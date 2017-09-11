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Текст: Павел Панышев
Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: «Матом я судье не говорил». Аболс едва не насолил СКА

Команда Олега Знарка снова не проиграла. И так уже девять матчей.
11 сентября 2017, понедельник. 23:30 Хоккей

Откровения Серебрякова

«Мы с тренером вратарей работали над буллитами, он сказал, чтобы я был готов, если будет серия послематчевых бросков. Я смотрел на время, ждал, морально готовился», — заявил после победной игры со «Слованом» (2:1 Б) голкипер «моряков» Никита Серебряков.

Действительно, весь матч в воротах хозяев отыграл Иван Налимов, на серию буллитов тренерский штаб выпустил Серебрякова. Этот ход сработал, так как словацкая команда не реализовала ни одной попытки. А вот результативные броски Казакова и Саюстова помогли дальневосточникам добиться второй победы в сезоне. Старт «регулярки» у «Адмирала» не задался, поэтому эти два очка особо ценны.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 сентября 2017, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
2 : 1 0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0
Слован
Братислава
1:0 – Жафяров (Макаренко, Казаков) – 28:17 (5x5), 1:1 – Баркер (Дженовей, Кашпар) – 59:29 (6x5), 2:1 – Саюстов – 65:00 ( ПБ)

Удачное турне «Йокерита»

Поездка на Дальний Восток команде Юкки Ялонена явно удаётся. В обоих проведённых матчах «Йокерит» забросил по четыре шайбы. Сперва был обыграл «Куньлунь», а теперь пришло время «Амура» — 4:2. Причём, «Амур» дважды вёл в счёте, но всё равно проиграл финнам в первом домашнем матче сезона. Шутка ли, но так уж составлен календарь КХЛ, что первый матч на родной арене хабаровчане провели только спустя восемь игр в гостях. Но зато какой дебютный гол на глазах у своей публики удался команде Андрея Мартемьянова! Ли отдал пас на ход Бывальцеву, который финтом посадил Запольски на пятую точку, объехал вратаря и протолкнул шайбу в ближний угол. Однако никаких дивидендов «Амуру» этот гол не принёс.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 сентября 2017, понедельник. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
2 : 4 2:2, 0:2, 0:0
Йокерит
Хельсинки
1:0 – Бывальцев (Ли) – 03:04 (5x5), 1:1 – Анттила (Ниеми) – 12:14 (5x5), 2:1 – Дедунов (Атюшов) – 16:08 (5x5), 2:2 – О'Нилл (Лепистё, Толванен) – 18:46 (5x4), 2:3 – Толванен (О'Нилл) – 32:05 (5x5), 2:4 – Гилрой (Риссанен, Йоэнсуу) – 38:40 (5x5)

Провальный третий период ЦСКА

ЦСКА, который тоже отправился в самую трудную выездную серию, едва не сотворил сенсацию со знаком «минус» для себя. Команда Игоря Никитина очень уверенно начала матча с «Куньлунем» в Шанхае, выигрывая со счётом 3:0 после двух периодов. Однако затем «армейцев» будто подменили. Разыгрался североамериканский форвард хозяев Брюле, проводивший второй матч за «драконов». Забил Поникаровский. И вот уже 3:3 на табло. Команда Майка Кинэна серьёзно перебросала соперника в третьей двадцатиминутке (20-5 в створ), а голов Кузьменко, Скотта и Капризова, случившихся ранее, красно-синим хватило только для овертайма. В дополнительное время забил Сергей Шумаков, наконец-то отметившийся первой шайбой за ЦСКА. Нервная победа ЦСКА – 4:3 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 сентября 2017, понедельник. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
3 : 4 0:2, 0:1, 3:0, 0:1
ЦСКА
Москва
0:1 – Кузьменко (Плэтт, Нестеров) – 08:18 (5x5), 0:2 – Скотт (Шалунов, Нестеров) – 19:00 (5x4), 0:3 – Капризов (Марченко) – 23:52 (5x5), 1:3 – Брюле (Вольски, Поникаровский) – 41:38 (5x4), 2:3 – Брюле – 49:59 (5x5), 3:3 – Поникаровский (Кинрейд) – 58:26 (5x5), 3:4 – Шумаков – 64:59 (3x3)
«Куньлунь» отыгрался с 0:3 у ЦСКА, но не заметил Шумакова!
Новичок ЦСКА забросил первую шайбу в сезоне на последних секундах овертайма.

«Локомотив» просыпается?

Под шквал критики на старте сезона попал «Локомотив». Наиболее пессимистично настроенные болельщики «железнодорожников» и вовсе требовали отставки главного тренера команды Алексея Кудашова. Видимо, некоторые забыли, как Кудашов и его хоккеисты бились в прошлом розыгрыше плей-офф, дойдя до финала конференции. Нет сомнений, что и в этом чемпионате Ярославль постепенно заиграет в тот хоккей, который от него ждут. Прежде всего должна прибавить молодёжь. Ну а в отчётной схватке с «Автомобилистом» (3:2) многое в очередной раз решили легионеры. Гол и пас у Кронвалля, аналогичные показатели у Контиолы. Екатеринбуржцы, прибавившие и дважды забившие в середине третьего периода, прервали серию из трёх побед подряд. Впереди их ждёт матч со СКА в Петербурге.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 сентября 2017, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3 : 2 1:0, 1:0, 1:2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 – Контиола (Козун, Кронвалль) – 06:04 (5x4), 2:0 – Мосалёв (Коледов, Картаев) – 28:01 (5x5), 3:0 – Кронвалль (Накладал, Контиола) – 44:01 (5x5), 3:1 – Василевский (Крикунов, Кучерявенко) – 46:07 (5x4), 3:2 – Михнов (Мишарин) – 48:30 (5x5)

Футбольный счёт в Череповце

После 12 пропущенных шайб за два матча Александр Гулявцев явно провёл с хоккеистами профилактическую беседу. В матче с «Сочи» она принесла плоды, так как игра «сталеваров» в обороне уже не выглядела до такой степени провальной, как в матче с московским «Динамо» и СКА. Вратарь череповчан Юлиус Гудачек отразил 28 бросков по своим воротам, отыграв на ноль, а единственным автором гола стал форвард «Северстали» Даниил Вовченко. Именно он в первом периоде реализовал большинство, воспользовавшись филигранным пасом партнёра. Дмитрий Шикин оказался отыгран и выручить свою команду не смог. 1:0 – финальная сирены так и зафиксировала победу «Северстали» с футбольным счётом.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 сентября 2017, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
1 : 0 1:0, 0:0, 0:0
ХК Сочи
Сочи
1:0 – Вовченко (Мазур, Голик) – 11:27 (5x4)

«Лада» едва не совершила подвиг

Тольяттинцы могут занести себе в актив матч в Санкт-Петербурге со СКА. Благодаря голу Бочарова, выскочившему один на один с Коскиненом на шестой минуте первого периода, гости выигрывали у грозных «армейцев» вплоть до концовки второго отрезка встречи, когда Прохоркин восстановил статус-кво. Ну а в третьем периоде за дело взялись главные звёзды команды Олега Знарка – Павел Дацюк и Илья Ковальчук. 3:1 – победа Питера. Лазушин, на ворота которого обрушился шквал бросков с различных позиций, делал всё, что только мог. Из 49 раз он пропустил всего трижды.

Защитник Андрей Зубарев сыграл впервые за пять месяцев, залечив травму, а СКА добился девятой победы подряд, по-прежнему оставаясь единственной командой, не проигрывавшей в нынешнем чемпионате. «Лада» едва не совершила подвиг, навязав именитому сопернику серьёзную борьбу. «За что меня удалили? Вопрос судье, ничего обидного, матного я не говорил. Я интересовался, как мог Плотников сразу оказаться на льду после того, как ему лицо разбили», — заявил после игры главный тренер гостей Артис Аболс, заставивший судей прибегнуть к экстренным мерам. На лавке матч со СКА латвийский специалист не доработал.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 сентября 2017, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3 : 1 0:1, 1:0, 2:0
Лада
Тольятти
0:1 – Бочаров – 05:17 (5x5), 1:1 – Прохоркин (Плотников) – 36:21 (5x5), 2:1 – Дацюк (Ковальчук, Гусев) – 46:24 (5x4), 3:1 – Ковальчук (Гусев) – 48:27 (5x5)

Скилле начал с гола-красавца

Американский новичок минского «Динамо» Джек Скилле удачно дебютировал в белорусской команде, забив уже в первой встрече за «зубров». Форвард эффектно пустил шайбу с неудобной руки под перекладину ворот Францоуза, положив тем самым начало итогового успеха коллектива Горди Дуайера. Динамовцы уверенно обыграли «Трактор» со счётом 3:0, не оставив сопернику шансов хотя бы на одно набранное очко. Помимо Скилле, голы себе в актив записали Хауден и Лисовец. Отметим и удачную игру вратаря «Динамо» Юнаса Энрота, впервые в КХЛ отыгравшего на ноль. Скандинав отразил 30 бросков по своим воротам.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 сентября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
3 : 0 1:0, 1:0, 1:0
Трактор
Челябинск
1:0 – Скилле (Хауден) – 12:18 (5x5), 2:0 – Лисовец (Скилле, Фонтейн) – 35:38 (5x5), 3:0 – Хауден (Скилле) – 44:08 (5x5)

«Магнитка» набрала ход

Московское «Динамо» дома не справилось с «Металлургом» — 1:2. Уральцы добились четвёртой победы подряд, постепенно обретая необходимую уверенность. А ведь всё могло закончиться для «металлургов» плачевно, когда защитник бело-голубых Дмитрий Вишневский реализовал большинство за 11 секунд до окончания второго периода. Однако сначала Мэтт Эллисон, воспользовавшись ошибкой соперника в собственной зоне, на паузе уложил Ерёменко и с неудобной руки поразил цель, а затем пришло время забивать Косову. Ярослав сам удаление заработал, сам его и реализовал, ловко сыграв на дальней штанге. Хозяева, несмотря на гол Вишневского, очень слабо сыграли в большинстве, моментов отличиться ещё у них хватало. «У нас большинство не особо сработало, а у них сработало. Вот и всё. Мне мои очки и шайбы неважны. Сегодня мы не заработали трёх очков», — сказал Вишневский.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 сентября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
1 : 2 0:0, 1:0, 0:2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Вишневский (Брюквин, Кутейкин) – 39:49 (5x4), 1:1 – Эллисон (Осала, Пивцакин) – 47:48 (5x5), 1:2 – Косов (Мозякин, Шаус) – 54:37 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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