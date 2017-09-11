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КХЛ
Текст: Дарья Тубольцева
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Игорь Радулов завершил карьеру? 10 игроков, о которых мало кто вспоминает

Вы уже успели забыть об этих хоккеистах, а ведь среди них есть даже обладатель Кубка Стэнли.
11 сентября 2017, понедельник. 19:15 Хоккей

Игорь Радулов (без клуба)

Игорь в прошлом сезоне выступал за «Югру» и «Северсталь». В общей сложности 35-летний хоккеист провёл 22 матча в сезоне-2016/17, в которых отметился лишь двумя результативными передачами. Хоккейный агент Юрий Николаев сообщил, что Радулов-старший скорее всего, закончил с хоккеем.

Карьера Игоря получилась далеко не такой успешной, как у брата Александра. В сборной он не играл, больших трофеев не выигрывал. Зато успел провести в НХЛ 43 матча за «Чикаго», а в КХЛ играл за ЦСКА, «Спартак», магнитогорский «Металлург», «Витязь», «Салават Юлаев», «Атлант», «Сочи», «Югру» и «Северсталь».

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Андрей Таратухин («Чиксереда», Румыния)

Таратухин выиграл юниорский чемпионат мира и дважды брал золото МЧМ. В его карьере есть и Олимпиада в Турине, где сборная России заняла четвёртое место. В 2006 году Андрей решил попробовать свои силы за океаном, однако не сумел закрепиться в «Калгари» и выступал в АХЛ. После этого успешно играл за «Салават», «Авангард», «Нефтехимик», «Атлант», «Югру» и «Амур». Последние годы провёл в «Кузне», а после исключения «Металлурга» из КХЛ покинул команду и подписал контракт с румынской «Чиксередой».

Кирилл Кабанов (без клуба)

Воспитанник московского «Спартака» считался чуть ли не талантливее Бурмистрова, Тарасенко и Кузнецова. В КХЛ Кирилл дебютировал в 16 лет. Через год Кабанов отправился в юниорскую лигу Канады. Однако потом последовала травма, отъезд из «Монктона» и отчисление из сборной. Нападающий был задрафтован «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем раунде под общим 65-м номером, но так и не сыграл в НХЛ. Два сезона Кабанов провёл в Швеции, а в прошлом сезоне отыграл пять матчей за «Нефтехимик», после чего расторг контракт с командой Андрея Назарова. Как сообщают европейские СМИ, сейчас Кабановым интересуется датский клуб «Ольберг».

Руслан Берников («Анян Халла», Азиатская лига)

За десять лет нападающий сменил 14 клубов КХЛ и ВХЛ. Последние четыре сезона Берников выступает в Азиатской хоккейной лиге. Три года Руслан играл в «Сахалине», с которым дважды доходил до финала чемпионата. Летом хоккеист перешёл в стан главного конкурента команды из Южно-Сахалинска — корейский «Анян Халла».

Павел Воробьёв («Эдинбург Кэпиталс», Британская лига)

В 2000-м году он выиграл юниорский чемпионат мира, дважды становился чемпионом России с «Локомотивом» и доходил до финала Кубка Гагарина с ХК МВД. Два сезона отыграл в НХЛ за «Чикаго». Последние годы Павел выступал в командах ВХЛ «Сарыарке» и «Рязани». Год назад заключил контракт с клубом британской лиги «Эдинбургом» и стал одним из лидеров команды. В этом году «Эдинбург» тренирует Дмитрий Христич, а олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис и чемпион мира Андрей Николишин стали его помощниками.

Алексей Крутов (без клуба)

Сын легендарного советского хоккеиста Владимира Крутова начинал карьеру в ЦСКА. В 23 года Алексей впервые отправился в Швейцарию, где стал играть за «Цюрих». С тех пор Крутов-младший так и курсировал между КХЛ и швейцарской лигой. В прошлом сезоне нападающий выступал за клуб второй лиги «Ред Айс». Сейчас Алексей является свободным агентом, о завершении карьеры не объявлял.

Андрей Первышин (без клуба)

Воспитанник ярославского «Локомотива» выигрывал с «Ак Барсом» два Кубка Гагарина. В разные годы Первышин выступал за «Авангард», СКА, ЦСКА, ХК «Сочи», «Трактор». Летом 2016 года оказался в «Кузне». В первой половине сезона устраивал вечеринки с Михаилом Анисиным и быстро был отчислен из команды. Попал в руки к Андрею Назарову и вроде бы завязал с гулянками. В сезоне-2016/17 32-летний защитник провёл в общей сложности 33 матча и набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «0». В мае «Нефтехимик» продлил контракт с Первышиным, однако спустя два месяца соглашение было расторгнуто.

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Дмитрий Моня (без клуба)

В юности Моня подавал большие надежды. За родной ЦСКА Дмитрий отыграл пять сезонов. В своём дебютном сезоне в КХЛ Моня провёл 28 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков. В «армейском» клубе хоккеиста преследовали травмы, и в 2013 году он перешёл в «Сибирь», за которую отыграл три года. В сезоне-2014/15 нападающий стал обладателем бронзовых медалей чемпионата КХЛ в составе новосибирского клуба. В январе 2016 года Моня подписал контракт с клубом «Динамо» из Пардубице, однако провёл в Чехии лишь 11 матчей. Последняя команда Дмитрия — «Автомобилист».

Алексей Кайгородов (без клуба)

На юниорском чемпионате мира 2001 года Алексей играл в одном звене с Ильёй Ковальчуком и Игорем Григоренко. В 2003 году стал победителем МЧМ. В 2006 году Алексей уехал в Оттаву, но не смог пробиться в состав «Сенаторз». Большую часть карьеры провёл в магнитогорском «Металлурге», с которым выиграл чемпионат страны и Кубок Гагарина. Официально карьеру не завершал, занимается бизнесом. 14 августа 2017 года перед игрой «Металлурга» с «Трактором» на мемориале Ромазана прошла церемония поднятия под своды арены именного свитера Кайгородова.

Антон Бабчук (без клуба)

Три года Бабчук не играет на профессиональном уровне. Последним клубом украинского защитника, имеющего также и российский паспорт, стал ныне несуществующий мытищинский «Атлант». В КХЛ Антон успешно выступал за «Авангард», «Салават Юлаев» и «Донбасс». Семь сезонов провёл в НХЛ, а в составе «Каролины» выиграл кубок Стэнли в сезоне-2005/06. Всего же в лучшей лиге мира Бабчук сыграл 302 матча, в которых набрал 108 (36+72) очков. Официально о завершении карьеры Бабчук не объявлял, однако вряд ли стоит ждать возвращения защитника после нескольких лет простоя.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Алексей Кайгородов Андрей Первышин Антон Бабчук Дмитрий Моня Игорь Радулов Кирилл Кабанов
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