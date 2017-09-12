Великобритания, Румыния, Польша. Куда едут русские хоккеисты?

Российские легионеры из НХЛ всегда на виду. Даже про тех, кто выступает в АХЛ и юниорских канадских лигах, мы то и дело что-нибудь слышим. А вот Европа, которая в конце прошлого века приютила немало советских хоккеистов, словно закрыта железным занавесом. Низкий уровень чемпионатов и ещё более маленькие зарплаты отталкивают россиян от путешествий по континенту. Впрочем, даже сейчас наших хоккеистов можно отыскать почти в любом уголке Старого Света. Мы изучили составы элитных европейских лиг и наши немало любопытных персонажей.

Финляндия

Ещё в прошлом сезоне за финской лигой можно было следить ради Александра Георгиева. Бывший вратарь молодёжной сборной России успешно выступал за ТПС. Однако в межсезонье один из лучших голкиперов финского чемпионата принял решение попробовать себя за океаном, отправившись в фарм-клуб «Рейнджерс». Единственным россиянином в Liiga стал Вадим Перескоков. После Китая, где 24-летний форвард провёл прошлый сезон в составе «Куньлуня», он отправился в менее экзотичную Финляндию. Увы, его дебют за «Пеликанс» откладывается из-за травмы.

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Швейцария

Вот уже много лет главным русским в NLA считается Андрей Быков. Правда, русский он только условно. У сына Вячеслава Быкова, выступающего за «Фрибург», нет российского паспорта. А вот у Алексея Достойного гражданство двойное. Воспитанник швейцарского «Клотена» последние два года колесил по России, успев сменить три клуба, но ещё по ходу прошлого сезона вернулся в лигу, где провёл большую часть карьеры. От былого засилья российских легионеров в Швейцарии не осталось и следа.

Швеция

Шведская лига никого не была местом притяжения для российских хоккеистов. Даже в 90-е, когда наши игроки заполонили всю Европу, куда охотнее ехали в ту же Швейцарию, Германию или Чехию. Всего пару лет назад на хорошем счету в «Шеллефтео» находился Кирилл Кабанов, но вернувшись в Россию, скандально известный нападающий совершил роковую ошибку и вскоре пропал с радаров. Со времён Кабанова его соотечественники не появлялись ни в SHL, ни в Allsvenskan – второй по силе шведской лиге.

Дания

Норвегия

Поговаривают, что Кабанов может всплыть в Дании. Шведские СМИ уверяют, что он близок к переходу в «Ольборг». Пока же в этих двух северных странах российских легионеров нет. Даже уроженец Екатеринбурга и игрок сборной Дании Кирилл Старков предпочитает выступать в других европейских чемпионатах. Например, во второй швейцарской лиге. А ведь в 90-е в датском чемпионате играл Валерий Брагин, а Александр Смирнов даже был признан лучшим иностранным игроком в истории норвежской лиги.

Чехия

В чешской Элитсерии всегда можно было найти пару-тройку российских хоккеистов. В последнее время это в основном молодёжь, чьи родители могут себе позволить отправить ребёнка в Чехию. Правда, два года назад там успели засветиться такие известные игроки как Дмитрий Моня и Сергей Перетягин. В новом сезоне на всю Экстралигу будет всего один россиянин. Воспитанник ЦСКА Владислав Бойко после двух сезонов в Высшей лиге решил смениться обстановку. 21-летний форвард променял казанский «Барс» на «Динамо» из Пардубице.

Словакия

Если в «Словане», выступающем в КХЛ, нет ни одного русского игрока, то в словацком чемпионате с этого сезона таковых сразу семь. Их фамилии вам, правда, мало что скажут. Самый известный — лучший игрок Высшей лиги позапрошлого сезона Аслан Раисов. Просмотры в клубах КХЛ обернулись для него провалом, после чего уроженец Грозного решил подписать контракт со «Зволеном». И он такой не один. Все семь игроков проследовали по маршруту ВХЛ – Элитсерия, что уже напоминает миграцию. С «Попрадом» подписали контракты двое россиян, в том числе Владислав Богословский, на счету которого есть два матча за «Торпедо», а в ХК «Нове Замки» и вовсе сложилось целое русское трио во главе с экс-капитаном «Молота-Прикамье» Анатолием Раенко.

Германия

По тому, у скольких российских тренеров есть немецкие паспорта, можно наглядно проследить, насколько популярно было это направление в 90-х. В Германии играли Сергей Светлов, Олег Знарок, Илья Воробьёв и многие другие. Настоящей звездой DEL считался Сергей Березин. Нынче уровень немецкого чемпионата упал, денег там платят куда меньше, чем в КХЛ, а одними только условиями для жизни мало кого сейчас удивишь. До недавнего времени на всю лигу не было ни одного россиянина, но с этого сезона за «Нюрнберг» будет выступать Евгений Аланов. Этот 21-летний форвард в своё время был партнёром Константина Окулова по «Сибири-95», но не смог пробиться даже в молодёжную команду из Новосибирска и отправился покорять Германию.

Австрия

В 90-е «Клагенфурт» выступал Дмитрий Квартальнов. С этого сезона частью самого титулованного австрийского клуба стал Дмитрий Искорнев. Пока, правда, 20-летний хабаровчанин приехал только на просмотр. Да не в основу «Клагенфурта», а в его вторую команду, выступающую в Альпийской лиге.

Франция

Есть наши люди и во Франции. Четыре года назад Андрей Есипов неожиданно отправился из красноярского «Сокола» в «Бордо», на тот момент выступавшее во втором французском чемпионате. Уже через год Есипов со своей новой командой вышел в элиту, где отыграл два сезона. Этим летом 37-летний защитник, в своё время выигрывавший серебро МЧМ вместе с Ильёй Брызгаловым, Сергеем Зиновьевым и Алексеем Терещенко, сменил «Бордо» на «Мюлуз».

Великобритания

Совершенно неожиданно Великобритания стала местом притяжения для российских хоккеистов. EIHL с этого сезона стала чуть ли не самой русифицированной лигой в Европе. К миграции на острова подтолкнула революция в «Эдинбурге». У шотландского клуба появились русские владельцы, главным тренером стал Дмитрий Христич, а его советниками Дарюс Каспарайтис и Андрей Николишин. Разумеется, русский след не мог не сказаться и на формировании команды. К опытному Павлу Воробьёву, который выступает за «Эдинбург» второй год, присоединилось ещё шесть россиян, а также латыш Юрис Упитис. Самый известный из новичков – Александр Исламов, на счету которого пять сезонов в КХЛ за «Нефтехимик» и «Кузню». Российское представительство в Шотландии могло быть и шире, если бы Евгений Фёдоров не перешёл на тренерскую работу.



Впрочем, в это межсезонье по маршруту Россия – Великобритания уезжали не только в «Эдинбург». 22-летний Александр Мошканцев, который за два сезона в «Ладе» так и не смог открыть счёт своим голам в КХЛ, неожиданно отправился в «Ноттингем». И с первых же игр за новый клуб перспективный нападающий начал забивать. В Лиге чемпионов, где выступает «Ноттингем», на счету Мошканцева уже три шайбы в четырёх матчах. Кто знает, быть может, все они станут первопроходцам, которые прорубят для КХЛ окно в Великобританию? Неслучайно ведь слухи о появлении клуба из Лондона совпали с потоком российских хоккеистов на острова.

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Польша

Максимальный интерес к польскому хоккею наблюдался, когда Игорь Захаркин возглавлял местную сборную. Теперь Игорь Владимирович трудится в Ханты-Мансийске, а про существование хоккея в Польше мы как-то позабыли. А заря, ведь и в этом чемпионате есть наши люди. И если Михаил Потехин всю карьеру провёл в Чехии, то Дмитрий Самарин и особенно чемпион мира среди молодёжи 2006 года Сергей Огородников на родине более-менее известны. Оба прошлый сезон провели за «Ермак», а в межсезонье вместе перебрались в «Подхале Новы-Тарг». Россияне постараются помочь выиграть чемпионство команде, которая три последних сезона останавливается на стадии полуфинала.

Венгрия

Румыния

В лиге, которая формально считается венгерской, помимо шести местных клубов выступают два румынских и один австрийский. Ещё в прошлом сезоне мы могли пройти мимо этого чемпионата, но после недавних событий это будет непростительно. Сразу два известных российских хоккеиста пополнили состав румынской «Чиксереда». В город Меркуря-Чук перебрались Вячеслав Белов и Алексей Таратухин. И если 34-летний Белов, мучающийся из-за травм, почти полностью пропустил прошлый сезон, то участник Олимпиады в Турине буквально вчера выступал за «Амур» и новокузнецкий «Металлург». Удивительно, что трёхкратный чемпион России Таратухин не нашёл работу хотя бы в Высшей лиге. Отметим, что помимо российских новичков в «Чиксереде» собрались возрастные легионеры из Словакии и Чехии, игравшие за сборные и становившиеся чемпионами своих стран, но Таратухин среди них всё равно самый титулованный.

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Хорватия

Словения

Сербия

Традиционно местом притяжения российских хоккеистов на Балканах считалась Хорватия. Ещё в советские годы в Загребе успел поиграть Вячеслав Анисин. Немало россиян выступало «Медвешчак» за то время, пока хорватский клуб выступал в КХЛ. Но стоило им покинуть лигу, как в Загребе не осталось ни одного нашего соотечественника. Нет россиян и в Словении, а вот в Сербии, как ни странно, образовалась целая российско-белорусская диаспора. Год назад в «Цревну звезду» отправился белорусский тренер Игорь Кривошлык, а вместе с ним и ряд игроков с постсоветского пространства. Непосредственно россиян в белградской команде трое: Александр Костиков, Святослав Акимов и чемпион МХЛ в составе «Омских Ястребов» Марк Солянкин-Пастернак.

Италия

Последним русским, который играл в элите итальянского хоккея, был сын обладателя Кубка Стэнли Дмитрия Миронова. Перед тем, как заглянуть на Апеннины, Егор Миронов выступал исключительно за океаном. В сезоне-2011/12 американский гражданин российского происхождения провёл 17 игр за итальянскую «Фассу», после чего принял решение завершить карьеру в 25 лет.