Пробиться в НХЛ. Ли, Локтионов и ещё 6 игроков на пробных контрактах

Совсем скоро в НХЛ откроются тренировочные лагери клубов, а через месяц стартует очередной регулярный чемпионат. Уже сейчас команды заключили 25 пробных контрактов с игроками. Мы выбрали восемь самых интересных на наш взгляд игроков, которые попробуют пробиться в НХЛ.

Жизнь без остановки. Один день с вице-комиссаром НХЛ Биллом Дэйли Пьер Лебрюн провёл один день в шкуре вице-комиссара НХЛ и очень устал.

Николай Белов, «Флорида Пантерз», 30 лет

Когда весной руководители челябинского «Трактора» заявили о том, что защитник Николай Белов намерен перебраться в НХЛ, вряд ли кто-то всерьёз поверил в эти слова. Дальше появились слухи, что Белов окажется в составе «Автомобилиста», но он всё-таки дождался пробного контракта от «Флориды». Правда, в солнечном штате сейчас свирепствует стихия, и команда улетела из региона. Николаю будет достаточно сложно пробиться в состав, а успехом станет подписание двустороннего контракта. Если не будет шанса играть в НХЛ, то защитник наверняка вернётся на родину.

Дэвид Бут, «Детройт Ред Уингз», 32 года

Бут выбрал неплохой вариант для возобновления карьеры в НХЛ. Последние два сезона он провёл в КХЛ, выступая за «Адмирал» и «Авангард», и ничем особенным не запомнился. В «Детройте» достаточно хоккеистов на больших контрактах, но не с большой эффективностью, поэтому если Бута устроит минимальный контракт, то задачу по возвращению в НХЛ можно считать выполненной.

Дэвид Бутт Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Юрки Йокипакка, «Вашингтон Кэпиталз», 26 лет

В прошлом сезоне финн играл в «Калгари» и «Оттаве», а также на Кубке мира в Торонто. «Вашингтону» в какой-то степени повезло, что они смогли договориться с ним о пробном контракте. У команды из столицы с США всего $ 4 млн под потолком зарплат, а с финном можно договориться на выгодных для клуба условиях.

Пастрняк и ещё 6 игроков, которые могут выбрать не НХЛ, а КХЛ Проблемы с контрактом в Северной Америке? Тогда мы идём к вам.

Брукс Лайк, «Лос-Анджелес Кингз», 34 года

Восемь лет назад Лайк, выступая за «Вашингтон», набрал 59 очков в регулярном чемпионате, а прошлый сезон опытный форвард провёл в АХЛ, в фарм-клубе «Торонто Мэйпл Лифс». Результативность Лайка заметно спала в последние годы. «Лос-Анджелес» взял на просмотр многих игроков, поэтому Лайк будет биться за свой контракт, например, с Брэндоном Прастом, игравшим в прошлом сезоне за немецкий «Нюрнберг».

Крис Ли, «Лос-Анджелес Кингз», 36 лет

36-летний Крис Ли ни разу в своей карьере не играл в НХЛ. Негабаритный защитник поиграл в студенческих лигах, в ECHL, в АХЛ за фарм-клубы различных команд. После он уехал в Европу: «Кёльн», «Мангейм», «Фэрьестад», а затем магнитогорский «Металлург». За четыре года в России Ли дважды выиграл кубок Гагарина, а в этом году получил вызов в сборную Канады на чемпионат мира и выиграл серебряную медаль. Ли придётся постараться, чтобы получить полноценный контракт, но это вполне возможно. Больше $ 1 млн в год из защитников в «Кингз» зарабатывают только Дрю Даути, Алек Мартинес и Джейк Маззин.

Крис Ли Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Андрей Локтионов, «Лос-Анджелес Кингз», 27 лет

Локтионов этим летом не смог договориться с «Локомотивом» о новом контракте и решил вернуться в Северную Америку. Не сказать, что там его очень сильно ждали, но «Кингз» решили взять его на пробный контракт. Конкуренция за место в составе будет большой, а успехом станет даже двустороннее соглашение.

Скотти Апшолл, «Ванкувер Кэнакс», 33 года

Если ты сыграл более 700 матчей в НХЛ, тебе всего 33 года, то это не значит, что ты железно получишь контракт на следующий сезон. Именно это и случилось с канадским форвардом Апшоллом. После двух сезонов в «Сент-Луис Блюз», он смог заключить только пробное соглашение с «Ванкувером». Вместе с ним на просмотре будет нападающий Райан Уайт. В составе «касаток» не так много звёзд, поэтому у обоих хоккеистов есть хороший шанс остаться в «Ванкувере».

Джаред Коуэн, «Колорадо Эвеланш», 26 лет

Девятый номер драфта НХЛ 2009 года Коуэн пропустил прошлый сезон из-за травмы бедра. У «Колорадо» всё ещё идёт перестройка команды, и приглашение Коуэна выглядит логично. Если, конечно, он полностью восстановился после травмы. Получить полноценное соглашение не должно стать проблемой, у «лавин» не так много защитников на контрактах.

* Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».