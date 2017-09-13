Овечкин серьёзен, Ковальчук шутит на странице Малкина. Соцсети хоккеистов

Первый «сухарь» Гудачека
В домашнем матче с «Сочи» голкипер «Северстали» оформил первый шат-аут в сезоне. По такому случаю Юлиус Гудачек решил съесть шайбу. Повод весомый!
Коварж скучает по Зарипову
Ян Коварж недавно выставил фотографию с Данисом Зариповым и Сергеем Мозякиным. «Команда мечты», — написал нападающий «Металлурга». «Магнитке» явно не хватает убойного первого звена в этом сезоне.
Джордан плачет, Орлов с Кузнецовым улыбаются
Чем же так расстроили легендарного баскетболиста Майкла Джордана российские хоккеисты? Загадка! А Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов сидят на трибунах и улыбаются.
Бобровский теперь может двигать камни!
Сергей Бобровский завершил тренировочный сбор в Аспене. «Коламбус, мы едем», — написал российский голкипер. Судя по фото, занятия прошли успешно, теперь Сергей может и гигантские валуны двигать!
Лучший друг Сорокина
После матчей и тренировок ЦСКА Илья Сорокин со всех ног бежит домой к любимому питомцу! «Водные процедуры», — написал хоккеист, поставив миленькие смайлики.
Жуткий квест игроков СКА
Перед стартом домашней серии игроки «армейцев» решили зарядиться положительными эмоциями. Сергей Калинин, Игорь Шестёркин и Владислав Гавриков сходили на квест. «Немного жутковато было. Хотели сходить на ужасы, а получилось — на квест. Скажу так: это ещё лучше, чем фильм», — рассказал после победы над «Ладой» Сергей Калинин.
Вечеринка у Ягра
Яромир Ягр наслаждается свободным временем в компании своей очаровательной подруги. «Вечеринка с моей Вероникой», — написал чешский нападающий. Может быть, и свадьба не за горами?
Брутальный Овечкин
Перед стартом тренировочного лагеря «Вашингтон» провёл командную фотосессию. «Скажите «сыр», — гласит подпись под фото Александра Овечкина. Кажется, капитан «Кэпиталз» не настроен улыбаться.
Ковальчук — Малкину: «Кессела вырезал?»
В выходные хоккеисты «Питтсбурга» сыграли в гольф. Евгений Малкин вместе с Сидни Кросби неплохо провели время. Илья Ковальчук оставил под фотографией комментарий. «Кого третьего вырезал, Фила Кессела?», — поинтересовался вице-капитан СКА. Справа на фотографии выглядывает чей-то животик. Неужели Кессела?
Тарасенко позирует
На прошлой неделе в НХЛ прошёл Media Day, когда каждый клуб фотографировал хоккеистов и снимал различные ролики с их участием. Владимир Тарасенко привлёк к этому и семью, отправившись на мероприятие со старшим сыном.