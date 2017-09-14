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Текст: Владислав Уткин
Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Как в КХЛ стартовал десант игроков из НХЛ. От Маркова до Григоренко

От них ждут очень многого, а некоторые уже стали звёздами КХЛ.
14 сентября 2017, четверг. 20:00 Хоккей

Этим летом на просторах КХЛ высадился солидный десант из Национальной хоккейной лиги. Кто-то, как Любимов и Григоренко, сразу начал рвать с места в карьер, а кто-то пока ещё разыгрывается. Оцениваем, кто как стартовал в новом сезоне.

Андрей Марков («Ак Барс»)

Игры: 8.
Очки: 7 (1+6).
Показатель полезности: 0.
Среднее время на площадке за игру: 21:04.

Опытный ветеран сразу пришёлся ко двору в казанской команде. Марков, как ему и было положено по статусу – лидер обороны «Ак Барса». Порой он совершает ошибки, как например в матче со «Спартаком», но компенсирует это прекрасной для защитника результативностью. Билялетдинов, наверняка, не разочаровался в игроке, который когда-то давно начинал у него играть в московском «Динамо».

Михаил Григоренко (ЦСКА)

Игры: 8.
Очки: 8 (3+5).
Показатель полезности: +6.
Среднее время за игру: 17:19.

Конкуренция у Григоренко в НХЛ была серьёзной. Но и по возвращению в родной клуб она не ослабла, а наоборот, только усилилась, о чём он сам признался в интервью «Чемпионату». Впрочем, для Михаила это не помеха. Он появляется на льду в составе ЦСКА почти в каждой игре, и только два раза в этом сезоне покидал его без набранных очков. Старт сезона для нападающего пока получается блестящим.

Михаил Григоренко

Михаил Григоренко

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
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Роман Любимов (ЦСКА)

Игры: 7.
Очки: 4 (1+3).
Показатель полезности: +3.
Среднее время за игру: 16:05.

Результативность у Романа ниже, чем у Михаила, но и функции на площадке у него немного другие. Любимов – форвард более оборонительного плана, в задачи которого не входит забивать голы в каждом матче (впрочем, против этого в ЦСКА, наверное, ничего против не имеют). У Любимова сейчас есть прочное место в стартовом составе «армейцев», чего ему так не хватало во время годичного визита в «Филадельфию». И это должно прибавить ему уверенности.

Сергей Калинин (СКА)

Игры: 9.
Очки: 4 (2+2)
Показатель полезности: +6.
Среднее время за игру: 12:40.

Примерно в таком же положении находится и Сергей Калинин. Закрепиться в НХЛ у него не получилось, зато теперь он играет под прямым взглядом главного тренера сборной, и своё дело исполняет неплохо. Не выходя в ведущих звеньях, Сергей выполняет массу полезной работы, чем и импонирует Знарку.

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Филип Ларсен («Салават Юлаев»)

Игры: 8.
Очки: 8 (6+2).
Показатель полезности: +4.
Среднее время за игру: 26:15.

Когда смотришь на показатели Ларсена, невольно закрадывается мысль, что вот она – замена ушедшему из КХЛ Крису Ли. Те же без четырёх минут полчаса игрового времени за матч и та же сумасшедшая результативность практически без ущерба для выполнения основных обязанностей защитника. Переход из НХЛ очень положительно сказывается на игре датчанина, который пока что является одним из лучших бомбардиров-защитников в КХЛ.

Антон Ландер («Ак Барс»)

Игры: 8.
Очки: 7 (1+6).
Показатель полезности: -2.
Среднее время за игру: 17:40.

Ненамного от Ларсена отстаёт другой скандинав – Антон Ландер из «Ак Барса». Правда, пока что ему, как и всей команде, немного не хватает стабильности. На счету Ландера всего один гол, но форвард выполняет много полезной работы и ещё улучит свои статистические показатели.

Антон Ландер

Антон Ландер

Фото: Роман Кокшаров, photo.khl.ru

Алексей Марченко (ЦСКА)

Игры: 7.
Очки: 4 (0+4).
Показатель полезности: +9.
Среднее время за игру: 19:24.

Стабильное место во второй паре клуба с самыми серьёзными задачами – вот что нужно и чем сейчас обладает Марченко после неудачного прошлого сезона. Вариант с его возвращением не был ожидаемым, но он отлично работает. Алексей приносит много пользы команде, отлично дополняя её и без того сильную защитную линию.

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Никита Нестеров (ЦСКА)

Игры: 8.
Очки: 5 (0+5).
Показатель полезности: +6.
Среднее время за игру: 20:28.

И уж точно неожиданным получился приход в команду Никиты Нестерова. Да, у него были проблемы в «Монреале», и ему там не стали предлагать контракт. Практически до последнего у Нестерова была возможность остаться в НХЛ, но случилось так, что челябинец оказался в ЦСКА. Как правило, он выходит в паре с Марченко, и оба играют так, что никаких претензий к ним пока предъявить нельзя.

Линден Вей («Барыс»)

Игры: 8.
Очки: 13 (2+11).
Показатель полезности: +7.
Среднее время за игру: 21:24.

Прошедший сезон в НХЛ у Вея совсем не задался. Большую игру часть он отыграл в фарм-клубе «Калгари Флеймз», что его вряд ли устраивало, и этим летом канадец переехал в «Барыс». В казахстанском клубе он с ходу заявил о себе, заиграв в одном звене с Доусом. Похоже, что руководство клуба удачно подобрало замену ушедшему Бойду и завершившему карьеру Боченски.

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Дуайт Кинг («Автомобилист»)

Игры: 7.
Очки: 3 (0+3).
Показатель полезности: +1.
Среднее время за игру: 16:08.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли играет в одной тройке со своими соотечественниками – Фрэнсисом Паре и Тейлором Беком. Забить у Кинга пока не получается, зато он умело ассистирует своим партнёрам – матч «Автомобилиста» с «Трактором» является тому подтверждением. Думается, что голы к канадцу при такой игре обязательно придут.

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Никита Трямкин («Автомобилист»)

Игры: 9.
Очки: 4 (1+3).
Показатель полезности: +6.
Среднее время за игру: 19:28.

Чуть более удачным пока выходит возвращение в команду Никиты Трямкина. Игрок, который неожиданно для многих по ходу сезона-2015/16 уехал в «Ванкувер Кэнакс», так же неожиданно вернулся на Урал. И сделал это не зря. Вот какой гол-красавец он забил в ворота «Ак Барса»! Его даже признали лучшим на третьей игровой регулярного чемпионата КХЛ.

Никита Трямкин

Никита Трямкин

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Райан Гарбутт («Сочи»)

Игры: 8.
Очки: 4 (1+3).
Показатель полезности: -6.
Среднее время за игру: 14:08.

В качестве причины переезда в КХЛ Райан обозначил возможность попадания на Олимпиаду. Что ж, с такой игрой его команды сделать это будет непросто. Выступление Гарбутта в «Сочи» пока что выходит нестабильным. На данный момент, если брать всех игроков, кто этим летом переехал на нашу сторону океана, дела у него пока идут едва ли не хуже всех.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Алексей Марченко Андрей Марков Антон Ландер Дуайт Кинг Михаил Григоренко Никита Нестеров Никита Трямкин Райан Гарбутт Роман Любимов Сергей Калинин Филип Ларсен
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