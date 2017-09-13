Итоги дня КХЛ: 10 побед СКА и вторая молодость Афиногенова

Домой спустя восемь матчей

Восемь игр подряд в гостях провёл «Йокерит». Сложно представить, сколько сил и эмоций отдали хоккеисты Юкки Ялонена за все эти матчи. Учитывая, что последние три поездки – Шанхай, Хабаровск и Владивосток. И все три – победные. Вообще, «джокеры» не набрали очки только в одной встрече – в Петербурге со СКА. В московской схватке с «Динамо» был заработан один балл, ну а всё остальное финнами выиграно. Результат показан очень солидный. Победа над «Адмиралом» со счётом 1:0 добыта «Йокеритом» в овертайме, автором единственного гола стал Мика Ниеми. Вратарь Райан Запольски отразил все 29 бросков по своим воротам. Теперь финский клуб возвращается в Хельсинки, где ему предстоит провести серию из шести матчей.

ЦСКА наступил на те же грабли

В игре с «Амуром» «армейцы», как и в предыдущей встрече с «Куньлунем», создали себе приличный задел. Сперва Бурдасов бросил под перекладину так классно, что судьи разобрались в ситуации только просмотра повтора, а затем Ничушкин удачно подкараулил отскок и сыграл на добивании. Но хоккеисты Игоря Никитина снова упустили добытое преимущество. На сей раз в большинстве постарались братья Ушенины, а в подыгрыше удачно сыграли Кондратьев и выменянный у «Адмирала» Горшков. 2:2 – «Платинум-Арена» взорвалась от восторга.Дело дошло до буллитов, где Илью Сорокина не переиграл никто, а Юха Метсола пропустил один раз – от Андрея Кузьменко. Справедливости ради отметим, что в матче не принимала участия тройка ЦСКА в составе Кирилла Капризова, Максима Шалунова и Сергея Шумакова. 3:2 в пользу гостей, москвичи перебираются во Владивосток.

Афиногенов разбушевался!

Зрелищный матч выдали «Сибирь» и «Витязь». На двоих команды забросили девять шайб. Хозяева в два раза перебросали подмосковной коллектив (41-21 в створ), однако забили на один гол меньше, нежели соперник. Михаил Бирюков показал неплохую игру, ну а больше других постарался опытный форвард «витязей» Максим Афиногенов, оформивший дубль и отдавший один голевой пас.Второй гол Афиногенова пришёлся на концовку встречи, на самый нужный и ответственный момент.Команда Павла Зубова дважды по ходу схватки проигрывала с разницей в две шайбы, однако оба раза восстанавливала равенство на табло. Не лучший матч, в отличие от Бирюкова, провёл чешский голкипер «Сибири» Александр Салак, отсюда и такой результат. «Витязь» прервал серию из трёх поражений, а сибиряки в скором времени могут покинуть кубковую восьмёрку Востока.

«Слован» пошёл по нисходящей

Плохи дела у «Слована». Команда Милоша Ржиги потерпела восьмое поражение в десяти матчах и пятую неудачу подряд. С такой игрой о плей-офф братиславским «орлам» можно будет только мечтать. «Куньлунь», уступив дома «Йокериту» и ЦСКА, сыграл спокойно и отправил в ворота Марека Мазанеца две безответные шайбы. Отличился Андрей Костицын, а также Брюле, реализовавший преимущество «5 на 3». Отметим игру вратаря хозяев Магнуса Хелльберга, совершившего 37 спасений.

Мосалёв принёс победу «Локомотиву»

Напряжённый матч прошёл в Ярославле. «Локомотив» принимал магнитогорский «Металлург» и дожал соперника в овертайме – 3:2. Решающую шайбу забросил Денис Мосалёв, решивший не доводить дело до буллитов. Огромная нагрузка выпала на Василия Кошечкина, по воротам которого в общей сумме бросили аж 44 раза. Отметим, что форвард «железнодорожников» Владислав Картаев за удар соперника в голову получил «5+20» и не доиграл встречу до конца. Команда Алексея Кудашова одержала вторую победу подряд, «Магнитка» в свою очередь прервала серию из четырёх побед.

«Автомобилист» без Голышева разгромлен СКА

Владимир Крикунов перемудрил с составом в Санкт-Петербурге, в результате чего СКА в пух и прах разгромил «Автомобилист» — 6:2. Да, год назад уральцы выиграли в Питере без Голышева и других лидеров, но постоянно так продолжаться не могло. Команда Олега Знарка катком прошлась по екатеринбуржцам, одержав десятую победу подряд. Такому результату можно только позавидовать. Кто и когда остановит обладателей кубка Гагарина? Шайбы в ворота Сохатского влетали на любой вкус, а забивали у «армейцев» три хоккеиста: дубли у Ковальчука, Барабанова и Гусева. «Пустили игру на самотёк. Почему шесть игроков основы остались в запасе? Идут замены игроков, не играем одним и тем же составом. Наверное, подошла очередь этих ребят отдыхать», — заявил после игры Владимир Крикунов.

Минчане снова не пропустили

«Лада» проиграла шестой матч подряд, на выезде «всухую» уступив минскому «Динамо» со счётом 0:2. Всё валится из рук коллектива Артиса Аболса, такими темпами в плей-офф «автозаводцы» не попадут. А ведь после окончания этого сезона три команды покинут лиги, Тольятти находится в группе риска. Нужно показать максимально возможный результат. «Зубры» наоборот, начали прибавлять на глазах у родной публики. Второй матч подряд у Юнаса Энрота, но его тревожили не слишком сильно, всего 20 бросков в створ. Голы у минчан записаны на Лисовца и Хаудена. Оба забивали и в прошлой игре с «Трактором».

Комбинации «Трактора»

У Челябинска в этот день получалось почти всё: реализация лишнего, красивые комбинации. Голы Щехуры и Йюнге получились изумительными, по таким комбинациям можно писать хоккейные учебники. Александра Ерёменко огорчили три раза, а Рыбаков забивал бывшей команде уже в пустые ворота. У хозяев автором единственного гола стал молодой нападающий Алексеев. Выделим и классную игру голкипера челябинцев Павла Францоуза, который отразил 36 бросков из 37 возможных. «Динамо» потерпело третье поражение подряд (1:4), но бело-голубые не отчаиваются. «Сейчас идёт становление команды, будем двигаться дальше с высоко поднятой головой», — заявил защитник «Динамо» Илья Никулин.