Где Фёдоров? 5 игроков НХЛ, номера которых клубам нужно изъять

Церемония изъятия номера из обращения – вещь для североамериканцев весьма знаковая, поскольку свидетельствует об огромном вкладе хоккеиста в успехи клуба и большом уважении во всём спортивном сообществе. Далеко не случайно подобные церемонии анонсируются задолго до их проведения, а трогательность и волнительность этих предматчевых минут иногда влияют и на ход последующей встречи. Болельщики наверняка вспомнят в истории НХЛ немало хороших игроков, которые вполне заслужили подобное признание, но пока не удостоились этой чести. Давайте вместе попробуем составить свой список клубных легенд, которые должны быть увековечены в ближайшем будущем.

Номер 88 – Эрик Линдрос («Филадельфия Флайерз»)

Большой Эрик не достиг в НХЛ тех успехов, которые ему прочили, но оставил заметный след в памяти болельщиков. С самого начала карьера Линдроса была неспокойной, и первый скандал случился сразу после драфта, когда строптивый хоккеист отказался играть за выбравший его «Квебек». В результате громкого обмена Эрик оказался в стане «лётчиков», где и снискал себе славу могучего, безжалостного центрфорварда с убийственным броском, способного крушить всех на своём пути. Знаменитый «роковой легион» — тройка «Флайерз», в которую входили Линдрос, Джон Леклер и Микаэль Ренберг – до сих пор вспоминается и фанатам «лётчиков», и их оппонентам из «Детройта» или «Нью-Джерси». Карьеру Линдроса испортили многочисленные сотрясения мозга, но до череды травм нападающий был настоящим олицетворением боевой мощи «Флайерз».

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Номер 12 – Петер Бондра («Вашингтон Кэпиталз»)

Давным-давно, когда в «столичных» ещё не было Овечкина, главным небожителем скромного «Вашингтона» был Бондра – великолепный скоростной правый крайний, который очень любил бросать по воротам. Именно рекорды словака по голам и очкам в истории «Кэпиталз» пришлось преодолевать Александру. Петер заслуженно пользуется огромным уважением у поклонников клуба – он был первым в истории «Вашингтона» игроком, преодолевшим отметку в 500 голов. Даже странно, что Тед Леонсис и его команда не изъяли номер Бондры раньше, ведь под сводами домашней арены висит лишь четыре свитера. Персоны Майка Гартнера и Рода Ленглея не вызывают никаких вопросов, тафгай Дэйл Хантер был любим фанатами не за хоккейные достижения, а вот про Ивона Лабре, который отыграл 7 сезонов за ужасный «Вашингтон» конца 1970-х, многие никогда и не слышали. Не забудем, что именно Бондра отыскал в прошлом году в Арабских Эмиратах девушку по имени Фатима, удивившую весь мир своей хоккейной техникой.

Петер Бондра Фото: Reuters

Номер 14 – Теорен Флери («Калгари Флэймз»)

Нынче Флери вспоминают только благодаря его известному пристрастию к алкоголю и наркотикам – у канадских болельщиков даже существовали конкурсы карикатур, на которых бывший форвард «Флэймз» неизменно изображался рядом с бутылкой. Однако до того, как превратиться в развалину, «Могучий мышонок» был великолепным снайпером, и до сих пор идёт на втором месте в клубной истории «Калгари» по голам и очкам (впереди только Джером Игинла), а также пятым по количеству штрафных минут. Флери был частью чемпионской команды в 1989 году и до сих пор является одним из самых популярных хоккеистов в истории «огоньков». Похоже, руководство клуба совсем не против отдать должное Тео, поскольку ни один игрок с момента обмена Флери в 1999 году не брал себе 14-й игровой номер. Однако под сводами старого «Сэддлдоума» официально до сих пор висят только два свитера, которые принадлежат «усам всея НХЛ» Лэнни Макдональду (№9) и голкиперу Майку Вернону (№30).

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Номер 9 – Пол Кария («Анахайм Дакс»)

Кария был первой яркой звездой молодой калифорнийской команды, был настоящим лицом «Анахайма» на протяжении десятка лет. Индивидуальных наград этот канадский форвард с японскими корнями почти не завоевал (утешительный «Леди Бинг Трофи» — не в счёт), но запомнился стабильной результативностью, яркой техникой и фантастическим дуэтом с Теэму Селянне. В 2003 году Кария вместе с тогда ещё «могучими утками» дошёл до финала Кубка Стэнли, где уступил «Нью-Джерси», и после этого его карьера в «Анахайме» резко оборвалась. Переход в звёздный «Колорадо» также не помог добраться до трофея, а затем посыпались травмы, и закончить с хоккеем Полу пришлось намного раньше, чем предполагалось.

Номер 91 – Сергей Фёдоров («Детройт Ред Уингз»)

Фёдорова можно признать главной российской звездой 1990-х: он дважды преодолевал отметку в 100 очков, первым из наших завоевал «Харт Трофи» и соперничал по популярности с капитаном «Ред Уингз» Стивом Айзерманом. Отношения великолепного универсала и «красных крыльев» осложнились в 1998 году, когда Фёдоров принял огромное контрактное предложение от «Каролины». «Детройту» пришлось повторять условия, чтобы сохранить россиянина у себя, и, вероятно, именно этот момент мешает руководству клуба признать роль Сергея в череде былых успехов «Ред Уингз».



«У Фёдорова была прекрасная карьера. Он был одним из лучших хоккеистов в истории клуба. Думаю, что всему руководству и семье Илич нужно поговорить о возможности изъять из обращения номер Сергея», — сказал в июне генеральный менеджер «Детройта» Кен Холланд. На новенькой «Литтл Сизарс-Арене» пока что будут висеть под сводами 7 свитеров, два из которых принадлежат бывшим партнёрам Фёдорова – Никласу Лидстрёму и Стиву Айзерману.