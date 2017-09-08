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Сандис Озолиньш
Текст: Павел Панышев
Фото: Александр Лукин, photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: «Снимайте скальп с меня». Озолиньш морально подавлен?

Первая отставка в КХЛ всё ближе. Озолиньш, Гулявцев и Дуайер – главные кандидаты.
8 сентября 2017, пятница. 23:45 Хоккей

«Амур» попал под раздачу на Урале

«Автомобилист» дома разгромил «Амур» — 8:1. Сразу два форварда хозяев отметились дублями – Голышев и Паре. Единственный гол у дальневосточников в активе Бывальцева, который и открыл счёт во встрече. И ведь не сказать, что хозяева сильно перебросали гостей в створ ворот — 33-31, однако мастерство нападающих команды Владимира Крикунова оказалось намного выше.

На 51-й минуте главный тренер хабаровчан Андрей Мартемьянов заменил Киселёва на Аликина, но и Евгений успел трижды пропустить. К слову, Якуб Коварж также не доиграл матч, в концовке уступив место Игорю Устинскому. «Автомобилист» удачно провёл домашнюю серию, уступив только «Куньлуню».

КХЛ - регулярный чемпионат
08 сентября 2017, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
8 : 1 1:1, 4:0, 3:0
Амур
Хабаровск
0:1 – Бывальцев (Литовченко, Ли) – 03:15 (5x5), 1:1 – Паре (Кинг, Мегалинский) – 18:24 (5x5), 2:1 – Гареев (Михнов, Торченюк) – 31:22 (5x5), 3:1 – Голышев (Крикунов, Трямкин) – 38:16 (5x4), 4:1 – Чесалин (Егоршев, Мишарин) – 39:00 (5x5), 5:1 – Паре (Кинг) – 39:55 (5x5), 6:1 – Василевский (Крикунов, Кучерявенко) – 48:53 (5x4), 7:1 – Голышев (Кучерявенко) – 54:39 (5x4), 8:1 – Пестунов (Тичар, Мегалинский) – 58:39 (5x5)

Попов и Азеведу солировали в Ханты-Мансийске

«Югра» дома уступила «Ак Барсу» — 2:4. Здесь зрители тоже увидели два дубля, но у команды-соперницы. Форварды казанцев Попов и Азеведу по два раза каждый огорчили Проскурякова, хозяева ответили результативными атаками Ильина и Лекомцева. Вторую игру в основе «барсов» провёл Тимур Билялов. Команда при нём снова выиграла, молодой вратарь прогрессирует на глазах. Зинэтула Билялетдинов без особых проблем обыграл Игоря Захаркина, с которым встречался весной в плей-офф. Правда Игорь Владимирович на тот момент работал в Уфе. Класс «Ак Барса» и «Югры» оказался слишком разным. Теперь в гости к «мамонтам» приедет «Авангард».

КХЛ - регулярный чемпионат
08 сентября 2017, пятница. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
2 : 4 0:3, 2:1, 0:0
Ак Барс
Казань
0:1 – Попов (Батыршин) – 02:06 (5x5), 0:2 – Азеведу (Ландер, Секач) – 07:38 (5x5), 0:3 – Азеведу (Секач, Ландер) – 16:43 (5x5), 1:3 – Ильин – 23:20 (5x5), 1:4 – Попов (Глинкин, Марков) – 34:23 (5x5), 2:4 – Лекомцев (Макаров, Пестушко) – 39:24 (5x5)

«Магнитка» поймала кураж

«Лада» в родных стенах не справилась с «Металлургом» — 3:5. Для команды Артиса Аболса это поражение стало четвёртым подряд. Снова не обошлось без гола Сергея Мозякина, забившего в седьмой раз в сезоне. Сразу после гола капитана «металлургов» вместо Лазушина на льду появился Иванников, который после второго периода снова уступил место более опытному партнёру. Тренерский штаб магнитогорцев дал отдохнуть Василию Кошечкину, у гостей играл Илья Самсонов.

По два балла за результативность в итоге заработали Филиппи (1+1), Эллисон (1+1) и Платонов (1+1). У тольяттинцев отметим гол Филатова, восстановившегося после травмы.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 сентября 2017, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
3 : 5 1:2, 1:3, 1:0
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 – Тимкин (Платонов, Хабаров) – 06:09 (5x5), 0:2 – Мозякин (Коварж) – 07:17 (5x5), 1:2 – Филатов (Дженовей, Бочаров) – 09:41 (5x4), 1:3 – Эллисон (Денисов) – 21:58 (5x5), 1:4 – Филиппи (Эллисон, Осала) – 27:49 (5x5), 2:4 – Дженовей (Новотны, Белоусов) – 34:00 (5x5), 2:5 – Платонов (Филиппи) – 37:03 (5x5), 3:5 – Сотниекс (Валуйский) – 49:06 (5x5)

Результат «Северстали»: 12 пропущенных шайб за два матча

Череповчане дома ничего не смогли поделать со СКА, в пух и прах уступив сопернику со счётом 2:7. Учитывая, что матчем ранее «сталевары» проиграли московским динамовцам со счётом 1:5, за два матча они пропустили 12 шайб в собственные ворота. Результат более чем удручающий. Главным героем встречи стал форвард «армейцев» Сергей Широков, набравший отличную форму. Хет-трик в Череповце стал очередным тому подтверждением. Широков – один из лидеров в списке снайперов. У хозяев забивали только чехи – по голу у Странски и Голика. Юлиса Гудачека не было даже в заявке, а замена Магарилова на Артамкина ничем команде Гулявцева не помогла. СКА одержал восьмую победу подряд. Команда Олега Знарка уверенно лидирует в чемпионате. Теперь «армейцев» ждёт четырёхматчевая домашняя серия.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 сентября 2017, пятница. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
2 : 7 1:3, 1:2, 0:2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Широков (Карпов) – 04:43 (5x5), 1:1 – Голик (Евсеенков) – 05:13 (5x5), 1:2 – Плотников (Дацюк, Гусев) – 07:58 (5x4), 1:3 – Карпов (Калинин) – 14:08 (5x5), 1:4 – Широков (Калинин, Хафизуллин) – 25:09 (5x5), 2:4 – Странски (Голик, Евсеенков) – 32:19 (5x5), 2:5 – Прохоркин (Рукавишников, Гусев) – 33:40 (5x5), 2:6 – Ковальчук (Дацюк, Плотников) – 46:44 (5x4), 2:7 – Широков (Карпов) – 53:45 (5x4)

«Торпедо» обменяло Аляева и одолело Минск

Нижегородцы выиграли у минского «Динамо» — 2:1. Ещё до игры было объявлено о сделке, по результатам которой Артём Аляев перебрался в Москву, а защитник «Спартака» Юрий Сергиенко будет выступать в Нижнем Новгороде. Голами в матче с «зубрами» отметились Мамашев, реализовавший большинство, а также Галузин. У белорусов автором единственной шайбы стал Ковыршин, который, как и защитник волжан, реализовал численное преимущество.

Команда Петериса Скудры нанесла по воротам Юнаса Энрота всего 15 бросков, но этого хватило для того, чтобы набрать три очка. «После победы над «Локомотивом» мы вышли играть «красиво». Спасибо ребятам за эту победу, но мы должны сделать выводы, эту красивую ерунду в начале матча надо убирать», — заявил главный тренер нижегородцев.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 сентября 2017, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
2 : 1 1:0, 1:1, 0:0
Динамо Мн
Минск
1:0 – Мамашев (Григорьев) – 18:47 (5x4), 1:1 – Ковыршин (Коробов, Лисовец) – 22:52 (5x4), 2:1 – Галузин (Паршин) – 33:55 (5x5)

Отравившийся «Витязь» дал бой Уфе

«Витязь» в Подольске проиграл «Салавату Юлаеву» — 2:4. За подмосковную команду не сыграли Катичев, Бурстрём, Риссанен, Семёнов, Манкинен, Горак, Яценко и Денежкин. Все они пропустили встречу из-за отравления, о котором стало известно до начала игры. Однако команда Валерия Белова даже в ослабленном составе смогла дать бой «Салавату Юлаеву». Подмосковные хоккеисты повели в счёте благодаря голу дебютировавшего Петракова, но два очка Умарка (1+1), а также голы Солодухина, забросившего в пустые ворота за секунду до сирены, Логинова и Хартиканйена помогли гостям победить. Наошибался защитник уфимцев Осипов, которого в последнее время прилично критикуют за слабую игру.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 сентября 2017, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
2 : 4 1:1, 0:1, 1:2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – Петраков (Ворошило) – 08:01 (5x5), 1:1 – Умарк (Кемппайнен, Ларсен) – 15:39 (5x5), 1:2 – Логинов (Зубов, Кокарев) – 28:26 (5x5), 2:2 – Панков (Петраков) – 42:03 (5x5), 2:3 – Хартикайнен (Умарк) – 47:48 (5x5), 2:4 – Солодухин (Кемппайнен) – 59:59 (en)

Озолиньш продолжает падение

Рижское «Динамо» потерпело сокрушительное поражение от «Барыса» — 0:6. Увы, но пока у Сандиса Озолиньша совершенно не получается в качестве главного тренера латвийской команды. Пятое поражение подряд, «авоська» из пропущенных шайб и туманные перспективы. Непонятно, за что рижане будут бороться в этом сезоне. Скоро и болельщики на их матчи перестанут ходить, так как смотреть на это плачевное зрелище не слишком приятно. Отметим дубль капитана астанинцев Найджела Доуса, четыре очка за результативность Вейя (1+3), а также матч на ноль в исполнении Карлссона, отразившего 21 бросок по своим воротам. «Сегодня соперник разорвал нас в клочья. Точка. Что я сказал бы болельщикам, освиставшим команду после второго периода? Снимайте скальп с меня, ребят не трогайте», — заявил Озолиньш после игры.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 сентября 2017, пятница. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
0 : 6 0:2, 0:4, 0:0
Барыс
Астана
0:1 – Доус (Вей, Даллмэн) – 05:11 (5x4), 0:2 – Диц (Вей, Фрэттин) – 13:52 (5x5), 0:3 – Пушкарёв (Сен-Пьер, Михайлис) – 24:07 (5x5), 0:4 – Савченко (Сен-Пьер, Михайлис) – 29:38 (4x3), 0:5 – Доус (Фрэттин, Вей) – 31:42 (5x5), 0:6 – Вей (Диц, Фрэттин) – 38:36 (5x4)

Терещенко скоро подпишет контракт с «Динамо»

ЦСКА во второй раз за сезон выиграл у московского «Динамо», на сей раз обыграв соперника со счётом 3:1. После двух периодов счёт был равный — 1:1, а в середине заключительного игрового отрезка шайбы Валерия Ничушкина и Кирилла Капризова принесли «армейской» команде итоговую победу. Оба своих поражения в нынешнем сезоне коллектив Владимира Воробьёва потерпел именно от ЦСКА, более никому не проигрывая. Ну а броски в створ – 48-13 – говорят сами за себя. Команда Игоря Никитина вела игру, заслуженно взяв три очка. На послематчевой пресс-конференции главный тренер динамовцев Владимир Воробьёв заявил, что со дня на день контракт с бело-голубыми должен подписать нападающий Алексей Терещенко, залечивавший травму.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 сентября 2017, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
3 : 1 1:0, 0:1, 2:0
Динамо М
Москва
1:0 – Бурдасов (Григоренко, Любимов) – 15:18 (5x4), 1:1 – Алексеев (Никулин, Бочаров) – 28:36 (5x4), 2:1 – Ничушкин (Телегин, Блажиевский) – 48:13 (5x5), 3:1 – Капризов (Шалунов) – 58:43 (5x5)

«Нефтехимик» потерял очко в Братиславе

«Слован» дома проиграл «Нефтехимику» в овертайме – 3:4. Команда Андрея Назарова потеряла одно очко, так как после второго периода вела с преимуществом в две шайбы. Но Эберт и Вьеденски, оформивший в итоге дубль, не позволили нижнекамцам удержать желанный результат. В любом случае, после трёх поражений подряд «Нефтехимику» было важно почувствовать вкус победы. Нападающий «Слована» Павол Скалицки был удалён до конца игры ещё в первом периоде, толкнув на борт защитника нижнекамской команды Алексея Волгина. Волгину оказали помощь врачи, так как из-за удара в борт у него оказалось разбито лицо.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 сентября 2017, пятница. 20:00 МСК
Слован
Братислава
3 : 4 1:2, 0:1, 2:0, 0:1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 – Вьеденски (Шварны, Месарош) – 03:12 (5x4), 1:1 – Шиксатдаров (Здунов) – 13:31 (5x5), 1:2 – Секстон (Сергеев, Нестрашил) – 13:47 (5x5), 1:3 – Ро (Сергеев, Секстон) – 23:48 (5x5), 2:3 – Эберт (Вьеденски, Смоленяк) – 44:57 (5x5), 3:3 – Вьеденски (Кашпар, Смоленяк) – 55:21 (5x5), 3:4 – Куликов (Сергеев) – 64:50 (3x3)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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23:30 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
23:27 Озолиньш: «Барыс» разорвал рижское «Динамо» в клочья
23:19 Е. Корешков: «Барыс» хотел что-то доказать после проигрыша «Динамо» Р в Астане
23:13 Сотниекс: не сказать, что «Магнитка» ярко сыграла в атаке, но удачно забила
23:09 Знарок: не заметил хет-трика Широкова, а соперникам надо проще относиться к СКА
23:01 Скудра: «Торпедо» вышло играть «красиво», надо эту ерунду убирать
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22:46 «Слован» отыгрался с 1:3 в третьем периоде, но уступил «Нефтехимику» в овертайме
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22:23 Вестерлунд: пока не могу назвать игру «Салавата» великолепной
22:21 Галузин: игра с «Динамо» Мн была незрелищная, много борьбы, поэтому такой счёт
22:18 Капризов: если бы не Телегин, ЦСКА было бы сложнее выиграть у «Динамо»
22:14 Никитин: ЦСКА нужно было ждать своих моментов, дождались и реализовали
22:07 В. Воробьёв: думаю, со дня на день Терещенко подпишет контракт с «Динамо»
22:07 Ничушкин: в прошлом матче с «Динамо» забили вовремя, сейчас была нервозность
21:58 Аболс: проигрыш «Магнитке» — моя вина, неправильно подготовил команду
21:48 ЦСКА одолел «Динамо» в московском дерби
21:48 «Барыс» в гостях разгромил рижское «Динамо», Карлссон оформил «сухарь»
21:48 И. Воробьёв: рад за Тимкина и Платонова, которые забросили первые шайбы в сезоне
21:40 Гол и передача Умарка помогли «Салавату» обыграть «Витязь»
21:38 Гол Ковыршина не спас минское «Динамо» от поражения в матче с «Торпедо»
21:28 «Торпедо» — «Динамо» Мн: Граньяни удалён до конца игры за бросок предмета
21:28 Валуйский: «Магнитка» не удивила, «Лада» проиграла из-за собственных ошибок
21:22 Хет-трик Широкова помог СКА в гостях разгромить «Северсталь»
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21:03 Захаркин: «Югра» играла не хуже, чем «Ак Барс», ребята выглядели достойно
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20:42 «Спартак» подтвердил обмен защитника Сергиенко в «Торпедо» на Аляева
20:32 Крикунов: при 5:1 у «Автомобилиста» появился кураж, поэтому всем дали поиграть
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