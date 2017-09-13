Шарлатаны-2. Когда в Ханты-Мансийске раскусят Захаркина?

Здравствуйте, Игорь Владимирович. Не знаем, есть ли у вас время следить за вашей бывшей командой, так что сразу начнём с главного: у «Салавата Юлаева» всё хорошо. В плей-офф держится крепко, по потерянным очкам уже на третьем месте в конференции. Нет, конечно, были поражения. Но кого «Амур» не покусал на старте? Проиграть «Барысу» за минуту – это, конечно, больше в вашем стиле, чем в манере Эркки Вестерлунда, но ничего, всё-таки лидер Востока в вашу любимую Уфу приезжал, а не абы кто.

Вы наверняка переживали, что после вашего отъезда праздник хоккея в Башкирии закончится, сменившись на серые финские будни. Спешим вас успокоить: по заброшенным шайбам «Салават» идёт на втором месте в лиге, а если посчитать голы только в равных составах, то и вовсе лидирует, оставляя за спиной СКА. 11:3 — кажется, с таким счётом вы в прошлом году никого не обыгрывали. Но надо бы уточнить. В общем, не скучают в столице Башкирии по вашему управляемому хаосу. Да и по фирменным запланированным спадам, думается, тоже.

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«Говорят, одежду шьёт, занимается стряпней какой-то…», — это у вас заиграло на рингтоне? Точно, это же «Каста – Ревность», классика. Но вы лучше расскажите как у вас там дела, в далёком Ханты-Мансийске. Месяц назад, помнится, говорили, что за короткий срок удалось создать команду-семью. Ребята, мол, готовы стоять друг за друга. Да только пролить кровь за партнёра – для нынешней «Югры» редкость. Разве что Паша Валентенко не побоялся побиться со словаком, но такой уж у него характер. Посмотрите, кстати, новый клип «Касты», называется «Скрепы». Может, сплотить команду поможет. Но это не точно.

Прямо сейчас ваша «Югра» пятая в лиге по результативности. Правда, с конца.

Занятно, что когда ваши игроки сбрасывали перчатки – «Югра» неизменно выигрывала. Так было не только в матче со «Слованом», когда Валентенко ценой травмы принял бой с Томашем Грнкой. В первом матче сезона с «Северсталью», который вам со всех сторон удался, команду завёл Велли-Матти Савинайнен, на первых же минутах решивший потолкаться с заслуженным ветераном Виталием Вишневским. Гостей из Череповца вы и перебросали, и перебегали, и переиграли. Правда, это был первый и последний случай в этом сезоне. В остальном ваша «Югра», мягко говоря, не блистала.

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Впрочем, стоит ли удивляться домашним 0:7 от «Авангарда» и 2:6 от «Спартака»? Это же ваш, не побоюсь этого слова, фирменный почерк. Всего полгода назад ваш «Салават Юлаев», точно также перед своими болельщиками, позорно проигрывал 1:6 «Торпедо» и 1:5 ЦСКА. Видимо, когда вы говорили о зрелищной игре, которая должна привлечь зрителей в Ханты-Мансийске, подразумевали именно это. С «Югрой» и правда не соскучишься. Нет поводов для веселья только у поклонников «мамонтов»: их команда занимает последнее место во всей лиге по пропущенным шайбам.

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Мы и правда привыкли, что команды Быкова и Захаркина играют зрелищно, в атаку. А раз вы с Вячеславом Аркадьевичем единомышленники, то и ваш стиль принято считать кружевным, в некотором роде даже эстетским. Злые языки говорили, мол, всё дело в исполнителях, легко соблюдать советские традиции, когда состав на голову сильнее, чем у соперников. С «Югрой» вы могли умыть всех скептиков, но, видимо, не судьба. С этого сезона в открытом доступе появился такой статистический показатель как «время в атаке». Согласно ему, из девяти игр на старте сезона вы превосходили соперников всего в двух. Но и здесь есть один нюанс: «Спартак», отдав территорию, перебросал вас 37-25 и забросил шесть шайб. Однако.



Прямо сейчас ваша «Югра» пятая в лиге по результативности. Правда, с конца. Из 15 нападающих, которых вы выпускали на лёд в этом сезоне, 12 до сих пор не открыли счёт заброшенным шайбам. В их числе не только прошлогодний лидер Константин Панов, но и ваши креатуры: Дмитрий Макаров, Велли-Матти Савинайнен и Евгений Скачков. К центру Макарову вопросов меньше всего, его задача – организовывать игру звена. А что же Скачков, которого вы называли «неординарным снайпером с коротким броском»? Говорили, что знали его ещё по сборной России, когда тот становился лучшим снайпером «Трактора», но сколько лет прошло с тех пор – не упоминали.

Вы же на протяжении нескольких месяцев раздавались в комплиментах менеджменту «Югры». Ответственность переложить больше не на кого.

«Оба наших опытных легионера должны стать лидерами команды и на льду, и в раздевалке. Мянтюля – защитник, который с равным успехом способен и разрушать, и создавать. А Савинайнен – острый форвард, который особенно опасен под воротами», — ваши ведь слова? Мы ничего не путаем? Да только Туукка не продержался в команде даже до августа, а уже проваливавшийся в КХЛ Савинайнен идёт по протоптанной тропике. У вашего «острого форварда» 0+1 и «-6». А ведь был ещё Джереми Морен, от которого вы отказались после трёх игр. Снова руководство виновато? Не тех игроков набрало? Ах да, вы же на протяжении нескольких месяцев раздавались в комплиментах менеджменту «Югры». Ответственность переложить больше не на кого.

Петух клюнул. Спасут ли «Югру» Захаркин и легионеры от исключения из КХЛ? «Югра» отменила мораторий на легионеров. Спасут ли иностранцы и Игорь Захаркин клуб из Ханты-Мансийска от исключения из КХЛ?

Нет результата, но, быть может, вы развиваете молодёжь? Кажется, руководство «Югры», отстаивая место клуба в КХЛ, оперирует именно тем, что за короткий срок удалось создать сильную школу, подготовить собственных воспитанников. «У нас есть талантливые мальчишки. Они еще достаточно молоды, но у них очень хороший потенциал. Я думаю, что в таких командах как Югра, где ставят реальные задачи, эти игроки должны получать игровое время, развиваться», — это ваши слова, точная цитата.

Кирилл Беляев, Кирилл и Егор Поповы, Павел Шен, Александр Яремчук, Кирилл Кожевников…Сколько суммарно минут эти ребята провели в этом сезоне? Ответ: 0. Ноль! Шена, как «лимитчика» вы раздевали на игру четыре раза, но не дали ни единого шанса. На целых 33 секунды вы выпустили сына Дмитрия Юшкевича, но он воспитанник совсем другой школы. Как и Кирилл Миляков, которому вы, справедливости ради, в матче с «Авангардом» предоставили аж 15 минут.



Всё лето вы давали красноречивые интервью о том, как важно создать в Ханты-Мансийске команду-семью. Говорили, что знаете много «педагогических приёмов» и «специальных упражнений», которые создадут правильную атмосферу в команде и позволят игрокам доверять друг другу. Уверяли, что при должной мотивации и тактической выучке разница между топовыми командами и всеми остальными незначительна. В общем, красивых слов про единый кулак было немало. Да только «Югра» на старте сезона – лидер по разгромным поражениям и одна из худших команд в лиге по игре в третьих периодах. А ведь именно умение играть до конца, все 60 минут, говорит о сплочённости и характере.

«Югра» на старте сезона – лидер по разгромным поражениям и одна из худших команд в лиге по игре в третьих периодах.

Вот уже больше семи лет прошло с выхода «Шарлатанов» — во многом эпохального текста для всего российского хоккея. Его автор наш коллега Павел Стрижевский эмоционально, но невероятно точно подводил черту под ночным кошмаром, который случился со сборной России в Ванкувере. В частности, он писал о том, что на четвертьфинал Олимпиады наши хоккеисты выходили без чёткой установки и были предоставлены сами себе. С какими-то тезисами из того материала можно соглашаться, с другими – спорить, но многое с тех времён остаётся неизменным.

Шарлатаны Взгляды на провал российских хоккеистов разнятся по всей стране. Некоторые солидарны с Максимом Лебедевым, а некоторые - с очень критическим взглядом Павла Стрижевского.

С олимпийского фиаско утекло немало воды, но вы Игорь Владимирович, по-прежнему способны выдать желаемое за действительное, умело слепив образ магистра, на который клюнут не только впечатлительные журналисты, но и доверчивые руководители. Вот только вину за 3:7 вы, кажется, так и не признали, а Канада так и осталась «прогнозируемой и читаемой командой». Поменялись разве что декорации: вместо Ванкувера – Ханты-Мансийск, а в роли родоначальников хоккея на вашу команду, словно те самые гориллы из клетки, выпрыгивают игроки омского «Авангарда».



«В следующем сезоне вы все останетесь без работы и не найдете себе команду», — сказали вы игрокам своей команды на одном из собраний. Намёк на то, что следующим летом КХЛ покинут три клуба и рабочих мест станет меньше, понятен и справедлив. Да только рабочие места сократятся и для тренеров. Найдутся ли руководители, которые поверят в вашу алхимию, большой вопрос. Не честнее ли будет уже сейчас сосредоточиться на методической работе в академии «Ак Барса»? Ханты-Мансийск же достоин того, чтобы за сохранение клуба в лиге бился человек, для которого на первом месте стоят дела, а не свой имидж.