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Текст: Владислав Уткин
Фото: photo.khl.ru

Тренерские дуэты, которые мы уже не увидим в КХЛ?

Быков и Захаркин, Билялетдинов и Белов, Кинэн и Воробьёв – все они разошлись, и больше не сойдутся?
10 сентября 2017, воскресенье. 12:15 Хоккей

В истории КХЛ было несколько заметных тренерских дуэтов. К сожалению, некоторые из них уже распались. Рассказываем о карьере каждого из этих специалистов после расставания с напарником.

Вячеслав БыковИгорь Захаркин

Пожалуй, это самый известный и прославленный тренерский дуэт в истории современного российского хоккея. Последним на данный момент местом работы Быкова в КХЛ был питерский СКА, в котором тренер выиграл Кубок Гагарина-2015. Вячеслав Аркадьевич ушёл из питерского клуба летом того же года с формулировкой «по семейным обстоятельствам». С тех пор он работает тренером-консультантом в Швейцарии, и крайне низко оценивает возможность своего возвращения в КХЛ. Что же касается Захаркина, то он, долгое время казавшийся чуть ли не вечным помощником Быкова, начал самостоятельную работу. Сейчас он тренирует «Югру», которая не лучшим образом начала регулярный чемпионат, но в последнее время начала подавать признаки жизни, обыграв в гостях «Витязь» и «Слован».

Вячеслав Быков и Игорь Захаркин

Вячеслав Быков и Игорь Захаркин

Фото: photo.khl.ru
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Зинэтула БилялетдиновВалерий Белов

Одиннадцать лет тренерская карьера Валерия Белова была неразрывно связана с Зинэтулой Билялетдиновым. Этот дуэт успел поработать и в «Ак Барсе», где на его золотом счету чемпионство 2006-го и два Кубка Гагарина 2009 и 2010 годов, и в сборной, где выиграл чемпионат мира-2012. С 2012 по 2014 годы Белов взял на себя управление командой, в то время как Зинэтула Хайдарович сосредоточился на работе в национальной команде, а в сезоне-2013/14 – на должности генерального менеджера в казанском клубе. В прошлом году их дорожки разошлись – Валерий Белов отправился в родной для себя Подольск поднимать местный «Витязь». В первом его сезоне команда впервые в своей истории попала в плей-офф, а вот сейчас её дела идут не лучшим образом. Что касается «Ак Барса», то он неплохо усилился летом, и выглядит главным фаворитом Восточной конференции.

Зинэтула Билялетдинов и Валерий Белов

Зинэтула Билялетдинов и Валерий Белов

Фото: photo.khl.ru

Дмитрий Квартальнов – Игорь Никитин, Дмитрий Квартальнов – Петерис Скудра

За три года совместной работы в ЦСКА эти тренеры создали одну из самых мощных в физическом отношении команд в КХЛ. В каждом из сезонов она была в числе главных претендентов на Кубок Гагарина, и весной 2016-го она остановилась в шаге от заветного трофея. В следующем чемпионате этот результат повторить не удалось – ЦСКА вылетел в четвертьфинале от «Локомотива», и Квартальнов покинул пост главного тренера. Занял же это место его бывший помощник Игорь Никитин. «Армейский» клуб провёл сверхагрессивную трансферную кампанию, и теперь ничего другого, кроме завоевания Кубка, от него не ждут. Как говорится, сейчас или никогда. Квартальнов же пока что без клуба. Ходили слухи о его приходе в «Автомобилист», но они оказались беспочвенными.

За три года совместной работы в ЦСКА Квартальнов и Никитин создали одну из самых мощных в физическом отношении команд в КХЛ. В каждом из сезонов она была в числе главных претендентов на Кубок Гагарина.

А ведь раньше Квартальнов ещё работал в одном штабе с Петерисом Скудрой. Скудра и Никитин многому научились у него, а теперь строят свои карьеры в роли главных тренеров.

Игорь Никитин и Дмитрий Квартальнов

Игорь Никитин и Дмитрий Квартальнов

Фото: photo.khl.ru

Андрей НазаровИгорь Калянин

Судьба свела их в 2006-м, когда Назаров пришёл в «Трактор» в качестве генерального менеджера, а Калянин трудился там помощником не так давно ушедшего от нас Геннадия Цыгурова. После сезона-2006/07 Геннадий Фёдорович ушёл со своего поста, и его место занял в будущем главный возмутитель спокойствия среди тренеров в КХЛ. Калянин и Назаров на год разошлись в 2010-м, когда Андрей Викторович поехал в «Витязь», а Игорь Викторович остался в Челябинске, но, спустя год, он тоже переехал в Подмосковье.

Расстановка сил в дуэте Назаров – Калянин чем-то напоминала пару Тарасов – Чернышёв. Назаров – мотиватор, а Калянин – тактик.

С тех пор оба тренера работали в одной связке практически везде, где бы они ни оказывались, кроме сборной Украины, пока в сентябре 2016-го не были уволены из «Барыса». В Нижнекамск Назаров Калянина уже не позвал. Расстановка сил в дуэте чем-то напоминала пару Тарасов – Чернышёв. Назаров – мотиватор, а Калянин – тактик.

Игорь Калянин и Андрей Назаров

Игорь Калянин и Андрей Назаров

Фото: photo.khl.ru

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Майк КинэнИлья Воробьёв

После нескольких лет отдыха от тяжелого труда легендарный Майк Кинэн возглавил магнитогорский «Металлург», где ему помогал Илья Воробьёв. «Железный Майк» привёл команду к её первому Кубку Гагарина, но в октябре 2015-го перешёл на административную работу в клубе. Более молодой сменщик, как мы помним, не подкачал, и с ходу выиграл второй для клуба главный трофей КХЛ. Сейчас оба специалиста работают в лиге. Воробьёв трудится в «Металлурге» и штабе сборной России, а Кинэн обладает безраздельной властью в «Куньлуне».

Майк Кинэн и Илья Воробьёв

Майк Кинэн и Илья Воробьёв

Фото: photo.khl.ru

Сергей СветловАртис Аболс

Вместе эти специалисты проработали всего ничего – около месяца в сезоне-2015/16. Светлов был уволен в сентябре 2015-го после того, как команда выиграла всего два матча из десяти, а его место занял латышский специалист. Казалось бы, вполне типичная ситуация, но после этого известный в прошлом нападающий, двукратный олимпийский чемпион и партнёр Светлова по сборной СССР Александр Кожевников неоднократно выступал в прессе, говоря, что Сергея Александровича специально «сплавляли», а Аболса называл сомнительным специалистом. Руководство «Лады» в ответ приглашало Кожевникова на матчи «Лады», чтобы он увидел хорошее отношение болельщиков к латвийскому наставнику. Не будем вставать ни на чью сторону в этой ситуации, а просто отметим, что вероятность дальнейшего сотрудничества между двумя специалистами сейчас видится невысокой. Аболс сейчас работает в «Ладе», а Светлов находится без клуба и иногда выступает в роли эксперта в прессе.

Сергей Светлов и Артис Аболс

Сергей Светлов и Артис Аболс

Фото: photo.khl.ru

Андрей СкабелкаПавел Зубов, Петерис Скудра – Андрей Скабелка

Два года Зубов помогал Скабелке в «Сибири», до тех пор, пока он не перешёл на работу в «Авангард». Руководство новосибирского клуба решило не искать тренера на стороне, а доверить команду человеку, который прекрасно знает команду и возможности её игроков. Таким образом, Павел Зубов начал самостоятельную тренерскую карьеру. Дела у каждого из тренеров сейчас складываются неплохо, и трудно предположить, что в ближайшее время они воссоединятся.

Не забыто время, когда Скабелка помогал в «Торпедо» Петерису Скудре. Возможно, когда-то мы ещё увидим их на одном тренерском мостике, но точно не в нынешнем сезоне.

Павел Зубов и Андрей Скабелка

Павел Зубов и Андрей Скабелка

Фото: photo.khl.ru
Петерис Скудра и Андрей Скабелка

Петерис Скудра и Андрей Скабелка

Фото: photo.khl.ru
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Андрей Назаров Андрей Скабелка Артис Аболс Валерий Белов Вячеслав Быков Зинэтула Билялетдинов Игорь Захаркин Игорь Калянин Илья Воробьёв Майк Кинэн Павел Зубов Петерис Скудра Сергей Светлов
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