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Александр Овечкин
Текст: Дарья Тубольцева
Фото: instagram.com/capitals

Овечкин серьёзен, Ковальчук шутит на странице Малкина. Соцсети хоккеистов

Фил Кессел обязательно припомнит эту шутку Ковальчуку, если Илья вернётся в НХЛ.
13 сентября 2017, среда. 20:45 Хоккей
Чат КХЛ: Скабелка к чёрту пошлёт. Как Лемтюгов гадал на тренеров на ромашке
Юмор недели. Только для хоккейной тусовки и болельщиков «Зенита».

Первый «сухарь» Гудачека

В домашнем матче с «Сочи» голкипер «Северстали» оформил первый шат-аут в сезоне. По такому случаю Юлиус Гудачек решил съесть шайбу. Повод весомый!

Коварж скучает по Зарипову

Ян Коварж недавно выставил фотографию с Данисом Зариповым и Сергеем Мозякиным. «Команда мечты», — написал нападающий «Металлурга». «Магнитке» явно не хватает убойного первого звена в этом сезоне.

Джордан плачет, Орлов с Кузнецовым улыбаются

Чем же так расстроили легендарного баскетболиста Майкла Джордана российские хоккеисты? Загадка! А Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов сидят на трибунах и улыбаются.

Бобровский теперь может двигать камни!

Сергей Бобровский завершил тренировочный сбор в Аспене. «Коламбус, мы едем», — написал российский голкипер. Судя по фото, занятия прошли успешно, теперь Сергей может и гигантские валуны двигать!

Лучший друг Сорокина

После матчей и тренировок ЦСКА Илья Сорокин со всех ног бежит домой к любимому питомцу! «Водные процедуры», — написал хоккеист, поставив миленькие смайлики.

Жуткий квест игроков СКА

Перед стартом домашней серии игроки «армейцев» решили зарядиться положительными эмоциями. Сергей Калинин, Игорь Шестёркин и Владислав Гавриков сходили на квест. «Немного жутковато было. Хотели сходить на ужасы, а получилось — на квест. Скажу так: это ещё лучше, чем фильм», — рассказал после победы над «Ладой» Сергей Калинин.

Вечеринка у Ягра

Яромир Ягр наслаждается свободным временем в компании своей очаровательной подруги. «Вечеринка с моей Вероникой», — написал чешский нападающий. Может быть, и свадьба не за горами?

Интриги предсезонки. Куда уехать Ягру, «зажжёт» ли Свечников в «Детройте»?
Шесть серьёзных вопросов за семь дней до старта контрольных матчей НХЛ.

Брутальный Овечкин

Перед стартом тренировочного лагеря «Вашингтон» провёл командную фотосессию. «Скажите «сыр», — гласит подпись под фото Александра Овечкина. Кажется, капитан «Кэпиталз» не настроен улыбаться.

Ковальчук — Малкину: «Кессела вырезал?»

В выходные хоккеисты «Питтсбурга» сыграли в гольф. Евгений Малкин вместе с Сидни Кросби неплохо провели время. Илья Ковальчук оставил под фотографией комментарий. «Кого третьего вырезал, Фила Кессела?», — поинтересовался вице-капитан СКА. Справа на фотографии выглядывает чей-то животик. Неужели Кессела?

Тарасенко позирует

На прошлой неделе в НХЛ прошёл Media Day, когда каждый клуб фотографировал хоккеистов и снимал различные ролики с их участием. Владимир Тарасенко привлёк к этому и семью, отправившись на мероприятие со старшим сыном.

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Кто в НХЛ заработал больше всех денег: Гретцки, Лемье или Ягр?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Овечкин Владимир Тарасенко Дмитрий Орлов Евгений Кузнецов — хоккей Евгений Малкин Илья Ковальчук Илья Сорокин Сергей Бобровский Фил Кессел Юлиус Гудачек Ян Коварж Яромир Ягр Фото
Новости. Хоккей
13 сентября 2017, среда
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18:40 Косов сыграет в первой тройке «Магнитки» в матче с «Локомотивом»
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17:27 Игнатович: игра была двоякая. «Витязь» забил курьёзный победный гол
17:15 Белов: адаптация Манкинена затянулась, хорошо, что он забил первый гол в сезоне
17:13 Мозик: «Витязь» был готов играть на полных оборотах с первых же минут
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17:00 Генменеджер «Монреаля»: Гальченюк не может играть в центре
16:49 Владимир Путин встретится с участниками Суперсерии 1972 года
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