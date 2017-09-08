Обыграть ЦСКА может только СКА? «Армейцы» снова выиграли у «Динамо»

Две недели без поражений

Календарь свёл московское «Динамо» и ЦСКА дважды за первые 2 недели регулярного чемпионата. 25 августа бело-голубые были биты 1:6 на домашней арене. Причём команде Игоря Никитина хватило одного непродолжительного отрезка во втором периоде матча, чтобы решить исход в свою пользу.

Беспощадная армада ЦСКА. Великолепный Окулов и кошмар для Ерёменко ЦСКА без Шумакова и Шалунова выиграл первое московское дерби сезона.

После этого соперники провели 9 матчей на двоих – и ни разу не проиграли. Так что ко второй очной встрече «армейцы» и динамовцы делили 2-3 места в сводной таблице лиги, набрав по 16 очков. На этот раз в заявке ЦСКА на матч значились нападающие Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Грег Скотт и Валерий Ничушкин, не игравшие в первой встрече. Из серьёзных изменений у «Динамо», по сравнению с первым дерби, стоит отметить появление в воротах с первых минут Ивана Бочарова. У Александра Ерёменко проигранный матч не обошёлся без ряда ошибок, а его молодой сменщик тогда пропустил лишь однажды.

20-кратное преимущество по броскам

Неизвестно, каков был план «Динамо» на игру, но с первых минут москвичи почти не атаковали – соперник попросту не давал. За 20 минут стартового периода Илье Сорокину лишь один раз пришлось отбивать бросок в створ ворот – Владимир Брюквин опасно вылезал на пятачок. А вот атака ЦСКА резвилась, как могла, всё время держа Бочарова в напряжении. Динамовский страж, к его чести, отразил 19 из 20 бросков. Не мог он спасти команду лишь в эпизоде, когда бело-голубые играли в меньшинстве: защитники упустили сразу двух игроков рядом с воротами, и Антон Бурдасов добил в сетку бросок Романа Любимова.

В концовке периода Сергей Андронов оказался один на один с вратарём «Динамо», но Бочаров зацепил шайбу, и снаряд ушёл выше перекладины. Хотя на секунду в воротах зажёгся свет и завыла сирена, означающая гол. Команда Владимира Воробьёва провела в атаке лишь 57 секунд за период – ЦСКА в 6 раз больше. И при таком раскладе счёт 1:0 был для динамовцев вполне приемлемым.

Неудачный вечер Казионова

Разрыв в классе соперников всё же не настолько велик, чтобы картина первого периода продолжалась весь матч. Игра действительно выровнялась, и теперь уже Сорокину пришлось раз за разом спасать команду. Богдан Киселевич заработал удаление, и «Динамо» подтвердило свою прекрасную статистику в большинстве, реализовав лишнего игрока. Правда, гол получился нетипичным для формата «5 на 4»: Андрей Алексеев здорово открылся на синей линии, получил шайбу, сблизился с Сорокиным и сравнял счёт.

Поволноваться штабу Воробьёва пришлось, когда с разницей в 38 секунд удалились Глеб Корягин и Никита Комаров, но ЦСКА отличиться не сумел. На этот раз вторая двадцатиминутка обошлась для бело-голубых без неприятностей. Перед заключительным периодом интрига сохранялась на все 100%.



«Динамо» вновь начало очень осторожно, а ЦСКА был не против захватить инициативу. В ходе одной из быстрых атак шайба срикошетила от Дмитрия Казионова, и своеобразный навес прилетел на клюшку Ивану Телегину, который скинул снаряд на пятачок. Там Валерию Ничушкину оставалось лишь занести шайбу в сетку – 2:1. Алексей Раводин и Эдуард Одиньш устроили совещание с просмотром видео, но игры высоко поднятой клюшкой у Телегина не зафиксировали. Теперь бело-голубым надо было перестраивать игру прямо по ходу периода. Однако такой гибкости команда Владимира Воробьёва показать не сумела. Моментов у ворот Сорокина было откровенно мало, а за три с половиной минуты до сирены ненужное удаление схватил Казионов. Реализовать численное преимущество не удалось, но не успел пятый игрок появиться на площадке, как Кирилл Капризов из положения лёжа сумел со второго раза переправить шайбу за ленточку. 3:1 — не самая уверенная по счёту, но однозначная по содержанию победа ЦСКА, который продолжает дышать в спину «армейцам» с Невы.