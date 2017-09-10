Скабелка покорил «Сибирь», убрав Пережогина и Лемтюгова

Работай Андрей Скабелка в футболе, к его приезду в Новосибирск фанаты «Сибири» были бы готовы во всеоружии. Агрессивности кричалки и язвительные баннеры были бы обеспечены. Если проводить параллели, это если бы Массимо Каррера после чемпионства «Спартака» возглавил «Зенит» или, скажем, ЦСКА. Скабелка, как самый успешный тренер в истории новосибирского хоккея, который добыл для города бронзу, вполне сопоставим с человеком, который вернул народной команде чемпионство спустя 16 лет неудач.

Да только футбол и хоккей тем и отличаются, что уровень о озлобленности в «шайбе» не в пример ниже. Чего только стоит баннер, посвящённый «Кузне», который появился в Новосибирске во время прошлогодней домашней серии. Казалось бы, команды из соседних городов должны враждовать, но болельщики «Сибири» поддержали команду, недавно исключённую из лиги. Вот и Скабелку встретили если не радушно, то вполне уважительно. Даже Виталий Меньшиков, который всего год назад целовал снежинку, а теперь называет «Авангард» своей семьёй, на представлении составов избежал обструкции.

Тема возвращения Скабелки в Новосибирск могла стать центральной в дерби, если бы не бурления, протекающие внутри омского клуба. Куда больше, чем результатом матча со своей бывшей командой, главный тренер «Авангарда» озабочен своим образом. С Андреем Владимировичем мы встретились накануне матча, после вечерней тренировки его новой команды. Скабелка недоумевал, что из него лепят тренера-тирана, составляя в прессе образ конфликтного человека, который не может ужиться ни с один мало-мальски авторитетным игроком. Больно уж много в последнее время слухов вокруг «Авангарда».

Говоря о конфликтах в омском клубе, важно понимать этимологию слова «конфликт». Каждый понимает под этим своё. Если кто-то полагает, что Скабелка бросается в раздевалке планшетками и мусорными баками, общается с игроками исключительном непечатными выражениями и выходит драться один на один с юным Артуром Лаутой, то он глубоко заблуждается. Точно также наивно полагать, что «Авангард» в полном составе осознанно сливал матч в Подольске. А вот недовольство игроков, которые привыкли к совершенно иным требованиям и модели игры, явление вполне реальное и осязаемое.

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Когда после разгрома в Подольске из состава «Авангарда» пропал Николай Лемтюгов, стало понятно, в ком, прежде всего, Скабелка видит виновника неудач. Состав на матч в Новосибирске – ещё один намёк на того, кто те самые слабые звенья в составе «ястребов». Принципиальный матч в составе «Сибири» пропускал не только Лемтюгов, но и лучший бомбардир в истории клуба Александр Пережогин. Скабелка давал ветерану шанс за шансом, выпускал d ведущих звеньях, но отдачи так и не получил. 0+0 за шесть матчей – исчерпывающий ответ на то, почему некогда элитный форвард проигрывает конкуренцию молодым Кошелеву и Жукенову.



С каждым матчем становится всё отчётливее то, что Скабелка опирается на молодёжь. Как на местных парней, так и не приезжих, которым есть что доказывать. Дерби – это тот индикатор, который должен быть дать ответ на вопрос, в правильном направлении двигается наставник омичей или же ему, волей не волей, придётся вернуть в состав лидеров дня вчерашнего. Накладывало на ситуацию отпечаток и отсутствие сразу двух легионеров. И если Юхан Сундстрём не поехал на выезд из-за травмы, то Деннис Эверберг банально не проходит в состав. Можно ли представить лучшую возможность для молодёжи «Авангарда», чтобы проявить себя?

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Особое значение битва при Оби имела и для «Сибири». Команда, находящаяся на стадии становления, чередует фартовые победы и поражения при достойной игре. Игра с «Авангардом» — это своего рода зачёт после двух стартовых серий чемпионата. С точки зрения борьбы за место в составе интересно было понаблюдать за Фёдором Беляковым, Алексеем Сопиным и Глебом Зыряновым. Все трое не регулярно выходят на лёд, но когда наступает время стыковых игр, Павел Зубов смело бросает их в пекло. Так было и с «Торпедо», и с ЦСКА, да только до сибирского дерби выбор в пользу трудяг не оправдывался. Из принципиальных матчей новосибирцы выходили с пустыми руками.



Когда омичи на первых минутах поймали хозяев на смене, а Кошелев выходил почти один на один с Салаком, подумалось, что Скабелку снова выручат молодые да голодные. Да только победителем из этой дуэли вышел чешский вратарь, который в своём противостоянии с Фурхом разыгрывал в том числе и путёвку на Олимпиаду. Александр свою команду выручил, а вот Доминик, когда Андрей Сигарёв откликнулся на прострел с фланга, оказался бессилен. Больно уж искусно раскатали большинство новосибирские шведы с примкнувшим к нам россиянином. Кто же подарил им возможность разыграть комбинацию, достойную топ-10 недели? Роковое удаление схватил Виталий Меньшиков, который и в бытность игроком «Сибири» грешил необязательными нарушениями правил.

Пусть не сразу, но пропущенная шайба пробудила гостей. «Авангард» около двух минут не выпускал новосибирцев из зоны. За это время на льду успели отметиться и первое звено, и второе, и третье. Форварды «ястребов» с удовольствием накручивали Игнатовича, Алексеева и Белякова – защитников, чьи слабые стороны Скабелка знает, как никакой другой тренер в лиге. Ну а ближе к тому, чтобы открыть счёт, был Валентин Пьянов. Новосибирец по рождению и воспитанник «Сибири» из выгодной позиции промахнулся. Впрочем, сбитым прицелом отличался не только он. Последние минуты первого периода ознаменовались тем, что омичи транжирили моменты, а новосибирцы никак не могли успокоиться и вывести шайбу из своей зоны.

Всё тот же Пьянов, пожертвовав собой, дал своим партнёрам впервые попробовать свои силы в большинстве. Когда на старте второго периода Артём Артёмов впечатал его в борт, «ястреб»-новосибирец с трудом доехал до лавки, но зато «Авангард» получил преимущество в одного игрока. Но что подопечные Скабелки извлекали из этого шанса? За две минуты они родили разве что очередной промах, на этот раз в исполнении Андрея Стася. Само по себе явление, что центр, идеально подходящий для игры в третьем-четвёртом звене, выходил на реализацию большинства, симптоматичен. Тот состав «Авангарда», что вышел на матч в Новосибирске, предан главному тренеру, но по сумме мастерства вряд ли чем-то превосходит «Сибирь». Мастеров под рукой у Скабелки раз-два и обчёлся.



Градус дерби достиг своего максимума, когда с разницей всего в несколько секунд на скамейку штрафников отправились два игрока «Сибири». Мало того, что новосибирцы остались втроём, так ещё обороняясь, клюшки потеряли Салак и Игнатович, а Воробьёв получил удар и оказался на льду. Не услышав судейского свистка, роль полицейского на себя самовольно взял Салак. Он огрел экс-партнёра по команде Кугрышева чем-то вроде подзатыльника, но и это судьи не посчитали, чем-то выходящим из ряда вон. Игра в итоге была остановлена, Воробьёв поднялся со льда, а в следующей же атаке Андре Петтерсон вколотил шайбу в ворота броском со средней дистанции. Швед, отличающийся от своих соотечественников природным голевым чутьём, наглядно показал, зачем он нужен нынешнему «Авангарду».

То, что обе команды свои шайбы забросили в большинстве, вполне показательно. В равных составах «Сибирь» и «Авангард» выглядели близнецами-братьями, которым крайне трудно что-то создать, не имея преимущества в игроках. Откуда же родилось 0-8 по броскам во втором периоде? Во-первых, омичи больше времени провели в большинстве, во-вторых из шикарной позиции промахнулся Сигарёв, а во-третьих, травму получил Иван Верещагин – лучший защитник «Сибири» на старте сезона. Во втором периоде он провёл всего две смены, после чего отправился в раздевалку. А сегодняшний Верещагин способен как держать шайбу и доставлять её в зону атаки, так и принимать на себя броски соперников, в чём он заметно прибавил по сравнению с прошлым годом.



Понимая, насколько велика цена удаления, команды провели плотный, боевой, но при этом предельно аккуратный третий период. Не выдержал лишь Ансель Галимов, за четыре минуты до сирены поваливший на лёд Зырянова, заметно превосходящего его в габаритах. За две минуты большинства «Сибирь» ничего извлечь не смогла, в итоге поделив очки соседями. Исход дерби решился в овертайме, когда после наброса на ворота Салак выложил шайбу на крюк Кугрышеву, а тот вонзил её в сетку! Первую шайбу за «Авангард» форвард забросил в матче против своей бывшей команды. А вот Лемтюгов с Пережогиным, до сих пор не забивавшие в новом сезоне, оказались в стороне от триумфа «ястребов». Пережогин весь матч словно демонстративно стоял отдельно от остальных запасных «Авангарда», а Лемтюгова и вовсе было не найти в подтрибунке новосибирской арены.