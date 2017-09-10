Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Спартака» до «Салавата»

Завершилась очередная неделя в регулярном чемпионате КХЛ. По-прежнему не знает поражений петербургский СКА, ни оставляет никому шансов ЦСКА, а в Уфе проходят самые огненные встречи. На этой недели матчи прошли в Москве, Риге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Уфе, Челябинске, Тольятти, Магнитогорске, Череповце, Братиславе, Подольске, Сочи, Шанхае, Ханты-Мансийске и Новосибирске. Предлагаем вам посмотреть, как поддерживали свои любимые команды очаровательные болельщицы.
Рига
Итоги дня КХЛ: «Снимайте скальп с меня». Озолиньш морально подавлен?
Первая отставка в КХЛ всё ближе. Озолиньш, Гулявцев и Дуайер – главные кандидаты.
Нижний Новгород
Череповец
Москва
Магнитогорск
Где и как продают пиво в КХЛ. Восточная конференция
Вторая часть обсуждения одного из самых главных вопросов болельщиков.
Подольск
Уфа
Челябинск
Тренерские дуэты, которые мы уже не увидим в КХЛ?
Быков и Захаркин, Билялетдинов и Белов, Кинэн и Воробьёв – все они разошлись, и больше не сойдутся?