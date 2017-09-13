Минск приблизит Аболса к отставке. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео

Руководитель отдела «Хоккей» на «Чемпионате» Александр Рожков и обозреватель Павел Панышев дали свои прогнозы на исходы матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Журналисты считают, что ЦСКА и СКА разделаются со своими соперниками, а московское «Динамо» обыграет «Трактор».

«Адмирал» — «Йокерит»

А.Р.: «Йокерит» будет в этом матче фаворитом?

П.П.: Я считаю, что у дальневосточников шансы есть. «Адмирал» в прошлом матче неплохо сыграл со «Слованом». Команда выиграла по буллитам. Отметим вратаря Серебрякова. Вообще, там была такая хитрая мысль, что весь матч отыграл Налимов, а к буллитам готовился Серебряков. То есть команда ожидала, что будет серия послематчевых бросков. «Адмирал», конечно, даст бой «Йокериту». Отметим, что финны очень удачно играют на Дальнем Востоке. Они победили «Куньлунь» в Китае, обыграли «Амур» в его первом домашнем матче и вот теперь покажут себя в в соседнем Владивостоке. В этой игре они тоже будут фаворитами. Но при хорошем раскладе «Адмирал» постарается снова уцепиться за овертайм.

А.Р.: А я поставлю на «Адмирал». Для «Йокерита» это будет восьмая игра на выезде, к тому же она пройдёт на Дальнем Востоке. Мне кажется, у команды не хватит сил. «Адмирал» сейчас голоден до побед, ему надо выигрывать.

Прогноз Панышева: победа «Йокерита» в основное время.

Прогноз Рожкова: победа «Адмирала» в основное время.

* Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «Вконтакте»

Рожков: Я бы поставил на «Куньлунь» хотя бы потому, что третьего поражения подряд дома им не простят. Даже если бы СКА приехал, они бы и его обыграли.

«Амур» — ЦСКА

А.Р.: Есть ли шансы у хабаровчан хотя бы на то, чтобы взять очко?

П.П.: Они есть, но только в том случае, если «тигры» сразу начнут играть активно и не будут спать на своей площадке. Хотя спать как раз должен ЦСКА, учитывая разницу в часовых поясах и то, что у команды сейчас такой тяжёлый выезд. Шансы, конечно, у хозяев будут, но, при всём уважении к хабаровской команде, они минимальны. «Амур» пока является лидером по красивым голам. Мы помним, что они забили классный гол в ворота «Ак Барса», а затем Бывальцев забросил красивую шайбу «Йокериту». В этом плане подопечные Мартемьянова пока смотрятся, но у ЦСКА отдохнули многие лидеры. Думаю, что мы их увидим достаточно свежими в Хабаровске. По всем показателям «армейцы» — фавориты в этой встрече.

А.Р.: Да, с такой ротацией ЦСКА не страшны ни Дальний Восток, ни смена часовых поясов. Ты правильно заметил, что у красно-синих отдыхали ведущая пара защитников и один из ведущих бомбардиров команды – Григоренко. Все они вернутся в состав в игре с «Амуром». Хабаровчане могут взять очки в одном из следующих матчей, когда к ним приедет «Слован» или «Витязь», но не в игре с ЦСКА.

Прогноз Панышева: победа ЦСКА в основное время.

Прогноз Рожкова: победа ЦСКА в основное время.

«Сибирь» — «Витязь»

А.Р.: Кто для тебя фаворит в этом матче?

П.П.: Очевидно, что в этой игре фаворит – «Сибирь», хотя в целом по классу и подбору хоккеистов команды равны. Сибиряки отправили Шипова в Ханты-Мансийск. К ним пришёл Горбунов. Посмотрим, что это за игрок, будет ли он выступать. У «Сибири» есть классный голкипер, а вот у «Витязя» в этом сезоне с вратарями проблема. Во-первых, не нашлось замены Сятери, а Сапрыкин с Бирюковым часто лечатся. Считаю, что «Сибирь» наберёт три очка. «Витязь» вообще в последних играх выглядел, скажем честно, неважно.

А.Р.: Я тоже поставлю на «Сибирь». У обеих команд есть проблемы. Они равны по силе, но «Сибирь» играет дома и у неё есть Салак.

Прогноз Панышева: победа «Сибири» в основное время.

Прогноз Рожкова: победа «Сибири» за пределами основного времени.

«Куньлунь Ред Стар» — «Слован»

А.Р.: Команда Майка Кинэна проиграла два последних домашних матча. Сможет ли она прервать эту серию в игре со «Слованом»?

П.П.: Считаю, что сможет. Я бы поставил в этой встрече на «Куньлунь». Вообще, они в этом сезоне показывают классный хоккей и идут в лидерах Восточной конференции. Новичок Брюле уже успел отличиться. В отличие от того же «Витязя», в «Куньлуне» два равноценных вратаря. Симпатичная команда строится Кинэном. В Братиславе, на мой взгляд, всё похуже, даже в плане состава. «Словану» тяжело в этом сезоне. В обороне у команды большие проблемы. Вдобавок ко всему она находится на непростом дальневосточном выезде. Я здесь ставлю на «Куньлунь».

А.Р.: Я бы тоже поставил на китайскую команду хотя бы потому, что третьего поражения подряд дома в Китае им не простят. Даже если бы СКА приехал, они бы и его обыграли.

Прогноз Панышева: победа «Куньлуня» в основное время.

Прогноз Рожкова: победа «Куньлуня» в основное время.

«Куньлунь» отыгрался с 0:3 у ЦСКА, но не заметил Шумакова! Новичок ЦСКА забросил первую шайбу в сезоне на последних секундах овертайма.

«Локомотив» — «Металлург»

А.Р.: С начала сезона «железнодорожники» чередуют победы с поражениями. Отталкиваясь от этого, можно предположить, что в матче с «Магниткой» они должны проиграть.

П.П.: Я считаю, что в этой игре победит «Локомотив», так как у них наконец-то должна проявить себя молодёжь, которая попала под порцию критики Алексея Кудашова. Он даже сказал, что у неё мозги не в том направлении работают. Ребята думают о некой звёздности, а не о своей игре. Красковского и компанию, как мы помним, очень сильно разрекламировали и выдали им большие авансы. Им надо прибавлять, а пока там всё на себе тащат легионеры во главе с капитаном Стаффаном Кронваллем. «Магнитка» удачно съездила в Москву и набрала три очка в матче с «Динамо». В концовке той встречи отличился Косов. Но всё равно в этом сезоне «металлургам» будет непросто по причине того, что в Магнитогорске сейчас строится новая команда. «Локомотив» вёл 3:0 в игре против «Автомобилиста», но позволил сопернику в конце сделать счёт 3:2. Этот момент ярославцам нужно убрать. Необходимо играть более собранно на последних минутах, тогда успех придёт.

Панышев: Красковского и компанию, как мы помним, очень сильно разрекламировали и выдали им большие авансы. Им надо прибавлять, а пока там всё на себе тащат легионеры во главе с капитаном Стаффаном Кронваллем.

А.Р.: На самом деле, немного удивительно, что Кудашов раскритиковал тройку Красковского. У ярославцев в целом наблюдаются проблемы в атаке. Только в одной игре по ходу этого сезона им удалось забросить больше трёх шайб. Это был матч со «Слованом» в начале сезона, когда братиславская команда вообще была разобрана. Здесь вопросы не только к нападающим из молодёжной тройки, но и к тренеру и ко всей атаке. Для «Локомотива» это нормально, и в прошлом сезоне у него было похожие отрезки. Ярославцам надо раскачаться. Сила «Локомотива» будет видна к концу регулярного чемпионата. Я поставлю на «Металлург», команда потихоньку приходит в себя. Усилилась защитная линия, нападающие достаточно много забивают. Подопечные Ильи Воробьёва не просто так выиграли четыре матча подряд. Думаю, что они продлят победную серию.

Прогноз Панышева: победа «Локомотива» за пределами основного времени.

Прогноз Рожкова: победа «Металлурга» в основное время.

«Динамо» (Минск) – «Лада»

А.Р.: Сможет ли «Лада» прервать серию поражений, которая уже насчитывает пять матчей?

П.П.: Конечно, «Ладе» и Артису Аболсу приходится тяжело. Но за матч в Санкт-Петербурге их критиковать нельзя, очень классную игру они там продемонстрировали. Лазушин крутился как белка в колесе, пропустив всего трижды. Игра-то у тольяттинцев есть, вот только соперники не оставляют шансов. Возможности победить в Минске есть, но больше их у динамовцев, которые выиграли со счётом 3:0 у «Трактора». Юнас Энрот сыграл на ноль, что немаловажно для его психологического состояния. Новичок Джек Скилле уже отметился заброшенной шайбой, да какой! Гол-красавец он забил с неудобной руки под перекладину. А ещё мы знаем, что арена в столице Беларуси всегда заполняется, болельщики погонят своих любимцев вперёд. Так что очевидный фаворит в этой игре – минское «Динамо», которое тоже достаточно слабо стартовало в этом сезоне. Ставлю на «зубров».

А.Р.: Я тоже считаю, что победит «Динамо». Минчане потихоньку оживают, а «Ладу», как ты правильно заметил, при хорошей игре преследует какое-то невезение. В каждом матче команде чего-то не хватает. Пять поражений кряду – это нокдаун. Вполне возможно, что это вообще будет последний матч Аболса у руля «Лады», потому что шесть проигранных матчей подряд для «автозаводцев», когда есть рейтинг КХЛ — это слишком тяжело. Да, Аболс – хороший специалист, но у «Лады» нет результата, а он определяет всё.

Прогноз Панышева: победа «Динамо» в основное время.

Прогноз Рожкова: победа «Динамо» в основное время.

Рожков: Слова Знарка, которые он сказал в Нижнем Новгороде о том, что соперникам нужно попроще относиться к матчам со СКА, расслабили игроков. Но на «Автомобилист» они настроятся.

СКА – «Автомобилист»

П.П.: Мы помним, что екатеринбуржцы уже успели пошуметь в Петербурге и даже обыгрывали там СКА. Неожиданный тогда был результат. И в этом сезоне уральцы дадут бой питерским «армейцам», у которых уже девять побед подряд. Кто-то должен остановить машину Олега Знарка. Не факт, что этим клубом будет «Автомобилист». Я склоняюсь к прогнозу в пользу СКА, но команда Крикунова после поездки в Ярославль, где она едва не спасла матч, может дать бой.

А.Р.: Да, слишком большой запас мастерства у «армейцев». При этом у них есть проблемы с настроем, они играют далеко не на пределе своих возможностей в последних матчах. Кстати, слова Знарка, которые он сказал в Нижнем Новгороде о том, что соперникам нужно попроще относиться к матчам со СКА, ещё больше расслабили его игроков. Но на «Автомобилист» они настроятся. Это не «Лада», это более серьёзный соперник. Разгрома в матче не будет, однако хозяева добьются уверенной победы.

Прогноз Панышева: победа СКА в основное время.

Прогноз Рожкова: победа СКА в основное время.

Итоги дня КХЛ: «Матом я судье не говорил». Аболс едва не насолил СКА Команда Олега Знарка снова не проиграла. И так уже девять матчей.

«Динамо» (Москва) – «Трактор»

П.П.: От этого матча я ожидаю, что «Трактор» начнёт играть в свой хоккей. Даже в нашем прямом эфире болельщики спрашивали, почему они так слабо начали сезон. Гатиятулин старается, но пока не все игроки показывают тот хоккей, который они должны показывать. Поэтому предположу, что «Трактор» даст бой, но победит московское «Динамо», которое сильно начало этот чемпионат. Все думали, что бело-голубые будут болтаться за пределами первой восьмёрки, но они пока проигрывали только ЦСКА и «Магнитке». В остальном же они показывают себя с наилучшей стороны, вот только Артюхину надо поменьше удаляться.

А.Р.: «Динамо» приятно удивляет, а «Трактор» должен выигрывать за счёт обороны, как было в прошлом сезоне. А сейчас защиты у команды нет. В последних четырёх играх она пропустила 14 шайб. Многовато. «Динамо» — цепкий соперник, который очень хочет выиграть после поражений от ЦСКА и «Магнитки».

Прогноз Панышева: победа «Динамо» за пределами основного времени.

Прогноз Рожкова: победа «Динамо» в основное время.

Это видео вы можете посмотреть на «Чемпионате».