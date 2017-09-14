Почему нельзя выиграть у СКА, а Восток интереснее Запада? Мнение экспертов

В традиционной рубрике «Три вопроса экспертам» – трёхкратный чемпион России Алексей Бадюков, бывший вице-президент челябинского «Трактора», известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко и заслуженный мастер спорта Александр Гуськов.

— Почему никто не может выиграть у СКА?

Бадюков: Потому что лидеры, которые есть в команде — Ковальчук, Дацюк, молодой Барабанов, плюс ребята из второго звена — Широков и Калинин, — очень хотят поехать на Олимпиаду. Ещё нужно иметь в виду защитников, Гавриков и Херсли здорово смотрятся. Все готовятся к Олимпиаде и успешно себя проявляют в этом сезоне. Прямые кандидаты в сборную просто рвут и мечут. Ковальчук и остальные не дают себе расслабиться. Другие смотрят за лидерами и стараются им соответствовать. Идёт ротация, у СКА есть пять звеньев, которые могут дополнять друг друга.

Итоги дня КХЛ: 10 побед СКА и вторая молодость Афиногенова Соревнование между ЦСКА и СКА продолжается. Питер пока впереди.

Гомоляко: За счёт того, что в СКА хорошие хоккеисты, хороший тренерский штаб и руководитель. Если сравнивать СКА и ЦСКА, то москвичи просто набрали много хороших хоккеистов, но им надо привыкнуть друг к другу и стать командой. В СКА команда собрана, новички заменили Шипачёва и Дадонова, все сыгранные, поэтому я не удивляюсь такому результату.



Гуськов: Причина банальна: СКА — чемпион прошлого сезона. Пусть даже без Шипачёва и Дадонова – это отличный коллектив, есть костяк в команде, который играет уже несколько лет. В принципе, игрокам даже сыгрываться не надо, все друг друга понимают, после старта сезона не надо ждать притирки, чтобы выйти на пик. Не стоит забывать о том, что в команде есть Ковальчук и Дацюк, которые в великолепной форме, видно, что клуб серьёзно подготовился к сезону, и остальные ребята подтягиваются по уровню, тянутся за своими лидерами и в сумме – всё это обеспечивает результат команде.



Барабанов и Прохоркин получают больше игрового времени, отсюда появляются положительные личные показатели, а всё это идёт в копилку команды. Я считаю, что на данный момент СКА, пусть не на голову, но сильнее остальных клубов. Потенциально, один матч, у СКА может выиграть любая команда. Многое зависит от самих подопечных Олега Знарка. Расслабленность, недооценка соперника -единственное, что может помешать СКА выиграть. Такое ощущение, что хоккеисты играют на семьдесят процентов от своих возможностей (при этом уверенно выигрывают), и в любой момент могут прибавить.

— Согласны с тем, что на Востоке намного больше интриги, чем на Западе?

Бадюков: Абсолютно с этим согласен. На Западе СКА и ЦСКА выделяются на фоне других. Приятно удивляет «Йокерит». 16 сентября финская команда будет играть дома, наверное, её ждёт небольшой спад после поездки на Дальний Восток. Но в целом «Йокерит» очень мощная команда. На Востоке команды более менее равные, явного лидера нет. Рабочие, интересные клубы. Тот же «Барыс», которого мы списали со счетов, как претендента на высокие места. В команде нашли замену Боченски и Бойду. Доус тянет за собой команду. В общем, интересно наблюдать за Восточной конференцией, там проходят более интересные матчи.

Гомоляко: Ещё в начале чемпионата говорил, что на Востоке будет настоящая битва до последнего тура. Команды практически равные, поэтому там будет совсем другая игра. Успехи «Барыса» меня ничуть не удивляют, я видел тех игроков, которых подписала команда. Они могут заменить и Боченски, и Бойда, и даже усилить. Так и произошло в принципе.

Вей и Диц рвут КХЛ на лоскуты. Как «Барыс» искал своих лучших легионеров Даллмэна до приезда в КХЛ тоже никто не знал.

Гуськов: Из-за хорошего старта «Барыса», неожиданных результатов «Автомобилиста» и «Куньлуня», на Востоке интересная ситуация в турнирной таблице и много непредсказуемых матчей.

— «Югра», «Лада», рижское «Динамо», «Адмирал» — где уже напрашивается смена тренера?

Бадюков: Не стоит говорить, что «напрашивается». Мы привыкли к тому, что отставки происходят очень быстро, но к этому не надо подталкивать руководство. Считаю, что нужно давать время. Руководители, из опыта других клубов и своего собственного, не делают сейчас скоропостижных решений, потому что у команд есть цикл — выезд, домашние игры. Спады и перепады будут в независимости от того, какой будет тренер в команде. Всякое бывает — финансовые проблемы, необходимость усиления. Вот у «Витязя» полкоманды получило отравление и пропустило матч с «Салаватом». Не считают правильным во всём винить тренерский штаб, если уж менять, то всю систему.

Гомоляко: Я не люблю прогнозировать отставки, сам был неоправданно уволен в октябре. Если давать тренеру работать, то давать работать до конца. Можно 20 игр сыграть и быть на последнем месте, а потом рвануть и подняться на вершину. Надо давать тренерскому штабу работать до конца, а потом делать выводы. Задачи ставятся на сезон, и только после его окончания надо принимать решение. Не попал в плей-офф, вот тогда надо что-то делать. А то уволили через 20 туров, а ещё столько матчей впереди. Это неправильно.



Гуськов: Если взять любую из вышеперечисленных команд, то тема с отставкой тренера – актуальна, но с другой стороны, что ждут руководители клубов и дадут ли шанс исправить ситуацию? Здесь момент сравнимый с хоккеистом, когда игрок приезжает в новую лигу или переходит в новую команду, то от кого-то требуют результат мгновенно, зная его потенциал, а кто-то даёт адаптироваться, если этот потенциал не раскрыт и сами тренеры не знают, чего ждать от хоккеиста.



Озолиньш — молодой тренер в КХЛ, для него это первый сезон в качестве главного тренера. С таким составом не надо ожидать каких-либо сюрпризов от рижан. Можно подождать и дать поработать молодому тренеру, а вот в других случаях тренеры опытные, и здесь вопрос к руководству, сколько они готовы ждать, чтобы тренер дал результат?