Кинг: в «Лос-Анджелесе» не понимали, как Войнов мог попасть в тюрьму

В межсезонье екатеринбургская команда усилилась канадским нападающим Дуайтом Кингом. Накануне матча со СКА в Санкт-Петербурге корреспондент «Чемпионата» встретилась с новичком «Автомобилиста» и расспросила о переезде в Россию, выступлении за «Лос-Анджелес» и Монреаль», а также о нашумевшей истории с Вячеславом Войновым.

Справка «Чемпионата»



Дуайт Кинг



Родился: 5 июля 1989 года, г. Медоу-Лейк, Канада



Обладатель Кубка Стэнли (2012, 2014) в составе «Лос-Анджелес Кингз»



В сезоне-2016/17 был обменян в «Монреаль»



В НХЛ провёл 440 матчей, в которых набрал (63+71) 134 очков



14 августа 2017 года подписал двухлетний контракт с «Автомобилистом» Родился: 5 июля 1989 года, г. Медоу-Лейк, КанадаОбладатель Кубка Стэнли (2012, 2014) в составе «Лос-Анджелес Кингз»В сезоне-2016/17 был обменян в «Монреаль»В НХЛ провёл 440 матчей, в которых набрал (63+71) 134 очков14 августа 2017 года подписал двухлетний контракт с «Автомобилистом»

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«Были предложения от трёх клубов НХЛ, но выбрал «Автомобилист»

— На протяжении семи лет вы играли в НХЛ. Почему решили покинуть лучшую хоккейную лигу мира?

— Всё пришло к тому, что у меня не было контракта, а предложения были только приехать на просмотр. Я провёл неплохие годы в НХЛ, но теперь решил открыть новую главу в своей жизни, попробовать себя в другой лиге. Хороший вызов для меня.



— Были ли у вас предложения из клубов НХЛ этим летом?

— Да, три команды проявляли ко мне интерес, но предлагали только пробные контракты, так что в конце июля я принял решение, что стоит попробовать силы в другой лиге.



— «Монреаль» предлагал вам продлить контракт?

— Нет, от «Канадиенс» предложений мне не поступало.

— Почему вы выбрали «Автомобилист»?

— Я полагался на своего агента, который вёл все переговоры и предложил вариант с «Автомобилистом». Он рекомендовал Екатеринбург и КХЛ. Вообще до перехода я мало знал об этой команде, городе и о лиге в целом.

— Что вам сказала семья, когда вы подписали контракт с «Автомобилистом»?

— Мы решили, что они приедут ко мне через пару недель. Я хочу сначала полностью размеситься, обжиться, а потом они уже переедут. Родные поддержали мой выбор, они понимают, что на первом месте хоккей. К тому же это хороший опыт — пожить несколько лет в другой стране.

— Это ваш первый приезд в Россию? Какие впечатления?

— Да, я впервые тут. Здесь довольно мило. Я был только в нескольких городах, Екатеринбург понравился. Так что всё меня устраивает. В городе в течение 15 минут можно добраться до любого места, очень удобно.

— Вам не скучно здесь после шумного Лос-Анджелеса?

— Я родился в маленьком городке, так что люблю тишину. В принципе мне везде комфортно, в мегаполисах ты же можешь никуда и не выбираться.

— Могли бы описать Россию тремя словами?

— Сложновато будет (Улыбается). Очень красивая природа, обстановка мне нравится и кухня. Еда действительно другая, но очень вкусная.



— Успели уже попробовать русскую кухню?

— Да, мне нравятся разные супы. В целом питаюсь примерно также, как и в Америке в течение сезона.

«Крикунов не говорит по-английски, так что смотрю то, что он рисует на планшетке»

— В «Автомобилисте» вы играет с Франсисом Паре и Тейлором Беком? Вам комфортно в тройке с ними?

— Да, конечно, мы прекрасно понимаем друг друга, говорим на одном языке. Против Тейлора я играл несколько раз в НХЛ.



— У вас получается такая канадская банда в Екатеринбурге.

— Да, что-то в этом духе (Смеётся). Тейлор тоже только приехал в Россию, так что мы вместе осваиваемся.

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— Хотели бы когда-нибудь сыграть в тройке с российскими хоккеистами?

— Да, почему нет? Мне в принципе не важно, с кем играть. Большинство ребят немного говорит по-английски, так что проблем с коммуникацией нет. На льду мы понимаем друг друга.

— Как вам играть под руководством Владимира Крикунова?

— Он не говорит по-английски, так что я только смотрю то, что он рисует на планшетке. Нам тяжело общаться, один из ассистентов Крикунова иногда переводит слова тренера. Если что-то серьёзное и ребята могут помочь с переводом. Но обычно я всё и так понимаю.



— Крикунов — типичный тренер из СССР. Могли бы сравнить его с канадскими и американскими специалистами?

— Они все понимают, как играют команды, знают, как надо тренировать. Тяжело, конечно, сравнивать, потому что я не понимаю, что говорит Крикунов.

— У Крикунова есть какие-то особенные упражнения?

— Я пропустил все межсезонные сборы, но тренировки предыгровые действительно другие. Другой стиль, новые упражнения, мы по-другому действуем в равных составах.



— В «Лос-Анджелесе» вы тренировались под руководством Дэррила Саттера. Он типичный канадский тренер?

— Да, это правда (Улыбается). У него всегда было собственное мнение, которое не подвергалось сомнению. Дэррил знает, чего хочет от своих игроков, у него всегда есть план на матч.



— Могли сравнить Саттера с Крикуновым?

— Оба строгие тренеры, у которых есть чёткое видение игры, оба используют видео, но их сейчас все специалисты используют.

— Саттер знаменит своим специфическим чувством юмора. Правда ли это?

— Да, есть такое (Улыбается). Но он чаще всего зажигал на пресс-конференциях, поэтому у журналистов и возник такой его образ. Как тренер, он всегда был серьёзным, на тренировках никаких шуток не было.



— У Саттера есть сын Крис, у которого синдром Дауна. Читала, что Крис часто посещал тренировки «Кингз», а игроки считали его частью команды.

— Да, так и было. В «Лос-Анджелесе» мы были как семья. Крис часто бывал на наших тренировках, поддерживал нас. Он действительно помогал нам, дарил позитивные эмоции. Пару раз Крис даже выступал с речью, это было круто. «Никогда не слышал, чтобы в Монреале русских называли бандой»



— В марте вы были обменены в «Монреаль». Расстроились, когда узнали о переходе?

— Да, немного. Первое время тяжело было свыкнуться с этой мыслью, пришлось переезжать в другой город, привыкать к новой команде. Но этот опыт пошёл мне на пользу, ведь всё, что ни делается – всё к лучшему. Я играл в потрясающем хоккейном городе.



— Тяжело было переезжать из солнечного Лос-Анджелеса в холодный Монреаль?

— Пришлось купить немного тёплых вещей (Улыбается). Но нужно было привыкать, выхода у меня не было.

— Какими вообще были эти пару месяцев в «Монреале»?

— Команда у нас была классная, все хотели выигрывать как можно больше матчей. В городе обожают хоккей. «Канадиенс» — клуб с огромной историей и прекрасной организацией.

— Вы играли с Александром Радуловым. Он действительно особенный игрок?

— Определённо точно! Он особенный, Александр замечательно играл за «Монреаль», был силён во всех компонентах. Думаю, в «Далласе» у него всё получится. Мы с ним немного общались, он хороший парень в жизни. В нём столько энергии!

— Этим летом «Монреаль» покинули русские хоккеисты Марков, Нестеров, Радулов, Емелин. Правда ли, что Марк Бержевен хотел избавиться от русской банды?

— Первый раз об этом слышу. Я правда не знаю, чем руководствовался генеральный менеджер, когда принял решение расстаться с русскими игроками. Никогда не замечал, чтобы их называли бандой. Но вообще тяжело, когда никто не разговаривает на твоём родном языке. Я вот сейчас попал в такую же ситуацию, вполне нормально, что они проводили время вместе. Как партнёры по команде они очень хорошие, не могу сказать ничего плохого.



— Монреальские болельщики сумасшедшие в хорошем смысле слова?

— Да, они живут хоккеем и неистово болеют за свою команду. Не знаю, стал ли я своим за эти пару месяцев. Но я запомню время, проведённое в «Монреале».

«Против Ковальчука в финале Кубка Стэнли было играть очень тяжело»

— Вы дважды выигрывали Кубок Стэнли. Правда ли, что во второй раз эмоции от победы не такие сильные?

— Конечно, эти победы разные. Мы взяли два трофея за три года, это очень короткий срок. Во второй раз у нас было больше матчей в плей-офф. Но выигрывать всегда невероятно.

— В сезоне-2011/12 в финале вы играли с «Нью-Джерси», где зажигал Илья Ковальчук. Расскажите, каково было играть против него? Знаете, что Илья теперь в СКА?

— Илья был очень крутым игроком в НХЛ, знаю, что он сейчас успешно выступает в КХЛ. Тогда было очень сложно играть против Ковальчука, он был на вершине в гонке бомбардиров. Тренер всегда составлял план на игру, чтобы сдерживать Илью. Атака «Дэвилз» была очень сильной.

— В сезоне-2013/14 в первом раунде плей-офф «Кингз» проиграли первые три матча «Шаркс», однако затем взяли серию. Как вы это сделали?

— Наверное, это было чудо (Улыбается). На самом деле мы фокусировались на каждой игре, не теряли надежды. У нас были ребята, готовые биться до конца, но наперёд никто ничего не загадывал. Выиграли один матч, это придало нам импульс. А дальше уже ноги сами несли нас вперёд.



— Только четыре раза в истории НХЛ командам удавалось совершить такой камбэк. После трёх поражений вы верили, что пройдёте дальше?

— Да, мы верили в это. Возможно всё. Я ведь проигрывал такую серию ещё до «Лос-Анджелеса», но вытянуть такую серию — очень сложно. Это требует психологической стойкости, крепкости характера. Всё это у нас нашлось.



— Расскажите о стиле игры «Лос-Анджелеса». Многие считают его слишком консервативным.

— Да, у нас была чёткая игровая система, мы действовали компактно, старались рисковать на контратаках. Поэтому мы и выигрывали.



— Что случилось с Майком Ричардсом в 2015 году, когда он неожиданно покинул «Лос-Анджелес»?

— Вообще я не в курсе подробностей, но Майка остановили на американо-канадской границе в Манитобе с какими-то запрещёнными веществами. Руководство клуба решило сразу же расторгнуть контракт с Ричардсом. Такой случай был единичный, мы в команде толком ничего не поняли.



— «Кингз» два года подряд не попадали в плей-офф. В чём причина?

— Каждая команда проходит через это, падения случаются у всех. Результаты должны улучшиться, и в ближайшее время «Лос-Анджелес» вновь пробьётся в плей-офф.

— Генеральный менеджер Дин Ломбарди был уволен весной. Как вы думаете, приведёт ли это к изменениям?

— Думаю, он ушёл из-за того, что «Кингз» не пробились в плей-офф. Надеюсь, изменения пойдут на пользу команде, к тому же состав обновился.



— Многолетний лидер «Кингз» Дрю Даути заявил, что может покинуть команду, потому что хочет выигрывать трофеи. Насколько будет это серьёзной потерей для «Лос-Анджелеса»?

— Он очень классный игрок. Любая команда мечтала бы заполучить его. Но это его выбор — переходить в другой клуб или нет. Мне бы хотелось, чтобы Дрю остался в составе «Кингз».

— Майк Бэбкок как-то сказал, что у Даути самая большая задница в НХЛ. Так ли это?

— Что самая большая?



— Задница.

— Ха-ха (Громко смеётся). Он классно катается и очень умело пользуется своим телом, поэтому Бэбкок так и сказал.

«За два месяца в «Монреале» понял, почему Прайс такой крутой»

— Какому голкиперу в НХЛ тяжелее всего забить?

— На самом деле выделяются вратари обеих команд, за которые я выступал. Вы сами видели, что показывал Джонатан Куик в плей-офф, насколько крут Кэри Прайс. Я провёл в «Монреале» всего пару месяцев, но успел убедиться, почему Кэри лучший в мире.

— Так почему он лучший?

— Выбор позиции, его спокойствие. Он всегда очень спокойный. Кэри в нужный момент оказывается в правильном месте, это потрясающе.



— А кто лучший нападающий в НХЛ?

— Сложный вопрос. В лиге много хороших форвардов. Анже Копитар — один из лучших в составе «Кингз». Я был на одном льду с Кейном, Макдэвидом, Кросби. Они уникальные хоккеисты.

— За счёт чего Копитар был лучшим в составе «Лос-Анджелеса»?

— Он прекрасно играет как в равных составах, так и в большинстве. Он может из любой ситуации создать гол. Не видел, чтобы Копитар тренировался как-то по-особенному, думаю, многое дано ему природой.

«Игроки «Кингз» не понимали, как Войнов мог попасть в тюрьму»

— В «Лос-Анджелесе» вы играли вместе с Вячеславом Войновым. В 2014 году он был обвинён в домашнем насилии за избиение жены. Как в команде тогда восприняли эту ситуацию?

— Тяжёлая была ситуация, конечно. Мы вообще не понимали, как мог произойти такой инцидент. Мы хорошо знали Славу, были знакомы с его женой Мартой и их дочкой Кристиной. Они хорошие люди, но, может быть, смена стиля жизни на них повлияла. Честно, для нашей команды было тяжело потерять Славу, потому что он замечательный игрок и очень хороший партнёр.



— Вы вообще верите, что Войнов мог сделать то, в чём его обвиняли?

— Я не знаю, что произошло. Когда мы виделись, он всегда был милым и спокойным, может быть, из-за языкового барьера. Ко мне Слава всегда относился хорошо.

— Вы когда-нибудь видели его злым и агрессивным?

— Только на льду, но это совершенно другое. На льду все довольно агрессивно себя ведут.

— Каким Войнов был в жизни?

— Обычный парень. Я не знаю, каким он стал сейчас, но в Лос-Анджелесе всё всегда было нормально.

— Как вы думаете, сможет ли Вячеслав вернуться в НХЛ?

— Я в этом не уверен. Он отличный защитник, но лига наложила запрет, так что не знаю.

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

«Думаю, у меня есть шанс сыграть на Олимпиаде»

— За сборную Канады вы играли последний раз на мемориале Глинки десять лет. Верите, что ещё получите шанс сыграть за национальную команду?

— Ох, давно это было. Раньше об этом не думал, но в связи с ситуацией с игроками НХЛ, думаю у меня есть шанс попасть на Олимпиаду.

— Говорили ли уже с главным тренером сборной Канады Уилли Дежарденом?

— Нет, пока такой возможности не было. Когда я приехал в КХЛ, представители федерации контактировали со мной. Это был короткий разговор. Всё зависит от моей игры за «Автомобилист», если буду выступать хорошо, получу шанс отобраться на Олимпиаду.

— Когда вы подписывали контракт с «Автомобилистом», держали в голове факт, что в Корее не будет игроков НХЛ?

— Я, конечно, знал об этом решении. Но нельзя сказать, что я поехал в КХЛ только из-за того, что энхаэловцв не будет на Олимпиаде. Это была одна из причин.



— Какие еще были причины? Деньги?

— Ну да, но главное — возможность получить опыт, попробовать что-то новое.



— Без энахэловцев Канада по-прежнему фаворит Олимпийских игр?

— Так однозначно нельзя говорить. В этом сезоне в Россию вернулись несколько сильных хоккеистов из НХЛ. В целом, считаю, что уровень команд примерно равный. Так что фаворитов будет много.