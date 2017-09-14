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Текст: Роман Соловьёв
Фото: hcsalavat.ru

Итоги дня КХЛ: Пастрняк выбрал НХЛ, а Григорьев убил «Торпедо» в Уфе

Страшно представить, что Петерис Скудра сделает с защитником после такой ошибки.
14 сентября 2017, четверг. 23:30 Хоккей

«Салават» дожал «Торпедо» в Уфе

Обе команды подошли к матчу в хорошем настроении: нижегородцы одержали победы в трёх последних матчах, а уфимцы – в двух. За «Салават Юлаев» в этом матче дебютировал Григорий Панин, пропустивший стартовый отрезок сезона. Уже на 7-й минуте защитник гостей Юрий Сергиенко броском с дальней дистанции открыл счёт в игре. В дальнейшем уфимцы пытались пробить оборону соперника, но долгое время не могли распечатать ворота Ивана Лисутина.

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Своего хозяева добились в заключительной трети игры. За шесть минут до конца основного времени Линус Умарк отдал передачу из-за ворот на пятак, откуда Кемппайнен сравнял счёт. А ещё через три минуты Умарк перехватил шайбу после чудовищной ошибки Михаила Григорьева и переиграл Лисутина, принеся уфимцам очередную победу.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 сентября 2017, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
2 : 1 0:1, 0:0, 2:0
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 – Сергиенко (Галузин, Паршин) – 06:10 (5x5), 1:1 – Кемппайнен (Хартикайнен, Умарк) – 54:06 (5x5), 2:1 – Умарк – 56:49 (5x5)

Шикарный гол Кагарлицкого не спас «Северсталь» от поражения

Обе команды в последнее время чередуют поражения с победами. При этом череповчане не могли выиграть у «Ак Барса» уже более пяти лет. Команды на равных провели первый период, а затем хозяева всё-таки вышли вперёд. При игре в большинстве Андрей Марков удачно попал в конёк Адаму Мазуру, и шайба срикошетила в сетку ворот Гудачека.

В третьем периоде «Северсталь» перебросала соперника, при этом играя больше на контратаках. Одна из них завершилась шикарной шайбой Дмитрия Кагарлицкого. Дальше игра перешла в овертайм, где Антон Ландер замкнул отличную передачу новобранца «Ак Барса» Роба Клинкхаммера.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 сентября 2017, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
2 : 1 0:0, 1:0, 0:1, 1:0
Северсталь
Череповец
1:0 – Марков (Азеведу, Малыхин) – 35:48 (5x4), 1:1 – Кагарлицкий (Бумагин) – 44:45 (5x5), 2:1 – Ландер (Клинкхаммер, Яруллин) – 60:47 (3x3)

Нестрашил принёс победу «Нефтехимику» над «Спартаком»

Главный тренер москвичей Вадим Епанчинцев после победы над «Ак Барсом» не стал менять стартовый состав своей команды. Поначалу это приносило свои плоды: в середине первого периода Игорю Мирнову удался хороший бросок и «Спартак» повёл в счёте 1:0.

Но «Нефтехимик» был полон желания выправить положение, тем более что в последнее время результаты нижнекамцев оставляли желать лучшего. В середине матча капитан команды Олег Пиганович сравнял счёт при игре в большинстве, а в начале третьего периода Андрей Нестрашил забросил победную шайбу, которая стала для чеха первой в КХЛ. «Спартак» имел хорошую возможность отыграться на последних минутах, но надёжно действовал Илья Ежов. «Нефтехимик» после этой победы вернулся в зону плей-офф Восточной конференции.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 сентября 2017, четверг. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
2 : 1 0:1, 1:0, 1:0
Спартак
Москва
0:1 – Мирнов (Никонцев, Максвелл) – 10:17 (5x5), 1:1 – Пиганович (Секстон, Ганзл) – 31:44 (5x4), 2:1 – Нестрашил (Галимов) – 44:05 (5x5)

КХЛ пришла на сочинскую «Шайбу»

Этот матч стал первым в истории КХЛ, который прошёл на второй арене в Сочи – «Шайбе», где также проходили матчи хоккейных турниров Олимпиады-2014. Временный переезд связан с проведением в «Большом» всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

Латвийцы открыли счёт уже на 2-й минуте матча, отличился Увис Балинскис. Однако затем южане перехватили инициативу в матче и довели дело до уверенной победы. Первые шайбы в сезоне забили Эрик О’Делл (хет-трик), Вадим Хомицкий и Симон Энеруд. Рижское «Динамо» потерпело седьмое поражение подряд, «Сочи» прервал серию из двух поражений.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 сентября 2017, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
5 : 1 1:1, 1:0, 3:0
Динамо Р
Рига
0:1 – Балинскис (Лессио) – 01:15 (5x4), 1:1 – О'Делл (Хохлов, Падакин) – 10:44 (5x5), 2:1 – Хомицкий (Лапенков, Морозов) – 27:51 (5x5), 3:1 – Энеруд (Уэллман, Коллинз) – 41:20 (5x5), 4:1 – О'Делл (Падакин) – 44:47 (5x5), 5:1 – О'Делл (Падакин, Щитов) – 58:11 (5x5)

Пастрняк остался в «Бостоне»

Как информирует официальный сайт «Бостон Брюинз», нападающий Давид Пастрняк подписал новый контракт с командой на шесть лет. В среднем хоккеист будет получать около $ 6,67 млн за сезон. Напомним, ранее сообщалось, что чешский хоккеист может перейти в клуб Континентальной хоккейной лиги. В прошлом сезоне Пастрняк провёл 75 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и набрал 70 (34+36) результативных баллов.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бостон Брюинз ХК Ак Барс ХК Динамо Рига ХК Нефтехимик ХК Салават Юлаев ХК Северсталь ХК Сочи ХК Спартак ХК Торпедо
Новости. Хоккей
14 сентября 2017, четверг
23:58 В. Вишневский: игра была не самая красивая для болельщиков, но с дисциплиной
23:39 Епанчинцев: сегодня у «Спартака» не было полкоманды, которая «возила трусы»
23:24 Назаров: готовились к матчу основательно, знали, что соперник организованный
23:19 Скривенс: я забыл о своей ошибке в прошлом матче, тренеры ничего не сказали
23:16 Озолиньш: противник переиграл, перебегал и переборол рижское «Динамо»
23:08 С. Зубов: хочется отметить вратаря Шикина, он держал «Сочи» в игре
22:59 Гулявцев: Мазур провёл один из худших матчей, но что, казнить его?
22:32 Билялетдинов: в игре «Ак Барса» есть вопросы, которые нужно поправлять
22:19 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:02 «Сочи» обыграло рижское «Динамо», О`Делл сделал хет-трик
21:51 «Нефтехимик» дома взял верх над «Спартаком»
21:28 М. Майоров: в первых двух периодах были проблемы с реализацией, но играли хорошо
21:27 «Ак Барс» в овертайме одержал победу над «Северсталью»
20:59 Панин: в первой игре чувствовал себя отлично, даже сам удивился
20:49 Скудра: в концовке некоторые игроки «Торпедо» неприятно удивили
20:35 Пачьоретти: Марков никогда не получал заслуженного почёта, хотя многое сделал
20:24 Вестерлунд: понравилось, как «Салават» дотерпел, а Панин сыграл великолепно
19:59 Кознев: «Северсталь» хотела обменять Трунёва, но интереса к нему не было
19:50 Холтби: поразительно, как много работал Орлов, чтобы пройти такой путь
19:20 «Салават» отыгрался за пять минут до конца матча и победил «Торпедо»
18:57 Литтл: хочу оставаться одним из ключевых игроков «Виннипега» ещё долго
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17:28 Степан Санников дисквалифицирован на два матча, Владислав Картаев — на один
17:19 Давид Пастрняк договорился с «Бостоном» о контракте на шесть лет и $ 40 млн
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