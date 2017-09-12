20 снайперов без голов. Кто в КХЛ разучился забивать?

В КХЛ идёт уже четвёртая неделя регулярного чемпионата, но в лиге остаётся немало нападающих, не выполняющих своих прямых обязанностей. Сложно требовать голов с форвардов оборонительного плана, выходящих в четвёртом звене. А вот с тех, кто считаются снайперами, и спрос особый. Мы выделили двадцатку игроков, которых на старте сезона поразила голевая засуха. Главное условие – результативная игра в недалёком прошлом и достаточно игрового времени в настоящем.

Матчи: 7

Броски: 6

Игровое время: 14:39



У Петериса Скудры проблема: не забивают легионеры. И если голевую засуху Жиги Еглича можно объяснить травмой соотечественника Яна Муршака и тем, что словенец ранее не играл за российские клубы, то вот с Сергея Костицына спрос особый. Ему в Нижнем Новгороде знакомо всё: от бортов «Нагорного» до требований главного тренера «Торпедо». Тем не менее, пока возвращение Костицына-младшего на берега Волги себя не оправдывает.

8 игроков, от которых могут отказаться клубы КХЛ От каждого из них ждут большего, а некоторые и вовсе получают заоблачные зарплаты.

Матчи: 9

Броски: 17

Игровое время: 18:05



Не идут дела и у старшего из братьев Костицыных. В опытном форварде, немало поигравшем за океаном, Майк Кинэн видел вожака собранной почти с нуля команды, но на старте сезона «Куньлунь» тащат на себе канадцы. Белорус же пока сидит на сухом пайке и исполняет роль отбойного молотка: 19 силовых приёмов – это больше, чем у кого-либо в команде.

Матчи: 6

Броски: 16

Игровое время: 15:58



В КХЛ выступают два Владимира Ткачёва. Оба – форварды, и оба стартовали неважно. Но если казанец свой первый гол с горем пополам забил, то лучший новичок прошлого сезона, его полный тёзка из «Адмирала», пока не может не только отличиться, но и набрать первые очки. С тем, что связка Ткачёв – Саболич перестала приносить дивиденды, во многом связано низкое место дальневосточников в таблице.

Кризис в игре Пережогина начал отчётливо проявляться ещё по ходу прошлого плей-офф, а со сменой главного тренера только обострился.

Матчи: 6

Броски: 8

Игровое время: 11:42



Лучший бомбардир в истории «Авангарда» переживает не лучшие времена. Кризис в игре Пережогина начал отчётливо проявляться ещё по ходу прошлого плей-офф, а со сменой главного тренера только обострился. Погрузневший форвард порой банально не доезжает до ворот. Андрей Скабелка давал немало шансов ветерану, но после шести игр без голов его терпение лопнуло. Дерби с «Сибирью» Пережогин смотрел уже с трибун.

Скабелка покорил «Сибирь», убрав Пережогина и Лемтюгова Зато Дмитрий Кугрышев забросил первую шайбу за «Авангард».

Николай Лемтюгов («Авангард»)

Матчи: 5

Броски: 7

Игровое время: 14:28



Ещё один опальный нападающий «Авангарда», о чьём будущем ходит немало слухов. Наставник омичей уверяет, что отсутствие Лемтюгова в заявке второй матч подряд – всего лишь ротация и ничего больше, но вряд ли кто-то будет отрицать, что форвард не показывает своей лучшей игры. Лучший снайпер и бомбардир «ястребов» образца прошлого сезона никак не может подстроиться под динамичный стиль Скабелки, что сказывается на его статистике.

Итоги дня: Лемтюгов уйдёт из «Авангарда»? Наш корреспондент побывал на тренировке «Авангарда» в Новосибирске.

Симон Энеруд («Сочи»)

Матчи: 4

Броски: 8

Игровое время: 16:12



Когда боссы «Сочи» подписывали MVP шведского плей-офф, то наверняка рассчитывали, что поймали золотую рыбку. Да только форвард, вдруг выстреливший в решающей стадии сезона, никогда не набирал и 30 очков за регулярный чемпионат. Вот и на берегу Чёрного моря он выглядит крайне неубедительно: 0+0 и «-6» по показателю полезности. Последнее время Энеруд и вовсе перестал попадать в состав. Впрочем, не многим лучше дела и у канадца Эрика О’Делла, который также не может открыть счёт своим голам в новом сезоне.

Матчи: 8

Броски: 21

Игровое время: 18:30



Чтобы понять, в чём причина провального старта «Югры», достаточно взглянуть на статистику нападающих ханты-мансийского клуба. 12 из 16 форвардов проводят старт чемпионата с нулём в графе «заброшенные шайбы». Однако со Скачкова спрос особый. Игорь Захаркин его активно пиарил, позиционируя именно как снайпера. Видимо, главный тренер «мамонтов» вспоминал сезон, когда Евгений наколотил 22 гола за «Трактора». Да только с тех пор минуло уже восемь лет.

Савинайнен уже второй раз проваливался в КХЛ и, похоже, это просто не его лига.

Матчи: 8

Броски: 14:49

Игровое время: 14:49



В Ханты-Мансийске одумались и сняли внутренний мораторий на легионеров, но эффекта от этого решения пока не видно. Вели-Матти Савинайнен – единственный иностранец, прошедший с командой Игоря Захаркина все сборы, но в официальных матчах на его счету пока лишь одна передача. А ведь руководителей «мамонтов» предупреждали, что статус лучшего снайпера финского чемпионата не гарантирует ровным счётом ничего. Савинайнен уже второй раз проваливался в КХЛ и, похоже, это просто не его лига.

Петух клюнул. Спасут ли «Югру» Захаркин и легионеры от исключения из КХЛ? «Югра» отменила мораторий на легионеров. Спасут ли иностранцы и Игорь Захаркин клуб из Ханты-Мансийска от исключения из КХЛ?

Матчи: 5

Броски: 5

Игровое время: 13:17



На протяжении двух последних сезонов Галиев выбивал двадцатку голов в составе фарм-клуба «Вашингтона». Для АХЛ статистика вполне приличная, которая позволяла полагать, что у новоявленного казанского «барса» и в КХЛ всё будет в порядке с результативностью. Однако на старте сезона не идёт игра как у самого Станислава, так и у всего звена Галиев – Ткачёв – Чибисов. В большинстве матчей «Ак Барса» он остаётся в тени, особо не угрожая воротам.

Матчи: 8

Броски: 11

Игровое время: 12:47



«Лада» — не первый клуб, который поверил, что сможет перезапустить карьеру Игоря Скороходова. В сезоне-2012/13 он забросил 27 шайб за «Югру», но тот результат оказался для него пиковой точкой. Чем дальше – тем ниже сползали показатели опытного форварда. Не помогло Игорю даже то, что Артис Аболс какое-то время выпускал его с самой «горячей» связкой волжан Зернов – Бабенко. Как результат – всего 7 минут в матче со СКА.

Матчи: 8

Броски: 11

Игровое время: 16:55



С каждым своим сезоном в «Локомотиве» омич Аверин забивал всё больше и больше. Путь от 11 голов до 21 он проделал за четыре года. Казалось, что из форварда-трудяги он вырос в добротного снайпера. Что случилось с Егором в прошлом сезоне, вряд ли сможет объяснить даже он сам. Партнёры и игровое время особо не поменялись, а вот результативность обвалилась резко – всего четыре гола в регулярном чемпионате. Была надежда, что летом Аверину удастся перезагрузиться, но воз и ныне там. За девять матчей он выжал из себя всего две передачи, хотя продолжает выходить во втором звене.

Шмелёв и ещё 9 хоккеистов КХЛ, которым нужно сменить команду Иначе вскоре мы можем о них совсем забыть.

Матчи: 7

Броски: 20

Игровое время: 19:38



Когда чешский легионер «Нефтехимика» штамповал голы на предсезонке, болельщики «Сибири» искусали все локти. Ведь это руководство их клуба добровольно отказалось от Нестрашила, сославшись на его проблемы со здоровьем. Однако официальные игры сменили предсезонные, а карета превратилась в тыкву. То ли из-за больной спины, то ли по другим причинам, но Андрей никак не может забить. Хотя на отсутствие доверия со стороны Андрея Назарова ему стоит жаловаться в последнюю очередь.

Андреас Турессон («Куньлунь»)

Матчи: 6

Броски: 13

Игровое время: 13:08



Не один Костицын пока не может забить за «Куньлунь», но и Андреас Турессон. У него уже есть неудачный опыт игры в КХЛ. Три года назад его выгнали из «Сибири», не дожидаясь окончания сезона. Но тогда претензии к Турессону сводились к его игре в обороне и самоотдаче. С результативностью у него был полный порядок: 6 голов в 6 играх. Теперь на той же дистанции – баранка. Отчасти пробуксовка Турессона на старте может быть связана с предсезонкой, пропущенной из-за проблем с глазом. Но надолго ли хватит терпение Железного Майка? Одного шведа в лице Рикарда Йюнге он уже выгнал.

Как Кинэн «съел» Кречина. Все хотят китайских денег Теперь вся власть у Железного Майка.

Олли Палола («Йокерит»)

Матчи: 6

Броски: 7

Игровое время: 15:25



Когда этот финн не заиграл в «Витязе», это больше напоминало несчастный случай, стечение обстоятельств. Бывает так, что классный игрок попадает не в свою команду и всё идёт наперекосяк. На родине Олли дважды становился лучшим снайпером лиги, а прошлый сезон провёл в Швеции, где реабилитировался за подольский конфуз. Попытка со второго захода взять штурмом КХЛ, но теперь уже в комфортных условиях, оборачивается для Палолы очередным провалом. На последний матч «Йокерита» в Хабаровске он даже не попал в состав, за что может винить только себя.

Попытка со второго захода взять штурмом КХЛ, но теперь уже в комфортных условиях, оборачивается для Палолы очередным провалом.

Матчи: 9

Броски: 20

Игровое время: 16:26



Чешский форвард недавно разродился интервью, в котором заявил, что после скандала с «Динамо» в российские клубы он больше ни ногой. Да только жизнь в словацкой столице и вовремя выплаченная зарплата пока никак не сказываются на игре Кашпар. Форвард, который на протяжении трёх сезонов подряд забивал по 16 шайб, никак не может открыть счёт своим голам в стартовавшем сезоне. Если Лукаш не конвертирует броски в голы, то вскоре «Слован» может взять пример с «Динамо» и поместить его в список отказов.

Матчи: 6

Броски: 9

Игровое время: 16:12



Когда в Екатеринбурге подписывали контракт с двукратным обладателем Кубка Стэнли, то наверняка рассчитывали на большую отдачу. Из нападающих «Автомобилиста» больше Дуайта Кинга играет только Францис Паре, но если на счету Паре уже три шайбы, то его более именитый соотечественник пока довольствуется голевыми передачами. Впрочем, Кинг такой не один. У словенца Рока Тичара идентичные 0+3 в 6 играх. Учитывая, что в составе уральцев шесть легионеров, каждому нужно срочно прибавлять, иначе можно угодить в запас.

Мартиньш Карсмус («Динамо» М)

Матчи: 9

Броски: 12

Игровое время: 16:32



Вряд ли латвийский форвард «Динамо» заслуживает жёсткой критики. Он по-прежнему лидер команды. Карсмус идёт в каждый стык, не жалеет себя, а его шесть передач – лучший показатель среди всех динамовцев в этом сезоне. Да только от Мартиньша мы привыкли видеть голы. Последние семь лет он забивает минимум по десять шайб, а по итогам прошлого сезона и вовсе стал лучшим снайпером бело-голубых. Нынче он заметно отстаёт от привычного голевого графика.

Роман Горак («Витязь»)

Матчи: 8

Броски: 13

Игровое время: 18:29



Команда-сенсация прошлого сезона проваливает старт чемпионата. Многое в нынешних результатах «Витязя» было предсказуемо. Например, неудачная игра новых легионеров. Финские нападающие, пришедшие в межсезонье, значительно уступают Миро Аалтонену. А вот то, что захандрил Роман Горак, должно быть неприятным сюрпризом для Валерия Белова. На кого-то четыре передачи чеха, быть может, и произведут впечатление, но от легионера, стабильно забивающего по 15 шайб за сезон, мы вправе ждать совсем другого.

Матчи: 8

Броски: 13

Игровое время: 17:39



Голы – это не главная специализация американца. Всё-таки Райан Стоа – центральный нападающий, а значит, должен вести игру своего звена, отрабатывать в обороне и солидно выглядеть на вбрасываниях. И если снабжать передачами Хохлачёва ему более-менее удаётся, то игра на «точке» явно провисает. Стоа приучил спартаковских болельщиков к тому, что он сам может вытащить на себе игру звена. 22 гола в прошлом сезоне позволили Райну стать лучшим снайпером и бомбардиром «Спартака», тем удивительнее отсутствие заброшенных шайб в новом сезоне.

Александр Фролов («Амур»)

Матчи: 9

Броски: 14

Игровое время: 16:31



Кто-то возразит, мол, когда это Фролов был снайпером? Те, кто помнят седобородого форварда исключительно по КХЛ, вряд ли ждут от форварда подвигов в каждом матче. Да только в НХЛ он, бывало, забивал и по 30 шайб за сезон. С переездом в Россию голевое чутьё Фролова куда-то испарилось, но когда вам доверяют место во втором звене и дают ассистентскую нашивку, должен быть хоть какой-то результат. «Амур» удачно начал новый сезон, но заслуга форварда-ветерана в этом минимальна.