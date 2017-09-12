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Текст: Павел Панышев
Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

«Салават» разгромит рижское «Динамо». Прогнозы на игровой день КХЛ: видео

«Ак Барс» и «Салават» уверенно выиграют дома, «Нефтехимик» будет сильнее «Торпедо».
12 сентября 2017, вторник. 08:00 Хоккей

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев поделился мнением об исходах матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

«Салават Юлаев» — «Динамо» (Рига)

Фаворит матча очевиден. Даже не знаю, что должно произойти, чтобы рижане зацепились хотя бы за одно очко в столице Башкортостана. Наверное, это на грани фантастики, учитывая то, как команда сейчас играет. Работа Озолиньша не впечатляет, да и сам он предлагает болельщикам «снимать скальп» с него, а не с хоккеистов. Совершенно не идёт игра ни в атаке, ни в обороне. В нападении более-менее стараются Индрашис и легионеры, но в защите проходной двор.

«Салават Юлаев», наоборот, на ходу. Да, команду порой лихорадит, но мы привыкли к такому «Салавату». Есть атака, неплох Скривенс. Заменить его легко может Кареев. Команда Вестерлунда много забивает, хороши Умарк с Хартикайненом. Думаю, что «Салават» выиграет с достаточно крупным счётом.

Прогноз Панышева: уверенная победа «Салавата».

Работа Озолиньша не впечатляет, да и сам он предлагает болельщикам «снимать скальп» с него, а не с хоккеистов.

«Югра» — «Авангард»

Здесь фаворит тоже ясен. Не в пользу «Авангарда» может сыграть ситуация в клубе. Она достаточно напряжённая. В состав не попадают Лемтюгов и Пережогин, и усилились слухи об их конфликте со Скабелкой. Сам же белорусский специалист отмечает, что это не конфликт, а обычная ротация.

«Югра» может воспользоваться проблемами «Авангарда» и порадовать своих болельщиков. Хотя сделать это будет сложно. Видно, что Захаркин старается, но класса хоккеистам хватает далеко не всегда.

Прогноз Панышева: победа «Авангарда» за пределами основного времени.

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«Ак Барс» — «Спартак»

В Казани спартаковцы в последние годы играли неплохо, даже выигрывали. Но сейчас у команды Вадима Епанчинцева сложнейший календарь. Так что на этот раз красно-белым будет ох как не просто. «Ак Барс» — более мастеровитая и классная команда с отличными исполнителями, хотя некоторые из них пока играют не так, как хотелось бы многим. Например, Владимир Ткачёв, про которого уже много написано и сказано. Но всё равно «Ак Барс» будет прибавлять. Осталось только Гарипову перестать пропускать курьёзные шайбы. Отметим, что Билялов сыграл несколько матчей, и казанцы при нём побеждают.

У «Спартака» интересно будет посмотреть на Трунёва, который расторг контракт с «Северсталью» и перешёл в команду на правах свободного агента. Придётся сыграть без Хохлачёва, так как он травмирован. Очень интересный обмен получился с «Торпедо»: Сергиенко отправился в Нижний Новгород, а Аляев – в Москву. Епанчинцев с Жамновым пытаются встряхнуть команду, делая изменения в составе. Может быть, это пойдёт на пользу, но только в будущем.

Прогноз Панышева: победа останется за хозяевами.

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«Нефтехимик» — «Торпедо»

Команда Андрея Назарова потеряла один балл в Братиславе. Матч можно было завершать в основное время, но в итоге нижнекамские «волки» выиграли лишь в овертайме. Команда Скудры чередует победы с поражениями. Недавно в принципиальном волжском дерби был обыгран «Локомотив», но стабильности нижегородцам не хватает. Опять же Скудра постоянно тасует состав, пробует внести в него что-то новое.

«Торпедо» нельзя назвать явным фаворитом. Тем более в Нижнекамске. Мы помним, что первые три матча сезона «Нефтехимик» играл дома, и он провёл их очень уверенно, набрав максимальное количество очков. Конечно, пора прибавлять Николаю Жердеву. На него очень надеется Назаров. Может быть, эта игра для него в чём-то будет принципиальной, ведь в прошлом сезоне Николай выступал именно за нижегородский клуб.

Прогноз Панышева: победа «Нефтехимика» за пределами основного времени.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Авангард ХК Ак Барс ХК Динамо Рига ХК Нефтехимик ХК Салават Юлаев ХК Спартак ХК Торпедо ХК Югра
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