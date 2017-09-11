«Ни разу не отговаривали игроков от перехода в СКА или ЦСКА – это глупо»

Гостями редакции «Чемпионата» стали хоккейные агенты Юрий Николаев, Александр Черных и Никита Загрядский. Из интервью вы узнаете о последних новостях вокруг нашумевшего «дела Зарипова», о том, существует ли вероятность отъезда Ильи Ковальчука в НХЛ, а также о новом вызове для Александра Радулова, последствиях сокращения команд в КХЛ и многом другом.

«На Зарипова претендуют «Рейнджерс» и «Нэшвилл»

— Вопрос, который интересует сейчас всех. Где будет играть Данис Зарипов?



Николаев: Для нас самих всё это стало неожиданностью. Мы договорились с «Ак Барсом», после чего возникла ситуация, которую все знают. Единственное место, где он может выступать на сегодняшний момент, это НХЛ. Его представители за океаном ведут углублённые и позитивные разговоры. Я думаю, в течение ближайшего времени станет всё понятно. Но мы не сбрасываем со счетов апелляцию.

— Слушание назначено на конец октября?



Николаев: Конец октября или начало ноября. Я надеюсь, что всё должно решиться положительно.



— Какие клубы НХЛ претендуют на Зарипова? В прессе всплывало много вариантов: «Питтсбург», «Тампа-Бэй», «Детройт», «Вашингтон»…



Черных: Разговоров может быть много, но конкретика – это совсем другое. Один клуб уже был близок к подписанию.



Николаев: по-моему, «Рейнджерс» вернулся к переговорам. Похоже, есть «Нэшвилл», а «Вегас» скорее нет.



— А «Детройт»? У Дэна Мильштейна, который занимается делами Зарипова за океаном, хорошие отношения с руководством клуба. Он ведь был агентом Павла Дацюка.



Черных: Когда у тебя есть Дацюк, то отношения хорошие. У нас есть много хороших игроков и в СКА, и в других ведущих клубах КХЛ. Но, если мы порекомендуем какого-то игрока из другой лиги, это не значит, что, к примеру, Олег Знарок его возьмёт (улыбается).



— Скоро открываются тренировочные лагеря клубов НХЛ…



Николаев: Это исключено! Зарипов поедет только на гарантированный контракт.



— Когда вы вели переговоры с «Ак Барсом», то знали о проблемах Зарипова с допингом?



Николаев: Конечно же нет. Решение было вынесено в июле, когда открылись тренировочные лагеря.

Николаев: Единственное место, где Зарипов может выступать на сегодняшний момент, это НХЛ. Его представители за океаном ведут углублённые и позитивные разговоры

— А Величкин знал?



Николаев: Мы об этом решении узнали все в один день. Думаю, что Геннадий Иванович тоже.



— У вас есть понимание, как запрещённый препарат попал Зарипову в кровь?



Николаев: Абсолютно нет. Для меня это была полная неожиданность. Мне кажется, он и сам не знает. Если бы я был в курсе, то не вёл бы переговоров с «Ак Барсом». Потому что для того, чтобы казанцы расторгли контракт с Данисом, потребовались определённые усилия. Только после этого появился манёвр в переговорах с клубами в НХЛ.



— В своё время в НХЛ уезжал Максим Сушинский – на тот момент звезда Суперлиги, но заиграть ему не удалось. Та же участь постигла и Сергея Зиновьева. Нет опасения, что Зарипов пойдёт по их пути?



Николаев: Разве у нас есть выбор?



Загрядский: Сушинский и Зарипов уезжали в совершенно разном возрасте. Данису 36 лет и он едет под первое-второе звено. Сушинский же был намного моложе, ему нужно было доказывать своё право играть в НХЛ. Даниса же клубы рассматривают как человека, который будет играть и в равных составах, и в большинстве, выходить на ситуации «5 на 3».



Николаев: Надеюсь, у вас нет сомнений, что этих компонентах Зарипов – большой мастер?

«Таможня даёт добро». Зарипов может играть в НХЛ НХЛ изящно увела у КХЛ одного из лучших игроков, воспользовавшись юридическим опытом и независимостью.

«Ковальчук решил остаться в СКА после того, как НХЛ опубликовала календарь на сезон»

— Правда ли, что Илья Ковальчук по новому контракту со СКА зарабатывает меньше, чем по предыдущему?



Николаев: Не готов это с вами обсуждать. У нас в КХЛ тема зарплатных ведомостей закрытая. Скажу так: Илья подписал тот контракт, который его устроил.



— Однолетний контракт – это чьё условие?



Николаев: Это обоюдное желание. А преобладающим фактором при подписании контракта стала Олимпиада.



— Когда Илья сообщил о своём желании остаться в СКА? Когда не удалось договориться с «Дэвилз»?



Николаев: Когда на 100% стало понятно, что НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду.

— Но ведь это было очевидно уже в марте.



Николаев: Не соглашусь. Окончательно ясно всё стало после того, как НХЛ опубликовала календарь на сезон. Только после этого Ковальчук решил остаться.



— Насколько правдивы слова генерального менеджера «Нью-Джерси» Рэя Шеро, что у него не было на руках ни одного предложения по Ковальчука?



Николаев: Это же слова Шеро, а не мои. Нет, это ерунда.



— Ковальчук уедет в НХЛ в следующем году?



Николаев: Илья сам должен принять решение. Такая вероятность существует.



— Это может случиться сразу после Олимпиады?



Николаев: Почему? После окончания сезона. Я надеюсь, что он успешно выступит как со СКА в розыгрыше Кубка Гагарина, так и на Олимпиаде. Очень хочу, чтобы сборная России выиграла золотые медали в Южной Корее. Выросло целое поколение, которое не помнит побед на Олимпийских играх.



— Не опасаетесь, что против Ковальчука сыграет его репутация в НХЛ? Он не очень хорошо расстался с «Дэвилз», его проклинали болельщики…



Николаев: Я не хочу рассуждать, кто в этой ситуации хороший, а кто плохой. Ясно одно: следующим летом Ковальчук будет свободен от каких-либо обязательств перед «Нью-Джерси». Он волен выбирать команду. Уверен, что у него будут предложения из-за океана.



— Но ведь через год Илье будет уже 35 лет.



Николаев: Ягру — 45!



— Однако и предложений из НХЛ у него пока нет.



Николаев: Ещё не вечер. Вы лучше вспомните, во сколько Ягр вернулся из России в НХЛ. Так что Илья Валерьевич ещё молодой человек. Это настоящий атлет и патриот своей страны.



— Кроме СКА Ковальчук в России рассматривал другие варианты?



Николаев: Нет, не рассматривал.



— К Ковальчуку непростое отношение со стороны болельщиков «Спартака»…



Черных: Ну почему-то в недавнем матче между «Спартаком» и СКА никаких эксцессов не было. Напротив, ему даже поаплодировали немного.



— Может быть, под конец карьеры Илья всё-таки вернётся в родной клуб?



Николаев: Давайте не будем спешить, до конца карьеры ещё далеко. Да и почему мы всё время ищем что-то жареное?



— Вы представьте, если бы Егор Титов перешёл в «Зенит».



Черных: Разные времена, разные виды спорта, разные ситуации. Илья любит свой родной клуб. Он и Твери помогал материально. К «Спартаку» Ковальчук относится с пиететом.

«Никогда не отговаривали игроков от перехода в СКА или ЦСКА»

— Как вам трансферная политика ЦСКА?



Николаев: ЦСКА не только пополнил состав игроками из других клубов, у них и своих воспитанников много: Кузьменко, Светлаков, Карнаухов, Макеев.



— Справедливо ли, что они иногда сидят на трибунах, хотя могли бы постоянно играть в любой другой команде?



Николаев: Это вопрос к тренерскому штабу. Ротацию в ЦСКА ещё никто не отменял.



Черных: Если они выполнят поставленную задачу — выиграют кубок Гагарина — то все вопросы отпадут. Откуда мы знаем, правильно ли это? Если победят, значит молодцы и правильно всё делают.



— В ЦСКА всё-таки сейчас нет такого лидера, каким был раньше Радулов. Считаете, что сейчас клуб другой без Александра?



Николаев: Мне кажется, это на трибунах больше заметно. Зрительский интерес к команде с Радуловым и без него несколько разный. С точки зрения комплектования команды так получилось, что он уехал, жизнь продолжается. «Армейцы» в этом году провели большую селекционную работу, довольно качественную. Ни у кого не вызывает сомнений, что ЦСКА будет биться за самые высокие места.

— Были ситуации, когда вы отговаривали своих игроков от перехода в СКА или ЦСКА за последние годы?



Николаев: Нет. Если такой клуб интересуется игроком, значит его видят на какой-то позиции. Отказываться от контракта с одной из команд, которая будет биться за кубок, глупо.



— Даже если есть риск получать мало игрового времени?



Черных: У нас таких клиентов даже не было, с которыми мы рассматривали, что в одном клубе он будет играть 20 минут, а в другом – 5 минут. Тот же Светлаков. Он сумел закрепиться в ЦСКА и успешно сейчас выступает.



— С Кугрышевым получилась не очень понятная ситуация.



Николаев: На тот момент Панарин уехал из СКА, и мы рассматривали с руководством питерского клуба, кем Артемия можно заменить. Но ничего не смогли поделать, мы действовали согласно регламенту, и Дмитрий оказался в ЦСКА. И всё равно по прошествии двух лет его обменяли. Есть регламент, с которым приходится считаться.



— В итоге Кугрышев с Кошелевым отправились в «Авангард».



Черных: Семёна очень долго не хотели отдавать, поэтому переговоры сильно затянулись. Но было поставлено условие, что сделка будет совершена только в таком виде.



Николаев: Ребятам же нет 28 лет, они были на контрактах, поэтому наша позиция была больше созерцательной. В принципе нас этот переход устроил. Я разговаривал с Андреем Скабелкой, у него Кугрышев уже играл. Что касается Кошелева, то с нашей точки зрения это один из самых перспективных игроков.



— Не считаете, что ещё один ваш клиент – Александр Хохлачёв – совершенно разный хоккеист для СКА и «Спартака»?



Николаев: Другая роль. Мы благодарны руководству СКА за этот обмен, потому что Александр совсем по-другому раскрылся в «Спартаке». У него теперь больше игрового времени. Просто «Спартак» и СКА — команды разного уровня. Можно привести массу примеров, когда человек играл огромную роль в одной команде, а, переходя в ЦСКА или СКА, терялся на льду. Считаем, что этот обмен пойдёт на пользу Хохлачёву.



— В целом возвращение Александра в Россию пошло ему на пользу. Жюльен «мариновал» его в фарм-клубе «Бостона».



Черных: Сейчас Клода Жюльена в команде нет, а тренер фарма Брюс Кэссиди работает с главной командой. Так что сегодня была бы другая ситуация.



— Не исключаете возможности, что Хохлачёв может вернуться в СКА?



Николаев: Нет, не исключаю. Он может быть обменен в любую команду.



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«Думаю, Радулов будет играть в первом звене «Далласа»

— Если вернуться к Радулову. Как оцениваете его выбор поехать в «Даллас»?



Николаев: «Даллас» — хорошая команда. С тем контрактом, который подписал Радулов, думаю, он будет играть в первом звене.



— В Монреале Александра полюбила публика. Почему же всё-таки не остался в Канаде?



Николаев: А где его публика не любила? Вопрос с налогами сыграл не последнюю роль в переходе. В Монреале — 52%, в Техасе гораздо меньше — 37-38%. «Монреаль» долго сомневался по поводу срока контракта.



— После перехода Радулова из «Монреаля» в «Даллас» в соцсетях пошли шутки, что Александр специально сменил красно-синюю форму на чемпионскую зелёную. В этом больше правды или шутки?



Николаев: По аналогии с Уфой что ли? (Смеётся)



Черных: «Даллас» мог сделать ребрендинг и стать жёлтым. Из-за этого что ли не переходить? (Улыбается)



Николаев: Опять же, мне кажется, что у «Далласа» хорошие шансы на кубок Стэнли.



— Как считаете, почему в последнее время практически все топовые российские хоккеисты в Америке начали работать с Дэном Мильштейном?



Николаев: Этот человек на определённом этапе неплохо делает свою работу, если к нему обращаются столько игроков.



Черных: Сейчас он зажёгся, ему интересна эта работа. Плюс Дэн владеет русским языком, что важно для наших игроков. Менталитет играет большую роль. Иностранные агенты, например, предпочитают общаться по средствам переписки, в выходные они не всегда могут взять трубку. Мы работаем совсем по-другому.



— У вас какие отношения с Мильштейном?



Черных: Рабочие.



Николаев: Я хотел бы отметить, что мы хотим расширить свои границы в сторону НХЛ и Европы. КХЛ развивается и в сторону Востока, и Запада. Поэтому нам бы сейчас было глупо не участвовать в комплектовании команд Китая канадскими или западноевропейскими игроками. Мы смотрим в сторону НХЛ, но не туда, а оттуда. Нас интересует сегмент хоккеистов, которые будут выступать в КХЛ. Но, повторюсь, что нашей компании очень интересен западный рынок.

«У Костина было большое желание уехать в НХЛ»

— Почему не удалось удержать в России Клима Костина?



Николаев: Ситуация с «Динамо» повлияла. А главное, у Клима было большое желание уехать. Посмотрим, что из этого получится. Он получил трёхлетний контракт новичка. Я бы хотел, чтобы у него всё сложилось нормально. Ни для кого из молодых ребят КХЛ не закрыта.



Черных: Мы вообще не собираемся удерживать ни одного игрока. Просто описываем игроку путь развития в России и в Америке, и он волен сам выбирать, что ему делать. Сергей Зборовский, например, фанатично хотел уехать за океан. У него карьера складывается отлично, он один из лидеров юниорской лиги. Как парню с таким желанием можно сказать «нет»? Сейчас он задрафтован «Рейнджерс», ездил в тренировочные лагеря и всем доволен.



— Что с Владимиром Бобылёвым, игравшем в «Спартаке»?



Черных: Он в системе «Торонто», подписал контракт.



Николаев: Работа агента вообще не предполагает кому-то что-то навязывать. Все решения принимают родители, если говорить о молодых игроках. Решение Костина кардинально поменялось за один год, проведённый в «Динамо».



— Насколько велики шансы Костина заиграть в «Сент-Луисе» или он поедет в фарм-клуб?



Черных: Отвечу вопросом на вопрос: «Если бы Панарин поехал не в «Чикаго», а другую команду, показал бы он такую статистику? Нужно посмотреть, как он сыграется с партнёрами, как приживётся.



Николаев: У «Сент-Луиса» довольно приличные правые крайние. Вы представляете, что такое первый раунд? Это 100%, что будет много шансов проявить себя. Люди, драфтующие человека в первом раунде, точно дадут ему шанс. И не один. Надеюсь, что он им воспользуется.



Загрядский: В «Сент-Луисе» довольны соглашением с Климом. Он достаточно талантливый парень.

«Локаут в НХЛ даст новую ступень развития для КХЛ»

— В этом году в НХЛ появился новый клуб из Невады. Насколько большим был интерес ваших клиентов к «Вегасу»?



Черных: Со стороны «Вегаса» было много интереса к ребятам, у которых заканчивались контракты. К тому же Владимиру Ткачёву из «Ак Барса».



Николаев: К Ткачёву там вообще проявляли интерес 17 клубов. Но он решил остаться в «Ак Барсе».



— Это было исключительно его желание?



Николаев: Повторяюсь, нас ждёт олимпийский год. Мы воспитаны так, что Олимпиада является одним из самых желанных турниров для любого спортсмена. Я думаю, что в 2020 году у руководства НХЛ будет большая проблема по подписанию нового коллективного договора.

Николаев: Однолетний контракт Ковальчука со СКА — это обоюдное желание. А преобладающим фактором при подписании контракта стала Олимпиада.

— Может случиться локаут?



Николаев: Я уверен на 90%, что он будет. Надеюсь, что вы увидите всех наших ребят тут. Точнее, уверен. Локаут в НХЛ даст новую ступень развития для КХЛ. Помните, в 2004 году все поняли, что в России тоже можно играть. У нас одна из ведущих лиг мира.



— Но ведь нас ждёт ужесточение потолка зарплат.



Черных: Ну и что? Просто уменьшится средняя прослойка, будут более высококачественные игроки. Плюс молодые ребята.

«Главное, чтобы Панарин в «Коламбусе» имел игровое время»

— Когда наступит ясность с новым местом работы Стефана Да Косты?



Николаев: В течение полутора недель.



— Он склоняется к НХЛ?



Черных: Иначе мы бы давно здесь вели переговоры. Для него сейчас главный интерес – это НХЛ. Мы и он этого не скрываем.



— С ЦСКА пытались договориться?



Николаев: Нет, мы даже не разговаривали с ЦСКА. У нас не было такого поручения от хоккеиста. «Армейцы» сделали ему квалификационное предложение. Но Да Коста хочет играть в НХЛ.



— Как дела у Антона Худобина, он в КХЛ не собирается?



Николаев: Ему дали контракт в НХЛ, он там.



Черных: Если бы мы получили от него задачу найти клуб здесь, то занялись бы этим. Бобков и Макаров захотели вернуться – они и вернулись.



— Какова была реакция Панарина на обмен в «Коламбус»?



Черных: Конечно, мы сперва были шокированы. Артемий отдыхал на Алтае, узнал об обмене от друзей, которые ему позвонили.



— Артемий – позитивный парень. Всё воспринял нормально?



Черных: Да, он так и сказал: «А что я могу сделать?». Поеду в «Коламбус» и буду доказывать. Знает Бобровского и ещё пару человек. Говорит, что небольшой городишко. Привыкает.



— Главный тренер Джон Торторелла – своеобразный человек.



Николаев: Да, своеобразный. Посмотрим, как сработаются.



— «Коламбус» в прошлом сезоне был неплох.



Черных: Для меня главное, чтобы Панарин имел там игровое время.



— Но ведь важно, чтобы команда боролась за кубок Стэнли?



Черных: Если они будут бороться, при этом не давая играть Панарину, то меня это будет больше беспокоить, нежели наоборот. Хочу, чтобы всё было в совокупности.

«С Бобровским можно терять шайбу на синей линии». Как презентовали Панарина Артемий примерил форму «Блю Джекетс» и заявил, что хочет быть похожим на Дацюка.

«По Пастрняку есть договорённости с двумя клубами КХЛ»

— Вратарь Георгиев сейчас в НХЛ?



Черных: Он был в Финляндии, а затем перебрался в «Рейнджерс».



Николаев: У него были предложения из КХЛ, но права принадлежали воскресенскому «Химику». Нужно было решать вопрос по правам.



— Кто из игроков НХЛ может перебраться в НХЛ?



Николаев: Например, чешский нападающий Давид Пастрняк, который так и не подписал нового контракта с «Бостоном». У нас есть договорённости с двумя клубами КХЛ, возможно, мы увидим его здесь. Опять же, лакмусовой бумажкой сейчас является Олимпиада. Поэтому если человек проведёт год в России, то ничего страшного не будет.



— А ещё подобные случаи встречались?



Николаев: Драйзайтль рассматривал возможность приезда в КХЛ. «Эдмонтон» и «Торонто» в ближайшее время должны выстрелить. Там всё делается для достижения высокого результата. Ламорелло с Бэбкоком даже с Ожигановым общались. Но с моей точки зрения, слишком много проспектов у «Мэйпл Лифс».



— Правда ли, что вратарь «Витязя» Игорь Сапрыкин хочет попробовать свои силы в НХЛ?



Черных: У него действующий контракт.



Николаев: После завершения его контракта с «Витязем» будем рассматривать этот вариант. Но не особо актуально ехать туда под локаутный сезон. Мы стараемся страховать наших клиентов от локаута.



— «Куньлунь» в КХЛ уже второй год. Как вам работается с китайским клубом?



Николаев: Хороший интересный проект, который продолжает развиваться. У людей в 2022 году Олимпиада. Мы и с Кречиным нормально общались, и сейчас работаем с их юристами. Вы же понимаете, что такое приход Кинэна? Майк по натуре хозяин. Человек, который многое выиграл в хоккее.



Черных: Китайский клуб показывает сильный хоккей. Посмотрите, как резво они начали регулярный чемпионат.



— Но в «Магнитке» Кинэн не выглядел властным хозяином.



Николаев: Я не знаю, ставит ли он какие-то условия в Китае. Мы продуктивно поработали с ним в «Куньлуне» в этом году, у нас там играет достаточное число хоккеистов, поэтому нас всё устраивает. Конечно, для них всё новое. Но ни один человек из Китая не пожаловался на условия проживания или попросил обмен. Играть у Кинэна – это определённая марка. И для Андрея Костицына, и для Дялоги, и для Поникаровского, и для Макарова.

«Критика в адрес Ткачёва преждевременна»

— Каково ваше видение ситуации по Владимиру Ткачёву из «Ак Барса»? Много критики слышно в его адрес.



Николаев: Отвратительно читать.



— Почему у него не получается?



Николаев: Не знаю. С чьей точки зрения у него не получается?



— От него ждут большего, чем то, что он сейчас показывает.



Николаев: Ну, во-первых, вы понимаете, какая ситуация у нас была с Зариповым. Когда мы подписывали договор, планировалось, что они будут играть в одном звене, но, к сожалению, этого не произошло. Что происходит сейчас? Давайте посмотрим после 15 игр. По-разному люди вкатываются в сезон. Кто-то начинает с места в карьер, кто-то постепенно раскачивается.



Черных: Возможно, они будут менять сочетания, и мы увидим нечто другое. Помните, было звено Гусев – Шипачёв – Дадонов? Но сейчас же в СКА другое сочетание. Немножко притираются ребята.



Николаев: Мы же говорим про Зинэтулу Хайдаровича, который является тренером с большой буквы.



Черных: И с таким огромным опытом.



Николаев: У него большой опыт общения с людьми, поэтому он знает, что делает. То, что Ткачёв – один из лидеров «Ак Барса», у вас нет сомнений?



— Да, как и Лукоянов, который сейчас почему-то пропал.



Николаев: Почему пропал? Очень преждевременная критика со стороны «Чемпионата» в адрес Ткачёва.



Черных: Игровое время ещё посмотрите.



Николаев: Что вы говорите про Лукоянова? Давайте поговорим про Илью Зубова.



— Илья-то как раз расцвёл в Уфе.



Николаев: Какое игровое время у Ткачёва? 17 минут. А у Лукоянова? Думаю, 14.



— Его называли будущим капитаном «Ак Барса».



Николаев: Но пока у них есть Свитов. Сашка ещё поиграет.



— Ещё один вопрос по «Ак Барсу». Довольны тем, как играет вратарь Билялов? Ему начинают потихоньку доверять.



Черных: Мы очень довольны.



Николаев: Мы очень довольны Бочаровым, Биляловым. Они оба подряд становились лучшими вратарями в ВХЛ. Думаю, что у этих ребят большое будущее.



— Станислав Галимов тоже неплохо выглядит в «Торпедо».



Николаев: Вы посмотрите, какой плотный график в этом году из-за того, что будет Олимпиада. Тот же «Спартак» сыграл за 16 дней восемь матчей, это более чем трудно. Согласитесь, что человеческий ресурс – он таков, что тяжеловато играть. То же самое у всех. Есть мышечная память, по которой люди начинали всегда играть в начале сентября, а в этом году начали 21 августа.



Черных: Это всё равно, что, если ты всё время встаёшь в 8 утра, а тебе говорят, что надо встать в 5.



Николаев: И организм у людей, которые столько лет проходили все эти предсезонки, как-то раскладывается.

«В «Динамо» остались те, кто был нужен клубу»

— Кто у вас из молодёжи остался в «Динамо»?



Черных: Практически все.



— Как вам игра ребят? Они сейчас получают шанс.



Черных: Мы довольны. У ребят есть шанс, они получают игровое время. Некоторые игроки из клуба ушли.



Николаев: Но ушли те, кто был не нужен клубу.



Черных: Мы оставили в «Динамо» всех тех, кого руководство команды хотело видеть.



Николаев: Вот мы говорим про начало сезона. Посмотрите, динамовцы ведь показывают результат. Хотя, к ним относились скептически.

«У нас профсоюз выполняет лишь созерцательные функции, игрокам это не нужно»

— Давайте поговорим о профсоюзе. Как вам его работа?



Николаев: Давайте мы скажем свою позицию. Мы за то, чтобы была такая организация. Мы свою работу делаем, она профсоюза никак не касается.



Черных: Мы даже не влезаем в эту ситуацию.

Николаев: С нашей точки зрения, его работа должна проходить по-другому. На сегодняшний день у нас нет профсоюза в качестве одного из игроков на рынке КХЛ, что должно быть. Он должен быть одной из сторон в договоре. У нас восемь лет регламент поменялся столько раз! И в этом профсоюз не участвовал никак. Это неправильно. Он должен участвовать в подписании документов, как это было в первые два года. Стратегия его развития должна быть чуть другой. Десять лет назад мы сказали Коваленко, что нам кажется, что он должен пойти по пути страхования контрактов игроков. Это всё возможно. Тогда у нас бы не было сейчас тех аспектов, которые были со «Спартаком» или с «Динамо». Работа профсоюза должна развиваться в позитивном режиме, а на сегодняшний день это напоминает большое агентство за маленький процент. Вам так не кажется?



Черных: Возможно, нужно немножко изменить регламент.



Николаев: Да, есть же регламент, в котором должен участвовать профсоюз.



Черных: И мы об этом игрокам говорим.



Николаев: На самом деле, как бы мы ни хотели, мы возвращаемся к примеру НХЛ, которая существует уже более 100 лет, и в которой профсоюз является сильным игроком. Могу сказать по ситуации с Зариповым: первыми, кто вступился за него, были NHL PA. И самый важный вопрос был в том, чтобы решить с ними эту ситуацию. Как только они встали на его сторону и сказали: «Этот человек с нами», то НХЛ вообще не имела никаких вопросов. Возможно ли это у нас? У нас профсоюз осуществляет созерцательные функции.



— Была история с Бушуевым, когда у него с глазом что-то случилось. Это ваш игрок?



Черных: Нет, не наш.



Николаев: А если бы его агент занимался этим, было бы то же самое?



— Почему этим должен заниматься агент, если человек платил взносы в профсоюз?



Николаев: Вот я об этом и говорю. Десять лет мы находимся где-то рядом, но не вместе с профсоюзом. Хотя, NHL PA говорит, что они аккредитовывают агентов, разговаривают с ними. Они находятся в прямом противопоставлении себя НХЛ. А у нас профсоюз, как я уже упоминал, занимает созерцательную позицию.



Черных: Ребята нам говорят, дескать, мы не получаем деньги. В СМИ Андрей объявляет, что «Адмирал» должен игрокам за три месяца, «Сочи» — за четыре. А действия, работа какие?

Черных: В СМИ Андрей Коваленко объявляет, что «Адмирал» должен игрокам за три месяца, «Сочи» — за четыре. А действия, работа какие?

— Игроки пишут заявления в прокуратуру.



Черных: Кто-то уверен, что они их пишут? А действия со стороны профсоюза какие? Вот из «Сочи» Левицкий мне сказал: «Я не буду подписывать контракт». Спрашиваю: «Почему? Вроде что-то решили». А он мне отвечает: «Да ничего мы не решили. Сами всё делаем. Мы сами всё подавали и собирали».



Николаев: Я бы хотел поставить точку. Мы за сильный профсоюз. Не хотим, чтобы его работа ограничивалась тем, что бы он только собирал деньги с игроков. И самим игрокам это уже не нужно. Но, как профсоюз, он должен существовать. А с нашей позиции всё выглядит так: поддерживать его в таком виде, в котором он находится сейчас, нам не хочется, а если не поддержим его, то будет совсем другая ситуация. Он должен быть по одной простой причине, что есть регламент, который у нас меняется просто так.



Черных: Мы, агенты, не можем на это повлиять, а профсоюз может это сделать, но он должен иметь вес.



— То есть, он должен быть способным выступить с критикой?



Черных: Не совсем с критикой, просто это должна быть конструктивная позиция.



Николаев: Некоторые пункты регламента у нас поменялись больше ста раз.



Черных: Права игрока на сегодняшний день с каждыми новыми поправками конкретно ущемляются.



Николаев: Сейчас мы приходим к тому, что выплаты по расторжению контрактов со стороны клубов значительно сократились.



Черных: Появился драфт отказов. Сейчас есть разделение заработной платы на оклад и премиальную часть в пропорции 60 на 40. Много очень вещей не в пользу игрока.



— Есть ли в России агентский профсоюз? Есть ли у вас корпоративные рамки работы?



Николаев: Нет, агентского профсоюза у нас нет.



Черных: А для чего он должен быть? Чьи права он должен защищать? Чтобы что-то сделать, надо понять, для чего это.



— Чтобы регламентировались рамки работы, чтобы одни агенты не забирали игроков у других.



Черных: Так в этом и есть смысл агентской работы. Лицензии выдаёт КХЛ. Работу нашу никак не регламентируют. Мы подписываем договоры, которые регистрируются в базе. У нас есть Спортивно-дисциплинарный суд, в который агент может обратиться по поводу невыплаты денег своему игроку.



— У вас же был Паремузов председателем агентской ассоциации.



Николаев: Она как была, так и остаётся. Это так, клуб по интересам.



Черных: Ну, почему? Мы сейчас общаемся, обсуждаем насущные вопросы. Вот новый регламент. Мы встретились с Паремузовым, Бабаевым, ещё с кем-то. И мы их обсуждаем.



Николаев: У нас 256 агентов. Или, по крайней мере, 240.



Черных: Оказывается, есть какое-то неизвестное нам агентство, у которого самое большое число игроков, и это агентство не знают сами агенты. Когда нам перечисляют, кто из игроков является клиентами, их никто не знает. Но у этого агентства больше всего хоккеистов.



Николаев: Помните, как у Гоголя, «Мёртвые души» и Чичиков? Я так его и называю, Чичиков. С нами разрабатывают правила игры, лицензирование будет уходить в сторону Федерации хоккея России. Лицензия будет стоить в 20 раз дороже, чем она стоила раньше, будут отчисления какие-то. Мы это всё понимаем. Лично я на встрече с ФХР не был, а был Паремузов, Приходько и Исаков. Нам говорят, что есть ведущее агентство, вот это вот неизвестное, у которого 500 человек хоккеистов. А все спрашивают – кто это? Мы не знаем таких игроков. Точно, как у Гоголя. Есть, видимо, какой-то человек… Я лично не увлечён темой социальных сетей, а есть люди увлечённые. Приходят письма: «Вот я, такой-то агент. Могу вам помочь».



— А как молодому игроку выбрать агента?



Черных: Все игроки друг с другом общаются и могут посоветовать. Как советуют зубного врача. Забивать просто в поисковой системе и смотреть фамилии – это неправильно.



— А как стать вашим клиентом?



Черных: Мы на всё обращаем внимание, не берём много игроков по году на начальном этапе. Когда речь идёт о КХЛ, то там мы справимся, число значения не имеет. Это не обязательно должен быть игрок сборной, хотя это будет плюсом. Более того, мы вкладываем достаточно значительные суммы. Кому-то надо помочь с институтом, кому-то решить другие вопросы. Вот недавно, например, один человек закрыл нам прежний долг – четыре года назад мы дали ему деньги, а сейчас он стал играть в Вышке, больше получать. Кому-то нужна операция, которую нужно долго согласовывать с клубом – мы в это вкладываемся.

«Ковальчук – уникальный, включается на полную с первого же дня сезона»

— Приходилось своих клиентов вытаскивать из каких-нибудь адских историй?



Черных: Мы с вами потом встретимся, телефонами обменяемся, я вам столько забавных историй расскажу. (Улыбается)



Николаев: Ну подождите! Это же большой пиар. Из нашего бизнеса, из наших ребят тут можно сделать много интересного, начиная с Радулова.



— Как у Жердева проходит очередная перезагрузка?



Николаев: Мы серьёзно с ним разговариваем о подготовке к будущему сезону. В этом году он опять это затянул и поэтому до сих пор ещё не вкатился. Надеюсь, он поможет Андрею Назарову попасть в плей-офф. Возрастные игроки, как правило, постепенно втягиваются в сезон, но есть и уникальные – например Ковальчук, который играет с первого же дня.



— А со Стасом Чистовым что происходит? Он был переведён в список отказов, а затем поехал в ВХЛ.



Николаев: Я не хочу акцентировать внимание на одном корреспонденте, жёлтая журналистика имеет право быть, но не в таком гипертрофированном виде. Для меня большой нонсенс, что он творит. Всё это основано на полуправде, это самое неприятное. Вроде бы это и имеет место быть, а вроде бы этого и нет.



— Все же знали, что у Чистова были проблемы и раньше.



Николаев: Ну бывали, да. Он перезагружается в ВХЛ. Просто ребята думают, что они будут вечно молодыми. Не все же как Сергей Фёдоров, который в 33 года даже начал питаться по-другому. Есть, жить, употреблять продукты, которые способны продлить карьеру в хоккее. А у нас ребятам приходится объяснять, что через год будет ещё тяжелей.



Черных: Тренеры говорят, что поставили его пока в неиграющий состав, но он отрабатывает по полной, с желанием. Относится к этому нормально.

«Через год на рынок выйдет сотня игроков, но мы к этому готовы»

— Тому же Назарову очень нравится работать с молодёжью.



Николаев: Президентом КХЛ продекларировано, что на следующий год в лиге не будет двух-трёх команд. Значит, освободиться для рынка ещё около 80-100 человек, конкуренция усилится. Это прибавит нам колоссальное количество трудной работы. Вот сейчас не стало «Кузни», и 5-6 опытных хоккеистов находятся без работы. А через год на рынок выйдет сотня игроков, но мы к этому готовы. Мы анализируем ситуацию, но всё больше склоняемся к мнению, что не будем помогать людям, которые не соответствуют критериям КХЛ. Лига идёт путём, старается увеличивать интерес.



— Говорят, ещё будет команда из Лондона...



Николаев: Может быть. У нас ведь как таковой нет рекламы вообще, в российском спорте её нет. Приток иностранных клубов должен привести к образованию какого-то рекламного рынка, чтобы всё раскручивалось.



— Почему «Кузня» рассталась с Иваном Касутиным?



Черных: Они расторгли контракт по обоюдному согласию. Возможно, там было какое-то недопонимание стратегии. На мой взгляд, тренерский штаб, который был из Украины, не знает рынок. Невозможно тренировать там и быть в курсе всего здесь. Наверное, прежний результат руководство не устраивал, а, возможно, есть и какая-то внутренняя кухня. Иван сказал, что статистика, которую он показал бы в «Кузне», не позволила бы ему вернуться в КХЛ. Проще пропустить сезон и где-то пробоваться, чем выглядеть в невыгодном свете. Возможно, сейчас Касутин вернётся туда, там очень сильно поменяется состав.

Зиновьев: заявление об уходе из «Кузни» написал давно, оно лежало в стороне В «Металлурге» очередная революция. Уволили даже тренерский штаб молодёжной команды.

«Наши агентские – не более 5%»

— Известно, что футбольные агенты имеют большой процент от сделок игрока с клубом. Мино Райола и Хорхе Мендеш — богатейшие люди Европы. Сколько зарабатывают хоккейные агенты?



Черных: Футбольные агенты получают большие деньги, потому что сумма контрактов футболиста выше, чем у хоккеистов.



Николаев: В хоккейном рынке гораздо меньше денег, есть Северная Америка, и есть Европа. Там другие суммы, нежели в футбольной Европе. Европейские футбольные агенты участвуют в трансферах, а мы — нет.



Черных: Пока.



Николаев: Есть трансферы, но это вопрос между клубами. Посмотрим, что изменится, когда нас будут лицензировать по-новому. Наши агентские – не более 5%.

Черных: У других агентов до 8%, у кого-то 10%. Процент устанавливается с игроком.



— Какие ваши самые большие агентские?



Черных: Повторюсь, у нас стандартные 5%, пока не меняются. 5% — это от суммы, прописанной в контракте. Мы не участвуем в командных премиальных.



— Расскажите, как происходит процесс трудоустройства?



Николаев: Все игроки разделены на тех, которые очень нужны клубам, нужны, не нужны, но могут ещё что-то сделать для клуба. Смысл агентской деятельности — на всех этапах эволюции мы стараемся трудоустроить игроков, но иногда это невозможно.



— Были ли необычные желания клиентов?



Николаев: Когда с Ильёй Зубовым уходили из Владивостока, он говорил, что это город, который его поразил. Сначала не хотел туда ехать ни при каких условиях.



Черных: У более взрослых игроков организм даёт о себе знать после таких перелётов из-за серьёзных сроков восстановления. А так если есть одинаковые условия, одинаковые клубы в таблице, они выбирают скорее клубы, где меньше перелётов.



Николаев: Есть люди, которые не могут жить в Москве. Вот, например, Виталий Атюшов никогда не хотел играть в Москве, не знаю почему. Когда человек попадает в суету, ехать полтора часа до арены, это не всех устраивает.

«Буцаев и Квартальнов готовы начать работу»

— Знаете ли, что происходит в «Авангарде»? Ходят слухи о конфликте Скабелки с игроками.



Черных: Мы общаемся с игроками, но у нас нет такой информации.



Николаев: Каждый игрок хочет играть. До определённого момента, пока говорим о контракте, все хотят зарабатывать побольше денег, и это нормально для любого человека. Когда деньги встают поперёк, а человек не играет, то финансы отходят на второй план. Люди разговаривают со мной только про игру, даже те, у кого долгосрочные контракты. Всем хочется играть. Не слышали ничего про «Авангард». Кстати, Артур Лаута перешёл к нам, мы начали с ним работу неделю назад. Могу сказать, что его нынешнее положение дел нас не устраивает.



— Расскажите про «Ладу», там сейчас хорошо показывают себя молодые Денис Зернов и Егор Бабенко.



Николаев: Мы слишком спешим, посмотрим, как что будет дальше. У Никиты Филатова были проблемы с пахом, пока мы не видим его во всей красе. Что касается Зернова и Бабенко, то, слава богу, что они так начали. «Ладе» нужно обязательно попадать в плей-офф, чтобы остаться в лиге.



— Что сейчас делают игроки, которые находятся без контракта?



Николаев: Игорь Радулов, кажется, закончил карьеру, думаю, не будет больше играть. Природу не обманешь, иногда ты исчерпываешь из себя возможности как атлет. С Дмитрием Моней мы разошлись. На следующий год будет меньше команд и очень много игроков на рынке, которые могут не соответствовать КХЛ. Есть люди, с которым мы работали долго, то мы продолжим работу. Очень много народу, кто без контракта. А на следующий год будет ещё больше.



— Будут заканчивать?



Николаев: К примеру, вот не будет двух-трёх клубов в следующем сезоне, заявка команды 25 человек + фарм-клуб, если уходят в ВХЛ, то уже совсем другой уровень игры, если судить по «Кузне».



— Как дела у Дмитрия Квартальнова, готов ли он приступить к работе?



Николаев: Общаемся, он готов с самого начала сезона работать. К сожалению, в октябре-ноябре ситуация в клубах может меняться, но мы во всеоружии. И Квартальнов, и Слава Буцаев. Посмотрим, как будет складываться.



— Алексей Кайгородов уже завершил карьеру?



Николаев: Ну конечно. Его же уже «увековечили» в Магнитке, стяг подняли, какой хоккей? Уже стал как памятник. (Смеётся)



— Кирилла Кольцова всё устраивает в челябинском «Тракторе»?



Николаев: Он продлил контракт ещё весной на год.

«Каждый день штудируем статистику»

— Обращаете ли внимание на продвинутую статистику, например, на CORSI?



Черных: Ежедневно рабочий день заканчивается тем, что мы берём компьютер и по каждому игроку смотрим время на льду, показатель «плюс/минус», очки. Каждый день штудируем.



— Ведёте ли дела у иностранных игроков?



Николаев: В ведущих клубах есть четыре-пять открытых позиций по легионерам. Работаем в данном аспекте, в этом развитие нашей компании – мы идём на западный рынок. И по молодёжи, и по людям, которые едут туда.



Черных: Полностью работаем с Европой.



— Лучший по чешскому рынку Андрей Яковенко?



Николаев: Андрей Яковенко не работал в агентском бизнесе, всегда был в менеджменте. Когда он был в «Магнитке», то привёз туда Яна Коваржа.



— Если говорить про статистику, есть незаметные герои среди молодых?



Черных: Андрей Светлаков, например. Зернов, Бабенко, Иван Бочаров, Тимур Билялов. Артём Швец–Роговой не очень начал, а потом подъём пошёл и в этом году нет провала.



— Ярослав Косов всё хотел уехать в НХЛ.



Николаев: На следующий год собирается поехать во «Флориду», посмотрим. Многое зависит от того, кто как сыграет. Косов выполняет определённые функции, важно, как будут его будут использовать.



Черных: Опять же. Как играл Максим Мамин до взрослого хоккея и как сейчас, роль поменялась и статистика другая. Так же, как у вас пишешь ли ты статьи большие, либо просто ремарки, очерки.



— Оцените степень лукавства двух фраз. «Матч с бывшим клубом не является принципиальным». «Я не читаю прессу, не захожу в Интернете и не читаю, что обо мне пишут».



Черных: По второму, что касается прессы, игроки делятся два типа: есть те, кто вообще не заходят, а есть те, которые следят за всеми новостями. Что касается первого, тот же Денис Зернов говорил, что жду матча с Челябинском. Или Никита Беспалов.



Николаев: Вот для Трунёва матч с «Северсталью» будет принципиальным. В Череповце с ним расстались не очень красиво. В день рождения (7 сентября – прим. «Чемпионата») мы сделали ему подарок – контракт. Но однозначно на этот вопрос ответить нельзя.



— Тот же Знарок говорит, что, якобы, он не читает того, что о нём пишут. Уверены: читает.



Николаев: Не думаю, что матч с «Динамо» будет для него принципиальной игрой.



— Наоборот, очень принципиальной. Вспомните, как его встречали фанаты с баннерами в прошлом году.



Черных: Нужно бояться собаки, которая не лает, а которая кусает.

Черных: Ежедневно рабочий день заканчивается тем, что мы берём компьютер и по каждому игроку смотрим время на льду, показатель «плюс/минус», очки.

Николаев: Есть разные люди, для Даниса Зарипова матчи с Ак Барсом были принципиальны в первый сезон, но уже не во второй и третий.



Черных: Тому же Андрею Костицыну, я думаю, вообще без разницы с кем играть: с «Сочи» или минским «Динамо».