Итоги дня: Лемтюгов уйдёт из «Авангарда»?

«Куньлунь» проиграл в первом домашнем матче сезона

В КХЛ был сыгран один матч. В Шанхае «Куньлунь Ред Стар» в своём первом домашнем матче принимал финский «Йокерит». В первой половине встречи шла равная борьба, «Йокерит» открыл счёт в середине матча, реализовав первое большинство. В заключительной трети трижды у финнов забросили игроки четвёртого звена, дубль сделал Антти Пильстрём, ещё одну шайбу забросил Марко Анттила. У китайцев дебютную шайбу в КХЛ забросил белорусский защитник Павел Воробей.

Революция в Новокузнецке продолжается

Несколько дней назад стало известно, что перед стартом сезона ВХЛ новокузнецкий «Металлург» покинул генеральный директор Сергей Зиновьев и главный тренер Вадим Шахрайчук. Спортивным директором клуба назначен Александр Китов, а его место на посту тренера молодёжной команды «Кузнецкие Медведи» занял Алексей Коршков, отец форварда ярославского «Локомотива» Егора.

«Раз по своему желанию, значит, личное. Потому что то, что сейчас начинает происходить… Сегодня мне сказали, что там убрали и тренеров клуба МХЛ «Кузнецкие медведи», в общей сложности систему клуба покинули шесть специалистов. В том числе тренер, который носил звание заслуженного — Олег Сергеевич Суздаленко. Я сам был в числе его воспитанников, у него выросло много известных игроков – например, Лямкин, Емец, Караваев. Тем не менее убрали даже этого человека. Так что заявление мною было написано давным-давно», — сказал Зиновьев «Чемпионату».

Зиновьев: заявление об уходе из «Кузни» написал давно, оно лежало в стороне В «Металлурге» очередная революция. Уволили даже тренерский штаб молодёжной команды.

Пережогин и Лемтюгов не сыграют с «Сибирью»?

Нападающие «Авангарда» Александр Пережогин и Николай Лемтюгов на вечерней тренировке перед матчем с «Сибирью» катались с не играющим составом. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

34-летний Пережогин, недавно подписавший новый контракт с «ястребами», в нынешнем сезоне сыграл в шести матчах, не записав на свой счёт результативных баллов при показателе полезности "+2" и 6 минутах штрафного времени. 31-летний Лемтюгов в пяти встречах отметился одной результативной передачей при показателе полезности "-1".

Усиление для «Чиксереды»

Румынский хоккейный клуб «Чиксереда» на своей странице в Facebook объявил о подписании контракта с российским защитником Вячеславом Беловым. Там 34-летний хоккеист присоединится к другому россиянину — форварду Андрею Таратухину, перешедшему в клуб несколько дней назад. Прошлый чемпионат Белов провёл в белорусской команде «Шахтер Солигорск».

«Чиксереда» — команда из города Меркуря-Чук. Клуб основан в 1929 году. 15-кратный победитель румынской лиги, 9-кратный обладатель Кубка Румынии, победитель MOL-лиги.

Печурский перешёл в «ЦенгТоу»

Российский голкипер Александр Печурский, от которого этим летом отказался хабаровский «Амур», начнёт сезон в китайском клубе «ЦенгТоу», выступающем в ВХЛ. Кроме этого, за китайскую команду будут выступать нападающие Камиль Шиафотдинов, Алексей Митрофанов, Денис Камаев, Александр Швецов, Денис Ячменев. Свой первый матч сезона команда проведёт 10 сентября против «КРС Хейлунцзян» из Харбина.

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