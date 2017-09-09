175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Текст: Роман Соловьёв
Фото: nhl.com

Пробиться в НХЛ. Ли, Локтионов и ещё 6 игроков на пробных контрактах

Станет ли Николай Белов «пантерой», а Крис Ли с Андреем Локтионовым «королями»?
9 сентября 2017, суббота. 19:00 Хоккей

Совсем скоро в НХЛ откроются тренировочные лагери клубов, а через месяц стартует очередной регулярный чемпионат. Уже сейчас команды заключили 25 пробных контрактов с игроками. Мы выбрали восемь самых интересных на наш взгляд игроков, которые попробуют пробиться в НХЛ.

Жизнь без остановки. Один день с вице-комиссаром НХЛ Биллом Дэйли
Пьер Лебрюн провёл один день в шкуре вице-комиссара НХЛ и очень устал.

Николай Белов, «Флорида Пантерз», 30 лет

Когда весной руководители челябинского «Трактора» заявили о том, что защитник Николай Белов намерен перебраться в НХЛ, вряд ли кто-то всерьёз поверил в эти слова. Дальше появились слухи, что Белов окажется в составе «Автомобилиста», но он всё-таки дождался пробного контракта от «Флориды». Правда, в солнечном штате сейчас свирепствует стихия, и команда улетела из региона. Николаю будет достаточно сложно пробиться в состав, а успехом станет подписание двустороннего контракта. Если не будет шанса играть в НХЛ, то защитник наверняка вернётся на родину.

Дэвид Бут, «Детройт Ред Уингз», 32 года

Бут выбрал неплохой вариант для возобновления карьеры в НХЛ. Последние два сезона он провёл в КХЛ, выступая за «Адмирал» и «Авангард», и ничем особенным не запомнился. В «Детройте» достаточно хоккеистов на больших контрактах, но не с большой эффективностью, поэтому если Бута устроит минимальный контракт, то задачу по возвращению в НХЛ можно считать выполненной.

Дэвид Бутт

Дэвид Бутт

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Юрки Йокипакка, «Вашингтон Кэпиталз», 26 лет

В прошлом сезоне финн играл в «Калгари» и «Оттаве», а также на Кубке мира в Торонто. «Вашингтону» в какой-то степени повезло, что они смогли договориться с ним о пробном контракте. У команды из столицы с США всего $ 4 млн под потолком зарплат, а с финном можно договориться на выгодных для клуба условиях.

Пастрняк и ещё 6 игроков, которые могут выбрать не НХЛ, а КХЛ
Проблемы с контрактом в Северной Америке? Тогда мы идём к вам.

Брукс Лайк, «Лос-Анджелес Кингз», 34 года

Восемь лет назад Лайк, выступая за «Вашингтон», набрал 59 очков в регулярном чемпионате, а прошлый сезон опытный форвард провёл в АХЛ, в фарм-клубе «Торонто Мэйпл Лифс». Результативность Лайка заметно спала в последние годы. «Лос-Анджелес» взял на просмотр многих игроков, поэтому Лайк будет биться за свой контракт, например, с Брэндоном Прастом, игравшим в прошлом сезоне за немецкий «Нюрнберг».

Крис Ли, «Лос-Анджелес Кингз», 36 лет

36-летний Крис Ли ни разу в своей карьере не играл в НХЛ. Негабаритный защитник поиграл в студенческих лигах, в ECHL, в АХЛ за фарм-клубы различных команд. После он уехал в Европу: «Кёльн», «Мангейм», «Фэрьестад», а затем магнитогорский «Металлург». За четыре года в России Ли дважды выиграл кубок Гагарина, а в этом году получил вызов в сборную Канады на чемпионат мира и выиграл серебряную медаль. Ли придётся постараться, чтобы получить полноценный контракт, но это вполне возможно. Больше $ 1 млн в год из защитников в «Кингз» зарабатывают только Дрю Даути, Алек Мартинес и Джейк Маззин.

Крис Ли

Крис Ли

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Андрей Локтионов, «Лос-Анджелес Кингз», 27 лет

Локтионов этим летом не смог договориться с «Локомотивом» о новом контракте и решил вернуться в Северную Америку. Не сказать, что там его очень сильно ждали, но «Кингз» решили взять его на пробный контракт. Конкуренция за место в составе будет большой, а успехом станет даже двустороннее соглашение.

Скотти Апшолл, «Ванкувер Кэнакс», 33 года

Если ты сыграл более 700 матчей в НХЛ, тебе всего 33 года, то это не значит, что ты железно получишь контракт на следующий сезон. Именно это и случилось с канадским форвардом Апшоллом. После двух сезонов в «Сент-Луис Блюз», он смог заключить только пробное соглашение с «Ванкувером». Вместе с ним на просмотре будет нападающий Райан Уайт. В составе «касаток» не так много звёзд, поэтому у обоих хоккеистов есть хороший шанс остаться в «Ванкувере».

Джаред Коуэн, «Колорадо Эвеланш», 26 лет

Девятый номер драфта НХЛ 2009 года Коуэн пропустил прошлый сезон из-за травмы бедра. У «Колорадо» всё ещё идёт перестройка команды, и приглашение Коуэна выглядит логично. Если, конечно, он полностью восстановился после травмы. Получить полноценное соглашение не должно стать проблемой, у «лавин» не так много защитников на контрактах.

* Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Андрей Локтионов Крис Ли Николай Белов
Новости. Хоккей
9 сентября 2017, суббота
20:18 КХЛ отменила удаление до конца игры Скалицки в матче с «Нефтехимиком»
20:13 Токкет: у Лемье, Гретцки и Кросби есть особый дар, я многому у них научился
19:54 Доус: «Динамо» Р испытывает проблемы, «Барыс» хотел быстро захватить инициативу
19:18 Билялов: после победы в дебютном матче КХЛ почувствовал себя увереннее
18:59 Форвард Алекс Чиассон подписал пробный контракт с «Вашингтоном»
18:46 Форвард «Ванкувера» Гонс пропустит около двух месяцев
18:29 Ворачек: нынешняя НХЛ — это катание, без этого ничего не добиться
17:58 Анттила: понимали, что с «Куньлунем» нас ждёт тяжёлая игра
17:26 Карпов: со всеми играть сложно, сейчас быстрый и тяжёлый хоккей
16:54 Поминвилль: любой клуб счастлив принять «Зимнюю классику», это уже традиция
16:32 Александр Сёмин отметился передачей в первом официальном матче за «Сокол»
16:16 Мэттьюс: Макдэвид заслужил свой контракт, в прошлом сезоне он был лучшим в лиге
15:51 Вратарь Александр Печурский находится в заявке на первое китайское дерби в ВХЛ
15:26 Пережогин и Лемтюгов перед матчем с «Сибирью» катаются с не играющим составом
15:05 «Куньлунь» — «Йокерит»: Анттила подрался с Кейном и сделал «хет-трик Горди Хоу»
14:57 «Куньлунь» проиграл «Йокериту», Пильстрём набрал три очка
14:49 Зиновьев: мне не стыдно покидать «Металлург»
14:48 Китов — новый спортивный директор «Кузни», в «Медведях» его заменит Коршков
14:29 Овечкин о новом спорткомплексе Вашингтона: хотел бы такие же условия в детстве
13:58 Волченков: «Адмиралу» нужно забыть весь негатив и ерунду перед домашней серией
13:19 Макфи: пока не готов назвать состав «Вегаса» на первый матч в НХЛ
12:55 Лундквист: когда был моложе, не понимал, сколько времени трачу на хоккей
12:28 Кожевников: с Атанасью «Ак Барс» рискует, надо давать шанс своим
12:10 Защитник Вячеслав Белов присоединился к Таратухину в румынском клубе «Чиксереда»
11:55 Уилер: Морис — лучший тренер, с которым я когда-либо работал
11:29 Н. Кронвалль: моё колено — классический случай износа, но я полон надежд
11:03 Беннинг: Хорват уже сейчас входит в число лидеров «Ванкувера»
10:47 Вей: наконец-то случился мой первый гол, надеюсь, шайб будет всё больше
10:38 Michigan Live: Атанасью вряд ли получит предложение от другого клуба НХЛ
10:18 Хорват: отлично себя чувствую, зная, что проведу в «Ванкувере» ещё шесть сезонов
09:55 Совладелец «Джетс»: нельзя купить проблемный клуб и за одну ночь стать чемпионом
09:36 Х. Седин: мои последние годы в хоккее приближаются, всё чаще думаю об этом
09:16 Коваленко: Кинэн не подготовил Йюнге должным образом и не угадал с трансфером
09:00 Скривенс: «Салават» сыграл от обороны, не хотели повторения матча с «Барысом»
08:30 Петраков: не ожидал такого дебюта, было важно отличиться в первой игре КХЛ
01:04 «Тампа» эвакуирует команду из Флориды из-за урагана Ирма
00:53 Дюков: минскому «Динамо» нужна поддержка болельщиков, чтобы начать побеждать
00:46 Мамашев: в матче с «Динамо» у «Торпедо» получилось далеко не всё, что хотели
00:28 Даугавиньш: Стас Галимов — молодец, много раз спасал «Торпедо»
00:21 Вратарь «Филадельфии» Столарж перенёс операцию и выбыл на неопределённый срок
00:08 Филатов: «Лада» доминировала, но, чтобы победить топ-клуб, всё должно сложиться
8 сентября 2017, пятница
23:57 Артамкин: давно хотел сыграть, но неприятно, что «Северсталь» проиграла
23:30 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
23:27 Озолиньш: «Барыс» разорвал рижское «Динамо» в клочья
23:19 Е. Корешков: «Барыс» хотел что-то доказать после проигрыша «Динамо» Р в Астане
Все новости RSS
Партнерский контент