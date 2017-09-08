Итоги дня КХЛ: «Снимайте скальп с меня». Озолиньш морально подавлен?

«Амур» попал под раздачу на Урале

«Автомобилист» дома разгромил «Амур» — 8:1. Сразу два форварда хозяев отметились дублями – Голышев и Паре. Единственный гол у дальневосточников в активе Бывальцева, который и открыл счёт во встрече. И ведь не сказать, что хозяева сильно перебросали гостей в створ ворот — 33-31, однако мастерство нападающих команды Владимира Крикунова оказалось намного выше.

На 51-й минуте главный тренер хабаровчан Андрей Мартемьянов заменил Киселёва на Аликина, но и Евгений успел трижды пропустить. К слову, Якуб Коварж также не доиграл матч, в концовке уступив место Игорю Устинскому. «Автомобилист» удачно провёл домашнюю серию, уступив только «Куньлуню».

Попов и Азеведу солировали в Ханты-Мансийске

«Югра» дома уступила «Ак Барсу» — 2:4. Здесь зрители тоже увидели два дубля, но у команды-соперницы. Форварды казанцев Попов и Азеведу по два раза каждый огорчили Проскурякова, хозяева ответили результативными атаками Ильина и Лекомцева. Вторую игру в основе «барсов» провёл Тимур Билялов. Команда при нём снова выиграла, молодой вратарь прогрессирует на глазах. Зинэтула Билялетдинов без особых проблем обыграл Игоря Захаркина, с которым встречался весной в плей-офф. Правда Игорь Владимирович на тот момент работал в Уфе. Класс «Ак Барса» и «Югры» оказался слишком разным. Теперь в гости к «мамонтам» приедет «Авангард».

«Магнитка» поймала кураж

«Лада» в родных стенах не справилась с «Металлургом» — 3:5. Для команды Артиса Аболса это поражение стало четвёртым подряд. Снова не обошлось без гола Сергея Мозякина, забившего в седьмой раз в сезоне. Сразу после гола капитана «металлургов» вместо Лазушина на льду появился Иванников, который после второго периода снова уступил место более опытному партнёру. Тренерский штаб магнитогорцев дал отдохнуть Василию Кошечкину, у гостей играл Илья Самсонов.



По два балла за результативность в итоге заработали Филиппи (1+1), Эллисон (1+1) и Платонов (1+1). У тольяттинцев отметим гол Филатова, восстановившегося после травмы.

Результат «Северстали»: 12 пропущенных шайб за два матча

Череповчане дома ничего не смогли поделать со СКА, в пух и прах уступив сопернику со счётом 2:7. Учитывая, что матчем ранее «сталевары» проиграли московским динамовцам со счётом 1:5, за два матча они пропустили 12 шайб в собственные ворота. Результат более чем удручающий. Главным героем встречи стал форвард «армейцев» Сергей Широков, набравший отличную форму. Хет-трик в Череповце стал очередным тому подтверждением. Широков – один из лидеров в списке снайперов. У хозяев забивали только чехи – по голу у Странски и Голика. Юлиса Гудачека не было даже в заявке, а замена Магарилова на Артамкина ничем команде Гулявцева не помогла. СКА одержал восьмую победу подряд. Команда Олега Знарка уверенно лидирует в чемпионате. Теперь «армейцев» ждёт четырёхматчевая домашняя серия.

«Торпедо» обменяло Аляева и одолело Минск

Нижегородцы выиграли у минского «Динамо» — 2:1. Ещё до игры было объявлено о сделке, по результатам которой Артём Аляев перебрался в Москву, а защитник «Спартака» Юрий Сергиенко будет выступать в Нижнем Новгороде. Голами в матче с «зубрами» отметились Мамашев, реализовавший большинство, а также Галузин. У белорусов автором единственной шайбы стал Ковыршин, который, как и защитник волжан, реализовал численное преимущество.

Команда Петериса Скудры нанесла по воротам Юнаса Энрота всего 15 бросков, но этого хватило для того, чтобы набрать три очка. «После победы над «Локомотивом» мы вышли играть «красиво». Спасибо ребятам за эту победу, но мы должны сделать выводы, эту красивую ерунду в начале матча надо убирать», — заявил главный тренер нижегородцев.

Отравившийся «Витязь» дал бой Уфе

«Витязь» в Подольске проиграл «Салавату Юлаеву» — 2:4. За подмосковную команду не сыграли Катичев, Бурстрём, Риссанен, Семёнов, Манкинен, Горак, Яценко и Денежкин. Все они пропустили встречу из-за отравления, о котором стало известно до начала игры. Однако команда Валерия Белова даже в ослабленном составе смогла дать бой «Салавату Юлаеву». Подмосковные хоккеисты повели в счёте благодаря голу дебютировавшего Петракова, но два очка Умарка (1+1), а также голы Солодухина, забросившего в пустые ворота за секунду до сирены, Логинова и Хартиканйена помогли гостям победить. Наошибался защитник уфимцев Осипов, которого в последнее время прилично критикуют за слабую игру.

Озолиньш продолжает падение

Рижское «Динамо» потерпело сокрушительное поражение от «Барыса» — 0:6. Увы, но пока у Сандиса Озолиньша совершенно не получается в качестве главного тренера латвийской команды. Пятое поражение подряд, «авоська» из пропущенных шайб и туманные перспективы. Непонятно, за что рижане будут бороться в этом сезоне. Скоро и болельщики на их матчи перестанут ходить, так как смотреть на это плачевное зрелище не слишком приятно. Отметим дубль капитана астанинцев Найджела Доуса, четыре очка за результативность Вейя (1+3), а также матч на ноль в исполнении Карлссона, отразившего 21 бросок по своим воротам. «Сегодня соперник разорвал нас в клочья. Точка. Что я сказал бы болельщикам, освиставшим команду после второго периода? Снимайте скальп с меня, ребят не трогайте», — заявил Озолиньш после игры.

Терещенко скоро подпишет контракт с «Динамо»

ЦСКА во второй раз за сезон выиграл у московского «Динамо», на сей раз обыграв соперника со счётом 3:1. После двух периодов счёт был равный — 1:1, а в середине заключительного игрового отрезка шайбы Валерия Ничушкина и Кирилла Капризова принесли «армейской» команде итоговую победу. Оба своих поражения в нынешнем сезоне коллектив Владимира Воробьёва потерпел именно от ЦСКА, более никому не проигрывая. Ну а броски в створ – 48-13 – говорят сами за себя. Команда Игоря Никитина вела игру, заслуженно взяв три очка. На послематчевой пресс-конференции главный тренер динамовцев Владимир Воробьёв заявил, что со дня на день контракт с бело-голубыми должен подписать нападающий Алексей Терещенко, залечивавший травму.

«Нефтехимик» потерял очко в Братиславе

«Слован» дома проиграл «Нефтехимику» в овертайме – 3:4. Команда Андрея Назарова потеряла одно очко, так как после второго периода вела с преимуществом в две шайбы. Но Эберт и Вьеденски, оформивший в итоге дубль, не позволили нижнекамцам удержать желанный результат. В любом случае, после трёх поражений подряд «Нефтехимику» было важно почувствовать вкус победы. Нападающий «Слована» Павол Скалицки был удалён до конца игры ещё в первом периоде, толкнув на борт защитника нижнекамской команды Алексея Волгина. Волгину оказали помощь врачи, так как из-за удара в борт у него оказалось разбито лицо.