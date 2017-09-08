Где и как продают пиво в КХЛ. Восточная конференция

Рассказав, как обстоят дела с продажей пива на аренах команд Западной конференции, перебираемся на Восток, откуда всё и началось. Именно «Авангарду» запретили продавать пиво на «Арене-Омск», после чего клуб отправил официальный запрос в полицию, чтобы решить сложившуюся ситуацию. В других командах ситуация тоже не самая простая.

Где и как продают пиво в КХЛ. Западная конференция Один из самых главных вопросов болельщиков.

Владимир Шалаев, президент ХК «Авангард» (Омск):

— Сейчас пиво не продаётся. Мы попросим от УМВД письменное объяснение, где мы что нарушили. Болельщики этим недовольны, мы тоже, так как теряем доход. Необходимые документы у нас есть на все разграничения, в том числе и на кадастровые. Одним словом, всё, что необходимо для торговли пивом в отдельно отведенных местах, у нас есть, и я не вижу, за что можно зацепиться. Закон мы уважаем всегда и во всём, в том числе и в деталях. С точки зрения закона мы на 100 процентов правы. Как нам известно, УМВД тоже сейчас консультируется с правовым управлением МВД.

ХК «Авангард»: Мы попросим от УМВД письменное объяснение, где мы что нарушили. Болельщики этим недовольны, мы тоже, так как теряем доход.

Кирилл Фастовский, генеральный менеджер ХК «Сибирь» (Новосибирск):

— Пиво у нас на арене не продаётся. Так как это запрещает закон Российской Федерации. Почему пиво продаётся в других городах? Есть некоторые юридические нюансы.



Безусловно, продажа пива на стадионе принесла бы «Сибири» определённые доходы. Весьма существенные. Я выступаю двумя руками за продажу пива. Это может прозвучать для кого-то парадоксально, но пиво и спорт неразделимы. В этом сезоне мы выпустили свои брендированные сорта пива «Сибирь» и распространяем его среди магазинов Новосибирска, но продавать на арене не можем.

Екатерина Ядрышникова, отдел маркетинга ХК «Югра»:

— На «Арене-Югра» продажа пива разрешена, поскольку комплекс является культурно-развлекательным. Люди приходят отдохнуть, посмотреть хоккей. Безусловно, продажа пива на арене положительно сказывается на привлечении болельщиков. Приобрести пиво можно в пластиковых стаканах, но проход с ними на трибуны запрещён. Продается пенный напиток в семи буфетах и «Пархом-баре».



«Арена-Югра» не принадлежит клубу, мы арендаторы, поэтому никакой выгоды с продажи пива и еды клуб не получает. Хотя это, вероятней всего, могло бы приносить клубу определенный доход.

ХК «Югра»: На «Арене-Югра» продажа пива разрешена, поскольку комплекс является культурно-развлекательным. Люди приходят отдохнуть, посмотреть хоккей.

Геннадий Величкин, вице-президент ХК «Металлург» (Магнитогорск):

— Я выскажу своё мнение: пиво продавать нужно. Это семейное мероприятие. Многие приходят с жёнами, с детьми. Папа выпивает бокал пива, жена и ребёнок пьют соки, колу, кушают. Мы ищем варианты, как готовить интересные новые находки по фаст-фуду. У нас есть детская комната, в которую можно отдать ребёнка на время хоккея. С ним работают аниматоры. Плюс команды на пиве могут хорошо зарабатывать, пускать эти деньги, к примеру, на детские школы. Отсутствие пива будет бить и по посещаемости команд.

Раиль Якупов, директор ХК «Нефтехимик» (Нижнекамск):

— Считаю, что пиво на арене продавать нужно. Зрители приходят насладиться хоккеем. Почему после работы не выпить немного пива? Да и команды могут на этом существенно зарабатывать. Плюс продажа пива привлекает болельщиков, на посещаемости и заполнении ледовых дворцов это тоже сказывается положительно.

Леонид Вайсфельд, генеральный менеджер ХК «Салават Юлаев» (Уфа):

— Я вообще не люблю пиво. Но продавать его надо, это 100%. Основная аудитория – это «пивняки». И это сразу деньги, привлечение рекламы. Такие вещи просто необходимы. А если бояться, что человек напьётся, то он может за углом бутылку водки выпить и идти пьяный на хоккей.

Руслан Ахмедьянов, руководитель пресс-службы ХК «Салават Юлаев» (Уфа):

— Мы уважительно относимся к действующему законодательству и не продаём пиво на «Уфа-Арене». Реализуется только безалкогольное. Тем не менее считаем, что разрешение на продажу позволит привлечь на хоккей больше зрителей.



Клуб не преследует достижения каких-то невероятных финансовых показателей. Даже предварительные подсчёты показывают, что сверхдоходов торговля пивом не приносит.



Однако в пользу отмены этого запрета говорит известный факт, что тот, кто хочет выпить пива, всё равно найдёт способ это сделать. Здесь уже элементарная логика демонстрирует нам простую дилемму: или наш гость приобретает пиво на «Уфа-Арене» и спокойно употребляет его в комфортных условиях вместе со своими друзьями или в спешке, простите, давится пенным напитком (или чем ещё покрепче) где-нибудь на стоянке, на улице перед дворцом, терзаемый опасениями: вдруг его не пустят на матч в таком виде, вдруг им заинтересуются органы правопорядка. Поэтому считаем, что стоит разрешить продавать пиво. Отлаженная система безопасности клубов позволяет держать ситуацию под контролем.

Алексей Чечелев, руководитель пресс-службы ХК «Амур» (Хабаровск):

— Пиво на «Платинум Арене» не продаётся, так как это запрещено законодательством РФ. Организационно-правовая форма собственника спортсооружения несовместима с реализацией алкогольных напитков. Вопрос о поиске путей для изменения сложившейся ситуации обсуждался, но это невозможно без огромного количества юридических преобразований. На сегодняшний день ситуация абсолютно ясная: пиво на «Платинум Арене» продавать нельзя.



Продажа пива на стадионах — это абсолютно нормальная мировая практика. Безусловно, она предполагает внимательный контроль за болельщиками, ограничение доступа на трибуны с пивом и прочее. Но, в целом, на наш взгляд, продажа пива не приведёт к каким-то негативным последствиям. Не говоря уже о том, что это ощутимый источник дохода для клубов и арен.

Кирилл Беляков, руководитель пресс-службы ХК «Адмирал» (Владивосток):

— Нет, на «Фетисов Арене» пиво не продаётся и никогда не продавалось потому, что наша арена является культурно-спортивным комплексом, в котором реализация алкогольной продукции запрещена по закону. Были попытки со стороны общепита на территории арены несколько лет назад, но после крупных штрафов они прекратились.



Конечно, с одной стороны для Владивостока продажа пива на хоккее – это не совсем актуально. Город автомобильный, все за рулем, а за рулем пиво не пьют. Тем более, что «Фетисов Арена» находится за городом, и 90 процентов болельщиков приезжают на своих авто.



С другой стороны, конечно, клуб мог бы зарабатывать на продаже пива, и наверняка многие болельщики с удовольствием попивали пенное на хоккее во Владивостоке. В связи с этим мы хотим добиться от региональных властей обращения в Госдуму о том, что если культурно-спортивные комплексы используются не только для спорта, но и для концертов и прочих мероприятий, то чтобы там разрешали продавать пиво в дни мероприятий. Для этого Госдуме нужно внести изменения в федеральный закон о запрете продажи алкогольной продукции.

Пресс-служба ХК «Барыс» (Астана):

— Пиво на «Барыс Арене» не продаётся. Согласно законодательству Республики Казахстан на спортсооружениях запрещена реализация алкогольных напитков.



Если смотреть на опыт западных коллег, то продажа слабоалкогольных напитков может повысить посещаемость. Также клуб получит возможность привлекать определённый объём инвестиций для своего развития.

Пресс-служба ХК «Автомобилист» (Екатеринбург):

— Пиво у нас на арене не продаётся. Мешает местное законодательство, но работа в этом направлении ведётся.



— Мы рассчитываем, что удастся решить вопрос и вернуть продажу пива на арену.

Пресс-служба ХК «Куньлунь Ред Стар» (Пекин):

— Продажа пива на спортивных мероприятиях в Китае запрещена законом, поэтому алкоголь на наших домашних матчах не продаётся.

ХК «Куньлунь Ред Стар»: Продажа пива на спортивных мероприятиях в Китае запрещена законом, поэтому алкоголь на наших домашних матчах не продаётся.

Пресс-служба ХК «Лада» (Тольятти):

— Пиво у нас не продаётся, так как это запрещено законодательством.

Пресс-служба ХК «Ак Барс» (Казань):

— На льду нашей арены размещена реклама безалкогольного пива. По поводу пива не можем дать ответа: ни положительного, ни отрицательного.



«Чемпионат» узнал, что пиво на «Татнефть-Арене» продаётся и уже не первый год.



Пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск) отказалась предоставлять какие-либо комментарии.



— Пиво на челябинской арене продают, но в строго отведённых местах: за столиками напротив кафешек. На трибуны с пивом не пускают, да и ходить по самой арене с ним нельзя, за этим строго следят, — рассказал «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.