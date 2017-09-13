Овечкин серьёзен, Ковальчук шутит на странице Малкина. Соцсети хоккеистов

Фил Кессел обязательно припомнит эту шутку Ковальчуку, если Илья вернётся в НХЛ.

Чат КХЛ: Скабелка к чёрту пошлёт. Как Лемтюгов гадал на тренеров на ромашке Юмор недели. Только для хоккейной тусовки и болельщиков «Зенита».

Первый «сухарь» Гудачека

В домашнем матче с «Сочи» голкипер «Северстали» оформил первый шат-аут в сезоне. По такому случаю Юлиус Гудачек решил съесть шайбу. Повод весомый!

Коварж скучает по Зарипову

Ян Коварж недавно выставил фотографию с Данисом Зариповым и Сергеем Мозякиным. «Команда мечты», — написал нападающий «Металлурга». «Магнитке» явно не хватает убойного первого звена в этом сезоне.

Джордан плачет, Орлов с Кузнецовым улыбаются

Чем же так расстроили легендарного баскетболиста Майкла Джордана российские хоккеисты? Загадка! А Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов сидят на трибунах и улыбаются.

Бобровский теперь может двигать камни!

Сергей Бобровский завершил тренировочный сбор в Аспене. «Коламбус, мы едем», — написал российский голкипер. Судя по фото, занятия прошли успешно, теперь Сергей может и гигантские валуны двигать!

Лучший друг Сорокина

После матчей и тренировок ЦСКА Илья Сорокин со всех ног бежит домой к любимому питомцу! «Водные процедуры», — написал хоккеист, поставив миленькие смайлики.

Жуткий квест игроков СКА

Перед стартом домашней серии игроки «армейцев» решили зарядиться положительными эмоциями. Сергей Калинин, Игорь Шестёркин и Владислав Гавриков сходили на квест. «Немного жутковато было. Хотели сходить на ужасы, а получилось — на квест. Скажу так: это ещё лучше, чем фильм», — рассказал после победы над «Ладой» Сергей Калинин.

Вечеринка у Ягра

Яромир Ягр наслаждается свободным временем в компании своей очаровательной подруги. «Вечеринка с моей Вероникой», — написал чешский нападающий. Может быть, и свадьба не за горами?

Интриги предсезонки. Куда уехать Ягру, «зажжёт» ли Свечников в «Детройте»? Шесть серьёзных вопросов за семь дней до старта контрольных матчей НХЛ.

Брутальный Овечкин

Перед стартом тренировочного лагеря «Вашингтон» провёл командную фотосессию. «Скажите «сыр», — гласит подпись под фото Александра Овечкина. Кажется, капитан «Кэпиталз» не настроен улыбаться.

Ковальчук — Малкину: «Кессела вырезал?»

В выходные хоккеисты «Питтсбурга» сыграли в гольф. Евгений Малкин вместе с Сидни Кросби неплохо провели время. Илья Ковальчук оставил под фотографией комментарий. «Кого третьего вырезал, Фила Кессела?», — поинтересовался вице-капитан СКА. Справа на фотографии выглядывает чей-то животик. Неужели Кессела?

Тарасенко позирует

На прошлой неделе в НХЛ прошёл Media Day, когда каждый клуб фотографировал хоккеистов и снимал различные ролики с их участием. Владимир Тарасенко привлёк к этому и семью, отправившись на мероприятие со старшим сыном.