром.

Прогноз Ерыкалова: победа ЦСКА в дополнительное время.

Итоги дня КХЛ: «Динамо» уже догнало ЦСКА! Зачем тогда платить больше? У рижского и минского «Динамо» всё гораздо хуже.

«Слован» — «Нефтехимик»

Меня настораживает «Нефтехимик». После успешной предсезонки и ударного старта чемпионата команда Андрея Назарова упала в яму. Разгромные поражения, безвольные игры — всё это не красит нижнекамцев. Когда отдают практически выигранную игру «Сочи» и пропускают шесть шайб от «Салавата» — здесь что-то неладное. Полагаю, что чёрная полоса «Нефтехимика» продолжится и в Братиславе.

Прогноз Ерыкалова: «Слован» возьмёт три очка.

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