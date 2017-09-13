Доллары на льду. Самые длительные и большие контракты в НХЛ

Межсезонье в Национальной хоккейной лиге плавно подходит к концу, и уже сейчас можно с уверенностью сказать, что это было лето огромных трат. Река наличности была на редкость полноводной, причём большая часть этой воды была заключена в повторных переподписаниях контрактов для звёзд сегодняшнего и завтрашнего дня.

«Эдмонтон Ойлерз», например, потратил более S 160 млн на то, чтобы сохранить своих ведущих форвардов: 100 миллионов пришлись на долю исторического соглашения с Коннором Макдэвидом, а затем почти 70 миллионов достались Леону Драйзайтлю. «Баффало» с Джеком Айкелом, «Айлендерс» с Джоном Таваресом и «Бостон» с Давидом Пастрняком ещё ведут переговоры, и их крупные траты состояться позже, но и они наверняка будут выглядеть очень внушительно. Давайте посмотрим, кто же в НХЛ зарабатывает больше, лучше и активнее остальных.

Топ-10 действующих контрактов по общей сумме



1. н.

2. з. Ши Уэбер («Монреаль»), — $ 110 млн, 2012 – 2025.

3. н.

4. н. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — $ 100 млн, 2018 – 2025.

5. н. Зак Паризе («Миннесота») – $ 98 млн, 2012 – 2024.

6. з. Райан Сутер («Миннесота») — $ 98 млн, 2012 – 2024.

7. н. Джонатан Тэйвз («Чикаго») — $ 84 млн, 2015 – 2022.

8. н.

9. в. Кэри Прайс («Монреаль») — $ 84 млн, 2018 – 2025.

10. Анже Копитар («Лос-Анджелес») — $ 80 млн, 2016 – 2023. 1. н. Александр Овечкин («Вашингтон») — $ 124 млн, действует с 2008 по 2021.2. з. Ши Уэбер («Монреаль»), — $ 110 млн, 2012 – 2025.3. н. Сидни Кросби («Питтсбург») — $ 104,4 млн, 2013 – 2024.4. н. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — $ 100 млн, 2018 – 2025.5. н. Зак Паризе («Миннесота») – $ 98 млн, 2012 – 2024.6. з. Райан Сутер («Миннесота») — $ 98 млн, 2012 – 2024.7. н. Джонатан Тэйвз («Чикаго») — $ 84 млн, 2015 – 2022.8. н. Патрик Кейн («Чикаго») — $ 84 млн, 2015 – 2022.9. в. Кэри Прайс («Монреаль») — $ 84 млн, 2018 – 2025.10. Анже Копитар («Лос-Анджелес») — $ 80 млн, 2016 – 2023.

По количеству потраченных денег прошедшее лето уступило 2012 году, когда были подписаны Уэбер, Паризе и Сутер, но суперконтракты Макдэвида и Прайса говорят о том, что ведущие игроки НХЛ по-прежнему стоят космических сумм. При этом, генеральные менеджеры откровенно не хотят повторять прежних спорных решений и заключать соглашения на очень длинные сроки – рекордный 13-летний контракт Овечкина сейчас выглядит исключением. Что примечательно, у россиянина нет в договоре полноценного запрета на обмен – Александр может указать лишь 10 клубов, куда он не захочет переходить. Пока что представить реальность обмена Великой восьмёрки достаточно трудно, но подобные темы стремительно возникают каждую весну, поскольку продвинуться к Кубку Стэнли «Вашингтону» пока так и не удалось. Ещё два человека, не обладающих подобным запретом – это монреальцы Ши Уэбер и Кэри Прайс, причём если защитник подписывал подобный договор со скромным «Нэшвиллом», то самый дорогой вратарь лиги Прайс совсем недавно согласился с отсутствием возможности сказать нет обмену. Правда, с кэпхитом в $ 10,5 млн его вряд ли кто-то захочет приобретать без каких-то сенсационных причин.

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Единственный свеженький представитель в этой десятке – это Драйзайтль, который заключил шестилетнее соглашение с «Ойлерз» совсем недавно. Его кэпхит будет равняться $ 8,5 миллионам, хотя зарплата форварда меняется достаточно серьёзно: от $ 1 млн. в сезоне-2022/23 до $ 9 млн. в ближайшие два года.

Впрочем, два самых «недорогих» сезона компенсированы получением подписного бонуса.

Топ-10 тех, кто больше всех заработал за карьеру



1. н.

2. з. Крис Пронгер («Аризона») — $ 113 млн.

3. н.

4. н. Джо Торнтон («Сан-Хосе») — $ 103 млн.

5. з. Ши Уэбер («Монреаль») — $ 102 млн.

6. н. Джером Игинла («Лос-Анджелес») — $ 96 млн.

7. в. Роберто Луонго («Флорида») — $ 94 млн.

8. н.

9. н. Мариан Габорик («Лос-Анджелес») — $ 92 млн.

10. н. Мариан Госса («Чикаго») — $ 90 млн. 1. н. Яромир Ягр («Флорида») — $ 134 млн.2. з. Крис Пронгер («Аризона») — $ 113 млн.3. н. Сидни Кросби («Питтсбург») — $ 109 млн.4. н. Джо Торнтон («Сан-Хосе») — $ 103 млн.5. з. Ши Уэбер («Монреаль») — $ 102 млн.6. н. Джером Игинла («Лос-Анджелес») — $ 96 млн.7. в. Роберто Луонго («Флорида») — $ 94 млн.8. н. Александр Овечкин («Вашингтон») – $ 93 млн.9. н. Мариан Габорик («Лос-Анджелес») — $ 92 млн.10. н. Мариан Госса («Чикаго») — $ 90 млн.

Яромир Ягр – самый успешный хоккеист в истории этого вида спорта, если успех измерять долларами. Лидерство чеха понятно – его карьера длится с 1990 года, и за это время Яромир успел заработать и детям, которых у него пока нет, и внукам, и многим последующим поколениям.

Самыми «хлебными» для Ягра стали два сезона в «Вашингтоне» (2002/03 и 2003/07), когда хандрящий форвард не оправдал надежд, зарабатывая по $ 11 млн за сезон. Пронгер, чью карьеру испортили травмы, на стыке 1990-х и 2000-х был одним из ведущих защитников лиги, но последние годы только числился в платёжке, уже давно не выходя на лёд.



Ветераны Торнтон и Луонго также взяли своё за счёт продолжительности карьеры, хотя Роберто может сказать спасибо необычайной щедрости «Ванкувера», который до сих пор выплачивает часть его зарплаты, хотя вратарь уже 5 сезонов играет за «Флориду». А вот присутствие в десятке Джерома Игинлы и «стеклянного» Мариана Габорика является достаточно удивительным: у Игинлы было 9 сезонов в «Калгари» с окладом в 7 и более миллионов, а любящий лечиться словак обладает удивительной способностью выздоравливать в контрактный год. Что же касается россиян, то Овечкин в этом рейтинге на восьмом месте, Евгений Малкин – на 11-м ($ 89 млн), а больше из представителей нашей страны в первой сотне никого нет (белорус Михаил Грабовский на 70-й позиции, $ 46 млн).

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Топ-10 самых высоко зарабатывающих россиян (2017/18)



1. н.

2. н.

3. н. Евгений Кузнецов («Вашингтон») — $ 7,8 млн.

4. н. Владимир Тарасенко («Сент-Луис») – $ 7,5 млн.

5. в. Сергей Бобровский («Коламбус») – $ 7,42 млн.

6. н. Александр Радулов («Даллас») – $ 6,25 млн.

7. н. Артемий Панарин («Коламбус») – $ 6 млн.

8. в. Семён Варламов («Колорадо») — $ 5,9 млн.

9. з. Дмитрий Орлов («Вашингтон») — $ 5,1 млн.

10. н. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — $ 4,7 млн. 1. н. Александр Овечкин – кэпхит $ 9,53 млн.2. н. Евгений Малкин — $ 9,5 млн.3. н. Евгений Кузнецов («Вашингтон») — $ 7,8 млн.4. н. Владимир Тарасенко («Сент-Луис») – $ 7,5 млн.5. в. Сергей Бобровский («Коламбус») – $ 7,42 млн.6. н. Александр Радулов («Даллас») – $ 6,25 млн.7. н. Артемий Панарин («Коламбус») – $ 6 млн.8. в. Семён Варламов («Колорадо») — $ 5,9 млн.9. з. Дмитрий Орлов («Вашингтон») — $ 5,1 млн.10. н. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — $ 4,7 млн.

Среди самых высокооплачиваемых россиян есть несколько перестановок. У Александра Радулова начнёт действовать новый договор с «Далласом», который он подписал после того, как были исчерпаны все варианты с «Канадиенс». Как сказал в недавнем интервью «Чемпионату» агент Юрий Николаев, далеко не последнюю роль в решении Александра сыграли налоги: при средней налоговой ставке в Техасе 39,05%, на руки Радулову останется около 4,8 миллиона. При том же контракте в Монреале сумма «чистыми» была бы ниже на $ 1,1 млн.



Новый контракт начнёт действовать и у вашингтонцев Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова, которые сумели добиться хороших окладов, грамотно используя потенциальный интерес из КХЛ. Наконец, после контракта новичка «пересел» на хорошую зарплату и Артемий Панарин, которому предстоит хорошо зарекомендовать себе в «Коламбусе», поскольку нынешнее соглашение будет действовать лишь два сезона.

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Топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров (2017/18)



1.

2. Джоэль Кенневилль («Чикаго») — $ 6 млн.

3. Клод Жюльен («Монреаль») — $ 5 млн.

4. Тодд Маклеллан («Эдмонтон») — $ 3 млн.

5. Брюс Будро («Миннесота») — $ 2,62 млн. 1. Майк Бэбкок («Торонто») — $ 6,2 млн.2. Джоэль Кенневилль («Чикаго») — $ 6 млн.3. Клод Жюльен («Монреаль») — $ 5 млн.4. Тодд Маклеллан («Эдмонтон») — $ 3 млн.5. Брюс Будро («Миннесота») — $ 2,62 млн.

К сожалению, зарплаты тренеров команд НХЛ не являются открытыми, поэтому данные по наставникам не вполне полные. Так, например, легко предположить, что около $ 5 млн. за сезон зарабатывает лучший тренер прошлого сезона Джон Торторелла из «Коламбуса», но о его окладе нет подтверждённых данных. Неизвестны заработки и Майка Салливана («Питтсбург») и Кена Хичкока («Даллас»), которые также наверняка находятся в верхней части общего списка. Зато нижние строчки нам хорошо известны: меньше всех в НХЛ зарабатывает тренер «Детройта» Джефф Блашилл, чей контракт рассчитан ещё на два сезона и составляет лишь $ 800 тысяч.