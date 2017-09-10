Интриги предсезонки. Куда уехать Ягру, «зажжёт» ли Свечников в «Детройте»?

Ровно неделя остаётся до старта предсезонных матчей Национальной хоккейной лиги – завершается долгое ожидание и период летней пустоты. Темы, бывшие актуальными в межсезонье, постепенно сходят на нет. Остались лишь некоторые интриги, многие из которых должны найти своё завершение в оставшиеся до старта регулярного чемпионата время. Давайте их обозначим.

Найдут ли работу Ягр и Игинла?

По состоянию на 10 сентября, в лиге остаются без контракта 89 хоккеистов со статусом неограниченно свободного агента. Ветераны Яромир Ягр и Джером Игинла – самые известные из них и наиболее интересны болельщикам. 45-летний Ягр откровенно признаётся, что не ожидал таких трудностей с заключением нового договора, и понять чеха можно: и год, и два назад он тоже считался очень немолодым, но тогда это смущало руководство клубов намного меньше, чем сейчас. Даже «Вегас», который должен был быть падким на такую «замануху», как бывшая суперзвезда из 1990-х, не решился делать предложение Яромиру. Форвард, очевидно, хочет как можно дольше ждать предложения из НХЛ, и это имеет смысл: с началом сезона начнутся травмы, и заменить выбывших на приемлемых условиях смогут далеко не все. Запасной вариант для Ягра – выступления в Европе и поездка на Олимпиаду в Корею, но пока все мысли 68-го номера связаны с Северной Америкой.



У 40-летнего Джерома Игинлы дела обстоят ещё хуже: его кандидатуру трудно встретить даже в слухах и болельщицких обсуждениях. Очевидно, что уроженцу Эдмонтона так и не доведётся выиграть в своей карьере Кубок Стэнли, хотя небольшие шансы на приглашение всё же могут сохранится – опять-таки, благодаря травмам.



Кроме упомянутых нападающих, стоит последить и за тем, рискнёт ли кто-то воспользоваться услугами и других ветеранов. Без контракта пока остаются Фёдор Тютин, Крис Нил, Роман Полак, Лаури Корпикоски, Якуб Киндл, Иржи Гудлер и некоторые другие известные игроки.

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Пробьётся ли Свечников в основу «Детройта»?

Безусловно, весь основной акцент внимания во время предсезонки будет направлен на новичков, которым пришло время проявлять себя. Главными новобранцами, способными покорить сердца зрителей уже сейчас, считаются швейцарский форвард «Нью-Джерси» Нико Хишир и защитник «Далласа» Миро Хейсканен. С монстрами предыдущих лет Мэттьюсом и Макдэвидом им вряд ли удастся потягаться, но определённых успехов от них ждут уже сейчас. Кроме этого, стоит последить за Евгением Свечниковым, у которого есть все шансы пробиться в основу «Детройта», правым крайним из «Флориды» Оуэном Типпетом, центром «Аризоны» Клейтоном Келлером, а также Тайсоном Джостом из «Колорадо».

Что смогут тренеры-новички?

Сразу 6 команд сменили своих наставников после окончания прошлого сезона: в их число попали «Аризона», «Баффало», «Даллас», «Флорида», «Лос-Анджелес» и «Ванкувер». Ни одна из этих команд не играла в плей-офф, поэтому смена руководства является вполне понятным шагом, и тем интереснее будет следить за дуэлями специалистов.



Кен Хичкок вернулся в «Даллас», где был триумфатором в 1999 году, взяв Кубок Стэнли вместе с великолепной командой во главе с Халлом, Белфором и Модано. Рик Токкет не упустил шанса поработать главным тренером «Койотс» после пребывания на должности помощника в «Тампе» и «Питтсбурге», схожий сценарий произошёл и у нового рулевого «Кингз» Джона Стивенса. Для Фила Хаусли («Баффало»), Боба Бугнера («Флорида») и Трэвиса Грина («Ванкувер») это будет абсолютный дебют в НХЛ в роли главного тренера.

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Как будет играть «Вегас»?

Абсолютно новый клуб начинает писать свою историю с чистого листа. Предварительный состав «Голден Найтс» смотрится не слишком впечатляюще, но свои «столпы» у команды из Невады уже есть. В первую очередь, это голкипер Марк-Андре Флёри и нападающий Джеймс Нил, которые не нуждаются в особом представлении. Другое дело, что в комплектовании «рыцарей» что-то пошло не так, иначе Джордж Макфи не встречал бы сезон с 11-ю защитниками на односторонних контрактах. В плей-офф «Вегас» вряд ли сможет попасть в первый же сезон, но посмотреть за свежим коллективом будет очень интересно, а предсезонка и тренинг-кемп обозначат первый уровень ожиданий.

Пастрняк и Атанасью: кто рванёт в Россию?

Про этих парней без контракта было сказано уже много. Пастрняк – будущий лидер «Бостона» и потенциальная суперзвезда НХЛ, способная бороться за индивидуальные трофеи; Атанасью – перспективный техничный нападающий с неплохими задатками. Оба находятся в статусе ограниченно свободных агентов, а это значит, что в тренировочном лагере они не появятся – по крайней мере, до заключения соглашений. Информация об интересе к этим нападающим со стороны команд КХЛ стала потихоньку затихать, и, скорее всего, после некоторого периода «боданий», оба форварда подпишутся за океаном. Будем считать, что крошечная вероятность появления кого-то из них в России всё же остаётся, а кроме этого, будет интересно проследить за тем, как агенты хоккеистов разыгрывают кахээловскую карту.

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Что будет с Джоном Таваресом и Мэттом Дюшейном?

Таварес, судя по всему, хочет уйти из «Нью-Йорк Айлендерс», поскольку с началом сезона стартует последний год его действующего контракта, а переговоры о новом соглашении продвигаются с огромным трудом. Следующим летом он может стать неограниченно свободным агентом, и по уровню своего таланта будет претендовать на долгосрочный договор с зарплатой в $ 10 млн. В этом свете, нынешний сезон будет для него ключевым, а слухи о возможном обмене будут усиливаться с каждым днём.



Дюшейн, в свою очередь, не понаслышке знает, каково быть главным героем подобных слухов, которые преследуют форварда «Колорадо» уже добрые полгода. Генеральный менеджер «Эвеланш» Джо Сакик не торопится избавляться от нападающего, с которым не сложились отношения, а среди потенциальных покупателей называют пять команд: «Коламбус», «Каролину», «Монреаль», «Нэшвилл» и «Бостон». По неофициальной информации, Дюшейн может не приехать в тренировочный лагерь, хотя его контракт будет действовать ещё два сезона. В случае, если ситуация обострится, обмен форварда вероятен ещё до старта регулярного чемпионата.



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