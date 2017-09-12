Итоги дня КХЛ: «Мне стыдно». Первым из тренеров уволят Захаркина?

Скривенс опять чудит в Уфе, а «Спартак» выиграл в Казани.

Скривенс опять начудил, но «Салават» выиграл

До поездки в Уфу рижские динамовцы проиграли все пять домашних матчей! Игра с «Салаватом Юлаевым» тоже сложилась для них не лучшим образом. В начале второго периода швед Линус Умарк забросил шайбу с передачи Йоонаса Кемппайнена, а в третьем периоде датчанин Филип Ларсен отметился очередной шайбой при игре в большинстве.

Голкипер хозяев Бен Скривенс должен сыграть на ноль, но за пять минут до конца основного времени он преподнёс подарок рижанам. Скривенс неудачно сыграл на выходе клюшкой, после чего Брэндон Макмиллан завёз шайбу в пустые ворота. К счастью, для уфимцев ошибка голкипера не стала роковой и команда начала домашнюю серию с победы.

20 снайперов без голов. Кто в КХЛ разучился забивать? Среди них Лемтюгов, Пережогин и полно легионеров.

«Авангард» не пощадил «Югру»

Омская команда после невзрачной игры в Новосибирске вышла на лёд в Ханты-Мансийске с серьёзным настроем. Уже на первой минуте встречи шикарный бросок удался Семёну Кошелеву – 1:0. Затем «Авангард» выстоял в меньшинстве, после чего воспользовался шансом при реализации лишнего. К концу второй трети игры счёт уже был 5:0, а всего «Авангард» реализовал 4 из 5 попыток при игре в большинстве.

В самом конце встречи первую шайбу в сезоне забросил нападающий Александр Пережогин, который не попал в состав в матче с «Сибирью». К слову, «Югра» сыграла семь раз в большинстве, но Доминик Фурх отразил все 27 бросков по своим воротам. «Авангард» одержал третью победу подряд, а ханты-мансийцы потерпели третью неудачу кряду. После матча руководство «Югры» сообщило, что будущее Захаркина определится в ближайшее время.

Захаркин: мне следует извиниться, что у «Югры» нет характера, мне стыдно

«Точку на карьере Сёмина в КХЛ ставить нельзя». Ответы на вопросы читателей Павел Панышев рассказал о трансферных новостях и не только.

Три очка Максвелла принесли «Спартаку» победу в Казани

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев внёс большие изменения в состав команды на матч с «Ак Барсом». Свой дебютный матч в КХЛ провёл Максим Цыплаков, первые игры в сезоне — Максим Потапов и Евгений Кулик, а первые матчи за красно-белых – новички Артём Аляев и Максим Трунёв.

В самом начале матча Вячеслав Лещенко нашёл передачей Райана Стоа, тот убежал от Маркова и Яруллина и открыл счёт в матче. После этой шайбы в активе американца стало 100 очков в КХЛ.

«Ак Барс» ожидаемо смог сравнять счёт и вновь выйти вперёд, но затем у «Спартака» оформил дубль Бен Максвелл и на очередной перерыв лидером в матче ушли москвичи.

За 5 минут до конца основного времени Яруллин исправился за ошибку в начале встречи, сравняв счёт – 3:3.Но это максимум, что удалось сделать казанцам. За 36 секунд до конца овертайма Вилле Лаюнен принёс «Спартаку» победу.

«Торпедо» одержало третью победу подряд

«Торпедо» пришлось тяжело в начале матча с «Нефтехимиком» из-за двух удалений подряд. По окончании второго Дамир Шарипзянов хлёстко бросил от синей линии – 1:0. Голевую передачу в этом эпизоде оформил Николай Жердев, набравший первое очко за нижнекамцев. А уже в начале второго периода Эмиль Галимов забросил свою первую шайбу за «Нефтехимик» после возвращения из «Локомотива», удвоив преимущество хозяев.

Нижегородцы не собирались сдаваться и прибрали инициативу к своим рукам. В конце второго периода Денис Баранцев дважды реализовал большинство и сравнял счёт. Игра дошла до овертайма, где шайба Егора Дугина принесла победу нижегородцам. Команда Петериса Скудра добилась третьего успеха подряд.

* Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»