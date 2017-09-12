150 дней до Пхёнчхана. Что мы знаем об олимпийском хоккейном турнире

Старое и новое

Олимпийский хоккейный турнир стремительно приближается, и всё чаще все оперативные события в КХЛ и мировом хоккее мы будем воспринимать через призму будущих баталий на льду Пхёнчхана. Предстоящие Олимпийские Игры для хоккея станут новой попыткой взять свежий старт и слегка переформатировать болельщицкие ощущения: основной задачей станет подтверждение высочайшего уровня игры при отсутствии главных звёзд этого вида спорта.



Формат олимпийский баталий не претерпел изменений по сравнению с Сочи-2014. В групповом этапе примут участие 12 команд, которые будут разбиты на три группы: 8 команд были выбраны туда напрямую (согласно положению в рейтинге ИИХФ) Корея принимает участие на правах хозяйки, а норвежцы, немцы и словенцы попали на Олимпиаду через квалификацию. После трёх матчей группового этапа определятся четвертьфиналисты – ими станут победители групп и лучшая команда, занявшая второе место. Остальные сборные сыграют в 1/8 финала по стандартной схеме: пятая команда встретится с двенадцатой, шестая — с одиннадцатой, седьмая — с десятой и восьмая — с девятой.

Стоимость победы в своей группе на первом этапе можно оценить двояко. С одной стороны, те, кто попал в четвертьфинал напрямую, получат дополнительный день для восстановления и отдыха, что может оказаться важнейшим фактором на такой короткой дистанции. В то же время, преувеличивать роль одного дополнительного дня не стоит, поскольку матчи 1/8 финала могут способствовать сохранению игрового тонуса у соперников, а победители этих встреч выйдут в 1/4 финала с хорошим настроением. Каждая из сборных проведёт в Корее минимум 4 матча, а максимальным количеством игр является 7, если кто-то из участников 1/8 финала сумеет добраться до борьбы за золото.

Состав групп на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане



Группа А: Канада, Чехия, Швейцария, Республика Корея.



Группа В: Россия, США, Словакия, Словения.



Группа С: Швеция, Финляндия, Норвегия, Германия.



Словения, Германия, Норвегия – победители олимпийской квалификации.



Республика Корея – команда-хозяйка соревнований.

Для сборной России групповой этап будет повторением олимпийской программы Сочи-2014, где соперниками наших также были Словакия, Словения и США.

Жизнь без остановки. Один день с вице-комиссаром НХЛ Биллом Дэйли Пьер Лебрюн провёл один день в шкуре вице-комиссара НХЛ и очень устал.

Что будет без игроков НХЛ?

Впервые с 1994 года на Олимпийские Игры не приедут самые лучшие хоккеисты, поскольку Международный олимпийский комитет, ИИХФ и руководство НХЛ не смогли найти согласия. Все слухи о том, что у заокеанской лиги якобы есть таинственный запасной календарь сезона с наличием олимпийской паузы, оказались беспочвенны: на эту информацию руководители Национальной хоккейной лиги лишь удивлённо пожимали плечами и лишь повторяли слова об отказе.

Теплившаяся было болельщицкая надежда, что кому-либо из звёзд НХЛ удастся «проскочить» в свою сборную в индивидуальном порядке, воспользовавшись хорошим отношением со своим клубом, также была разрушена, причём сделало это ведомство Рене Фазеля. «Мы не допустим игроков с контрактом в НХЛ до олимпийской заявки», — отметил швейцарец, хотя ранее ИИХФ сама рекомендовала федерациям включать игроков из-за океана в расширенные списки кандидатов. «Мы своим клубам никаких дополнительных предостережений не делали, предостережений и угроз не рассылали. Мы не видим в этом проблемы. ИИХФ нас заверила, что ни один хоккеист из НХЛ не сыграет на Олимпиаде», — добавил вице-комиссар североамериканской лиги Билл Дэйли. Кроме этого, среди самих игроков НХЛ также нет единства по олимпийскому вопросу, причём это касается не только канадцев и американцев, но и представителей европейских сборных. «Я хотел бы сыграть на Олимпиаде. Но не собираюсь так делать. Уходить в середине февраля, бросать команду, партнёров. Так что, к сожалению, дверь для игроков НХЛ закрыта», — отметил капитан «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон.



Таким образом, история участия хоккеистов Национальной хоккейной лиги в олимпийском движении, закрыта – хотя, возможно, и временно. С 1998 года, когда самый великий дебютант Олимпиады в Нагано Уэйн Гретцки не смог завоевать даже бронзы, сборная Канады завоевала три золота (2002, 2010, 2014), сыграла финал мечты с командой США в Ванкувере-2010, и все мечты заокеанских хоккейных боссов воплотились в жизнь.

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Фаворит – Россия, а Ягр – главная звезда?

Отсутствие хоккеистов из-за океана отводит особую роль Континентальной хоккейной лиге, которая стала главным поставщиком хоккейных звёзд для олимпийского турнира. Лидеры, вернувшиеся из-за океана в Россию за последние годы, и общий статус сильнейшей европейской лиги, даёт команде Олега Знарка особенное преимущество, тем более, что календарь КХЛ полностью «заточен» под Олимпиаду – регулярный чемпионат будет остановлен после 28 января.

Предварительное расписание мужского турнира:



Групповой этап: 14 – 18 февраля



1/8 финала: 20 февраля



1/4 финала: 21 февраля



1/2 финала: 23 февраля



Матч за 3 место: 24 февраля



Финал: 25 февраля



Матчи турнира пройдёт в Союзном хоккейном центре и на Спортивной арене Университета Квандон.

Достаточно уверенно сманеврировала в новых условиях и сборная Канады, которая приняла участие в двух предсезонных турнирах в КХЛ, перенеся весь центр внимания на своих хоккеистов, выступающих в Старом свете. «Это будет замечательный турнир. Олимпиада есть Олимпиада, великое спортивное событие. Думаю, многие сборные сейчас поняли, что у них есть шанс выиграть медаль. У них не было возможности побороться за призы на предыдущих играх. Так что турнир будет невероятно напряжённым. Хоккеисты из многих стран захотят показать себя с наилучшей стороны», — сказал в начале августа генеральный менеджер канадцев Шон Бурк.

По иронии судьбы, самой пострадавшей командой от отказа НХЛ, стала сборная США. У американцев нет достойного представительства в Европе, создать собственный олимпийский штаб и организовать ряд подготовительных турниров им не удалось, поэтому ставка звёздно-полосатых будет сделана на молодых хоккеистов из студенческого хоккея и, возможно, точечного усиления из АХЛ. На последней Олимпиаде без энхаэловцев (Лиллехаммер-1994) сборная США заняла четвёртое место из шести в своей группе и разгромно уступила в четвертьфинале финнам (1:6).



Что же касается главной звезды предстоящих Игр, то ей может стать легендарный Яромир Ягр. Чешский суперветеран, которому в феврале исполнится 46 лет, пока находится без контракта, и участие в олимпийском турнире способно поставить красивую точку в фантастической карьере форварда. В легендарном 1998-м он вместе с партнёрами по сборной Чехии стал чемпионом, обыграв в финале россиян. 20 лет спустя у Яромира появляется новая возможность продемонстрировать всему миру свой талант и удивительное долголетие.



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