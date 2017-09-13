175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
СКА — «Автомобилист» — 6:2
Текст: Павел Панышев
Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: 10 побед СКА и вторая молодость Афиногенова

Соревнование между ЦСКА и СКА продолжается. Питер пока впереди.
13 сентября 2017, среда. 23:15 Хоккей

Домой спустя восемь матчей

Восемь игр подряд в гостях провёл «Йокерит». Сложно представить, сколько сил и эмоций отдали хоккеисты Юкки Ялонена за все эти матчи. Учитывая, что последние три поездки – Шанхай, Хабаровск и Владивосток. И все три – победные. Вообще, «джокеры» не набрали очки только в одной встрече – в Петербурге со СКА. В московской схватке с «Динамо» был заработан один балл, ну а всё остальное финнами выиграно. Результат показан очень солидный. Победа над «Адмиралом» со счётом 1:0 добыта «Йокеритом» в овертайме, автором единственного гола стал Мика Ниеми. Вратарь Райан Запольски отразил все 29 бросков по своим воротам. Теперь финский клуб возвращается в Хельсинки, где ему предстоит провести серию из шести матчей.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2017, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
0 : 1 0:0, 0:0, 0:0, 0:1
Йокерит
Хельсинки
0:1 – Ниеми (Норман) – 61:31 (3x3)

ЦСКА наступил на те же грабли

В игре с «Амуром» «армейцы», как и в предыдущей встрече с «Куньлунем», создали себе приличный задел. Сперва Бурдасов бросил под перекладину так классно, что судьи разобрались в ситуации только просмотра повтора, а затем Ничушкин удачно подкараулил отскок и сыграл на добивании. Но хоккеисты Игоря Никитина снова упустили добытое преимущество. На сей раз в большинстве постарались братья Ушенины, а в подыгрыше удачно сыграли Кондратьев и выменянный у «Адмирала» Горшков. 2:2 – «Платинум-Арена» взорвалась от восторга.Дело дошло до буллитов, где Илью Сорокина не переиграл никто, а Юха Метсола пропустил один раз – от Андрея Кузьменко. Справедливости ради отметим, что в матче не принимала участия тройка ЦСКА в составе Кирилла Капризова, Максима Шалунова и Сергея Шумакова. 3:2 в пользу гостей, москвичи перебираются во Владивосток.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2017, среда. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
2 : 3 0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1
ЦСКА
Москва
0:1 – Бурдасов – 04:53 (5x5), 0:2 – Ничушкин (Марченко, Блажиевский) – 26:59 (5x5), 1:2 – Ушенин Владислав (Горшков, Кондратьев) – 33:24 (5x4), 2:2 – Ушенин Вячеслав (Горшков, Кондратьев) – 55:36 (5x4), 2:3 – Кузьменко – 65:00 ( ПБ)

Афиногенов разбушевался!

Зрелищный матч выдали «Сибирь» и «Витязь». На двоих команды забросили девять шайб. Хозяева в два раза перебросали подмосковной коллектив (41-21 в створ), однако забили на один гол меньше, нежели соперник. Михаил Бирюков показал неплохую игру, ну а больше других постарался опытный форвард «витязей» Максим Афиногенов, оформивший дубль и отдавший один голевой пас.Второй гол Афиногенова пришёлся на концовку встречи, на самый нужный и ответственный момент.Команда Павла Зубова дважды по ходу схватки проигрывала с разницей в две шайбы, однако оба раза восстанавливала равенство на табло. Не лучший матч, в отличие от Бирюкова, провёл чешский голкипер «Сибири» Александр Салак, отсюда и такой результат. «Витязь» прервал серию из трёх поражений, а сибиряки в скором времени могут покинуть кубковую восьмёрку Востока.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2017, среда. 14:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
4 : 5 0:2, 3:2, 1:1
Витязь
Московская область
0:1 – Макеев (Афиногенов, Никулин) – 00:16 (5x5), 0:2 – Манкинен (Риссанен, Швец-Роговой) – 07:09 (5x5), 1:2 – Полашек (Энлунд) – 22:49 (5x5), 1:3 – Мозик (Сёмин) – 29:32 (5x4), 2:3 – Коньков (Энлунд, Сопин) – 35:35 (5x4), 2:4 – Афиногенов (Мозик, Сёмин) – 37:19 (5x4), 3:4 – Закриссон (Бергстрём, Верещагин) – 39:57 (5x4), 4:4 – Основин (Левицкий, Санников) – 49:47 (5x5), 4:5 – Афиногенов (Никулин) – 56:16 (5x5)

«Слован» пошёл по нисходящей

Плохи дела у «Слована». Команда Милоша Ржиги потерпела восьмое поражение в десяти матчах и пятую неудачу подряд. С такой игрой о плей-офф братиславским «орлам» можно будет только мечтать. «Куньлунь», уступив дома «Йокериту» и ЦСКА, сыграл спокойно и отправил в ворота Марека Мазанеца две безответные шайбы. Отличился Андрей Костицын, а также Брюле, реализовавший преимущество «5 на 3». Отметим игру вратаря хозяев Магнуса Хелльберга, совершившего 37 спасений.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2017, среда. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
2 : 0 1:0, 1:0, 0:0
Слован
Братислава
1:0 – Костицын – 18:46 (5x5), 2:0 – Брюле (Вольски) – 27:55 (5x3)

Мосалёв принёс победу «Локомотиву»

Напряжённый матч прошёл в Ярославле. «Локомотив» принимал магнитогорский «Металлург» и дожал соперника в овертайме – 3:2. Решающую шайбу забросил Денис Мосалёв, решивший не доводить дело до буллитов. Огромная нагрузка выпала на Василия Кошечкина, по воротам которого в общей сумме бросили аж 44 раза. Отметим, что форвард «железнодорожников» Владислав Картаев за удар соперника в голову получил «5+20» и не доиграл встречу до конца. Команда Алексея Кудашова одержала вторую победу подряд, «Магнитка» в свою очередь прервала серию из четырёх побед.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2017, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3 : 2 1:1, 1:1, 0:0, 1:0
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 – Филиппи (Шаус, Осала) – 10:55 (5x4), 1:1 – Осипов (Коршков, Полунин) – 18:37 (5x5), 1:2 – Казионов – 30:35 (5x5), 2:2 – Кадейкин (Контиола) – 31:32 (5x5), 3:2 – Мосалёв (Козун, Накладал) – 64:18 (5x5)

«Автомобилист» без Голышева разгромлен СКА

Владимир Крикунов перемудрил с составом в Санкт-Петербурге, в результате чего СКА в пух и прах разгромил «Автомобилист» — 6:2. Да, год назад уральцы выиграли в Питере без Голышева и других лидеров, но постоянно так продолжаться не могло. Команда Олега Знарка катком прошлась по екатеринбуржцам, одержав десятую победу подряд. Такому результату можно только позавидовать. Кто и когда остановит обладателей кубка Гагарина? Шайбы в ворота Сохатского влетали на любой вкус, а забивали у «армейцев» три хоккеиста: дубли у Ковальчука, Барабанова и Гусева. «Пустили игру на самотёк. Почему шесть игроков основы остались в запасе? Идут замены игроков, не играем одним и тем же составом. Наверное, подошла очередь этих ребят отдыхать», — заявил после игры Владимир Крикунов.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2017, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
6 : 2 4:1, 2:0, 0:1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 – Ковальчук (Гусев) – 03:30 (5x4), 2:0 – Барабанов (Ковальчук, Чудинов) – 04:42 (5x4), 3:0 – Барабанов (Дацюк, Ковальчук) – 09:04 (5x5), 3:1 – Паре (Трямкин) – 13:15 (5x5), 4:1 – Гусев (Прохоркин, Рундблад) – 13:45 (5x5), 5:1 – Гусев (Рундблад, Зубарев) – 29:35 (5x5), 6:1 – Ковальчук (Барабанов, Дацюк) – 30:14 (5x5), 6:2 – Щемеров (Пестунов, Чесалин) – 50:26 (5x5)

Минчане снова не пропустили

«Лада» проиграла шестой матч подряд, на выезде «всухую» уступив минскому «Динамо» со счётом 0:2. Всё валится из рук коллектива Артиса Аболса, такими темпами в плей-офф «автозаводцы» не попадут. А ведь после окончания этого сезона три команды покинут лиги, Тольятти находится в группе риска. Нужно показать максимально возможный результат. «Зубры» наоборот, начали прибавлять на глазах у родной публики. Второй матч подряд у Юнаса Энрота, но его тревожили не слишком сильно, всего 20 бросков в створ. Голы у минчан записаны на Лисовца и Хаудена. Оба забивали и в прошлой игре с «Трактором».

КХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2017, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
2 : 0 0:0, 2:0, 0:0
Лада
Тольятти
1:0 – Лисовец (Матерухин) – 21:34 (5x4), 2:0 – Хауден (Фонтейн, Скилле) – 26:24 (5x4)

Комбинации «Трактора»

У Челябинска в этот день получалось почти всё: реализация лишнего, красивые комбинации. Голы Щехуры и Йюнге получились изумительными, по таким комбинациям можно писать хоккейные учебники. Александра Ерёменко огорчили три раза, а Рыбаков забивал бывшей команде уже в пустые ворота. У хозяев автором единственного гола стал молодой нападающий Алексеев. Выделим и классную игру голкипера челябинцев Павла Францоуза, который отразил 36 бросков из 37 возможных. «Динамо» потерпело третье поражение подряд (1:4), но бело-голубые не отчаиваются. «Сейчас идёт становление команды, будем двигаться дальше с высоко поднятой головой», — заявил защитник «Динамо» Илья Никулин.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2017, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
1 : 4 0:2, 0:1, 1:1
Трактор
Челябинск
0:1 – Щехура (Бэйлен, Пеньковский) – 12:39 (4x4), 0:2 – Йюнге (Полыгалов, Щехура) – 13:21 (5x4), 0:3 – Полыгалов (Пеньковский, Кравцов) – 22:24 (5x5), 1:3 – Алексеев – 49:14 (5x5), 1:4 – Рыбаков – 59:21 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Автомобилист ХК Адмирал ХК Амур ХК Витязь ХК Динамо Минск ХК Динамо Москва ХК Йокерит ХК Лада ХК Локомотив ХК Металлург Мг ХК Сибирь ХК СКА ХК Слован ХК Трактор ХК ЦСКА Итоги дня КХЛ Обзор главных хоккейных событий дня
Новости. Хоккей
14 сентября 2017, четверг
00:33 Дьяков: у «Лады» реализация не получается с самого старта сезона
00:19 Китаров: у минского «Динамо» стало больше получаться в завершении
00:06 Кирилл Кабанов стал игроком датской команды «Ольборг»
13 сентября 2017, среда
23:36 И. Воробьёв: в овертайме удача немного отвернулась от «Магнитки»
23:13 Аболс: судейство? Очков нет, а всё остальное я не могу контролировать
23:08 Дуайер: игра в большинстве минского «Динамо» становится вcё лучше и лучше
23:05 Кудашов: результат закономерный – всё решилось в овертайме, в упорной борьбе
22:42 Полыгалов: реализация лишнего сделала «Трактору» игру
22:41 Мальцев: в ВХЛ побыстрее бегают, в американский хоккей играют, в КХЛ — поумнее
22:39 Никулин: отчаяния нет, «Динамо» будет двигаться дальше с высоко поднятой головой
22:38 Барабанов: СКА реализовал два большинства, а потом уже игра получалась
22:34 Йюнге: что случилось в «Куньлуне»? Я смотрю вперёд, это всё уже в прошлом
22:30 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:26 Гатиятулин: «Трактор» выполнил все установки на игру, поэтому победил
22:23 В. Воробьёв: думаю, Салминен дебютирует за «Динамо» в матче с «Ладой»
22:22 Бэйлен: не так часто дерусь, но это моя работа — биться за команду
22:20 Знарок: перед утренней раскаткой обсудили всё с Крикуновым, договорились
22:18 Крикунов: пустили игру со СКА на самотёк, шестерым игрокам дали отдохнуть
22:12 Ковальчук: не заметил, что в составе «Автомобилиста» не было шестерых игроков
22:01 «Лада» проиграла шестой матч подряд, на выезде «всухую» уступив «Динамо» Мн
21:58 Московское «Динамо» проиграло третий матч подряд, дома уступив «Трактору»
21:50 СКА обыграл «Автомобилист» и идёт в сезоне без поражений — 10 побед подряд
21:35 Флёри: перед дедлайном не могу уснуть, думаю, в какую команду попаду
21:28 Мосалёв в овертайме принёс «Локомотиву» победу над «Магниткой»
21:21 Даути: я не имел в виду, что не хочу выиграть Кубок Стэнли в «Лос-Анджелесе»
21:16 Форвард «Локомотива» Картаев удалён до конца матча с «Магниткой»
20:59 «Динамо» Москва — «Трактор»: Тарасов подрался с Бэйленом
20:28 Шайфли: сейчас речь идёт о том, чтобы выйти c «Виннипег Джетс» в плей-офф
20:20 Защитник Рундблад набрал своё первое очко за СКА
20:05 Батыршин: проиграли — какое тут удовольствие может быть от игры «Ак Барса»?
19:41 Максим Чудинов проводит свой 500-й матч в КХЛ
19:30 Третьяк: Овечкину надо смириться с тем, что он не поедет на ОИ
19:14 Кинэн: акклиматизация, поиск квартир – заняли время, но мы уже привыкли к Шанхаю
19:12 Объявлены составы минского «Динамо» и «Лады» на очный матч
19:03 «Динамо» Москва — «Трактор»: Игумнов впервые сыграет в текущем сезоне
18:53 Основин: «Сибири» нужно строже играть в своей зоне и лучше готовиться к матчу
18:40 Косов сыграет в первой тройке «Магнитки» в матче с «Локомотивом»
18:36 Игроки «Автомобилиста» Голышев и Коварж пропустят матч со СКА
18:16 Глазачев: «Адмиралу» надо реализовывать свои моменты и создавать больше
18:01 Ржига: каждая команда хотела бы подписать Ягра, знаю о его желании сыграть на ОИ
17:58 «Кузня» взяла старт в ВХЛ с победы над «Южным Уралом», прервав его серию побед
17:38 П. Зубов: игры нет — очки есть, игра есть — очков у «Сибири» нет
17:27 Игнатович: игра была двоякая. «Витязь» забил курьёзный победный гол
17:15 Белов: адаптация Манкинена затянулась, хорошо, что он забил первый гол в сезоне
17:13 Мозик: «Витязь» был готов играть на полных оборотах с первых же минут
Все новости RSS
Партнерский контент