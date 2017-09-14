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Владимир Крикунов
Текст: Павел Панышев
Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

«Относитесь к СКА немного проще». Крикунов воспользовался советом Знарка

Владимир Крикунов выбросил белый флаг ещё до начала матча со СКА.
14 сентября 2017, четверг. 17:00 Хоккей

«Я бы посоветовал соперникам относиться к нам немного проще. Ведь выложившись в матчах с нами, они потом легко уступают следующему сопернику», — заявил главный тренер СКА Олег Знарок на пресс-конференции после матча своей команды с «Северсталью» в Череповце. Позже специалист сказал, что произнёс эту фразу на эмоциях. Но факт остаётся фактом – она явно засела у Знарка в голове, ведь просто так такие вещи не говорят. Как оказалось, некоторые тренеры отнеслись к этим словам вполне серьёзно, да и по самолюбию хоккеистов команды сказанное Знарком могло ударить. Почему к ним, обладателям кубка Гагарина, надо относиться проще?

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После произнесённых слов команда Знарка дома принимала «Ладу». Та встреча получилась довольно упорной. Тольяттинцы, забившие быструю шайбу, долгое время вели со счётом 1:0, но к середине игры пропустили, в результате потерпев поражение — 1:3. Далее в Санкт-Петербург прилетел «Автомобилист» во главе с Владимиром Крикуновым, который, как ему самому показалось, поступил мудро.

По всей видимости, мэтр отечественного тренерского цеха решил сделать акцент на следующих встречах – с минским и московским «Динамо». В заявку на игру с «армейцами» не попали сразу шесть человек, многие из которых являются лидерами уральской команды. Со СКА 13 сентября не сыграли вратарь Якуб Коварж, защитник Кирилл Лямин, нападающие Алексей Михнов, Анатолий Голышев, Александр Кучерявенко и Илья Крикунов. Официальная версия – дали отдохнуть. «Идут замены игроков, не играем одним и тем же составом. Наверное, подошла очередь этих ребят отдыхать», — сказал Крикунов.

Получается, что тренерский штаб гостей заранее выбросил белый флаг, не рассчитывая увезти из Санкт-Петербурга очки? С одной стороны, некая логика в подобном решении просматривается: приберегли лидеров, избежали возможных травм, попробовали в деле других. Но с другой – совершенно нет. Ведь в первую очередь нужно руководствоваться спортивным принципом.

Получается, что тренерский штаб гостей заранее выбросил белый флаг, не рассчитывая увезти из Санкт-Петербурга очки?

Если ты изначально не планируешь дать бой чемпиону страны и не особо рассчитываешь зацепиться за результат, то можно просто не приезжать на арену. Пусть засчитывают техническое поражение и тогда не только отдохнуть получится, но и деньги на перелёты с гостиницами сэкономить. Да и вообще, отдых ключевым хоккеистам команды в нынешней ситуации могут предоставить разве что ЦСКА и СКА. Глупо сравнивать составы «армейских» клубов и екатеринбургского коллектива, применительно к которому слово «ротация», произведённая в большом объёме, будет звучать довольно смешно. Состав у уральцев крепкий, но не до такой степени, чтобы Голышев и Коварж наблюдали за игрой с трибуны.

Более того, самому Голышеву было бы выгодно сыграть со СКА и показать себя во всей красе на глазах у главного тренера сборной России. Ведь Голышев – кандидат в национальную команду. Но такой возможности Анатолия лишили. Вряд ли нападающий сильно обрадовался предоставленному отдыху. Отдыхать особо не от чего, чемпионат только начался.

«Хорошая игра, много забивали. Знали, что два года проигрывали «Автомобилисту». Перед раскаткой поговорили с Владимиром Крикуновым, обсудили всё, договорились. Можно сказать, сегодня превзошёл учителя», – пошутил Знарок на послематчевой пресс-конференции.

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Самое забавное в сложившейся ситуации то, что год назад «Автомобилист» поступил аналогичным образом, в итоге сенсационно прервав победную серию СКА, насчитывавшую на тот момент 15 матчей. Однако дважды подобные фокусы не проходят. На сей раз Екатеринбург оказался разгромлен в пух и прах, потерпев второе поражение подряд. Крикунов отправил людей на амбразуру, изначально не веря в победу своей команды.

И здесь мы снова вынуждены вернуться к вопросу конкуренции внутри КХЛ. Сложно себе представить схожую ситуацию за океаном. Чтобы условная «Аризона» или «Колорадо» сыграли с «Питтбсургом» или «Чикаго» в ослабленном из-за отсутствия лидеров составе, решив приберечь их на встречи с соперниками своего уровня. Подобные вещи просто невозможны, так как тобой моментально заинтересуются не только журналисты, но и руководство лиги. Ещё и негодование болельщиков выслушаешь. В России, увы, операции под кодовым названием «белый флаг» становятся обыденными. Конкурировать с некоторыми командами по объективным причинам стало до такой степени тяжело, что соперники уже не верят в свои силы, а главные тренеры подливают масла в огонь. «Вы к нам проще относитесь, а то все силы отдадите и дальше всё проиграете».

Важно понимать, что такие вещи серьёзно бьют не только по клубам, но и по имиджу лиги. По её посещаемости, популярности и прогрессу. Уже сейчас на 99% понятно, кто сыграет в финале плей-офф в Западной конференции. Разве это нормально? Для кого-то, возможно, вполне приемлемо. Скажем, болельщики СКА рады, что их любимая команда уверенно лидирует и гарантированно не окажется за чертой плей-офф, не испытает проблем с составом, будет регулярно радовать своего зрителя победами. Но ведь и о других нужно думать. Разрыв между клубами-грандами и середняками растёт из года в год, становясь до неприличия большим. И это один из главных вопросов к Континентальной лиге на сегодняшний момент.

Важно понимать, что такие вещи серьёзно бьют не только по клубам, но и по имиджу лиги. По её посещаемости, популярности и прогрессу.

Ну а Владимир Крикунов, заявивший, что нынешний сезон станет для него последним в качестве главного тренера, волен поступать так, как считает нужным. Посмотрим, сильно ли отдохнули шесть человек из «Автомобилиста» и как уральская команды проведёт два оставшихся матча выездной серии.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Автомобилист ХК СКА Владимир Крикунов Олег Знарок КХЛ
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