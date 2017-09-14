«Торпедо» не справится с «Салаватом». Прогнозы на игровой день КХЛ: видео

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов рассказал о своём видении исходов матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. По его мнению, «Салават» обыграет «Торпедо», а «Ак Барс» не допустит второго поражения подряд.

«Салават Юлаев» — «Торпедо»

Эти команды ещё не так давно были антагонистами. Жёсткое и прямолинейное «Торпедо» противостояло кружевному, немножко бесшабашному и суператакующему «Салавату». Теперь же они стали ближе друг к другу. Скудра старается привить своим подопечным больше креатива, а Вестерлунд налаживает оборону и порядок в Уфе. «Торпедо» одержало три победы кряду, а «Салават» выиграл две последние встречи. Исходя из этого, предполагаю, что в очном матче они доиграются до овертайма, а в дополнительное время победу одержит уфимский клуб, который всё-таки играет дома.

Прогноз Ерыкалова: победа «Салавата».

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«Ак Барс» — «Северсталь»

Немножко трясёт Казань. Казалось бы, у неё сбалансированный состав и нет изменений на тренерском мостике. Но казанцы проиграли «Спартаку» и этим удивили. Удивил в том числе и Андрей Марков, который совершил очередной обрез. Но всё-таки дважды снаряд в одну воронку не падает, и два домашних поражения подряд от аутсайдеров Запада Билялетдинову не простят. С настроем у казанцев всё будет в порядке, и они победят в этой игре в основное время.

Прогноз Ерыкалова: победа «Ак Барса».

«Нефтехимик» — «Спартак»

«Спартак» задачу-минимум на выезд в Татарстан выполнил, сотворив сенсацию в Казани. Да и у Епанчинцева пока нет такого запаса прочности, чтобы штамповать выездные победы. Мы знаем, что «Нефтехимик» дома проявляет себя злой и агрессивной командой. В матче с «Торпедо», несмотря на непростые времена для команды Андрея Назарова, его подопечные показали себя достаточно крепким и способным набирать очки коллективом.

Прогноз Ерыкалова: победа «Нефтехимика» в основное время.

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«Сочи» — «Динамо» (Рига)

Казалось бы, рижское «Динамо» проиграло шесть матчей подряд, и не видно предпосылок к тому, чтобы эта серия прервалась. Добавим к этому то, что подопечные Озолиньша играют на выезде, а лидеры команды по-прежнему в лазарете. Но вспомним, что для минского «Динамо» выезд в Сочи принёс долгожданную победу. Так что полагаю, что и рижане добудут викторию на берегах Чёрного моря, тем более что в Уфе они уже показали себя неуступчивой командой. Думаю, что в дополнительное время или в серии буллитов победу одержат гости.

Прогноз Ерыкалова: победа рижского «Динамо» за пределами 60 минут.