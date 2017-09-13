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Текст: Илья Ермаков
Фото: http://www.voskrhimik.ru/

13 случаев, когда ведущих игроков отправляли из КХЛ в ВХЛ

Чистов и Шмелёв – не самые звёздные фамилии в этом списке.
13 сентября 2017, среда. 15:00 Хоккей

Система с фарм-клубами позволяет командам КХЛ переводить игроков в Высшую хоккейную лигу. Причины может быть две: либо хоккеист был помещён в список отказов и оказался невостребованным, либо тренерский штаб решил таким образом воспитать игрока. Оказывались в ВХЛ и многие хоккеисты, которые претендовали на звёздный статус в КХЛ.

Сергей Шмелёв (из «Спартака» в «Химик»)

Расцвет Сергея Шмелёва пришёлся на сезон-2014/15, когда он был одним из лучших в мытищинском «Атланте». Быстрый, напористый, техничный – все эти приятные эпитеты точно характеризовали игрока. Но в «Спартаке» Шмелёв демонстрирует отрицательную динамику. Прошлый сезон был практически провален, не удался и старт этого. Из списка отказов Шмелёва не забрали, и теперь игроку вновь предстоит примерить жёлто-синюю форму. Правда, в Воскресенске и в ВХЛ.

Станислав Чистов (из «Спартака» в «Химик»)

Чуть ранее в том же направлении проследовал форвард Станислав Чистов. Опытный нападающий пришёлся в стане красно-белых не ко двору. Он успел провести лишь одну встречу, в которой «Спартак» был разбит «Локомотивом» (0:5). После этого тренерский штаб во главе с Вадимом Епанчинцевым принял решение переместить Чистова в список отказов. Желающих забрать хоккеиста не нашлось, и теперь ему придётся доказывать своё право играть в КХЛ в лиге рангом ниже. По крайней мере, Епанчинцев не исключает возвращения нападающего в «Спартак», если тот продемонстрирует высокий уровень в «Химике».

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Николай Прохоркин (из ЦСКА в «Буран»)

Одной из самых громких «ссылок» в истории КХЛ стала история с Николаем Прохоркиным. Дмитрий Квартальнов не увидел в нём нужных бойцовских качеств, да и сам игрок признавался, что к стилю Квартальнова после либерального Торчетти нужно перестраиваться. В Воронеже Прохоркин сыграл семь матчей, а затем вернулся в основу, чтобы… в плей-офф вновь быть выведенным из состава. Неудивительно, что после всего этого следующий сезон форвард начал в «Салавате Юлаеве».

В Воронеже Прохоркин сыграл семь матчей, а затем вернулся в основу, чтобы… в плей-офф вновь быть выведенным из состава.

Анатолий Голышев (из «Автомобилиста» в «Спутник»)

После фееричного сезона-2015/16 Анатолий Голышев не сумел удержать планку в Екатеринбурге и после 6 игр без очков был командирован в Нижний Тагил. «Голышев играет не то что как люди из КХЛ. Он сидит сейчас в оркестровой яме и играет на трубе. Еще и лажает», — сказал тогда главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин. Впрочем, нельзя сказать, что после воспитательной командировки Голышев преобразился. Как и весь «Автомобилист», коллектив которого не сумел разобраться в себе, что привело к отставке Разина.

Никита Филатов (из «Динамо» Москва в «Динамо» Балашиха)

В сентябре 2015 года Никита Филатов переехал из Владивостока в Москву. Однако за 18 игр в «Динамо» форвард набрал лишь 3 ассистентских очка и был командирован в Балашиху через список отказов. В ВХЛ Филатов успел провести 9 игр и запомниться 54 штрафными минутами в одном матче, когда сорвался на арбитров. После этого игрок отправился покорять Тольятти, где как будто обрёл второе дыхание.

Артём Аляев (из «Торпедо» в «Саров»)

Защитник Артём Аляев – безусловно талантливый игрок, который быстро стал любимцем болельщиков в Нижнем Новгороде. Не заставило себя ждать и признание лиги: Аляева назвали лучшим новичком КХЛ в сезоне-2015/16. Но уже на старте следующего сезона он был переведён в ВХЛ. «Как и в прошлые годы Аляев после лета пришел слабо готовый, он провел слабый предсезонный лагерь. В начале сезона он получил повреждение, которое не имел права получать, теперь поехал в «Саров» набирать кондиции. Посмотрим, что будет дальше, но уровень профессионализма этого игрока на очень низком уровне», — заявил тогда Петерис Скудра, фактически поставив крест на перспективах Аляева закрепиться в «Торпедо». Неудивительно, что этой осенью защитник перешёл в другой клуб – московский «Спартак», которому был нужен игрок обороны, способный поддерживать атакующие действия.

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Лукаш Кашпар (из «Динамо» Москва» в «Динамо» Балашиха)

История с Лукашем Кашпаром оказалась в какой-то мере удачной для «Динамо». В ноябре прошлого сезона игрока отправили в список отказов, а затем отправили в ВХЛ. Хоккеист серьёзно потерял в зарплате, а вернувшись в КХЛ выдал серию отличных матчей. Правда, с юридической точки зрения всё было не так позитивно, как со спортивной. Кашпар пожаловался в арбитраж, потому что не хотел терять 40% зарплаты. В ВХЛ форвард, кстати, провёл лишь один матч.

Максим Сушинский (из «Салавата Юлаева» в «Торос»)

Сезон-2011/12, ставший последним в карьере Максима Сушинского в КХЛ, не задался с самого начала. Неудачный старт в Уфе, командировка в «Торос», а затем и расторжение контракта. Кстати, уровнем игры в ВХЛ ветеран был приятно удивлён. После этого был переход в магнитогорский «Металлург» и вылет во втором раунде плей-офф. Следующий сезон Сушинский провёл во «Фрибурге», а затем завершил карьеру.

Олег Твердовский (из «Салавата Юлаева» в «Торос»)

После отставки Сергея Михалёва и назначения Венера Сафина главным тренером «Салавата Юлаева» в сезоне-2011/12 в команде действительно произошла кадровая революция. Вместе с Сушинским в «Торос» отправился звёздный Олег Твердовский. Правда, они сыграли за клуб ВХЛ лишь два матча на выезде. При этом Твердовский, как и его товарищ по «ссылке», не позволил себе сказать ни одного плохого слова в адрес второй лиги российского хоккея. Профессионал.

Твердовский, как и его товарищ по «ссылке», не позволил себе сказать ни одного плохого слова в адрес второй лиги российского хоккея. Профессионал.

Марко Анттила (из «Металлурга» Новокузнецк в «Ариадну»)

Герман Титов, пришедший в сезоне-2013/14 на смену Александру Китову в новокузнецком «Металлурге», принялся закручивать гайки. В том числе тренер продемонстрировал, что даже в команде, которая не борется за высокие места, легионерам расслабляться не стоит. Марко Анттила на тот момент набрал 6 (2+4) очков в 16 матчах за «Кузню» при показателе полезности «-8», чем заслужил понижение до ВХЛ. Редкий случай, когда игрок действительно успел помочь фарм-клубу – за 6 матчей в «Ариадне» Анттила набрал 5 (2+3) очков.

Роберт Нильссон (из «Салавата Юлаева» в «Торос»)

Фарм-клуб «Салавата Юлаева» может похвастать целой россыпью звёздных игроков, которые побывали в его стане в сезоне-2011/12. Правда, Роберт Нильссон отправился в ВХЛ ещё при Сергее Михалёве. «Мы очень недовольны тем, как играл Роберт. Дорогостоящий легионер должен действовать гораздо эффективнее. И тот факт, что из списка отказов его никто не взял, говорит о многом», — сказал главный тренер о форварде с богатым опытом выступления в НХЛ.

Никлас Бергфорс (из «Адмирала» в «Сокол»)

Самая высокая зарплата в команде не помогла Никласу Бергфорсу в сезоне-2015/16 избежать командировки в ВХЛ. Причины для такого решения у Александра Андриевского были веские: за 25 матчей лидер «Адмирала» в прошлых сезонах набрал лишь 11 (3+8) очков. На драфте отказов по причине дорогого контракта Бергфорса никто не забрал, и пришлось ехать в «Сокол». В Красноярске игрок провёл лишь два матча, а затем вернулся на Дальний Восток – но уже как игрок «Амура».

Фредрик Петтерссон (из «Торпедо» в «Саров»)

Карьера Фредрика Петтерссона в КХЛ начиналась весело – швед, например, заключил пари со своим однофамильцем Андре Петерссоном из Сочи на предмет того, кто наберёт больше очков в очном матче. «Торпедо» вместе со своим Петтерссоном тогда победило, однако уже в ноябре Петерис Скудра отправил шведа в список отказов, откуда Петтерссона никто не забрал. Сыграть за «Саров» так и не удалось – форвард перешёл в минское «Динамо».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Артём Аляев Лукаш Кашпар Максим Сушинский Никита Филатов Олег Твердовский Сергей Шмелёв
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