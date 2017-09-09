Жизнь без остановки. Один день с вице-комиссаром НХЛ Биллом Дэйли

Знаменитого журналиста TSN Пьера Лебрюна большинству болельщиков представлять не нужно – ни одно значимое энхаэловское событие не обходится без его инсайдов. Некоторое время назад Лебрюн испытал на себе, каков ритм жизни у вице-комиссара НХЛ Билла Дэйли: корреспондент провёл вместе с хоккейным боссом один рабочий день и изумился его выносливости. Предлагаем вашему вниманию самые значимые впечатления, которыми поделился Лебрюн на страницах The Athletic.

«Каждую Олимпиаду надо рассматривать отдельно»

Нью-Йорк, 9:15 утра. Билл Дэйли подходит к месту, где будет проходить пресс-конференция, здороваясь с представителем профсоюза игроков Стивом Уэббом и защитником «Коламбуса» Сетом Джонсом. Шутит о том, что должно быть у них на завтрак, но улыбка и расслабленная манера не должна вас обмануть – для самого занятого человека в хоккее рабочий день уже давно в разгаре. «Это бесконечно. У Дэйли один рабочий день плавно перетекает в следующий», — отметил охранник Эл Янг.

В большинстве случаев его день начинается с тренировки в 5:15 утра в его доме в Нью-Джерси, а в 6:30 он выезжает в деловой центр на Манхэттен. Всё это время в его электронный почтовый ящик сыплются письма, примерно 300 – 350 в день. Он пытается ответить каждому. В офисе лиги он проводит не так много времени, но у него в руках есть вся информация и детали о каждом событии. «Нынешнее лето не было спокойным», — признался Дэйли, который работает в НХЛ уже 21-й год.



7:45. Дэйли переключается на внутреннее совещание по жалобе из профсоюза игроков. Почти сразу же отправляет своё предложение и ждёт ответа.



8:15. Деловой завтрак с представителями НХЛПА, объявление подписанной Декларации принципов.



9-10 утра, ресторан «Дель Фриско». Пресс-конференция по вопросам подписанной Декларации принципов с участием 17 различных организаций. Я поймал Дэйли за тем, что он отвечал на письма прямо во время пресс-конференции. Не поймите неправильно, он не пытался продемонстрировать неуважение к выступавшим. «Одним из преимуществ того, что многие организации объединились вокруг хоккея, является то, что мы можем поделиться хорошим опытом», — сказал Дэйли. Из разных точек планеты он тут же получал письма с поздравлениями.



Однако меня больше всего интересуют возможные перемены в НХЛ, касающиеся возраста драфта: он может быть повышен с 18 до 19 лет. «Это то, что мы бы явно поддержали», — сказал Дэйли, добавив, что этот вопрос должен быть коллективно решён в профсоюзе.

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10:15 – 11:15, офис НХЛ. Дэйли встречается с главой АХЛ Дейвом Эндрюсом по протоколу о сотрясении мозга и политике АХЛ по обеспечению безопасности. НХЛ помогает и консультирует АХЛ в этих областях.



11:15. Дэйли листает длинный список писем. Одно из них – из Альянса европейских хоккейных клубов, в котором Биллу предлагают встречу в Торонто в начале октября. Дэйли соглашается.



Тут же что-то заставляет меня спросить о международном развитии НХЛ после спорного отказа от Олимпиады-2018. «В будущем мы договорились с профсоюзом сесть и обсудить наши дальнейшие шаги. Каждая Олимпиада – это разная история. Понятно, что каждый раз это вопрос о ломке регулярного чемпионата и календаря, это те же проблемы в логистике и перелётах. Но возможности у Пекина-2022 будут совсем другими, нежели те, которые предоставила Южная Корея-2018», — отвечает вице-комиссар.



Хитро спрашиваю его, подготовила ли лига какие-нибудь напоминания или предостережения о том, какие могут быть последствия, если какой-то игрок НХЛ поедет на Олимпиаду. «Нет, мы ничего не рассылали, никаких предупреждений. Мы не считаем, что это будет проблемой. Международная федерация хоккея заверила нас, что не позволит ни одному хоккеисту из НХЛ участвовать в Олимпийском турнире», — заявил Дэйли.

«Хоккеистам нужно активней вести себя в социальных сетях»

11:30. Просматривает ежедневный внутренний дайджест СМИ, подготовленный сотрудником НХЛ Джули Янг. В нём содержатся основные хоккейные статьи, опубликованные за 24 часа, а также самые важные публикации в Твиттере.



11:45. Телефонный разговор с вице-президентом НХЛ по международной стратегии Дэвидом Пропером о предсезонных матчах в Китае. Дэйли обсуждает полученное приглашение на ужин от официального лица из китайского правительства.



Полдень. Получает письмо от исполнительного вице-президента НХЛ по маркетингу Брайана Дженнингса. В письме – ссылка на рекламный ролик EA Sports с участием Коннора Макдэвида, который должен выйти на следующей неделе. «Это очень хорошо, удачно вышло», — сказал Билл после просмотра.



12:10. Получил письмо от задрафтованного игрока, которому предлагают продвигать и рекламировать свою будущую карьеру в НХЛ, участвовать в рекламе определённого события. Дэйли хочет удостовериться, что это не повредит карьере хоккеиста в колледже, отправляет письмо одному из директоров колледжей, чтобы узнать о проблеме подробнее.



12:30, отель «Эдисон». Собрание телевизионщиков, транслирующих матчи НХЛ. Дэйли и комиссар лиги Гэри Беттмэн отвечают на вопросы вещателей. Дэйли даёт интересный ответ, когда его спрашивают о политике НХЛ относительно соцсетей. Он говорит, что лига была осторожна в этом плане после появления социальных сетей, но затем сделала разворот на 180 градусов, детализировав всю свою политику. НХЛ хочет, чтобы хоккеисты активно проявляли себя в социальных сетях, помогали бы продвигать бренд НХЛ, бренд своей команды и себя лично. В новой политике лиги есть советы хоккеистам, как использовать соцсети. На мой взгляд, хоккеисты более консервативны, чем многие другие спортсмены и обычно не используют социальные медиа активно. Лига надеется, что здесь будут перемены. Кстати, Дэйли зарегистрирован в Твиттере, но под ненастоящим именем



13:15, офис лиги. Быстрый обед, после которого Дэйли берёт с меня слово не разглашать новость до официального объявления: Джордж Паррос стал новым главой департамента безопасности игроков. Бывший глава Стефан Кинтал объяснил Дэйли, что хочет заняться чем-то новым. «Я знал, что Кинтал хочет больше посвятить себя работе в клубе, хочет расширить свой опыт. Паррос уже работал с нами на протяжении года и очень удивил тем, как он всё видел. У него есть перспективные идеи, он очень умный парень, умеет чётко формулировать. Мы рассматривали его, как потенциального преемника Кинтала. Надеюсь, что переход будет плавным, и корабль не поменяет курс», — сказал Дэйли.

«Уже сейчас известны даты начала сезона-2018/19»

13:30. Перед очередным звонком прошу Дэйли быстро пробежаться по новостям об игроке NFL Эзекьеле Эллиотте, который получил дисквалификацию на 6 матчей из-за обвинения в домашнем насилии. Это может быть интересно в свете аналогичных ситуаций в НХЛ.



«Когда произошла ситуация с Вячеславом Войновым, мы немедленно приняли меры, но каждый случай отличается от другого. Я не думаю, что о деле Эллиотта известны все факты, общественность этого тоже не знает. Поэтому я не могу комментировать решение лиги. Не зная фактов, не стоит судить о делах», — говорит Билл.



14:00 (после того, как Билл открыл и ответил на ещё несколько писем). Получает письмо от адвоката Даниэля Эйджеса, который хочет узнать, подписала ли НХЛПА политику в отношении социальных медиа. Эйджес надеется включить это в общие правила, которые выпустит штаб-квартира НХЛ в адрес всех 31 команд до начала тренировочных лагерей. Если согласовать окончательную редакцию не удастся вовремя, клубам будет выслана отдельная записка.

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14:10. Получает письмо от директора по маркетингу Хайди Браунинга о тех правилах, касающихся политики НХЛ о соцсетях. Есть новая редакция правил, которая ждёт утверждения профсоюзом.



14:25. Слышит от комиссара Национальной хоккейной ассоциации колледжей, что тот игрок, который хочет рекламировать события и будущую карьеру в НХЛ, будет в порядке. У него не появится проблем, пока он не получит за рекламу деньги.



14:30. Читает письмо от генменеджера клуба НХЛ с просьбой принять заявку на финансирование местного катка из фонда развития лиги и профсоюза.



14:40. Два руководителя клуба НХЛ спрашивают у Дэйли, когда начнётся сезон-2018/19, чтобы начать планировать выставочные матчи. Дэйли назвал прогнозируемые даты по открытию тренировочных лагерей и самого чемпионата, но отметил, что они не окончательные. Всё это говорит о том, как задолго команды готовятся даже к контрольным встречам.



14:45. Меня просят покинуть кабинет, когда Дэйли звонит Джозефу Десоузе, исполнительному вице-президенту по финансам. Лига пытается завершить работу по формированию отчетности о доходах за сезон-2015/16. Это покажет игрокам, сколько денег они заплатили в счёт так называемого эскроу, возвратным выплатам в стабилизационный фонд. Предполагаю, что речь идёт о 12-13% от суммы контракта, но Дэйли это не подтвердил.

«Лучше общаться с прессой напрямую»

15:00. Дэйли отвечает на письмо известного журналиста о том, пыталась ли лига охватить арбитражем тех хоккеистов, у кого заканчивается контракт новичка. Я не совсем уверен в том, что Билл ответил, но если лига хочет уменьшить количество арбитражных дел, то, в итоге, найдёт способ это сделать.



Показательно общение Дэйли напрямую со СМИ: он предпочитает не обращаться к персоналу лиги, а разговаривать с журналистами самостоятельно. «Когда мы готовились к локауту в сезоне-2004/05, то решили, что у СМИ будет прямой доступ ко мне», — сказал Дэйли. С тех пор он на этом и застрял.



15:10. Доктор Дэвид Льюис напоминает Дэйли о том, что один из бывших хоккеистов обратился в лигу за помощью. Меня просят покинуть кабинет.



15:30. Дэйли и Беттмэн встречаются с одним из владельцев клуба НХЛ. «Просто визит вежливости. Это не редкость, когда владельцы бывают в Нью-Йорке», — говорит Билл.



16:00. Последний шанс сесть вместе с Дэйли в офисе и поспрашивать его о некоторых вещах. Спрашиваю его о любви к команде NFL «Майами Долфинз» — оказалось, что он болеет за «дельфинов» аж с 1971 года. «У меня были предложения и возможности уйти в другие лиги, в отдельные команды. Но никто не заинтересовал меня так, чтобы я покинул эту работу. Мне нравится эта работа. Я действительно люблю то, что делаю», — сказал Дэйли.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»



16:15. Спрашиваю о впечатлениях от драфта расширения, о том, удалось ли лиге всё изучить и сделать какие-то выводы. «Мы получили отзывы от менеджеров, но были вопросы и во время самого процесса. Я не думаю, что в таких делах можно всё предусмотреть. Если когда-либо мы снова сделаем такое, то сможем быть лучше. Но по больше части, я доволен тем, что получилось. Есть ли подвижки в деле появления команд в Сиэттле или Квебеке? Нет, ничего не происходит», — сказал Дэйли.

17:00. Беттмэн и Дэйли встречаются в кабинете комиссара, обсуждают судебный иск от группы бывших игроков. Как ни странно, меня не пригласили.



Было ещё несколько звонков и электронных писем, прежде чем Дэйли покинул офис около 19 часов. Они вместе с Беттмэном шли на социальное мероприятие. После долгого рабочего дня Билла он позволил себе выпить немного пива. «Пока меня хотят видеть здесь, я буду работать», — сказал 53-летний Билл.



Напоследок не могу не спросить его о том, думал ли он о том, чтобы занять пост комиссара НХЛ. «Не фокусируюсь на этом, потому что в краткосрочной перспективе это нереально. Гэри делает отличную работу, его все поддерживают. У него нет причин уходить на пенсию или куда-то ещё, пока он этого не захочет. Поэтому я не беспокоюсь об этом. Меня всё устраивает. Гэри фантастически ко мне относится, мы в хороших отношениях и я не заинтересован что-то менять», — резюмировал Дэйли.