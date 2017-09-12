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Игорь Захаркин
Текст: Роман Соловьёв
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Итоги дня КХЛ: «Мне стыдно». Первым из тренеров уволят Захаркина?

Скривенс опять чудит в Уфе, а «Спартак» выиграл в Казани.
12 сентября 2017, вторник. 22:40 Хоккей

Скривенс опять начудил, но «Салават» выиграл

До поездки в Уфу рижские динамовцы проиграли все пять домашних матчей! Игра с «Салаватом Юлаевым» тоже сложилась для них не лучшим образом. В начале второго периода швед Линус Умарк забросил шайбу с передачи Йоонаса Кемппайнена, а в третьем периоде датчанин Филип Ларсен отметился очередной шайбой при игре в большинстве.

Голкипер хозяев Бен Скривенс должен сыграть на ноль, но за пять минут до конца основного времени он преподнёс подарок рижанам. Скривенс неудачно сыграл на выходе клюшкой, после чего Брэндон Макмиллан завёз шайбу в пустые ворота. К счастью, для уфимцев ошибка голкипера не стала роковой и команда начала домашнюю серию с победы.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 сентября 2017, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
2 : 1 0:0, 1:0, 1:1
Динамо Р
Рига
1:0 – Умарк (Кемппайнен) – 21:14 (5x5), 2:0 – Ларсен (Хартикайнен, Умарк) – 42:52 (5x4), 2:1 – Макмиллан (Кристо) – 55:49 (5x5)
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«Авангард» не пощадил «Югру»

Омская команда после невзрачной игры в Новосибирске вышла на лёд в Ханты-Мансийске с серьёзным настроем. Уже на первой минуте встречи шикарный бросок удался Семёну Кошелеву – 1:0. Затем «Авангард» выстоял в меньшинстве, после чего воспользовался шансом при реализации лишнего. К концу второй трети игры счёт уже был 5:0, а всего «Авангард» реализовал 4 из 5 попыток при игре в большинстве.

В самом конце встречи первую шайбу в сезоне забросил нападающий Александр Пережогин, который не попал в состав в матче с «Сибирью». К слову, «Югра» сыграла семь раз в большинстве, но Доминик Фурх отразил все 27 бросков по своим воротам. «Авангард» одержал третью победу подряд, а ханты-мансийцы потерпели третью неудачу кряду. После матча руководство «Югры» сообщило, что будущее Захаркина определится в ближайшее время.

Захаркин: мне следует извиниться, что у «Югры» нет характера, мне стыдно
КХЛ - регулярный чемпионат
12 сентября 2017, вторник. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
0 : 7 0:2, 0:3, 0:2
Авангард
Омская область
0:1 – Кошелев – 00:50 (5x5), 0:2 – Эверберг (Густафссон) – 18:11 (5x4), 0:3 – Пьянов (Михеев, Осипов) – 24:24 (5x5), 0:4 – Кошелев (Михеев, Пьянов) – 30:23 (5x4), 0:5 – Березин (Михеев, Меньшиков) – 35:41 (5x4), 0:6 – Кугрышев (Петерссон) – 42:15 (5x3), 0:7 – Пережогин (Фисенко, Мартынов) – 56:39 (5x5)
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Три очка Максвелла принесли «Спартаку» победу в Казани

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев внёс большие изменения в состав команды на матч с «Ак Барсом». Свой дебютный матч в КХЛ провёл Максим Цыплаков, первые игры в сезоне — Максим Потапов и Евгений Кулик, а первые матчи за красно-белых – новички Артём Аляев и Максим Трунёв.

В самом начале матча Вячеслав Лещенко нашёл передачей Райана Стоа, тот убежал от Маркова и Яруллина и открыл счёт в матче. После этой шайбы в активе американца стало 100 очков в КХЛ.

«Ак Барс» ожидаемо смог сравнять счёт и вновь выйти вперёд, но затем у «Спартака» оформил дубль Бен Максвелл и на очередной перерыв лидером в матче ушли москвичи.

За 5 минут до конца основного времени Яруллин исправился за ошибку в начале встречи, сравняв счёт – 3:3.Но это максимум, что удалось сделать казанцам. За 36 секунд до конца овертайма Вилле Лаюнен принёс «Спартаку» победу.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 сентября 2017, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
3 : 4 0:1, 2:2, 1:0, 0:1
Спартак
Москва
0:1 – Стоа (Лещенко) – 03:21 (5x5), 1:1 – Глинкин (Глухов) – 22:06 (5x5), 2:1 – Азеведу (Ландер, Токранов) – 26:38 (5x4), 2:2 – Максвелл (Юдин, Мирнов) – 31:05 (5x5), 2:3 – Максвелл (Мирнов) – 35:36 (5x4), 3:3 – Яруллин (Азеведу, Секач) – 55:15 (5x5), 3:4 – Лаюнен (Лещенко, Максвелл) – 64:24 (3x3)

«Торпедо» одержало третью победу подряд

«Торпедо» пришлось тяжело в начале матча с «Нефтехимиком» из-за двух удалений подряд. По окончании второго Дамир Шарипзянов хлёстко бросил от синей линии – 1:0. Голевую передачу в этом эпизоде оформил Николай Жердев, набравший первое очко за нижнекамцев. А уже в начале второго периода Эмиль Галимов забросил свою первую шайбу за «Нефтехимик» после возвращения из «Локомотива», удвоив преимущество хозяев.

Нижегородцы не собирались сдаваться и прибрали инициативу к своим рукам. В конце второго периода Денис Баранцев дважды реализовал большинство и сравнял счёт. Игра дошла до овертайма, где шайба Егора Дугина принесла победу нижегородцам. Команда Петериса Скудра добилась третьего успеха подряд.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 сентября 2017, вторник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
2 : 3 1:0, 1:2, 0:0, 0:1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 – Шарипзянов (Жердев, Нестрашил) – 10:41 (5x5), 2:0 – Галимов (Куликов) – 25:48 (5x5), 2:1 – Баранцев (Еглич, Даугавиньш) – 35:39 (5x4), 2:2 – Баранцев (Еглич, Дугин) – 38:40 (5x4), 2:3 – Дугин (Кундратек) – 63:38 (3x3)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Авангард ХК Ак Барс ХК Динамо Рига ХК Нефтехимик ХК Салават Юлаев ХК Спартак ХК Торпедо ХК Югра
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