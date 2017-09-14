Итоги дня КХЛ: Пастрняк выбрал НХЛ, а Григорьев убил «Торпедо» в Уфе

Страшно представить, что Петерис Скудра сделает с защитником после такой ошибки.

«Салават» дожал «Торпедо» в Уфе

Обе команды подошли к матчу в хорошем настроении: нижегородцы одержали победы в трёх последних матчах, а уфимцы – в двух. За «Салават Юлаев» в этом матче дебютировал Григорий Панин, пропустивший стартовый отрезок сезона. Уже на 7-й минуте защитник гостей Юрий Сергиенко броском с дальней дистанции открыл счёт в игре. В дальнейшем уфимцы пытались пробить оборону соперника, но долгое время не могли распечатать ворота Ивана Лисутина.

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Своего хозяева добились в заключительной трети игры. За шесть минут до конца основного времени Линус Умарк отдал передачу из-за ворот на пятак, откуда Кемппайнен сравнял счёт. А ещё через три минуты Умарк перехватил шайбу после чудовищной ошибки Михаила Григорьева и переиграл Лисутина, принеся уфимцам очередную победу.

Шикарный гол Кагарлицкого не спас «Северсталь» от поражения

Обе команды в последнее время чередуют поражения с победами. При этом череповчане не могли выиграть у «Ак Барса» уже более пяти лет. Команды на равных провели первый период, а затем хозяева всё-таки вышли вперёд. При игре в большинстве Андрей Марков удачно попал в конёк Адаму Мазуру, и шайба срикошетила в сетку ворот Гудачека.

В третьем периоде «Северсталь» перебросала соперника, при этом играя больше на контратаках. Одна из них завершилась шикарной шайбой Дмитрия Кагарлицкого. Дальше игра перешла в овертайм, где Антон Ландер замкнул отличную передачу новобранца «Ак Барса» Роба Клинкхаммера.

Нестрашил принёс победу «Нефтехимику» над «Спартаком»

Главный тренер москвичей Вадим Епанчинцев после победы над «Ак Барсом» не стал менять стартовый состав своей команды. Поначалу это приносило свои плоды: в середине первого периода Игорю Мирнову удался хороший бросок и «Спартак» повёл в счёте 1:0.

Но «Нефтехимик» был полон желания выправить положение, тем более что в последнее время результаты нижнекамцев оставляли желать лучшего. В середине матча капитан команды Олег Пиганович сравнял счёт при игре в большинстве, а в начале третьего периода Андрей Нестрашил забросил победную шайбу, которая стала для чеха первой в КХЛ. «Спартак» имел хорошую возможность отыграться на последних минутах, но надёжно действовал Илья Ежов. «Нефтехимик» после этой победы вернулся в зону плей-офф Восточной конференции.

КХЛ пришла на сочинскую «Шайбу»

Этот матч стал первым в истории КХЛ, который прошёл на второй арене в Сочи – «Шайбе», где также проходили матчи хоккейных турниров Олимпиады-2014. Временный переезд связан с проведением в «Большом» всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

Латвийцы открыли счёт уже на 2-й минуте матча, отличился Увис Балинскис. Однако затем южане перехватили инициативу в матче и довели дело до уверенной победы. Первые шайбы в сезоне забили Эрик О’Делл (хет-трик), Вадим Хомицкий и Симон Энеруд. Рижское «Динамо» потерпело седьмое поражение подряд, «Сочи» прервал серию из двух поражений.

Пастрняк остался в «Бостоне»

Как информирует официальный сайт «Бостон Брюинз», нападающий Давид Пастрняк подписал новый контракт с командой на шесть лет. В среднем хоккеист будет получать около $ 6,67 млн за сезон. Напомним, ранее сообщалось, что чешский хоккеист может перейти в клуб Континентальной хоккейной лиги. В прошлом сезоне Пастрняк провёл 75 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и набрал 70 (34+36) результативных баллов.