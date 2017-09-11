«Динамо» обезвредит атаку «Магнитки». Прогнозы на игровой день КХЛ: видео

Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов поделился мнением об исходах матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

«Адмирал» — «Слован»

«Слован» — тот самый соперник, который поможет «дальневосточникам» набрать очки и уйти с последней строчки на Востоке. Команда Милоша Ржиги начала сезон примерно так же, как и «Адмирал», и на выезде, после длинного перелёта, она не сможет ничего противопоставить команде Андриевского.

Прогноз Ерыкалова: победа «Адмирала» в основное время.

«Амур» — «Йокерит»

«Амур» также проводит первый домашний матч. Команда Мартемьянова выложилась на все сто процентов на выезде, но на последнюю игру в Екатеринбурге её не хватило. К первой домашней игре они не успеют восстановиться. Хабаровчане зацепят одно очко у «Йокерита», но это максимум, на что они будут способны. Скажется исполнительский класс команды из Финляндии.

Прогноз Ерыкалова: победа «Йокерита».

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«Куньлунь Ред Стар» — ЦСКА

Неплохая проверка для команды Игоря Никитина. Коллектив злых канадских легионеров под предводительством Кинэна – это всегда интересный соперник, тем более для нынешнего ЦСКА, который перестраивается на комбинационный стиль. Но, глядя на то, как «Куньлунь» провёл первый матч дома, считаю, что он не является фаворитом. Полагаю, что ЦСКА свои дежурные три очка возьмёт, несмотря на то что дорога в Китай для всех тяжёлая.

Прогноз Ерыкалова: победа ЦСКА в основное время.

«Локомотив» — «Автомобилист»

Несмотря на то что команда с Урала меньше отдыхала, чем ярославцы, ставлю на команду Крикунова. Больно уж качественный хоккей показывает «Автомобилист» в последних играх. У них уже три победы подряд. А вот «Локомотив» в Нижнем Новгороде совершенно не убедил. Он хоть и находится наверху в турнирной таблице, но далеко не во всех матчах показывает содержательную игру. Команда выигрывает в основном с небольшой разницей в счёте.

Прогноз Ерыкалова: «Автомобилист» одержит победу в овертайме.

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«Северсталь» — «Сочи»

Команды находятся недалеко друг от друга в турнирной таблице. Это главные конкуренты в борьбе за плей-офф, но проходят они дистанцию совершенно по-разному. «Северсталь» в основном, хоть и уступает, но уступает в борьбе, а вот у «Сочи» настоящие качели. Разгромные победы сменяются такими же поражениями. Эта встреча интересна тем, соберёт ли Гулявцев свою команду после разгрома от СКА. Это во многом будет характеризовать нынешнюю «Северсталь», а точнее, то, насколько команда умеет держать удар.

Прогноз Ерыкалова: «Северсталь» победит в основное время.

«Динамо» (Москва) – «Металлург»

Наверное, это основная игра этого дня. Казалось бы, у «Магнитки» прорезалось большинство, и в нападении всё наладилось. Девять шайб за две последние игры – это серьёзно, это практически уровень прошлого сезона. Но нынешнее «Динамо», особенно дома, может что-то противопоставить «Магнитке» и остановить Мозякина с компанией. И не стоит смотреть на поражение от ЦСКА. ЦСКА и «Металлург» на сегодня – команды разного калибра.

Прогноз Ерыкалова: «Динамо» одержит победу.

«Динамо» (Минск) – «Трактор»

Возможно, этот матч будет принципиальным для Бэйлена. Но тренера Вудкрофта, который его выгнал в прошлом сезоне, уже нет в белорусском клубе. Можно вспомнить обратную историю с Владимиром Денисовым, который играл за «Трактор». Но эти мелкие интриги отойдут на второй план. А на первый выйдет то, что минское «Динамо» проводит кошмарный старт сезона. Вернувшись домой, игроки Дуайера должны встать на путь исправления. Полагаю, что в дополнительное время «зубры» победят. Тем более шай что «Трактор» тоже не в лучшей своей форме находится.

Прогноз Ерыкалова: выигрыш останется за «Динамо».

Нынешнее «Динамо», особенно дома, может что-то противопоставить «Магнитке» и остановить Мозякина с компанией. И не стоит смотреть на поражение от ЦСКА. ЦСКА и «Металлург» на сегодня – команды разного калибра.

СКА – «Лада»

Для меня здесь всё очевидно. Игра в Череповце показала, что не могут команды средней руки из второй половины таблицы что-то противопоставить СКА. Ни самоотдача, ни кураж вратаря не работают пока против команды Олега Знарка. Она пока безупречна и лучшая команда на старте сезона. СКА разгромит «Ладу». Неважно, кто у неё будет в воротах: Лазушин, Иванников или Красоткин. Минимум в две, если не три шайбы, СКА выиграет.

Прогноз Ерыкалова: выиграет СКА.