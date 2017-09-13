Зернов, Трямкин и ещё 10 игроков, которые могут дорасти до сборной

Сразу несколько молодых хоккеистов всерьёз заявили о себе в нынешнем регулярном чемпионате. На некоторых наверняка обратит внимание тренерский штаб сборной России во главе с Олегом Знарком. Рассказываем об игроках команд КХЛ, которые в будущем могут попасть в главную команду страны.



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н. Егор Бабенко («Лада»), 20 лет

Российский нападающий вернулся в Россию из Северной Америки и сразу начал неплохо проявлять себя в КХЛ. В «Ладе» Бабенко получает игровое время, а также здорово взаимодействует в связке с Денисом Зерновым. Да, результативность за девять игр не лучшая — один гол и одна голевая передача. Однако прогресс Егора очевиден. При должном отношении к делу хоккеист продолжит расти и вполне может добраться до уровня первой команды страны.

н. Денис Зернов («Лада»), 21 год

Партнёр Бабенко по звену – Денис Зернов – тоже вызывает положительные эмоции. Видно, что хоккеист, находящийся на двустороннем контракте, делает всё, чтобы привлечь к себе внимание не только тренерского штаба «Лады», но и тренеров сборной. Артис Аболс доволен Зерновым, доверят ему, а сам 21-летний форвард уже успел трижды отличиться в нынешнем регулярном чемпионате, отдав при этом одну голевую передачу.

н. Илья Михеев («Авангард»), 22 года

Когда в «Авангарде» начали происходить разногласия между главным тренером Андреем Скабелкой и опытными игроками, на первый план вырвалась молодёжь. К примеру, сильно начал чемпионат нападающий Илья Михеев, за семь игр успевший забить, отдать четыре передачи и заработать показатель полезности «+2». Михеев здорово проявляет себя в клубе, он – будущее российского хоккея. У Михеева солидный опыт выступления в МХЛ и ВХЛ, а теперь он является ударной силой «Авангарда».

Илья Михеев Фото: photo.khl.ru

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н. Семён Кошелев («Авангард»), 21 год

Кошелева называют одним из наиболее талантливых хоккеистов 1996 года рождения. Его и Кугрышева «Авангард» заполучил в результате сделки с ЦСКА, отправив в Москву Бурдасова. Кошелев в семи матчах за «ястребов» заработал «+5» в графу полезность, забросил три шайбы и отдал голевой пас. Именно такой самоотдачи и требует от хоккеистов тренерский штаб. В нынешнем «Авангарде» не молодёжь должна брать пример с опытных хоккеистов, а ровно наоборот. Тренеры сборной обязательно обратят внимание на Семёна. Кстати, Кошелев на двух молодёжных чемпионатах мира выступал за сборную Казахстана, затем сменил спортивное гражданство на российское.

з. Никита Трямкин («Автомобилист»), 23 года

Трямкин вернулся в родной Екатеринбург из «Ванкувера» и стал ведущим защитником команды Владимира Крикунова. Габариты Трямкина позволяют ему демонстрировать силовой хоккей. Забивать этот хоккеист тоже умеет, вспомните недавний сольный проход защитника в матче с «Ак Барсом». Ну а показатель полезности «+7» после восьми игр говорит сам за себя. Никита выступал за молодёжную сборную России, однако в первую команду до сих пор не привлекался. Время для этого пришло.

Трямкин вернулся в родной Екатеринбург из «Ванкувера» и стал ведущим защитником команды Владимира Крикунова.

з. Иван Верещагин («Сибирь»), 22 года

Здорово начал сезон в «Сибири» Иван Верещагин. Важно помнить, что нынешний главный тренер новосибирцев Павел Зубов работал в штабе Андрея Скабелки тренером защитников, поэтому к обороне у Зубова особое внимание. Верещагин в среднем за матч получает по 17 минут игрового времени, показатель полезности «+6», хорош в распасовке. Видно, что тренеры ему доверяют. В своём нынешнем состоянии Иван является одним из лидеров обороны сибиряков.

н. Андрей Алексеев («Динамо» М), 22 года

В «Динамо» после революции внутри клуба начали строительство новой команды, активно доверяя молодым хоккеистам. Представленным шансом с лихвой пользуется нападающий Андрей Алексеев, являющийся одним из лучших бомбардиров москвичей с тремя голами и тремя результативными передачами. В перспективе этот игрок может заиграть в сборной страны, предпосылки для этого у Алексеева имеются. Ну а тренерский штаб «Динамо» во главе с Владимиром Воробьёвым не позволит ему расслабиться.

Андрей Алексеев Фото: photo.khl.ru

Представленным шансом с лихвой пользуется нападающий Андрей Алексеев, являющийся одним из лучших бомбардиров москвичей.

в. Иван Бочаров («Динамо» М), 22 года

Ещё одно открытие стартовавшего сезона – вратарь Иван Бочаров из «Динамо», наконец-то заигравший в первой команде бело-голубых. Балашиху Бочаров уже перерос, выиграв с динамовцами чемпионат ВХЛ. Теперь перед Бочаровым стоит новый вызов. В «Динамо» есть Александр Ерёменко, но такими темпами молодой голкипер может переиграть опытного партнёра. Конкуренция во вратарской линии «Динамо» вполне серьёзная. Это сыграет на пользу всем, в том числе и самому Бочарову.

в. Тимур Билялов («Ак Барс»), 22 года

Схожая ситуация в «Ак Барсе», где Тимур Билялов наступает на пятки Эмилю Гарипову. Билялов, как и Бочаров, прошёл школу ВХЛ, долго ждал своего шанса и наконец-то его получил. Приятно, что вратарская школа России даёт столько талантливых голкиперов. Ведь и в сборной России нынче играют далеко не ветераны – Илья Сорокин и Игорь Шестёркин. Так почему бы Бочарову и Билялову не пойти по их пути?

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н. Александр Хохлачёв («Спартак»), 24 года

Хохлачёв, вернувшись в Россию из Северной Америки, находился под боком у главного тренера сборной в СКА. Но конкуренция в Питере такая, что форвард почти не попадал в состав, а если и играл, то немного. В «Спартаке», воспитавшем нападающего, Александр раскрылся по-новому и стал приносить команде пользу, получая намного больше игрового времени. Такое положение дел устроило всех. Но главное, что это является плюсом для самого хоккеиста. В его активе уже три гола и две передачи.

з. Дамир Шарипзянов («Нефтехимик»), 21 год

Ещё один пример удачного возращения из-за океана – защитник Дамир Шарипзянов, вписавшийся в игровую модель Андрея Назарова. Играет Дамир много – почти 20 минут за матч. Уже успел дважды забить, а лидерство по блокированным броскам в команде говорит о мужестве и характере хоккеиста. Конечно, для первой сборной России Шарипзянов ещё сыроват, но обратить на себя внимание тренеров Дамир вполне может.

н. Вадим Щегольков (ХК «Сочи»), 23 года

Сочинцев в нынешнем сезоне серьёзно лихорадит: победы команда Сергея Зубова чередует с провалами, а игру с «Салаватом Юлаевым» южане и вовсе запомнят надолго. Однако и положительных моментов хватает. Раскрылся форвард Вадим Щегольков, который является одним из лучших нападающих команды. У Щеголькова (3+2) уже пять баллов за результативность в восьми играх при показателе полезности «+3». За восемь встреч Вадим набрал столько же очков, сколько за весь прошлый сезон.