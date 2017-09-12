«Точку на карьере Сёмина в КХЛ ставить нельзя». Ответы на вопросы читателей

11 сентября состоялся прямой эфир в паблике «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте» с Павлом Панышевым. Наш обозреватель в течение часа отвечал на вопросы читателей. Ниже — самые интересные темы.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»



— Что можете сказать по поводу обмена Сергиенко – Аляев между «Спартаком» и «Торпедо»?

— Генменеджер «Спартака» Алексей Жамнов давно хотел заполучить Аляева. Артём – атакующий защитник, он нужен под большинство. Пока не очень получается у Вилле Лаюнена, которого взяли на место ушедшего Мэттью Гилроя. Договорились с «Торпедо», в Нижний отправился Сергиенко. Он больше домосед, Скудре нужен был такой игрок. Считаю, получился равноценный обмен. Может, чуть больше от него выиграл «Спартак». Этот обмен – большой плюс для самого Аляева, он третий сезон подряд начинает в «Сарове». Человеку нужно играть в клубе КХЛ. Ну а для Сергиенко «Торпедо» — не чужой клуб. Он там уже выступал.

— Почему защитник Александр Кутузов до сих пор без команды, он требует больших денег?

— Не думаю, что Кутузов просит больших денег, но у него серьёзные проблемы с коленями. Это – основная причина. Александр крепкий и хороший защитник, но проблемы со здоровьем сказываются. Естественно, если появятся предложения, Кутузов вряд ли станет заламывать сумасшедший ценник. Видимо, нет вариантов, а в Высшую лигу он ехать не хочет.

Сёмин: мне есть что доказывать, хочу ещё раз побороться за кубок Гагарина Александр Сёмин не собирается заканчивать с хоккеем и обещает вернуться на свой уровень.

— Будет ли Александр Сёмин и дальше играть в ВХЛ?

— Сейчас он выступает в «Соколе», но хочет получить контракт в КХЛ. Но, в отличие от Кутузова, у него серьёзные запросы. Меньше, чем за 70 миллионов рублей он играть вряд ли согласится. Соответственно, 60-70% команд можно смело исключать, они такие деньги платить не будут. Конечно, многие по-прежнему вспоминают его неудачный прошлогодний плей-офф. Сёмин – опытный хоккеист, мог бы помочь многим клубам. Точку на его карьере в КХЛ ставить нельзя. Но денежный вопрос далеко не последний.



— Надолго ли Евгений Артюхин в «Динамо»?

— Это больше вопрос с Владимиру Воробьёву. Главное, за чем ему нужно следить – дисциплина. Если он будет много удаляться, то может надолго не задержаться. Если же Евгений покажет силовой хоккей, а также продолжит забивать, как он это делал в матче с рижским «Динамо», то до конца сезона доиграет. Дальше будут решать менеджеры «Динамо» и главный тренер.

Сёмин – опытный хоккеист, мог бы помочь многим клубам. Точку на его карьере в КХЛ ставить нельзя.

— Что за история с Пережогиным и Лемтюговым в Омске?

— Скабелка говорит, что это просто ротация. Именно поэтому они перестали попадать в состав. На самом деле, напряжённая ситуация в клубе присутствует. Не только с этими хоккеистами, но и с Лаутой. Могу сказать, что в системе «Авангарда» его не будет. Нынешнее положение дел Артура не устраивает, человек хочет играть не в «Сарыарке», а в КХЛ. При Скабелке играть в первой команде Лауте не суждено. Пережогин и Лемтюгов – более высокооплачиваемые и известные хоккеисты. Поэтому Скабелка не может их так сильно прижать, как он это сделал с Лаутой. Так можно и гнев болельщиков на себя навлечь. Сейчас в «Авангарде» ситуация похожая на ту, которая была в «Сибири» в конце прошлого сезона.



— Что с «Трактором»? Брюле обменяли и сразу начались проблемы.

— Я бы не стал делать акцент именно на Брюле. Он не подошёл под систему команды. Да, Жильбер уже успел забить за «Куньлунь», но «Трактор» в целом выступает средне исходя из своего состава. В команде нет суперзвёзд, но коллектив боевой. Думаю, они будут играть в плей-офф. Приятные впечатления оставляет главный тренер Анвар Гатиятулин. У команды всё будет нормально.

— «Барыс» — лидер Востока. Неожиданность ли это и чем кормят Доуса, что он так резво заиграл?

— Кормят в Астане отлично. Недавно гостил в столице Казахстана на предсезонном турнире. Наверное, Найджела тоже не обижают. Если серьёзно, то Доус в полном порядке, просто красавец. Идёт по пути Боченски, который побил все возможные рекорды, принадлежавшие легионерам в КХЛ. Может, уход Брэндона и Бойда положительно на нём сказался? Человек переживает вторую молодость. Неожиданностью выступление «Барыса» я бы не назвал. В Астане снова угадали с иностранцами. Посмотрите, как заиграли Вей и Диц. Потрясающе! Плюс сохранили Даллмэна.

Вей и Диц рвут КХЛ на лоскуты. Как «Барыс» искал своих лучших легионеров Даллмэна до приезда в КХЛ тоже никто не знал.

— Шмелёву нужна перезагрузка, чтобы он не загубил свою карьеру в ВХЛ. Может ли «Сибирь» стать тем клубом, где он начнёт всё сначала?

— Сомневаюсь, что мы увидим Сергея в «Сибири». В «Спартаке» в последнее время он получал 18 миллионов. Вряд ли Кирилл Фастовский захочет платить Шмелёву такие деньги. Сейчас он перезагружается в «Химике» вместе со Стасом Чистовым. Про Чистова, кстати, говорят очень хорошие вещи, он впахивает в Воскресенске. Ну а Шмелёва в своё время даже Леонид Вайсфельд хотел заполучить в «Салават Юлаев». Но с каждым годом Сергей стал играть всё хуже.



— Прокомментируйте переход Константина Глазачева в «Адмирал».

— Константин в последнее время активно тренировался с другими свободными агентами. Не назову этот переход плохим. Единственный минус – Глазачев лечился весь прошлый сезон. Травмы его преследуют, не дают играть в полную силу. В этом плане Мухометов и Андриевский рискуют. Но в целом нормальный переход.

В Астане снова угадали с иностранцами. Посмотрите, как заиграли Вей и Диц. Потрясающе! Плюс сохранили Даллмэна.

— Что происходит с «Нефтехимиком»? Команда резво стартовала, но затем стала выступать хуже. Повлияла ли травма Ганзла?

— Травма Ганзла повлияла, это безусловно. Как бы он вообще не покинул «Нефтехимик», Андрей Назаров – требовательный специалист. Терпеть постоянные травмы и болячки он не станет. Возможно, чех покинет «Нефтехимик», но утверждать не будем. Команда выиграла в Братиславе, однако потеряла там одно очко. Посмотрим, как нижнекамцы сыграют с «Торпедо».



— Пастрняк в КХЛ – это реально?

— Вполне. Такой мастер украсит нашу лигу. Но опять же всё упирается в деньги. Тот контракт, который он хочет, ему могут дать разве что СКА, ЦСКА, «Ак Барс» и «Салават». Проблема и с вакантными местами. У Билялетдинова последним легионером стал Клинкхаммер, в Уфе недавно обожглись на Кубалике. На таком же молодом чехе, как и Давид.

«Ни разу не отговаривали игроков от перехода в СКА или ЦСКА – это глупо» «Дело Зарипова», игра Ковальчука, переход Радулова в «Даллас», работа профсоюза – в интервью с ведущими хоккейными агентами России.

— Почему «Трактор» не взял Семёна Кокуёва?

— Я тоже думал, что они с Рыбаковым из московского «Динамо» вернутся обратно в «Трактор» вместе. Губарев и Сеничев не видят Семёна в Челябинске, но и сам форвард никак себя в московской команде не проявил. Кокуёв получил пробный контракт в «Северстали». Вишневский через него прошёл, очередь за Семёном.



— Стоит ли разрешить продажу пива на всех аренах КХЛ?

— Хороший вопрос. Безусловно, нужно продавать пиво на всех спортивных мероприятиях. Ничего плохого в этом нет. Если человек хочет напиться – он сделает это на улице за углом. На стадионе люди отдыхают. Нет ничего страшного в том, если человек придёт с работы и выпьет пару бокалов пива. Некоторые команды могут получать с продажи пива доход.

Сомневаюсь, что мы увидим Сергея в «Сибири». В «Спартаке» в последнее время он получал 18 миллионов. Вряд ли Кирилл Фастовский захочет платить Шмелёву такие деньги.

— Какие три команды из КХЛ уберут в следующем сезоне?

— Давайте сделаем так: назовём группу риска. Точно не уберут команды с Дальнего Востока. «Амур», «Адмирал», «Куньлунь» — они будут играть. «Сочи» и «Нефтехимик» тоже не тронут. Главный кандидат – «Югра». В группе риска находится «Лада», «Северсталь», «Слован», у которого постоянные проблемы с выплатой зарплаты хоккеистам. Ригу и Минск оставят, а вот «Витязь» могут объединить с московским «Динамо».



— Что слышно про Андрея Сафронова и есть ли продвижения в плане выплат долгов?

— Никаких продвижений нет, «Динамо» не выплатило ни копейки. Ситуация никак не меняется. Более того, нынешняя команда занимается в тренажёрном зале «Спартака», так как бывшее руководство бело-голубых забрало все тренажёры из динамовской раздевалки, они находились в собственности Андрея Сафронова. Его видели на хоккее, он в России.



— Как вам игра Рикарда Йюнге?

— Рикард много где себя зарекомендовал. Но он совершил ошибку: надо было оставаться в Нижнекамске. Его агент начал что-то выдумывать, в итоге он ушёл на меньшие деньги в «Куньлунь». Кстати, швед стал одной из причин раздора между Кинэном и Кречиным. Майка не устроила игра этого форварда. Сейчас Йюнге показывает не особо хороший хоккей.

— Вернётся ли Вячеслав Быков в КХЛ? В ЦСКА или другой клуб?

— В ЦСКА работает Игорь Никитин, вы же не думаете, что «армейцы» будут менять тренера каждый год. В ближайшее время мы не увидим Быкова в КХЛ. Он занимается семьёй в Швейцарии. У Быкова всё хорошо. Он будет работать только в топ-клубе, а там все позиции сейчас заняты. Работу ищут Разин, Буцаев, Квартальнов. Быков, думаю, особо не рвётся.



— Скабелка способен наладить игру «Авангарда» или уйдёт до нового года?

— У «Авангарда» тренера могут уводить даже в перерыве матча. Может произойти всё, что угодно. Скабелка может поставить игру омичам, в том числе и в обороне. Но если будет проваливаться, то вполне может уйти.



— Почему Дмитрия Квартальнова уволили из ЦСКА? Он без работы, а ведь мог вернуться в «Сибирь».

— Фастовский выходил на него, но у «Сибири» нет таких денег. Квартальнов сделал себе имя, запросы у него соответствующие. Они просто не договорились по деньгам. Да и «Сибирь» для Квартальнова – пройденный этап. А уволили из ЦСКА из-за того, что не выиграл кубок Гагарина. Всё банально.



— Попадёт ли «Северсталь» в плей-офф?

— Думаю, что на 90% нет. В команде хватает возрастных игроков, чьи лучшие годы позади. Конкуренция на Западе сумасшедшая.



— Доработает ли Павел Зубов главным тренером «Сибири» до конца сезона?

— Скорее да, ведь Фастовский не любит увольнять главных тренеров. Тем более по ходу чемпионата.



— Какая из команд вас удивила, а какая разочаровала?

— С лучшей стороны удивил «Барыс», разочаровало рижское «Динамо». В Риге уже болельщики на трибунах свистят.

Точно не уберут из КХЛ команды с Дальнего Востока. «Амур», «Адмирал», «Куньлунь» — они будут играть. «Сочи» и «Нефтехимик» тоже не тронут.

— В какой команде произойдёт первая отставка главного тренера?

— В рижском или минском «Динамо». Или же Гулявцева уволят из «Северстали». Но там Кознев не любит шевелиться, мне кажется, что его нынешняя ситуация устраивает.

